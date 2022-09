Gb Viaggi al Ttg di Rimini con tante novità, tra cui un importante progetto incoming

Programmazione invernale con più hotel per montagna ed estero, nonché più soluzioni ricettive per il prodotto benessere e i tour organizzati. Ma soprattutto un progetto importante per quanto riguarda il comparto incoming. Gb Viaggi si presenta con tante novità al prossimo Ttg di Rimini, in programma dal 12 al 14 ottobre (padiglione C3 – stand 152): “Stiamo lavorando per chiudere importanti accordi di collaborazione che agevoleranno le vacanze di molti stranieri che hanno il desiderio di visitare l’Italia almeno una volta nella vita”, rivela infatti il direttore commerciale, Domenico Stefanelli.

Ma l’appuntamento con l’evento romagnolo è anche un’occasione “per continuare a confrontarsi positivamente con tutti i colleghi, i partner, i fornitori e cercare insieme soluzioni concrete alle esigenze quotidiane di ogni viaggiatore – conclude lo stesso Stefanelli -. La fiera è infatti un’opportunità preziosa per presentare le tante novità di prodotto e di servizi”.