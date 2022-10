Glamour To: le iniziative per le agenzie e il catalogo 2022/2023 Glamour tour operator ha presentato a Ttg Travel Experience il catalogo dedicato alle festività 2022/2023, con una proposta di viaggi tailor made nelle destinazioni più iconiche ed esclusive. “Il punto di forza del catalogo online è che si snelliscono le procedure – spiega il titolare Luca Buonpensiere – perché è segnalata solo la reale disponibilità. Inoltre, le proposte sono presentate con il costo finito, comprensivo di tutto, e non c’è il rischio di nessun adeguamento valutario”. Una formula che, nelle intenzioni del tour operator, agevola il rapporto con la distribuzione e favorisce anche la relazione tra gli agenti di viaggio e il cliente finale: “La commissione vale su tutto l’importo della pratica e gli agenti che lavorano con noi sanno subito quale sarà la loro redditività”. Sul fronte del prodotto, il catalogo Capodanno 2022/2023 si focalizza sulla proposta che, da sempre, rappresenta il core business del to: Usa, Caraibi e Polinesia. “Tutta la parte dell’oceano Indiano ha avuto un forte sviluppo negli ultimi anni, soprattutto Maldive, Mauritius e Seychelles – aggiunge Buonpensiere -, ma la vera novità 2022 è l’Africa“. Grazie all’acquisizione di una responsabile di prodotto molto competente e specializzata (Maria Enrica Bighiani, ndr), il tour operator ha aggiunto alla sua proposta la destinazione a sud del Mediterraneo, “la parte più complessa e subtropicale – precisa il titolare – che rappresenterà anche una delle aree di sviluppo del tour operating nel 2023, con partenze garantite e accompagnatore dall’Italia”. I progetti di sviluppo commerciale vedono il tour operator impegnato in azioni di fidelizzazione nei confronti del canale agenziale. “In questo momento complicato per tutti vorremmo aiutare le agenzie dando opportunità di guadagno maggiori rispetto a prima – spiega Buonpensiere -, premiando la fidelizzazione e ideando proposte di viaggio in grado di spingere il loro mercato”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432630 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo appello di Fto al futuro esecutivo per una corretta considerazione del comparto turistico, "il più importante e con maggior potenziale di valore per il nostro Paese". Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, ribadisce come "Al di là dei nomi che si sentono a proposito del ministero del Turismo, sarebbe innanzitutto un errore gravissimo l’eventuale accorpamento del dicastero ad altri, perché si perderebbe la focalizzazione necessaria nel governare il settore più importante e con maggior potenziale di valore per il nostro Paese. Abbiamo accompagnato con soddisfazione il suo rilancio e abbiamo sofferto per le inevitabili criticità legate alla fase di irrobustimento: ora sarebbe inconcepibile buttare via tutto il lavoro fatto, un lavoro che va difeso in nome di una sana continuità amministrativa”. Gattinoni auspica poi la nomina di "una persona di valore, che sappia porre il turismo al centro dell'agenda di Governo, che faccia sentire il proprio peso nella relazione con gli altri ministeri e sia capace di ascoltare la voce delle imprese del turismo organizzato, agenzie di viaggi e tour operator, per il tramite delle associazioni che le rappresentano”. Infine la sempre dolente nota dei contributi alle aziende "tuttora da distribuire, dopo due anni terribili. Si devono urgentemente affrontare temi strategici per il futuro del turismo italiano, ma anche criticità correnti come il disservizio gravissimo che i nostri concittadini stanno subendo per il rinnovo dei passaporti, con tempi di attesa inaccettabili. Siamo pronti a presentare le nostre proposte a chi avrà il privilegio e l'onore di essere ministro del Turismo italiano – conclude il presidente Fto – Lasciamo lavorare i partiti che costituiranno il nuovo Governo, siamo fiduciosi che sapranno fare la scelta giusta anche per questo importante e delicato dicastero”. [post_title] => Fto al futuro esecutivo: considerazione per il turismo e un nome di peso alla guida del ministero [post_date] => 2022-10-20T13:14:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666271663000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432551 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Glamour tour operator ha presentato a Ttg Travel Experience il catalogo dedicato alle festività 2022/2023, con una proposta di viaggi tailor made nelle destinazioni più iconiche ed esclusive. "Il punto di forza del catalogo online è che si snelliscono le procedure - spiega il titolare Luca Buonpensiere - perché è segnalata solo la reale disponibilità. Inoltre, le proposte sono presentate con il costo finito, comprensivo di tutto, e non c'è il rischio di nessun adeguamento valutario". Una formula che, nelle intenzioni del tour operator, agevola il rapporto con la distribuzione e favorisce anche la relazione tra gli agenti di viaggio e il cliente finale: "La commissione vale su tutto l'importo della pratica e gli agenti che lavorano con noi sanno subito quale sarà la loro redditività". Sul fronte del prodotto, il catalogo Capodanno 2022/2023 si focalizza sulla proposta che, da sempre, rappresenta il core business del to: Usa, Caraibi e Polinesia. "Tutta la parte dell'oceano Indiano ha avuto un forte sviluppo negli ultimi anni, soprattutto Maldive, Mauritius e Seychelles - aggiunge Buonpensiere -, ma la vera novità 2022 è l'Africa". Grazie all'acquisizione di una responsabile di prodotto molto competente e specializzata (Maria Enrica Bighiani, ndr), il tour operator ha aggiunto alla sua proposta la destinazione a sud del Mediterraneo, "la parte più complessa e subtropicale - precisa il titolare - che rappresenterà anche una delle aree di sviluppo del tour operating nel 2023, con partenze garantite e accompagnatore dall'Italia". I progetti di