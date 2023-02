Gioco Viaggi: si arricchiscono i programmi Princess Plus e Princess Premier Lezioni gratuite di pure barre, yoga six e stretch lab, grazie alla partnership con Xponential Fitness, nonché di club pilates, cycle bar e dtride. Ma anche nuovi dessert, tra cui coppe di gelato, pasticceria mignon e caramelle, disponibili presso la gelateria Swirls o Coffee and Cones. Si arricchiscono i programmi Plus e Premier di Princess Cruises. Per un costo di 60 euro a persona al giorno, la Princess Plus offrirà in particolare agli ospiti quasi il 60% di sconto sul prezzo al dettaglio, corrispondente a 140 dollari, se tutti i componenti venissero acquistati separatamente. Princess Plus, che già comprende il pacchetto beverage plus, il piano wifi per un singolo dispositivo e le mance al personale di bordo, si arricchisce ulteriormente di due dessert artigianali premium, due lezioni di fitness al giorno e succhi illimitati. Con Princess Premier si sale ulteriormente di livello. Gli ospiti, con 80 euro a persona al giorno, ricevono benefits per un valore totale al dettaglio fino a 257 dollari, se i componenti venissero acquistati separatamente, risparmiando quasi il 70%. All’interno del pacchetto Princess Premier si otterrà quindi un pacchetto bevande premier, un piano wifi per quattro dispositivi, le mance al personale di bordo, due cene nei ristoranti di specialità, un pacchetto fotografico, dessert premium illimitati, frullati e succhi illimitati, lezioni di fitness, posti riservati al Princess theatre e un accessorio per il Medallion in omaggio. “Le due nuove opzioni Princess Plus e Princess Premier sono già prenotabili per tutte le crociere Princess in partenza dal 20 febbraio” ricorda Gioco Viaggi, agente di vendita Princess per l’Italia.

