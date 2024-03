Festa della Donna: Go World festeggia le colleghe del turismo con un piccolo regalo a tema

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463081 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lisbona ha conquistato il primo gradino del podio nella classifica europea delle migliori destinazioni Mice per il 2023, in occasione dei World Mice Awards. Nel corso dell'evento che si è svolto durante l'Itb di Berlino, si è tenuta anche la 31a edizione europea dei World Travel Awards, dove Lisbona ha ricevuto il riconoscimento di migliore destinazione urbana d'Europa per l’anno 2024. La capitale portoghese infatti ha dimostrato infatti negli ultimi anni un’attrattività senza pari. Lo scorso anno e fino ad oggi, sono stati organizzati a Lisbona 2.251 eventi, che hanno attirato più di 592.178 partecipanti da tutto il mondo. La posizione privilegiata, le moderne e versatili infrastrutture e l'eccellente accessibilità, unite ad un’ampia gamma di esperienze culturali, ne fanno una scelta per l'organizzazione di eventi in Europa. Da notare che dal 2019, Lisbona ha costantemente mantenuto la sua posizione sul podio Icca (International Congress and Convention Association), attestandosi al secondo posto, a livello globale. Il segmento Mice svolge un ruolo importante nell'economia di Lisbona, contribuendo in modo significativo al turismo e allo sviluppo economico della città, generando entrate e occupazione. Nel 2022 e 2023 Associação Turismo de Lisboa ha stanziato oltre 1 milione di Euro per ospitare congressi e eventi, attraverso il Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa (finanziato con le entrate generate dalla tassa di soggiorno) e la partecipazione di Atl al programma nazionale, Portugal Events, con il 25% del finanziamento complessivo. [post_title] => Lisbona migliore destinazione urbana d'Europa ai World Travel Awards [post_date] => 2024-03-08T10:04:39+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709892279000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463084 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un piccolo gesto per celebrare il contributo professionale del mondo in rosa nel nostro settore che conta quasi il 70% di addetti donne. In concomitanza con la festa della Donna Go World e i suoi area manager fanno omaggio alle colleghe del mondo del turismo di una scatolina con i colori della mimosa contenente un cioccolatino. Questa iniziativa fa seguito ad altre attività e attenzioni che l'operatore marchigiano ha da sempre verso le donne, sia come dipendenti, sia come partner commerciali e colleghe. A non meno di qualche mese fa risale in particolare il lancio una collezione di viaggi al femminile focalizzati sull’incontro con donne di altre culture e con le loro storie ed esperienze. Le prime partenze speciali di questa collezione, tutte in concomitanza con la festa della Donna, sono dedicate a sole donne, proponendo itinerari classici nelle diverse destinazioni, arricchiti da visite e focus su temi sociali, in particolare l’emancipazione femminile. [post_title] => Festa della Donna: Go World festeggia le colleghe del turismo con un piccolo regalo a tema [post_date] => 2024-03-08T09:54:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709891686000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463028 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => SkyAlps collegherà Bari a Mostar, dal prossimo 2 maggio con due frequenze alla settimana (giovedì e domenica) operate da un Dash 8-Q400. «L’avvio di questo nuovo collegamento aereo tra Bari e Mostar – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - non solo offrirà ai passeggeri una comoda opzione di viaggio tra le due destinazioni, ma contribuirà anche a rafforzare i legami economici, culturali, turistici, ma soprattutto religiosi. Bari, Mostar, Medjugorje e la vicina Sarajevo sono luoghi di culto e di pace. Luoghi che ogni anno attirano milioni di visitatori nei cammini di fede che uniscono territori, ma soprattutto anime». «Il collegamento tra Bari e Mostar che comincerà a inizio maggio – ha sottolineato il presidente di SkyAlps, Josef Gostner - rappresenta una connessione con grande potenziale per SkyAlps, sia dal punto di vista turistico che per i viaggi a tema religioso. Siamo lieti di ampliare il nostro programma voli da e per Mostar, che oltre a Bari prevede connessioni con Roma, Verona e Monaco di Baviera. Il volo avrà una durata di circa un’ora e verrà operato con aerei altamente efficienti che producono fino al 50% in meno di emissioni e meno rumore durante il decollo e l'atterraggio rispetto ad altri jet regionali». La nuova rotta, che si aggiunge ai collegamenti già annunciati del vettore tra Brindisi e Bolzano, viene incontro alle esigenze dei fedeli pugliesi che potranno raggiungere la Bosnia in meno di un’ora, e getterà un ponte per quanti dalla Bosnia