sviluppo commerciale vedono il tour operator impegnato in azioni di fidelizzazione nei confronti del canale agenziale. "In questo momento complicato per tutti vorremmo aiutare le agenzie dando opportunità di guadagno maggiori rispetto a prima - spiega Buonpensiere -, premiando la fidelizzazione e ideando proposte di viaggio in grado di spingere il loro mercato". [post_title] => Glamour To: le iniziative per le agenzie e il catalogo 2022/2023 [post_date] => 2022-10-20T11:31:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666265491000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432596 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Assaporare l’enogastronomia delle Marche, scoprirne le bellezze ed entrare nelle più note aziende locali. E' la proposta di Go in Italy del gruppo Go World in collaborazione con Visit Industry Marche: un progetto di promozione turistica e territoriale della regione che ha l’obiettivo di valorizzare il territorio e di far conoscere ai turisti la cultura marchigiana in tutte le sue sfumature. Gli itinerari propongono tour alla scoperta del mondo del made in Marche, con l’opportunità di entrare nelle aziende più note e visitare i luoghi più affascinanti della destinazione: dalle dolci colline che separano i possenti monti Sibillini dal mare alle spiagge marchigiane. “Le Marche sono una meta unica che merita di essere scoperta – afferma Ludovico Scortichini, presidente di Go World –. Tramite il progetto Visit Industry Marche vogliamo perciò portare all’attenzione delle agenzie di viaggio i nostri 30 percorsi, personalizzabili per singoli e gruppi italiani alla scoperta di un territorio inedito e ricco di bellezza, con la possibilità di entrare nelle aziende che hanno tessuto la storia imprenditoriale di questa regione”. [post_title] => Go in Italy insieme a Visit Industry Marche per conoscere una meta unica [post_date] => 2022-10-20T10:47:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666262821000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una vacanza-evento unica, con un programma di attività disegnate solo per i soci del loyalty club della compagnia italiana e ospiti d'eccezione quali l'artista trasformista Arturo Brachetti e chef Hélène Darroze. Costa Crociere presenta la crociera C|Club 2022: l’itinerario, in partenza il 6 novembre da Savona a bordo della Diadema prevede due settimane verso la terra Santa, per scoprire Gerusalemme, nonché in Egitto, oltre a Grecia, Malta, Spagna e Francia. Nel corso della crociera inoltre, Arturo Brachetti proporrà in esclusiva per i soci del Club una galleria di personaggi da tutto il mondo, per un viaggio fantastico intorno al pianeta. Hélène Darroze, invece, incontrerà i soci del C|Club in due eventi: nel primo racconterà la sua carriera e la sua filosofia di cucina, mentre il secondo sarà un vero e proprio show cooking che coinvolgerà il pubblico. Sempre in tema gastronomico, un altro evento da non perdere sarà la cena “stellare”, con tre menu tra cui poter scegliere (uno firmato da Hélène Darroze, uno da Ángel León e uno da Bruno Barbieri). Per l'occasione saranno selezionati per la prima volta i migliori Destination dish, i piatti dei tre chef che interpretano la tradizione e i sapori delle destinazioni. Ma non solo: il programma prevede anche spettacoli musicali, come quello della più famosa cover band degli Abba, The Show a tribute to Abba, feste a tema e tante sorprese per i soci. Le prenotazioni per la crociera C|Club 2022 a bordo di Costa Diadema sono ancora aperte in agenzia di viaggio; per partecipare al programma riservato ai soci basta iscriversi al C|Club prima di effettuare la prenotazione. Inoltre, è già in vendita anche la crociera del C|Club 2023, che partirà il 25 giugno 2023 a bordo della Favolosa, alla scoperta dei fiordi norvegesi. Il loyalty club di Costa è stato ridisegnato lo scorso aprile. La struttura si basa infatti oggi su cinque diversi livelli: Blue (il club per chi non ha mai fatto una crociera); Bronze (da uno a 5 mila punti); Silver (da 5.001 a 30 mila punti); Gold (da 30.001 a 140 mila punti); e Platinum (oltre i 140.001), un livello nuovo ed esclusivo. I benefici riservati ai soci dei club comprendono tutte le fasi dell’esperienza con Costa. Per esempio, in fase di prenotazione, sono previsti sconti fino al 20% su varie crociere; prima di partire, acquistando il pacchetto di escursioni My Explorations, si avrà inoltre uno sconto aggiuntivo fino al 25% sull’acquisto di ulteriori tour; una volta a bordo, si potrà godere poi di uno sconto sino al 50% su diversi prodotti e servizi; tornati a casa, i soci potranno infine usufruire del 10% di sconto sull’acquisto della crociera successiva. [post_title] => Arturo Brachetti ed Hélène Darroze ospiti d'eccezione della crociera Costa C|Club 2022 [post_date] => 2022-10-20T10:33:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666262011000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432584 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Estate con il segno più per Msc Crociere che conferma di aver registrato un boom di prenotazioni da aprile a ottobre. "La stagione estiva, seppur partita in ritardo, ha significato una vera e propria ripresa - ha commentato Leonardo Massa, managing director Italia Msc Crociere durante il consueto appuntamento al Ttg Travel Experience per annunciare la programmazione futura e i risultati della stagione -. E' importante chiarire che siamo lontani in termini di marginalità dal 2019. Anche per il prossimo anno, dove avremo una flotta più ampia e maggiori volumi, saremo comunque sotto i livelli del pre-Covid, ma puntiamo al recupero graduale con ottimismo. Per fare questo spingeremo al ritorno dell'advanced booking su cui metteremo in campo strategie mirate, anche per esempio grazie ai pacchetti Going con proposte pre e post crociera. E siamo certi - ha puntualizzato Massa - che vogliamo diventare il primo fornitore della rete agenziale, non solo nel panorama crocieristico. Stiamo lavorando anche sul pricing: nonostante la situazione attuale, ci manteniamo ai livelli del 2019". Msc vuol dire investimenti, che non tardano ad arrivare. Il piano prevede l’entrata in servizio di tre nuove navi da novembre a maggio, per un investimento pari a circa 3 miliardi di euro: "Siamo gli unici nel mondo del turismo, non ci siamo mai fermati e avremo da maggio, con 7. 