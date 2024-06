Focus sul mercato Italia per la dmc vietnamita Travel Sense Asia Con soluzioni di accoglienza esclusine e di proprietà, come il Panhou Retreat nelle montagne del nord del Vietnam, e il Whale Island Resort, per un soggiorno balneare dopo aver scoperto le bellezze del Paese, Travel Sense Asia si pone come nuovo riferimento sul mercato italiano per le aziende turistiche e agenzie di viaggio che vogliano scegliere un partner affidabile e con esperienza comprovata. Aperta oltre 15 anni fa, la dmc vietnamita, specializzata in viaggi tailor made nel Sud-Est Asiatico (Vietnam, Laos, Cambogia, Myanmar e Thailandia) ha vinto per dieci volte i Traveller’s Choise Awards di TripAdvisor (l’ultima nel 2023), grazie all’autenticità della sua proposta, alla personalizzazione dei tour, al lusso e non per l’ultimo al suo impegno per la vera sostenibilità. Travel Sense Asia è stata inoltre scelta dal consolato della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia quale riferimento per offrire esperienze di viaggio autentiche e di qualità ai viaggiatori italiani. Con oltre 50 dipendenti, di cui la maggior parte parlanti italiano, e dna di esperienza locale, la dmc accompagna i propri ospiti alla scoperta dell’Asia più autentica, con la possibilità di offrire pacchetti di viaggio vantaggiosi, flessibili e personalizzati. Sempre coadiuvati da esperti agenti locali in italiano, con assistenza personalizzata 24/7, Travel Sense Asia garantisce ai propri clienti una vacanza unica e senza stress. Massimo Bianchessi, professionista nel settore turistico da oltre 30 anni, e da un decennio in ruoli direttivi presso dmc asiatiche, è stato recentemente nominato Europe region sales & marketing manager di Travel Sense Asia. Condividi

