Explora Journeys rafforza le iniziative per le adv con Journey Together e il potenziato By Appointment

Due nuovi incentivi per le prenotazioni dei gruppi e il potenziamento del servizio By Appointment. In vista della crociera inaugurale della Explora I, in programma da Barcellona ad Atene a maggio 2023, il nuovo brand di lusso griffato Msc, Explora Journeys rafforza le proprie iniziative dedicate alle agenzie di viaggio.

Journey Together è in particolare un programma concepito per la prenotazione, da parte degli agenti, di piccoli gruppi, famiglie allargate, riunioni e incentive. L’offerta parte da cinque suite e un minimo di dieci ospiti. Per gli adv sono previsti una cabina omaggio e commissioni extra, mentre ogni suite prenotata dà diritto a un credito Journey Experience da utilizzare a bordo. Discorso simile per il Journey Together +, che riguarda però prenotazioni da minimo dieci suite e 20 ospiti. Per gli agenti in questo caso sono previsti una suite omaggio e ulteriori commissioni extra, oltre a una tariffa ad hoc che garantirà un ottimo potenziale di profitto. Gli adv possono inoltre fare richiesta per viaggi a uso esclusivo, che saranno trattati indipendentemente dai programmi Journey Together.

Lanciato a dicembre dello scorso anno, il servizio By Appointment elimina invece ora completamente i tempi di attesa ed è disponibile in esclusiva per gli agenti. Questi possono invitare i loro clienti a una chiamata con gli ambassador Explora Journeys, pronti a rispondere alle loro domande e a finalizzare le vendite. Si accettano già prenotazioni per tutti i viaggi inaugurali di Explora I.

“L’ideazione e la progettazione dei nostri programmi Journey Together dedicati ai gruppi e del servizio By Appointment + sono il risultato di un processo collaborativo con la comunità dei consulenti e degli agenti di viaggio”, sottolinea infine il sales officer di Explora Journeys, Chris Austin.