vorranno conoscere i luoghi del culto nicolaiano e gli altri siti religiosi della nostra regione. [post_title] => Aeroporto di Bari: dal 2 maggio la nuova rotta per Mostar operata da SkyAlps [post_date] => 2024-03-07T11:43:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709811810000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462988 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un roadshow in programma dall'11 al 12 marzo, che toccherà le città di Padova, Treviso e Udine. Mappamondo approda in Triveneto per incontrare le agenzie partner e presentare le nuove proposte summer e viaggi di nozze con partenza da Venezia e voli Emirates. Riflettori puntati in particolare su Thailandia, Indonesia, Australia e Sudafrica, mete care al to romano, che da quest’anno diversifica la propria offerta nelle destinazioni con le proposte culturali firmate Shiruq by Mappamondo. L’annuncio del roadshow giunge a poche settimane dall'avvio del mandato di Umberto Ballotta come nuovo responsabile commerciale per il Triveneto, al fianco del collega Mariano Zanchetta (responsabile delle provincie di Verona, Padova e Rovigo). “Con questa iniziativa e quelle future già in programma, confermiamo la volontà di essere vicini agli agenti di viaggio, con l'obiettivo di crescere insieme e di rispondere con efficacia alle sfide di un mercato turistico in continua evoluzione" spiega lo stesso Ballotta. Gli appuntamenti sono in calendario lunedì 1 marzo alle 19:45 presso il Radici restaurant di via Andrea Costa, 18/a di a Padova; martedì 12 marzo alle 12:30 presso l’hotel Maggior Consiglio, Str. Terraglio, 140, di Treviso, nonché sempre il 12 marzo ma alle 20 presso l’hotel Là di Moret di Viale Tricesimo, 276, di Udine. [post_title] => Mappamondo in roadshow in Triveneto per presentare le proposte summer e viaggi di nozze [post_date] => 2024-03-07T09:50:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709805048000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462964 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Osservando la cartina del Mar Tirreno si può notare un piccolo arcipelago di isole al largo della Sicilia. Rispetto alle coste siciliane si trovano in direzione nord, e prendono il nome di Isole Eolie. Il turismo qui è vivo in ogni periodo dell’anno, anche se la maggior parte dei visitatori arriva nel periodo estivo. Le attrazioni sono molteplici, a partire dalla presenza dei due vulcani di Stromboli e Vulcano, che contribuiscono a creare un'atmosfera a dir poco unica e speciale. Ci sono molti modi per vivere la propria vacanza in questo arcipelago. Uno dei più affascinanti è senza alcun dubbio il noleggio catamarano Eolie. Spostarsi seguendo il vento può donarci una esperienza davvero indimenticabile. Cosa fare in un soggiorno su queste isole? Scopritelo insieme a noi. Cosa c’è da sapere sulle Isole Eolie Le Isole Eolie sono note per la loro origine vulcanica, che le rende soggette a numerosi fenomeni che avvengono con una certa regolarità. Sono chiamate anche Isole Lipari. L’arcipelago si compone di sette isole principali, ma non mancano piccoli isolotti che possono essere raggiunti senza difficoltà attraverso il mare. Per arrivare sulle isole Eolie l’unico modo è usare delle imbarcazioni, come gli aliscafi e i traghetti che partono dalle coste settentrionali della Sicilia. In alternativa ci si può avvicinare in totale autonomia, utilizzando imbarcazioni di vario genere, come ad esempio barche a vela e catamarani, e attraccare nei vari parti. Le isole offrono un buon numero di strutture ricettive come alberghi e case vacanze. I prezzi possono variare molto a seconda della struttura e dei servizi in essa offerti. Osservare l’attività vulcanica Molti scelgono di visitare le Isole Eolie per la loro attività vulcanica. I vulcani presenti su questo arcipelago sono due: Stromboli e Vulcano. Stromboli è uno dei vulcani più attivi a livello globale. Non è raro poter assistere a vari fenomeni di natura eruttiva, con piccole esplosioni che avvengono senza che vengano registrati danni nel territorio circostante. Vulcano al contrario per ora tende a emettere quasi esclusivamente fumo. La sua fama risale all’antichità e all’epoca dei miti e delle leggende, quando si credeva che al suo interno si trovasse il dio greco Efesto, noto tra i romani proprio come Vulcano. Le meraviglie del mare Chi sceglie le Isole Eolie per le proprie vacanze non può perdere l’occasione di esplorare il magnifico mare che le circonda. Le spiagge sono pure e incontaminate e il mare solitamente è molto pulito, a dir poco cristallino. Un buon modo per conoscere quest’area è quello di noleggiare una barca a vela o un catamarano, e trascorrere delle splendide giornate seguendo la direzione indicata dal vento. Esistono aziende che offrono questo genere di servizi e spesso mettono a disposizione anche degli esperti e preparati skipper pronti a mettersi al timone. Se invece volete vivere in prima le profondità