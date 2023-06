Exotic Tour di Quality lancia Flexy Bali per costruire il proprio viaggio indonesiano su misura Si chiama Flexy Bali il nuovo portale di Exotic Tour, l’operatore di casa Quality, specialista nella costruzione di itinerari di gruppo e individuali ad alto contenuto culturale e naturalistico. Permette in pochi semplici passaggi di costruire qualsiasi genere di viaggio su misura dedicato all’isola e al resto dell’Indonesia. Il tutto, partendo da proposte già preconfezionate oppure scegliendo voli, soggiorni ed esperienze, al fine di ottenere un preventivo dettagliato da finalizzare in agenzia di viaggi. Tra gli itinerari proposti, ecco allora Flores Overland: una delle isole più remote del Paese, è il punto ideale per raggiungere a bordo di una barca veloce, la motonave Ocean Queen, il parco nazionale di Komodo abitato dai temutissimi varani. Qui sarà possibile praticare un breve trekking per ammirare dall’alto di una collina spiagge bianche, grigie e rosa, si potrà nuotare con le mante e fare snorkeling. A Lembor si visiteranno poi le più grandi risaie di Flores e le case tradizionali, mentre a Bajawa si potrà degustare un distillato di arack, una pianta locale, per poi immergersi nelle sorgenti di acqua calda che sgorgano ai piedi del vulcano Inerie. A Luba e Bena, villaggi tradizionali con casine dai tetti di paglia si potranno incontrare le antiche tribù che abitano questi luoghi e che custodiscono e tramandano tradizioni secolari. Da qui si attraverseranno le Wolobobo hills, colline formatesi a seguito di un’eruzione vulcanica, che offrono un punto d’osservazione privilegiato sulla campagna e sui vulcani circostanti. Si proseguirà fino a raggiungere Nangapendablu stile beach: una spiaggia di sabbia nera coperta da ciottoli celesti. L’esperienza di viaggio si chiuderà infine con un trekking in partenza nel cuore delle notte per la visita con i colori dell’alba dei laghi Kelimutu e un tuffo nelle acque azzurre di Koka Beach. Quote a partire da 1.250 euro a persona, in camera doppia. L’itinerario prevede pernottamenti in strutture immerse nella foresta e in ecolodge semplici in piccoli borghi, che prevedono un minimo di adattamento.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447693 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_411858" align="alignleft" width="300"] Paolo Manca presidente Federalberghi Sardegna[/caption] “Non si può pensare di trasmettere un’idea della Sardegna turistica basandosi esclusivamente sui prezzi praticati dal 12 al 19 agosto: in Sardegna ci sono vacanze per tutte le tasche, da aprile a novembre e l’Isola non è più cara di altre destinazioni”. È la posizione di Federalberghi Sardegna in merito alla ricerca di Assoutenti che definisce quelle del 2023 le “vacanze più care di sempre” e pone l’Isola tra le mete più costose in Italia. “Il vero problema delle vacanze in Sardegna è l’eccessiva concentrazione stagionale. Sono anni che auspichiamo una redistribuzione dei flussi turistici - ricorda Paolo Manca, presidente regionale e vice presidente nazionale dell’associazione - ancora troppo concentrati nelle settimane centrali di agosto: l’intero sistema Italia dovrebbe riprogrammare i cicli lavoro-ferie come accade in altri Paesi europei. In questo modo, con una richiesta spalmata, il mercato si livellerebbe e i prezzi sarebbero più bilanciati. Ciò consentirebbe una migliore fruizione del territorio nei diversi periodi dell’anno”. “Se parliamo di caro-vacanze dobbiamo partire innanzitutto dai trasporti - aggiunge il presidente degli albergatori sardi - dove l’aumento vertiginoso dei prezzi dei voli deriva dall’utilizzo improprio della continuità territoriale che, con l’esclusiva delle rotte, ha fatto lievitare i biglietti in maniera incontrollata su Roma e Milano. A ciò si aggiungono il calo delle frequenze dal resto d’Europa e i trasporti marittimi, con le navi che da anni praticano una politica di vendita concentrata sui tour operator, penalizzando i prezzi al dettaglio”. Nello specifico del settore alberghiero “la stessa ricerca di Assoutenti, però - prosegue Manca -, certifica che in Sardegna si può fare una settimana di vacanza anche in quei giorni di agosto con meno di mille euro”. “Gli aumenti dei costi dei soggiorni riscontrati in generale, al netto degli errori dei sistemi di prenotazione, come quello delle vacanze da 20mila euro a San Teodoro - sottolinea il presidente regionale -, sono rincari obbligati, per coprire i costi energetici che gli albergatori hanno scaricato solo in parte sui prezzi finali, sopportandone il carico, proprio per non penalizzare eccessivamente il mercato”. Ma ciò che non si considera nella ricerca di Assoutenti è da un lato la qualità delle strutture sarde, tra le più alte d’Italia