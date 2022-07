Fincantieri: finanziamento green da 500 mln per la costruzione di navi da crociera

Nuovo finanziamento green per Fincantieri che ottiene da Intesa Sanpaolo una revolving credit facility di tipo sustainability linked per un importo massimo di 500 milioni di euro. La linea di credito triennale è dedicata a coprire le esigenze finanziarie legate alla costruzione di più navi da crociera. È definito sustainability linked poiché è legato al conseguimento di due specifici indicatori di prestazione (ovvero Key performance indicator, Kpi): il livello dello score di sostenibilità attribuito annualmente attraverso il questionario corporate sustainability assessment (csa) da S&P Global e l’efficienza energetica delle navi da crociera consegnate in ciascun anno (Eedi Index).

Proprio Fincantieri ha tra le altre cose appena sottoscritto un accordo con il gruppo Msc per la realizzazione di ulteriori due navi dedicate al brand di lusso della compagnia, Explora Journeys. Entrambe le unità, la Explora V e VI, oltre a essere alimentate a gas naturale liquefatto, come la III e la IV, includeranno anche un sistema di raccolta dell’idrogeno liquido destinato ad alimentare una cella a combustibile da 6 megawatt.