del mare potete affidarvi ai molti sub della zona, i quali organizzano delle vere e proprie immersioni guidate. Ci si può divertire in totale sicurezza, entrando in contatto con le meraviglie nascoste sotto la superficie del mare, dove specie marine di ogni genere si incontrano liberamente, lontane dalla presenza dell’uomo. [post_title] => Isole Eolie: una vacanza al riparo da ogni pensiero [post_date] => 2024-03-06T14:27:01+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709735221000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462960 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_462961" align="alignleft" width="300"] La presentazione dell'evento presso il comune di Cremona[/caption] Seconda edizione al museo del Violino di Cremona, il prossimo martedì 26 marzo, per #masterclass: il format territoriale itinerante firmato Travel Hashtag. Saranno tre, in particolare, i momenti di edutainment, formazione e condivisione che vedranno la presenza di esperti di marketing, manager di organizzazioni turistiche e accademici. Si partirà al mattino nella cornice dell’auditorium Giovanni Arvedi con una sessione di edutainment sulle Professioni e le competenze del turismo di domani, a cura di Nicola Romanelli e rivolto agli studenti di Licei, Its e università. Ospite speciale la nota digital content creator Federica Di Nardo. Nel primissimo pomeriggio, il programma prevede poi un cambio di scenario e di interlocutori: presso la sala Fiorini del museo del Violino sarà il turno di una tavola rotonda a tema Dmo e valorizzazione del territorio animata da Carmen Bizzarri (università Europea di Roma), Patrik Romano (direttore generale fondazione Bologna Welcome), Bruno Bertero (direttore generale Ente turismo Langhe Monferrato Roero), Luca Caputo (direttore generale Destination Verona&Garda foundation) e Paolo Rizzi (direttore laboratorio di economia locale e docente di politica economica università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona). Infine, a seguire, imprenditori, operatori turistici, addetti del comparto alberghiero ed extra alberghiero, esponenti della filiera agroalimentare si ritroveranno per ascoltare una lezione a più voci a tema Digital marketing e comunicazione. Insieme a Romanelli, Sauro Mariani (consulente per lo sviluppo strategico e marketing nel settore dell’ospitalità), Domenico Palladino (giornalista ed esperto di marketing digitale in ambito extra alberghiero) e Zaira Magliozzi (imprenditrice, art & travel storyteller e content creator). "#masterclass è un’iniziativa di condivisione di best pratice, storie, idee e visioni – spiega il suo ideatore Romanelli, fondatore di Travel Hashtag –, che ha come missione quella di promuovere il turismo come opportunità in grado di generare crescita economica e benessere sociale”. [post_title] => Appuntamento a Cremona il 26 marzo per #masterclass, spin-off territoriale di Travel Hashtag [post_date] => 2024-03-06T13:14:34+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709730874000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462925 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair muove sulla Puglia con un network estivo che prevede oltre 800 voli settimanali su 80 rotte (57 a Bari e 23 a Brindisi), tra cui 10 nuove destinazioni. La low cost irlandese ha basato nella regione 5 aeromobili di cui 3 a Bari e 2 a Brindisi e, nel dettaglio, sono 8 le nuove rotte da Bari - Atene, Barcellona, Dubrovnik, Malaga, Katowice, Rodi, Tirana e Tolosa - e due quelle da Brindisi - Danzica e Trieste -. L'obiettivo per la stagione è quello di trasportare oltre 4,3 milioni di passeggeri per una crescita del +7%. «Per supportare questo operativo record - ha dichiarato Jason McGuinness, chief commercial officer - abbiamo basato 5 velivoli (500 milioni di dollari investiti) e sosterremo oltre 3.400 posti di lavoro tra cui piloti, personale di cabina e ingegneri nella regione. Ryanair festeggia anche i 20 anni di attività in Puglia, dove si conferma la compagnia aerea in più rapida crescita, passando da 0,2 milioni di passeggeri dall'inizio delle operazioni agli oltre 4,3 milioni previsti per quest'estate. C'è un'ulteriore opportunità per la Puglia di garantire una crescita accelerata del numero di passeggeri e del turismo nei prossimi anni, a condizione che la Regione Puglia e il Governo italiano aboliscano l'eccessiva addizionale comunale. Se il Governo italiano dovesse abolire l’addizionale municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, altri 20 milioni di passeggeri all'anno e oltre 250 nuove rotte». Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha aggiunto: «Ryanair è un partner commerciale strategico per lo sviluppo della connettività aerea da e per la Puglia. Gli eccezionali traguardi raggiunti in questi venti anni, in termini di passeggeri trasportati e di destinazioni collegate, suggellano una partnership che, siamo certi, non potrà che portare a nuovi esaltanti successi già a partire dall’ormai imminente stagione estiva che si preannuncia ricca di interessanti novità. Mi piace sottolineare la comunione d’intenti che ha caratterizzato questa collaborazione e che ci ha visto protagonisti con la Regione Puglia e le amministrazioni locali che con noi hanno condiviso la visione strategica e l’importanza di consolidare e sviluppare la presenza sui nostri aeroporti di Ryanair, quale straordinario volano di crescita per la nostra economia e per le nostre comunità». [post_title] => Ryanair celebra i primi 20 anni in Puglia con 10 nuove destinazioni per l'estate [post_date] => 2024-03-06T11:18:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709723892000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462917 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sarà anche Eugenio Bennato tra i protagonisti della crociera una Nave di libri per Barcellona di Grimaldi Lines, in programma sulla Cruise Roma dal 20 al 25 aprila con partenza da Civitavecchia. Il cantautore napoletano è stato infatti invitato dall'Istituto italiano di cultura della città catalana per Aspettando San Jordi: un grande concerto che si terrà a Barcellona lunedì 22 aprile, vigilia della festa di San Giorgio, i libri e le rose, che coincide con la Giornata mondiale del libro. Nella destinazione catalana la ricorrenza si festeggia infatti in modo del tutto particolare: nella Diada de Sant Jordi (il giorno di San Giorgio, patrono della Catalogna) è tradizione che gli uomini regalino una rosa alle donne e siano contraccambiati con un libro; così tutta la citta si riempie di rose e di libri con decine di eventi e incontri con scrittori e poeti. Durante il viaggio, sia all’andata sia al ritorno, nelle sale della Cruise Roma, il programma letterario, in via di definizione, prevede dunque incontri con scrittori, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e musicali. Hanno già confermato la presenza a bordo della nave Lorenzo Marone, Gabriella Genisi, Giampaolo Simi, Carola Carulli, Anna Maria Gehnyei, Peppe Millanta, Patrizia Cirulli, cantautrice che ha musicato e interpretato poesie di Garcia Lorca, Frida Kahlo, Quasimodo, D’Annunzio, che duetterà con l’attore Gino Manfredi, che leggerà alcuni brani di questi grandi poeti. Grazie al progetto Desibook di Erasmus+, saranno inoltre a bordo anche studenti provenienti da Bulgaria, Turchia, Grecia, Spagna e Italia, accompagnati dai loro insegnanti. Sulla nave si approfondiranno diversi temi: come la cultura e i libri uniscano i popoli, l’importanza del dialogo interculturale, il contributo del programma Erasmus+ alla crescita di una coscienza europea tra i giovani. E proprio per segnalare questa importante novità, è stato deciso di presentare il programma della Nave dei libri per Barcellona lunedì 11 marzo alle ore 11 presso la sala conferenze esperienza Europa David Sassoli di Roma, in piazza Venezia 6. [post_title] => Eugenio Bennato tra i protagonisti della Nave di libri per Barcellona di Grimaldi Lines [post_date] => 2024-03-06T11:17:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709723846000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462912 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sarà anche un lupo alto 16 metri con le fauci spalancate tra i nuovi protagonisti di Gardaland 2024. I coraggiosi avventurieri dovranno sconfiggere la maledizione che lo ha colpito pietrificandolo. L'attrazione con luci e suoni accuratamente progettati per adattarsi al tema dell’attrazione e sincronizzarsi con gli effetti fumo, offriranno un'esperienza immersiva con una storia ricca di mistero, che si svilupperà intorno all’imponente lupo. La sua figura cardine della nuova attrazione, è da sempre associata a molteplici significati e simbolismi. Il lupo è guida spirituale, simbolo di forza e coraggio, connessione con la natura e simbolo di comunità e famiglia. “Nel corso degli anni abbiamo assistito a una crescente domanda, da parte degli amanti del divertimento e dell’avventura, di esperienze sempre più emozionanti e coinvolgenti. Per questo Gardaland si rinnova per continuare a essere un luogo di energia positiva, dove divertimento e avventura non finiscono mai”, sottolinea l’amministratore delegato Sabrina de Carvalho. [post_title] => Un lupo alto 16 metri tra i nuovi protagonisti di Gardaland 2024 [post_date] => 2024-03-06T10:52:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709722344000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "festa della donna go world festeggia le colleghe del turismo con un piccolo regalo a tema" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":99,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1837,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463081","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lisbona ha conquistato il primo gradino del podio nella classifica europea delle migliori destinazioni Mice per il 2023, in occasione dei World Mice Awards.\r