500 nuove cabine in flotta, la possibilità di ospitare 15 mila clienti in più a settimana. La distribuzione e il trade continueranno a essere al centro delle nostre iniziative contribuendo a offrire sempre maggiori e diverse proposte per i propri clienti" conclude Massa. Il calendario delle inaugurazione delle nuove navi prevede i seguenti appuntamenti: la World Europa il 13 novembre a Doha in Qatar, la Seascape il 7 dicembre a New York e infine la Euribia a maggio 2023. A testimoniare il rapporto con le agenzie ci saranno le promozioni già per la prossima estate e per i gruppi, target strategico per l'advanced booking. "Nel corso dell'anno la compagnia ha dato vita a 125 appuntamenti b2b incontrando oltre 7 mila agenti di viaggi in tutta Italia: abbiamo programmato una serie di appuntamenti, fam trip, roadshow ed eventi. Il nostro prodotto è trasversale, è ideale da proporre al cliente con crociere della durata che va da un weekend fino al giro del mondo" ha spiegato Luca Valentini, direttore commerciale Msc Crociere. Per l'inverno ci saranno navi posizionate fra Mediterraneo, meta top per Msc con itinerari di sette, dieci e undici notti, mar Rosso, Emirati, Nord Europa, Caraibi, Sud America e Sudafrica. Infine, per la prossima estate saranno raggiungibili più di 140 destinazioni, 40 Paesi, 14 porti di imbarco solo in Italia e 22 navi, a cui si deve aggiungere il debutto del brand luxury Explora Journeys. [post_title] => Msc, non solo crociere. L'obiettivo? Diventare il primo fornitore delle adv [post_date] => 2022-10-20T10:17:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666261051000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432548 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La stagione è iniziata in ritardo rispetto al solito ma poi l'interesse è risalito rapidamente e "a giugno il numero di ingressi è tornato a essere in linea con il 2019. E' ripartita anche la domanda dei gruppi, tanto che la stagione estiva si è chiusa con un risultato superiore del 15% al target previsto inizialmente". Così l'head of sales di Gardaland, Stefano Iannicelli, descrive il 2022 del parco gardesano. Alle buone performance della destinazione ha peraltro dato un sensibile contributo anche il canale del turismo organizzato, i cui numeri sono arrivati molto vicini ai livelli pre-Covid. Aumentare gli arrivi dall'estero «Noi contiamo su circa il 25% di turisti stranieri - racconta Iannicelli -. E' un segmento su cui puntiamo particolarmente per il futuro. Stiamo quindi lavorando attivamente con tour operator, agenzie di viaggio e dmc attive oltreconfine per incrementare ulteriormente la quota degli arrivi dall'estero». Per il resto, il parco dedica come sempre ottobre al mese di Magic Halloween, che si concluderà ovviamente il giorno 31 con un'apertura speciale dalle 10 di mattina a mezzanotte. A seguire la prima edizione dei Wowkend, speciali aperture nei weekend di novembre che accompagneranno gli ospiti fino alle settimane di Gardaland Magic Winter, con eventi e iniziative dedicate alle festività natalizie e di fine anno. Ovviamente non mancheranno le novità per il prossimo anno. Si tratterà di piccole new entry ma sicuramente interessanti "anche se al momento non posso svelarne i dettagli", conclude Iannicelli. [post_title] => Iannicelli, Gardaland: da giugno livelli da 2019. Ora i mercati internazionali [post_date] => 2022-10-19T13:52:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666187543000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432541 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tourism Australia si appresta a varare la nuova campagna globale Come and Say G'day (in italiano L’Australia ti aspetta per darti il G’day), con il lancio previsto per domani, 20 ottobre, nei principali mercati turistici internazionali per ricordare ai viaggiatori internazionali perché There's Nothing Like Australia (in italiano Non c’è niente come l’Australia).La campagna verrà promossa su numerosi canali di advertising, video pubblicitari (nelle versioni da 60, 30 e 15 secondi), tabelloni pubblicitari e Out of Home ad alto impatto, oltre a iniziative social, digital e content marketing. Inoltre, l'iniziativa sarà ulteriormente amplificata da attività di partnership con le compagnie aeree, le organizzazioni turistiche degli stati e dei territori australiani e i partner di distribuzione chiave di livello globale."Come and Say G'day è inequivocabilmente australiano grazie all'utilizzo di un'icona riconoscibile a livello mondiale, la canguretta Ruby, che vive una straordinaria avventura Down Under mostrando tutto ciò che l'Australia ha da offrire - ha affermato Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia -. Dopo un periodo difficile dell’industria del turismo di tutto il mondo, la nostra coinvolgente ed emozionante campagna si distinguerà nel competitivo mercato turistico internazionale. Ruby, doppiata dall’attrice australiana Rose Byrne, intraprende la sua avventura con Louie, un unicorno giocattolo, doppiato da Will Arnett. Il duo apporta alla campagna un umorismo intriso di ospitalità.”