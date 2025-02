Futura Vacanze: in arrivo i nuovi manager Marco Prugnola, Beatrice Nano e Angela Salgarelli Futura Vacanze potenzia ancora l’organico. Dopo l’approdo di Stefano Maria Simei nel ruolo di general manager, l’operatore capitolino prosegue nel processo di rafforzamento della propria organizzazione, accogliendo in squadra tre figure destinate a ricoprire ruoli chiave nelle aree finance, risorse umane e marketing: Marco Prugnola ricoprirà in particolare il ruolo di cfo, Beatrice Nano quello di hr manager e Angela Salgarelli opererà in qualità di marketing director. Prugnola vanta un’esperienza ventennale nel settore finance. Laureato in economia e commercio, per 17 anni ha operato all’interno del gruppo Caltagirone Editore, occupandosi di controllo di gestione, contrattualistica e fiscale, per poi approdare nel 2021 nella concessionaria del gruppo, dove ha svolto il ruolo di direttore amministrativo, finanza e controllo. Nel suo nuovo incarico in Futura Vacanze avrà il compito di assicurare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, coordinando i processi di budgeting e il controllo di gestione. Senior hr con background legale, Beatrice Nano ha alle spalle una pluriennale esperienza nella gestione delle risorse umane. Specializzata in amministrazione del personale, relazioni sindacali, employer branding, formazione e sviluppo, ha maturato competenze strategiche nella gestione delle relazioni aziendali e nella valorizzazione delle hr in Piemme. Grazie alla sua esperienza trasversale tra diritto del lavoro e gestione delle risorse umane, con il suo ingresso in Futura Vacanze contribuirà a rafforzare la gestione del capitale umano, elemento chiave per il successo dell’azienda. Con oltre dieci anni di esperienza nel digital marketing, Angela Salgarelli ha ricoperto ruoli di rilievo in aziende leader di respiro internazionale, tra cui Kiratech e Vmware. La sua competenza spazia dalla creazione e implementazione di strategie digitali e non, alla gestione di campagne marketing, eventi e digital transformation. Il suo contributo sarà determinante per lo sviluppo e il rafforzamento della brand identity di Futura Vacanze, in un mercato sempre più orientato all’innovazione e alla personalizzazione dell’esperienza di viaggio. “L’ingresso di Marco Prugnola, Beatrice Nano e Angela Salgarelli rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita di Futura Vacanze – sottolinea Simei -. Con il loro supporto, l’azienda sarà ancora più strutturata e competitiva, capace di affrontare con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione. Crediamo fermamente che investire sul capitale umano sia la chiave per un futuro solido e innovativo”. Condividi