\r

Nel corso dell'evento che si è svolto durante l'Itb di Berlino, si è tenuta anche la 31a edizione europea dei World Travel Awards, dove Lisbona ha ricevuto il riconoscimento di migliore destinazione urbana d'Europa per l’anno 2024.\r

\r

La capitale portoghese infatti ha dimostrato infatti negli ultimi anni un’attrattività senza pari. Lo scorso anno e fino ad oggi, sono stati organizzati a Lisbona 2.251 eventi, che hanno attirato più di 592.178 partecipanti da tutto il mondo. La posizione privilegiata, le moderne e versatili infrastrutture e l'eccellente accessibilità, unite ad un’ampia gamma di esperienze culturali, ne fanno una scelta per l'organizzazione di eventi in Europa. Da notare che dal 2019, Lisbona ha costantemente mantenuto la sua posizione sul podio Icca (International Congress and Convention Association), attestandosi al secondo posto, a livello globale.\r

\r

Il segmento Mice svolge un ruolo importante nell'economia di Lisbona, contribuendo in modo significativo al turismo e allo sviluppo economico della città, generando entrate e occupazione. Nel 2022 e 2023 Associação Turismo de Lisboa ha stanziato oltre 1 milione di Euro per ospitare congressi e eventi, attraverso il Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa (finanziato con le entrate generate dalla tassa di soggiorno) e la partecipazione di Atl al programma nazionale, Portugal Events, con il 25% del finanziamento complessivo.","post_title":"Lisbona migliore destinazione urbana d'Europa ai World Travel Awards","post_date":"2024-03-08T10:04:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1709892279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463084","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un piccolo gesto per celebrare il contributo professionale del mondo in rosa nel nostro settore che conta quasi il 70% di addetti donne. In concomitanza con la festa della Donna Go World e i suoi area manager fanno omaggio alle colleghe del mondo del turismo di una scatolina con i colori della mimosa contenente un cioccolatino.\r

\r

Questa iniziativa fa seguito ad altre attività e attenzioni che l'operatore marchigiano ha da sempre verso le donne, sia come dipendenti, sia come partner commerciali e colleghe. A non meno di qualche mese fa risale in particolare il lancio una collezione di viaggi al femminile focalizzati sull’incontro con donne di altre culture e con le loro storie ed esperienze. Le prime partenze speciali di questa collezione, tutte in concomitanza con la festa della Donna, sono dedicate a sole donne, proponendo itinerari classici nelle diverse destinazioni, arricchiti da visite e focus su temi sociali, in particolare l’emancipazione femminile.\r

\r

","post_title":"Festa della Donna: Go World festeggia le colleghe del turismo con un piccolo regalo a tema","post_date":"2024-03-08T09:54:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709891686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463028","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SkyAlps collegherà Bari a Mostar, dal prossimo 2 maggio con due frequenze alla settimana (giovedì e domenica) operate da un Dash 8-Q400.\r

\r

«L’avvio di questo nuovo collegamento aereo tra Bari e Mostar – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - non solo offrirà ai passeggeri una comoda opzione di viaggio tra le due destinazioni, ma contribuirà anche a rafforzare i legami economici, culturali, turistici, ma soprattutto religiosi. Bari, Mostar, Medjugorje e la vicina Sarajevo sono luoghi di culto e di pace. Luoghi che ogni anno attirano milioni di visitatori nei cammini di fede che uniscono territori, ma soprattutto anime».\r

\r

«Il collegamento tra Bari e Mostar che comincerà a inizio maggio – ha sottolineato il presidente di SkyAlps, Josef Gostner - rappresenta una connessione con grande potenziale per SkyAlps, sia dal punto di vista turistico che per i viaggi a tema religioso. Siamo lieti di ampliare il nostro programma voli da e per Mostar, che oltre a Bari prevede connessioni con Roma, Verona e Monaco di Baviera. Il volo avrà una durata di circa un’ora e verrà operato con aerei altamente efficienti che producono fino al 50% in meno di emissioni e meno rumore durante il decollo e l'atterraggio rispetto ad altri jet regionali».\r

