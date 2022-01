Focus sulle Canarie per il monografico Spagna 2022 griffato Boscolo

Prime partenze a febbraio, con un calendario che propone almeno due date al mese per tutto l’anno per ciascun tour proposto grazie al clima particolarmente mite anche fuori dalla stagione più classica, che va da maggio a settembre. Boscolo presenta la nuova monografia Spagna 2022 con una nutrita selezione di proposte tra cui spiccano tre tour alla isole Canarie, di durata compresa tra gli otto e gli undici giorni, “vera immersione nella sorpresa”, come li definisce lo stesso to in una nota ufficiale.

“E’ come sempre lo sguardo attento dei travel designer Boscolo a guidare i viaggiatori tra paesaggi incantevoli, siti archeologici millenari, architetture coloniali e sensibilità contemporanee – prosegue il documento -: senza mai perdere il filo rosso della narrazione di ogni suo itinerario culturale, Boscolo racconta le isole tanto dalla prospettiva altamente scenografica, designata dalla presenza dei vulcani, quanto da quelle storica e artistica. In ogni tour si alternano così momenti di impatto emotivo, come il tramonto sul Teide a Tenerife, l’escursione al parco nazionale Timanfaya o la Costa de la Lava dalle colate pietrificate che si gettano in mare a Lanzarote, visite di centri storici carichi di bellezza e immersioni tra siti archeologici testimoni di culture aborigene lontane, come quello di Cueva Pintada a Gran Canaria”.

“Tappe di grande interesse – aggiunge la nota -, oltre ai patrimoni Unesco del centro storico di San Cristobal de la Laguna e del paesaggio giurassico di Risco Caldo, sono senza dubbio le irrinunciabili espressioni artistiche di César Manrique, personalità cult di Lanzarote, che alla sensibilità di artista multidisciplinare legò la ferma volontà di proteggere il delicato paesaggio dell’isola valorizzandone ogni aspetto e impedendone la deturpazione. Non mancano momenti dedicati al relax in spiaggia e al gusto, non solo grazie agli ottimi piatti di pesce, ma anche ai vini locali, i cui sapori antichi maturano nelle tradizionali bodegas di questo spettacolare ambiente, tra le montagne e l’oceano”.