Gioco Viaggi lancia il nuovo prodotto Corsica

Non solo mare ma anche luogo ideale per short break, itinerari culturali e naturalistici da intraprendere tutto l’anno. Si presenta così il nuovo prodotto Corsica di Gioco Viaggi, che si avvale dell’esperienza della new entry Fulvia Ottonello, vera esperta dell’isola e ora product manager dell’operatore ligure.

“Abbiamo scelto la Corsica per ampliare le nostre proposte di tour operating corto raggio, perché è una meta cui siamo particolarmente legati – racconta il titolare di Gioco Viaggi, Gigi Torre -. Diverse le ragioni: una straordinaria varietà di prodotto, un legame storico con la Liguria, nostra terra di origine, la consapevolezza dei numerosi collegamenti marittimi che la rendono destinazione facilmente raggiungibile…”

A supportare ulteriormente la scelta, l’esperienza di oltre 18 anni di Fulvia Ottonello nell’organizzazione di attività turistiche sul territorio corso. Suo anche il libro Corsica da… Amare: testo che si colloca a metà strada tra il genere fiction e la guida turistica e che, nel raccontare le vicende delle protagoniste, trova infiniti spunti per suggerire luoghi curiosi e itinerari alternativi a chi volesse organizzare una vacanza sull’isola. Tale la ricchezza dei dettagli e la precisione dei contenuti che il libro è un omaggio offerto in dono alla clientela Gioco Viaggi che sceglie la Corsica entro il 15 luglio.

“Con il lancio di questo nuovo prodotto saremo tra i pochi operatori italiani a trattare la destinazione e lo faremo nel modo più flessibile possibile, offrendo non solo un ampio range di prodotti per ogni esigenza, ma mettendo anche a disposizione degli agenti di viaggio una consulenza continua su ogni aspetto relativo all’organizzazione del viaggio – spiega la stessa Fulvia Ottonello –. La lunga esperienza e la vasta conoscenza del territorio mi permettono di poter rispondere alle più specifiche richieste legate a qualsiasi aspetto quali per esempio strutture alberghiere, luoghi di ristoro, attività outdoor o eventi”.