\r

La nuova rotta, che si aggiunge ai collegamenti già annunciati del vettore tra Brindisi e Bolzano, viene incontro alle esigenze dei fedeli pugliesi che potranno raggiungere la Bosnia in meno di un’ora, e getterà un ponte per quanti dalla Bosnia vorranno conoscere i luoghi del culto nicolaiano e gli altri siti religiosi della nostra regione.","post_title":"Aeroporto di Bari: dal 2 maggio la nuova rotta per Mostar operata da SkyAlps","post_date":"2024-03-07T11:43:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709811810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un roadshow in programma dall'11 al 12 marzo, che toccherà le città di Padova, Treviso e Udine. Mappamondo approda in Triveneto per incontrare le agenzie partner e presentare le nuove proposte summer e viaggi di nozze con partenza da Venezia e voli Emirates. Riflettori puntati in particolare su Thailandia, Indonesia, Australia e Sudafrica, mete care al to romano, che da quest’anno diversifica la propria offerta nelle destinazioni con le proposte culturali firmate Shiruq by Mappamondo.\r

\r

L’annuncio del roadshow giunge a poche settimane dall'avvio del mandato di Umberto Ballotta come nuovo responsabile commerciale per il Triveneto, al fianco del collega Mariano Zanchetta (responsabile delle provincie di Verona, Padova e Rovigo). “Con questa iniziativa e quelle future già in programma, confermiamo la volontà di essere vicini agli agenti di viaggio, con l'obiettivo di crescere insieme e di rispondere con efficacia alle sfide di un mercato turistico in continua evoluzione\" spiega lo stesso Ballotta.\r

\r

Gli appuntamenti sono in calendario lunedì 1 marzo alle 19:45 presso il Radici restaurant di via Andrea Costa, 18/a di a Padova; martedì 12 marzo alle 12:30 presso l’hotel Maggior Consiglio, Str. Terraglio, 140, di Treviso, nonché sempre il 12 marzo ma alle 20 presso l’hotel Là di Moret di Viale Tricesimo, 276, di Udine.\r

\r

","post_title":"Mappamondo in roadshow in Triveneto per presentare le proposte summer e viaggi di nozze","post_date":"2024-03-07T09:50:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709805048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Osservando la cartina del Mar Tirreno si può notare un piccolo arcipelago di isole al largo della Sicilia. Rispetto alle coste siciliane si trovano in direzione nord, e prendono il nome di Isole Eolie. Il turismo qui è vivo in ogni periodo dell’anno, anche se la maggior parte dei visitatori arriva nel periodo estivo. Le attrazioni sono molteplici, a partire dalla presenza dei due vulcani di Stromboli e Vulcano, che contribuiscono a creare un'atmosfera a dir poco unica e speciale. Ci sono molti modi per vivere la propria vacanza in questo arcipelago. Uno dei più affascinanti è senza alcun dubbio il noleggio catamarano Eolie. Spostarsi seguendo il vento può donarci una esperienza davvero indimenticabile. Cosa fare in un soggiorno su queste isole? Scopritelo insieme a noi.\r

Cosa c’è da sapere sulle Isole Eolie\r

Le Isole Eolie sono note per la loro origine vulcanica, che le rende soggette a numerosi fenomeni che avvengono con una certa regolarità. Sono chiamate anche Isole Lipari. L’arcipelago si compone di sette isole principali, ma non mancano piccoli isolotti che possono essere raggiunti senza difficoltà attraverso il mare.\r

\r

Per arrivare sulle isole Eolie l’unico modo è usare delle imbarcazioni, come gli aliscafi e i traghetti che partono dalle coste settentrionali della Sicilia. In alternativa ci si può avvicinare in totale autonomia, utilizzando imbarcazioni di vario genere, come ad esempio barche a vela e catamarani, e attraccare nei vari parti.\r

\r

Le isole offrono un buon numero di strutture ricettive come alberghi e case vacanze. I prezzi possono variare molto a seconda della struttura e dei servizi in essa offerti.\r

Osservare l’attività vulcanica\r

Molti scelgono di visitare le Isole Eolie per la loro attività vulcanica. I vulcani presenti su questo arcipelago sono due: Stromboli e Vulcano. Stromboli è uno dei vulcani più attivi a livello globale. Non è raro poter assistere a vari fenomeni di natura eruttiva, con piccole esplosioni che avvengono senza che vengano registrati danni nel territorio circostante.\r

\r

Vulcano al contrario per ora tende a emettere quasi esclusivamente fumo. La sua fama risale all’antichità e all’epoca dei miti e delle leggende, quando si credeva che al suo interno si trovasse il dio greco Efesto, noto tra i romani proprio come Vulcano.\r

Le meraviglie del mare\r

Chi sceglie le Isole Eolie per le proprie vacanze non può perdere l’occasione di esplorare il magnifico mare che le circonda. Le spiagge sono pure e incontaminate e il mare solitamente è molto pulito, a dir poco cristallino.\r