“Un altro elemento importante della campagna è la cover della popolare canzone australiana Down Under realizzata dall’ emergente band australiana King Stingray cantata in inglese e in Yolŋu Matha, lingua aborigena dell’Arnhem Land nord orientale, nel Northern Territory.”"Il cortometraggio, diretto da Michael Gracey (che sarà presentato durante l’evento di lancio globale, questa sera a New York) mira a creare un legame emotivo con Ruby, la canguretta souvenir, presentandola come l’ambasciatrice di Tourism Australia per le future attività promozionali dell’ente", ha aggiunto Susan Coghill, chief marketing officer di Tourism Australia. [post_title] => Tourism Australia vara la nuova campagna "Come and Say G'day" [post_date] => 2022-10-19T12:57:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666184256000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432537 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La terza edizione di "Scopri le Marche, Discover the Marche Region", promossa da Inside Marche Live con la collaborazione di Travel Quotidiano, è stata un’occasione concreta tra operatori, amministratori ed istituzioni per un confronto sui punti di forza dell’offerta, su programmi, problemi e necessità del settore. Maria Elena Rossi, Direttore Promozione e Marketing di ENIT Italia, l'agenzia nazionale del turismo, ospite d'onore dell'evento, ha sottolineato come "Le Marche abbiano molto da offrire dal punto di vista esperienziale”. «Innovazione e sostenibilità sono i pilastri di questa fase di transizione – spiega Maria Elena Rossi – Con la Regione Marche stiamo collaborando su diversi fronti. E’ importante evidenziare che l’innovazione passa attraverso la digitalizzazione. Oggi più che mai l’offerta deve stare sul digitale per intercettare la domanda turistica». Per i partner di Inside Marche Live è stata l’occasione per promuoversi di fronte ad un pubblico di settore. Tra gli ospiti presenti, ALTE Marche Unione Montana Catria e Nerone con il Presidente Alberto Alessandri che ha presentato il video promozionale in anteprima, il Comune di Urbino che con l'Assessore al Turismo Roberto Cioppi ha presentato la città che quest'anno vive le celebrazioni dei 600 anni di Federico Da Montefeltro, il Comune di Monterubbiano, nel fermano, che grazie alla presenza dello storico Walter Scottucci ha potuto presentare le bellezze dei borghi minori marchigiani, Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024 con Marco Perugini, Presidente Consiglio Comunale Comune di Pesaro. «Le Alte Marche comprendono 9 comuni – spiega il presidente Alberto Alessandri – Condividiamo la natura, la cultura e l’enogastronomia, nonché la grande risorsa dei fiumi. Un territorio che garantisce tranquillità per una vacanza all’insegna del benessere. Il turista sarà sempre il vero protagonista della vacanza e sarà accolto dalla gente del posto, per vivere un’esperienza a 360 gradi». Tra gli ospiti anche il Presidente nazionale di Assoviaggi Confesercenti Gianni Rebecchi. «Crediamo molto sull’incoming – conclude Rebecchi – Un dato pre Covid evidenzia che le agenzie specializzate nel settore incoming sono oltre 2700. L’obiettivo è quello di valorizzarle e sostenerle. Il flusso del turismo organizzato che arriva in Italia si ripercuote positivamente su tutto il territorio e per questo dobbiamo impegnarci su azioni che valorizzino chi si occupa di incoming. Tra i primi impegni ci sarà quello confrontarci subito con il nuovo ministro per evidenziare punti di forza e problemi del settore». [post_title] => Scopri le Marche, gli operatori si incontrano per confrontarsi su offerta, programmi ed opportunità [post_date] => 2022-10-19T12:40:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666183226000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432532 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_402293" align="alignleft" width="300"] Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti[/caption] Assoturismo-Confesercenti e FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano Ets, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per diffondere e far conoscere il valore ed il patrimonio paesaggistico ed artistico dei beni presenti sul territorio italiano in favore degli associati. Le associazioni si impegnano ad una proficua collaborazione in questa direzione, attraverso tutti gli strumenti e le attività a disposizione. «Tutte le iniziative volte a fornire una spinta ad uno dei comparti più importanti per il nostro Paese - commenta il presidente di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina - data la concentrazione straordinaria del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, vanno indirizzate su più fronti, puntando a coinvolgere tutti gli attori: enti locali, imprese, lavoratori, comunità. Tutto questo facendo tesoro dei fondi stanziati all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare con riferimento al turismo 4.0. In questo contesto si innesta la partnership tra FAI e Assoturismo, al fine di divulgare un messaggio valoriale che porti ad una sinergia con le realtà imprenditoriali, a sostegno della cultura ed in particolare del territorio di riferimento delle varie realtà». «Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS - afferma Marco Di Luccio, direttore Beni del FAI - crede fortemente che per uno sviluppo valoriale ed economico del turismo in Italia sia indispensabile una sinergia tra il mondo dell'impresa, quello culturale e quello del non profit. Promuovere l'educazione, la conoscenza e il godimento del patrimonio storico ed artistico della Nazione è uno dei cardini della nostra missione. Il protocollo d'intesa con la Federazione Nazionale Assoturismo Confesercenti è per noi una grande opportunità di divulgazione e per fare rete con il territorio». [post_title] => Protocollo d'intesa fra Assoturismo-Confesercenti e FAI [post_date] => 2022-10-19T11:45:23+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666179923000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "glamour to le iniziative per le agenzie e il catalogo 20222023" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2344,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo appello di Fto al futuro esecutivo per una corretta considerazione del comparto turistico, \"il più importante e con maggior potenziale di valore per il nostro Paese\".\r

