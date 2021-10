Fruit presente a Rimini con il claim “Si vola”

“Si vola”. E’ questo il claim con cui Fruit Viaggi si presenterà al prossimo Ttg di Rimini: un modo per presentarsi al mercato con ottimismo trasmettendo volontà e voglia di ripartire. “Si vola è un auspicio e un segnale di positività per la ripresa del prodotto estero – spiega il direttore marketing del tour operator, Raffaele Sigillo -. Un’offerta che ci vede impegnati in prima linea su mar Rosso, Tunisia, Turchia e Grecia”.

Chi volesse incontrare Fruit in fiera potrà farlo presso il padiglione A3 dello stand 079.