\r

Un buon modo per conoscere quest’area è quello di noleggiare una barca a vela o un catamarano, e trascorrere delle splendide giornate seguendo la direzione indicata dal vento. Esistono aziende che offrono questo genere di servizi e spesso mettono a disposizione anche degli esperti e preparati skipper pronti a mettersi al timone.\r

\r

Se invece volete vivere in prima le profondità del mare potete affidarvi ai molti sub della zona, i quali organizzano delle vere e proprie immersioni guidate. Ci si può divertire in totale sicurezza, entrando in contatto con le meraviglie nascoste sotto la superficie del mare, dove specie marine di ogni genere si incontrano liberamente, lontane dalla presenza dell’uomo.\r

\r

","post_title":"Isole Eolie: una vacanza al riparo da ogni pensiero","post_date":"2024-03-06T14:27:01+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1709735221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462961\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La presentazione dell'evento presso il comune di Cremona[/caption]\r

\r

Seconda edizione al museo del Violino di Cremona, il prossimo martedì 26 marzo, per #masterclass: il format territoriale itinerante firmato Travel Hashtag. Saranno tre, in particolare, i momenti di edutainment, formazione e condivisione che vedranno la presenza di esperti di marketing, manager di organizzazioni turistiche e accademici. Si partirà al mattino nella cornice dell’auditorium Giovanni Arvedi con una sessione di edutainment sulle Professioni e le competenze del turismo di domani, a cura di Nicola Romanelli e rivolto agli studenti di Licei, Its e università. Ospite speciale la nota digital content creator Federica Di Nardo.\r

\r

Nel primissimo pomeriggio, il programma prevede poi un cambio di scenario e di interlocutori: presso la sala Fiorini del museo del Violino sarà il turno di una tavola rotonda a tema Dmo e valorizzazione del territorio animata da Carmen Bizzarri (università Europea di Roma), Patrik Romano (direttore generale fondazione Bologna Welcome), Bruno Bertero (direttore generale Ente turismo Langhe Monferrato Roero), Luca Caputo (direttore generale Destination Verona&Garda foundation) e Paolo Rizzi (direttore laboratorio di economia locale e docente di politica economica università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona).\r

\r

Infine, a seguire, imprenditori, operatori turistici, addetti del comparto alberghiero ed extra alberghiero, esponenti della filiera agroalimentare si ritroveranno per ascoltare una lezione a più voci a tema Digital marketing e comunicazione. Insieme a Romanelli, Sauro Mariani (consulente per lo sviluppo strategico e marketing nel settore dell’ospitalità), Domenico Palladino (giornalista ed esperto di marketing digitale in ambito extra alberghiero) e Zaira Magliozzi (imprenditrice, art & travel storyteller e content creator). \"#masterclass è un’iniziativa di condivisione di best pratice, storie, idee e visioni – spiega il suo ideatore Romanelli, fondatore di Travel Hashtag –, che ha come missione quella di promuovere il turismo come opportunità in grado di generare crescita economica e benessere sociale”.","post_title":"Appuntamento a Cremona il 26 marzo per #masterclass, spin-off territoriale di Travel Hashtag","post_date":"2024-03-06T13:14:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1709730874000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462925","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair muove sulla Puglia con un network estivo che prevede oltre 800 voli settimanali su 80 rotte (57 a Bari e 23 a Brindisi), tra cui 10 nuove destinazioni. La low cost irlandese ha basato nella regione 5 aeromobili di cui 3 a Bari e 2 a Brindisi e, nel dettaglio, sono 8 le nuove rotte da Bari - Atene, Barcellona, Dubrovnik, Malaga, Katowice, Rodi, Tirana e Tolosa - e due quelle da Brindisi - Danzica e Trieste -.\r

\r

L'obiettivo per la stagione è quello di trasportare oltre 4,3 milioni di passeggeri per una crescita del +7%.\r

\r

«Per supportare questo operativo record - ha dichiarato Jason McGuinness, chief commercial officer - abbiamo basato 5 velivoli (500 milioni di dollari investiti) e sosterremo oltre 3.400 posti di lavoro tra cui piloti, personale di cabina e ingegneri nella regione. Ryanair festeggia anche i 20 anni di attività in Puglia, dove si conferma la compagnia aerea in più rapida crescita, passando da 0,2 milioni di passeggeri dall'inizio delle operazioni agli oltre 4,3 milioni previsti per quest'estate. C'è un'ulteriore opportunità per la Puglia di garantire una crescita accelerata del numero di passeggeri e del turismo nei prossimi anni, a condizione che la Regione Puglia e il Governo italiano aboliscano l'eccessiva addizionale comunale. Se il Governo italiano dovesse abolire l’addizionale municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, altri 20 milioni di passeggeri all'anno e oltre 250 nuove rotte».\r