\r

Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, ribadisce come \"Al di là dei nomi che si sentono a proposito del ministero del Turismo, sarebbe innanzitutto un errore gravissimo l’eventuale accorpamento del dicastero ad altri, perché si perderebbe la focalizzazione necessaria nel governare il settore più importante e con maggior potenziale di valore per il nostro Paese. Abbiamo accompagnato con soddisfazione il suo rilancio e abbiamo sofferto per le inevitabili criticità legate alla fase di irrobustimento: ora sarebbe inconcepibile buttare via tutto il lavoro fatto, un lavoro che va difeso in nome di una sana continuità amministrativa”. \r

\r

Gattinoni auspica poi la nomina di \"una persona di valore, che sappia porre il turismo al centro dell'agenda di Governo, che faccia sentire il proprio peso nella relazione con gli altri ministeri e sia capace di ascoltare la voce delle imprese del turismo organizzato, agenzie di viaggi e tour operator, per il tramite delle associazioni che le rappresentano”.\r

\r

Infine la sempre dolente nota dei contributi alle aziende \"tuttora da distribuire, dopo due anni terribili. Si devono urgentemente affrontare temi strategici per il futuro del turismo italiano, ma anche criticità correnti come il disservizio gravissimo che i nostri concittadini stanno subendo per il rinnovo dei passaporti, con tempi di attesa inaccettabili. Siamo pronti a presentare le nostre proposte a chi avrà il privilegio e l'onore di essere ministro del Turismo italiano – conclude il presidente Fto – Lasciamo lavorare i partiti che costituiranno il nuovo Governo, siamo fiduciosi che sapranno fare la scelta giusta anche per questo importante e delicato dicastero”.","post_title":"Fto al futuro esecutivo: considerazione per il turismo e un nome di peso alla guida del ministero","post_date":"2022-10-20T13:14:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666271663000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Glamour tour operator ha presentato a Ttg Travel Experience il catalogo dedicato alle festività 2022/2023, con una proposta di viaggi tailor made nelle destinazioni più iconiche ed esclusive. \"Il punto di forza del catalogo online è che si snelliscono le procedure - spiega il titolare Luca Buonpensiere - perché è segnalata solo la reale disponibilità. Inoltre, le proposte sono presentate con il costo finito, comprensivo di tutto, e non c'è il rischio di nessun adeguamento valutario\".\r

\r

Una formula che, nelle intenzioni del tour operator, agevola il rapporto con la distribuzione e favorisce anche la relazione tra gli agenti di viaggio e il cliente finale: \"La commissione vale su tutto l'importo della pratica e gli agenti che lavorano con noi sanno subito quale sarà la loro redditività\".\r

\r

Sul fronte del prodotto, il catalogo Capodanno 2022/2023 si focalizza sulla proposta che, da sempre, rappresenta il core business del to: Usa, Caraibi e Polinesia. \"Tutta la parte dell'oceano Indiano ha avuto un forte sviluppo negli ultimi anni, soprattutto Maldive, Mauritius e Seychelles - aggiunge Buonpensiere -, ma la vera novità 2022 è l'Africa\". Grazie all'acquisizione di una responsabile di prodotto molto competente e specializzata (Maria Enrica Bighiani, ndr), il tour operator ha aggiunto alla sua proposta la destinazione a sud del Mediterraneo, \"la parte più complessa e subtropicale - precisa il titolare - che rappresenterà anche una delle aree di sviluppo del tour operating nel 2023, con partenze garantite e accompagnatore dall'Italia\".\r

\r

I progetti di sviluppo commerciale vedono il tour operator impegnato in azioni di fidelizzazione nei confronti del canale agenziale. \"In questo momento complicato per tutti vorremmo aiutare le agenzie dando opportunità di guadagno maggiori rispetto a prima - spiega Buonpensiere -, premiando la fidelizzazione e ideando proposte di viaggio in grado di spingere il loro mercato\".","post_title":"Glamour To: le iniziative per le agenzie e il catalogo 2022/2023","post_date":"2022-10-20T11:31:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666265491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432596","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Assaporare l’enogastronomia delle Marche, scoprirne le bellezze ed entrare nelle più note aziende locali. E' la proposta di Go in Italy del gruppo Go World in collaborazione con Visit Industry Marche: un progetto di promozione turistica e territoriale della regione che ha l’obiettivo di valorizzare il territorio e di far conoscere ai turisti la cultura marchigiana in tutte le sue sfumature.\r

