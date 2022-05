Giver Viaggi rafforza il programma Crociere Fluviali: Meno, Reno e Danubio per scoprire l’Europa

Alla luce dei risultati positivi delle due crociere floreali del 20 e 25 aprile scorsi, Giver Viaggi e Crociere ha deciso di lanciare tre nuove crociere fluviali sui fiumi Meno, Reno e Danubio: Da Vienna a Norimberga, dal 9 al 16 luglio, crociera di 8 giorni con quote a partire da 1.690 euro; Da Norimberga ad Amsterdam, dal 16 al 23 luglio, crociera di 8 giorni con quote a partire da 1.790 euro; da Amsterdam a Vienna, dal 13 al 25 agosto, crociera di 13 giorni con quote a partire da 2.450 euro.

L’inserimento di queste tre nuove crociere ha comportato una riorganizzazione anche della programmazione delle crociere fluviali su Danubio e Reno, sempre con la MN Vivienne, con nuove date di partenza su giugno e luglio.

Su alcune nuove partenze (Da Amsterdam a Basilea; da Basilea ad Amsterdam; Gran Tour d’Olanda e Fiandre) è stata riconfermata, in esclusiva per il pubblico italiano, la MN Vivienne, di categoria 4 stelle SUPERIOR, già posizionata anche sulla rotta del Danubio e ora posizionata anche sulla programmazione Reno.

Lo staff turistico parlante italiano e la direzione di crociera Giver assisteranno i passeggeri con discrezione e competenza, frutto di un’esperienza di più di 70 anni nel mondo del tour operating, presentandogli e preparandoli, grazie a conferenze tenute a bordo da uno staff preparato.

Le nove crociere fluviali, tutte della durata di otto giorni esclusa l’ultima di 13 giorni da Amsterdam a Vienna, con quote di partecipazione a partire da € 1.590, includono i voli di linea da Milano e Roma, con la possibilità di partire da numerose città italiane con un piccolo supplemento, sistemazione a bordo in pensione completa, serate musicali e di folklore, e le visite guidate con guide in lingua italiana, a seconda della crociera prescelta.

«La tutela dei nostri passeggeri, il loro benessere e piacere nella fruizione dei nostri viaggi – commenta Anna Maria Vullo, general manager di Giver Viaggi e Crociere – sono da sempre l’obiettivo principale di Giver. Tutte le iniziative messe in atto dall’inizio della pandemia ad oggi hanno sempre avuto come unica ambizione quella di poter tornare quanto prima a perseguirli».