\r

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha aggiunto: «Ryanair è un partner commerciale strategico per lo sviluppo della connettività aerea da e per la Puglia. Gli eccezionali traguardi raggiunti in questi venti anni, in termini di passeggeri trasportati e di destinazioni collegate, suggellano una partnership che, siamo certi, non potrà che portare a nuovi esaltanti successi già a partire dall’ormai imminente stagione estiva che si preannuncia ricca di interessanti novità. Mi piace sottolineare la comunione d’intenti che ha caratterizzato questa collaborazione e che ci ha visto protagonisti con la Regione Puglia e le amministrazioni locali che con noi hanno condiviso la visione strategica e l’importanza di consolidare e sviluppare la presenza sui nostri aeroporti di Ryanair, quale straordinario volano di crescita per la nostra economia e per le nostre comunità».","post_title":"Ryanair celebra i primi 20 anni in Puglia con 10 nuove destinazioni per l'estate","post_date":"2024-03-06T11:18:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709723892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarà anche Eugenio Bennato tra i protagonisti della crociera una Nave di libri per Barcellona di Grimaldi Lines, in programma sulla Cruise Roma dal 20 al 25 aprila con partenza da Civitavecchia. Il cantautore napoletano è stato infatti invitato dall'Istituto italiano di cultura della città catalana per Aspettando San Jordi: un grande concerto che si terrà a Barcellona lunedì 22 aprile, vigilia della festa di San Giorgio, i libri e le rose, che coincide con la Giornata mondiale del libro. Nella destinazione catalana la ricorrenza si festeggia infatti in modo del tutto particolare: nella Diada de Sant Jordi (il giorno di San Giorgio, patrono della Catalogna) è tradizione che gli uomini regalino una rosa alle donne e siano contraccambiati con un libro; così tutta la citta si riempie di rose e di libri con decine di eventi e incontri con scrittori e poeti.\r

\r

Durante il viaggio, sia all’andata sia al ritorno, nelle sale della Cruise Roma, il programma letterario, in via di definizione, prevede dunque incontri con scrittori, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e musicali. Hanno già confermato la presenza a bordo della nave Lorenzo Marone, Gabriella Genisi, Giampaolo Simi, Carola Carulli, Anna Maria Gehnyei, Peppe Millanta, Patrizia Cirulli, cantautrice che ha musicato e interpretato poesie di Garcia Lorca, Frida Kahlo, Quasimodo, D’Annunzio, che duetterà con l’attore Gino Manfredi, che leggerà alcuni brani di questi grandi poeti.\r

\r

Grazie al progetto Desibook di Erasmus+, saranno inoltre a bordo anche studenti provenienti da Bulgaria, Turchia, Grecia, Spagna e Italia, accompagnati dai loro insegnanti. Sulla nave si approfondiranno diversi temi: come la cultura e i libri uniscano i popoli, l’importanza del dialogo interculturale, il contributo del programma Erasmus+ alla crescita di una coscienza europea tra i giovani. E proprio per segnalare questa importante novità, è stato deciso di presentare il programma della Nave dei libri per Barcellona lunedì 11 marzo alle ore 11 presso la sala conferenze esperienza Europa David Sassoli di Roma, in piazza Venezia 6.\r

\r

","post_title":"Eugenio Bennato tra i protagonisti della Nave di libri per Barcellona di Grimaldi Lines","post_date":"2024-03-06T11:17:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709723846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462912","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarà anche un lupo alto 16 metri con le fauci spalancate tra i nuovi protagonisti di Gardaland 2024. I coraggiosi avventurieri dovranno sconfiggere la maledizione che lo ha colpito pietrificandolo. L'attrazione con luci e suoni accuratamente progettati per adattarsi al tema dell’attrazione e sincronizzarsi con gli effetti fumo, offriranno un'esperienza immersiva con una storia ricca di mistero, che si svilupperà intorno all’imponente lupo. La sua figura cardine della nuova attrazione, è da sempre associata a molteplici significati e simbolismi. Il lupo è guida spirituale, simbolo di forza e coraggio, connessione con la natura e simbolo di comunità e famiglia.\r

\r

“Nel corso degli anni abbiamo assistito a una crescente domanda, da parte degli amanti del divertimento e dell’avventura, di esperienze sempre più emozionanti e coinvolgenti. Per questo Gardaland si rinnova per continuare a essere un luogo di energia positiva, dove divertimento e avventura non finiscono mai”, sottolinea l’amministratore delegato Sabrina de Carvalho.","post_title":"Un lupo alto 16 metri tra i nuovi protagonisti di Gardaland 2024","post_date":"2024-03-06T10:52:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709722344000]}]}}