\r

Gli itinerari propongono tour alla scoperta del mondo del made in Marche, con l’opportunità di entrare nelle aziende più note e visitare i luoghi più affascinanti della destinazione: dalle dolci colline che separano i possenti monti Sibillini dal mare alle spiagge marchigiane.\r

\r

“Le Marche sono una meta unica che merita di essere scoperta – afferma Ludovico Scortichini, presidente di Go World –. Tramite il progetto Visit Industry Marche vogliamo perciò portare all’attenzione delle agenzie di viaggio i nostri 30 percorsi, personalizzabili per singoli e gruppi italiani alla scoperta di un territorio inedito e ricco di bellezza, con la possibilità di entrare nelle aziende che hanno tessuto la storia imprenditoriale di questa regione”.","post_title":"Go in Italy insieme a Visit Industry Marche per conoscere una meta unica","post_date":"2022-10-20T10:47:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666262821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una vacanza-evento unica, con un programma di attività disegnate solo per i soci del loyalty club della compagnia italiana e ospiti d'eccezione quali l'artista trasformista Arturo Brachetti e chef Hélène Darroze. Costa Crociere presenta la crociera C|Club 2022: l’itinerario, in partenza il 6 novembre da Savona a bordo della Diadema prevede due settimane verso la terra Santa, per scoprire Gerusalemme, nonché in Egitto, oltre a Grecia, Malta, Spagna e Francia.\r

\r

Nel corso della crociera inoltre, Arturo Brachetti proporrà in esclusiva per i soci del Club una galleria di personaggi da tutto il mondo, per un viaggio fantastico intorno al pianeta. Hélène Darroze, invece, incontrerà i soci del C|Club in due eventi: nel primo racconterà la sua carriera e la sua filosofia di cucina, mentre il secondo sarà un vero e proprio show cooking che coinvolgerà il pubblico. Sempre in tema gastronomico, un altro evento da non perdere sarà la cena “stellare”, con tre menu tra cui poter scegliere (uno firmato da Hélène Darroze, uno da Ángel León e uno da Bruno Barbieri). Per l'occasione saranno selezionati per la prima volta i migliori Destination dish, i piatti dei tre chef che interpretano la tradizione e i sapori delle destinazioni. Ma non solo: il programma prevede anche spettacoli musicali, come quello della più famosa cover band degli Abba, The Show a tribute to Abba, feste a tema e tante sorprese per i soci.\r

\r

Le prenotazioni per la crociera C|Club 2022 a bordo di Costa Diadema sono ancora aperte in agenzia di viaggio; per partecipare al programma riservato ai soci basta iscriversi al C|Club prima di effettuare la prenotazione. Inoltre, è già in vendita anche la crociera del C|Club 2023, che partirà il 25 giugno 2023 a bordo della Favolosa, alla scoperta dei fiordi norvegesi.\r

\r

Il loyalty club di Costa è stato ridisegnato lo scorso aprile. La struttura si basa infatti oggi su cinque diversi livelli: Blue (il club per chi non ha mai fatto una crociera); Bronze (da uno a 5 mila punti); Silver (da 5.001 a 30 mila punti); Gold (da 30.001 a 140 mila punti); e Platinum (oltre i 140.001), un livello nuovo ed esclusivo. I benefici riservati ai soci dei club comprendono tutte le fasi dell’esperienza con Costa. Per esempio, in fase di prenotazione, sono previsti sconti fino al 20% su varie crociere; prima di partire, acquistando il pacchetto di escursioni My Explorations, si avrà inoltre uno sconto aggiuntivo fino al 25% sull’acquisto di ulteriori tour; una volta a bordo, si potrà godere poi di uno sconto sino al 50% su diversi prodotti e servizi; tornati a casa, i soci potranno infine usufruire del 10% di sconto sull’acquisto della crociera successiva.","post_title":"Arturo Brachetti ed Hélène Darroze ospiti d'eccezione della crociera Costa C|Club 2022","post_date":"2022-10-20T10:33:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666262011000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432584","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Estate con il segno più per Msc Crociere che conferma di aver registrato un boom di prenotazioni da aprile a ottobre. \"La stagione estiva, seppur partita in ritardo, ha significato una vera e propria ripresa - ha commentato Leonardo Massa, managing director Italia Msc Crociere durante il consueto appuntamento al Ttg Travel Experience per annunciare la programmazione futura e i risultati della stagione -. E' importante chiarire che siamo lontani in termini di marginalità dal 2019. Anche per il prossimo anno, dove avremo una flotta più ampia e maggiori volumi, saremo comunque sotto i livelli del pre-Covid, ma puntiamo al recupero graduale con ottimismo. Per fare questo spingeremo al ritorno dell'advanced booking su cui metteremo in campo strategie mirate, anche per esempio grazie ai pacchetti Going con proposte pre e post crociera. E siamo certi - ha puntualizzato Massa - che vogliamo diventare il primo fornitore della rete agenziale, non solo nel panorama crocieristico. Stiamo lavorando anche sul pricing: nonostante la situazione attuale, ci manteniamo ai livelli del 2019\".\r

\r

Msc vuol dire investimenti, che non tardano ad arrivare. Il piano prevede l’entrata in servizio di tre nuove navi da novembre a maggio, per un investimento pari a circa 3 miliardi di euro: \"Siamo gli unici nel mondo del turismo, non ci siamo mai fermati e avremo da maggio, con 7. 500 nuove cabine in flotta, la possibilità di ospitare 15 mila clienti in più a settimana. La distribuzione e il trade continueranno a essere al centro delle nostre iniziative contribuendo a offrire sempre maggiori e diverse proposte per i propri clienti\" conclude Massa.\r

\r

Il calendario delle inaugurazione delle nuove navi prevede i seguenti appuntamenti: la World Europa il 13 novembre a Doha in Qatar, la Seascape il 7 dicembre a New York e infine la Euribia a maggio 2023. A testimoniare il rapporto con le agenzie ci saranno le promozioni già per la prossima estate e per i gruppi, target strategico per l'advanced booking. \"Nel corso dell'anno la compagnia ha dato vita a 125 appuntamenti b2b incontrando oltre 7 mila agenti di viaggi in tutta Italia: abbiamo programmato una serie di appuntamenti, fam trip, roadshow ed eventi. Il nostro prodotto è trasversale, è ideale da proporre al cliente con crociere della durata che va da un weekend fino al giro del mondo\" ha spiegato Luca Valentini, direttore commerciale Msc Crociere.\r

\r

Per l'inverno ci saranno navi posizionate fra Mediterraneo, meta top per Msc con itinerari di sette, dieci e undici notti, mar Rosso, Emirati, Nord Europa, Caraibi, Sud America e Sudafrica. Infine, per la prossima estate saranno raggiungibili più di 140 destinazioni, 40 Paesi, 14 porti di imbarco solo in Italia e 22 navi, a cui si deve aggiungere il debutto del brand luxury Explora Journeys.","post_title":"Msc, non solo crociere. L'obiettivo? Diventare il primo fornitore delle adv","post_date":"2022-10-20T10:17:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1666261051000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432548","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione è iniziata in ritardo rispetto al solito ma poi l'interesse è risalito rapidamente e \"a giugno il numero di ingressi è tornato a essere in linea con il 2019. E' ripartita anche la domanda dei gruppi, tanto che la stagione estiva si è chiusa con un risultato superiore del 15% al target previsto inizialmente\". Così l'head of sales di Gardaland, Stefano Iannicelli, descrive il 2022 del parco gardesano.\r

\r

Alle buone performance della destinazione ha peraltro dato un sensibile contributo anche il canale del turismo organizzato, i cui numeri sono arrivati molto vicini ai livelli pre-Covid.\r

Aumentare gli arrivi dall'estero\r

«Noi contiamo su circa il 25% di turisti stranieri - racconta Iannicelli -. E' un segmento su cui puntiamo particolarmente per il futuro. Stiamo quindi lavorando attivamente con tour operator, agenzie di viaggio e dmc attive oltreconfine per incrementare ulteriormente la quota degli arrivi dall'estero».\r

\r

Per il resto, il parco dedica come sempre ottobre al mese di Magic Halloween, che si concluderà ovviamente il giorno 31 con un'apertura speciale dalle 10 di mattina a mezzanotte. A seguire la prima edizione dei Wowkend, speciali aperture nei weekend di novembre che accompagneranno gli ospiti fino alle settimane di Gardaland Magic Winter, con eventi e iniziative dedicate alle festività natalizie e di fine anno. Ovviamente non mancheranno le novità per il prossimo anno. Si tratterà di piccole new entry ma sicuramente interessanti \"anche se al momento non posso svelarne i dettagli\", conclude Iannicelli.","post_title":"Iannicelli, Gardaland: da giugno livelli da 2019. Ora i mercati internazionali","post_date":"2022-10-19T13:52:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1666187543000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432541","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tourism Australia si appresta a varare la nuova campagna globale Come and Say G'day (in italiano L’Australia ti aspetta per darti il G’day), con il lancio previsto per domani, 20 ottobre, nei principali mercati turistici internazionali per ricordare ai viaggiatori internazionali perché There's Nothing Like Australia (in italiano Non c’è niente come l’Australia).La campagna verrà promossa su numerosi canali di advertising, video pubblicitari (nelle versioni da 60, 30 e 15 secondi), tabelloni pubblicitari e Out of Home ad alto impatto, oltre a iniziative social, digital e content marketing. Inoltre, l'iniziativa sarà ulteriormente amplificata da attività di partnership con le compagnie aeree, le organizzazioni turistiche degli stati e dei territori australiani e i partner di distribuzione chiave di livello globale.\"Come and Say G'day è inequivocabilmente australiano grazie all'utilizzo di un'icona riconoscibile a livello mondiale, la canguretta Ruby, che vive una straordinaria avventura Down Under mostrando tutto ciò che l'Australia ha da offrire - ha affermato Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia -. Dopo un periodo difficile dell’industria del turismo di tutto il mondo, la nostra coinvolgente ed emozionante campagna si distinguerà nel competitivo mercato turistico internazionale. Ruby, doppiata dall’attrice australiana Rose Byrne, intraprende la sua avventura con Louie, un unicorno giocattolo, doppiato da Will Arnett. Il duo apporta alla campagna un umorismo intriso di ospitalità.”“Un altro elemento importante della campagna è la cover della popolare canzone australiana Down Under realizzata dall’ emergente band australiana King Stingray cantata in inglese e in Yolŋu Matha, lingua aborigena dell’Arnhem Land nord orientale, nel Northern Territory.”\"Il cortometraggio, diretto da Michael Gracey (che sarà presentato durante l’evento di lancio globale, questa sera a New York) mira a creare un legame emotivo con Ruby, la canguretta souvenir, presentandola come l’ambasciatrice di Tourism Australia per le future attività promozionali dell’ente\", ha aggiunto Susan Coghill, chief marketing officer di Tourism Australia.","post_title":"Tourism Australia vara la nuova campagna \"Come and Say G'day\"","post_date":"2022-10-19T12:57:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666184256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La terza edizione di \"Scopri le Marche, Discover the Marche Region\", promossa da Inside Marche Live con la collaborazione di Travel Quotidiano, è stata un’occasione concreta tra operatori, amministratori ed istituzioni per un confronto sui punti di forza dell’offerta, su programmi, problemi e necessità del settore.\r

\r

Maria Elena Rossi, Direttore Promozione e Marketing di ENIT Italia, l'agenzia nazionale del turismo, ospite d'onore dell'evento, ha sottolineato come \"Le Marche abbiano molto da offrire dal punto di vista esperienziale”. «Innovazione e sostenibilità sono i pilastri di questa fase di transizione – spiega Maria Elena Rossi – Con la Regione Marche stiamo collaborando su diversi fronti. E’ importante evidenziare che l’innovazione passa attraverso la digitalizzazione. Oggi più che mai l’offerta deve stare sul digitale per intercettare la domanda turistica».\r

\r

Per i partner di Inside Marche Live è stata l’occasione per promuoversi di fronte ad un pubblico di settore. Tra gli ospiti presenti, ALTE Marche Unione Montana Catria e Nerone con il Presidente Alberto Alessandri che ha presentato il video promozionale in anteprima, il Comune di Urbino che con l'Assessore al Turismo Roberto Cioppi ha presentato la città che quest'anno vive le celebrazioni dei 600 anni di Federico Da Montefeltro, il Comune di Monterubbiano, nel fermano, che grazie alla presenza dello storico Walter Scottucci ha potuto presentare le bellezze dei borghi minori marchigiani, Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024 con Marco Perugini, Presidente Consiglio Comunale Comune di Pesaro.\r

\r

«Le Alte Marche comprendono 9 comuni – spiega il presidente Alberto Alessandri – Condividiamo la natura, la cultura e l’enogastronomia, nonché la grande risorsa dei fiumi. Un territorio che garantisce tranquillità per una vacanza all’insegna del benessere. Il turista sarà sempre il vero protagonista della vacanza e sarà accolto dalla gente del posto, per vivere un’esperienza a 360 gradi».\r

\r

Tra gli ospiti anche il Presidente nazionale di Assoviaggi Confesercenti Gianni Rebecchi.\r

\r

«Crediamo molto sull’incoming – conclude Rebecchi – Un dato pre Covid evidenzia che le agenzie specializzate nel settore incoming sono oltre 2700. L’obiettivo è quello di valorizzarle e sostenerle. Il flusso del turismo organizzato che arriva in Italia si ripercuote positivamente su tutto il territorio e per questo dobbiamo impegnarci su azioni che valorizzino chi si occupa di incoming. Tra i primi impegni ci sarà quello confrontarci subito con il nuovo ministro per evidenziare punti di forza e problemi del settore».","post_title":"Scopri le Marche, gli operatori si incontrano per confrontarsi su offerta, programmi ed opportunità","post_date":"2022-10-19T12:40:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666183226000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_402293\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti[/caption]\r

Assoturismo-Confesercenti e FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano Ets, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per diffondere e far conoscere il valore ed il patrimonio paesaggistico ed artistico dei beni presenti sul territorio italiano in favore degli associati. Le associazioni si impegnano ad una proficua collaborazione in questa direzione, attraverso tutti gli strumenti e le attività a disposizione.\r

«Tutte le iniziative volte a fornire una spinta ad uno dei comparti più importanti per il nostro Paese - commenta il presidente di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina - data la concentrazione straordinaria del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, vanno indirizzate su più fronti, puntando a coinvolgere tutti gli attori: enti locali, imprese, lavoratori, comunità. Tutto questo facendo tesoro dei fondi stanziati all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare con riferimento al turismo 4.0. In questo contesto si innesta la partnership tra FAI e Assoturismo, al fine di divulgare un messaggio valoriale che porti ad una sinergia con le realtà imprenditoriali, a sostegno della cultura ed in particolare del territorio di riferimento delle varie realtà».\r

«Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS - afferma Marco Di Luccio, direttore Beni del FAI - crede fortemente che per uno sviluppo valoriale ed economico del turismo in Italia sia indispensabile una sinergia tra il mondo dell'impresa, quello culturale e quello del non profit. Promuovere l'educazione, la conoscenza e il godimento del patrimonio storico ed artistico della Nazione è uno dei cardini della nostra missione. Il protocollo d'intesa con la Federazione Nazionale Assoturismo Confesercenti è per noi una grande opportunità di divulgazione e per fare rete con il territorio».","post_title":"Protocollo d'intesa fra Assoturismo-Confesercenti e FAI","post_date":"2022-10-19T11:45:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666179923000]}]}}