nonostante la stagionalità e dall’altro l’elevata qualità dei servizi che può essere mantenuta solo ricorrendo a un gran numero di collaboratori qualificati e formati, che nei bilanci di un’azienda alberghiera è la principale voce di costo. “Nel complesso - conclude Manca - analizzando i dati della ricerca e alla luce di tutti i fattori citati, che devono necessariamente essere presi in considerazione insieme, la Sardegna delle vacanze costa meno di altre destinazioni equivalenti per qualità, nel Mediterraneo. Proprio per questo consigliamo ai tantissimi viaggiatori che in questo momento stanno decidendo la meta delle proprie vacanze, di scegliere l’Isola e di farlo scommettendo sui mesi in cui i prezzi e i flussi di visitatori sono più bassi, come in questo mese di giugno, l’imminente luglio o settembre e ottobre”. [post_title] => Paolo Manca (Federalberghi Sardegna): «non c'è solo l'estate» [post_date] => 2023-06-14T15:30:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686756624000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447690 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_406843" align="alignleft" width="300"] David Tommaso, direttore marketing & sales di Leolandia[/caption] Sono 200.000 metri quadri gli spazi declinabili per ogni tipo di evento, supporto tecnico audio – video professionale, un nutrito cast di performer artistici con regia e sartoria e, soprattutto, un’ottima e rodata organizzazione, pronta a stimolare le idee e la creatività di event planner, registi e operatori del segmento Mice, oltre alle aziende che desiderano allestire una giornata dedicata al proprio team: è la nuova proposta di Leolandia, il parco a tema più importante della Lombardia, situato in posizione strategica sull’autostrada A4 a 30 minuti da Milano e 20 minuti dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Con 8 punti ristoro per un totale di 2.000 posti, 1 arena da 500 sedute attrezzata con ledwall da 28 m2, 2 palcoscenici all’aperto e diverse conference room tematizzate in grado di ospitare fino a 150 persone, il parco offre un’ampia gamma di spazi che si adattano all’organizzazione di team building, family day, meeting aziendali e conferenze. La storica Minitalia, con 160 riproduzioni dedicate al patrimonio naturale e culturale del Belpaese, e le aree a tema ispirate al mondo della fantasia e dei cartoni animati regalano innumerevoli ambientazioni esclusive, ideali anche come set per videoclip e servizi fotografici. L’offerta è descritta nella nuova sezione Eventi e location pubblicata sul sito del parco: una comoda base di partenza per la realizzazione di progetti personalizzati, in funzione delle esigenze degli organizzatori. David Tommaso, direttore marketing e vendite Leolandia, dichiara: «Abbiamo già collaborato con diverse realtà e possiamo contare su un’esperienza consolidata. Spesso le aziende organizzano le convention durante gli orari di apertura al pubblico, lasciando poi gli ospiti liberi di godersi le attrazioni al termine dei panel. Un’altra formula molto richiesta è la prenotazione di aree riservate per cene di gala o serate a tema dopo l’orario di apertura, o ancora la pianificazione di team building nei giorni di chiusura. Per semplificare il lavoro degli organizzatori e fornire una panoramica delle numerose opzioni disponibili, abbiamo già disponibile un listino di massima, ampiamente personalizzabile su richiesta». A garanzia di un servizio sempre impeccabile, Leolandia collabora con agenzie di eventi, incentive house e altre realtà in grado di creare pacchetti hospitality e di intrattenimento su misura. [post_title] => Leolandia investe in modo organico sul segmento Mice [post_date] => 2023-06-14T14:14:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686752078000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447686 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Flexy Bali il nuovo portale di Exotic Tour, l'operatore di casa Quality, specialista nella costruzione di itinerari di gruppo e individuali ad alto contenuto culturale e naturalistico. Permette in pochi semplici passaggi di costruire qualsiasi genere di viaggio su misura dedicato all'isola e al resto dell'Indonesia. Il tutto, partendo da proposte già preconfezionate oppure scegliendo voli, soggiorni ed esperienze, al fine di ottenere un preventivo dettagliato da finalizzare in agenzia di viaggi. Tra gli itinerari proposti, ecco allora Flores Overland: una delle isole più remote del Paese, è il punto ideale per raggiungere a bordo di una barca veloce, la motonave Ocean Queen, il parco nazionale di Komodo abitato dai temutissimi varani. Qui sarà possibile praticare un breve trekking per ammirare dall’alto di una collina spiagge bianche, grigie e rosa, si potrà nuotare con le mante e fare snorkeling. A Lembor si visiteranno poi le più grandi risaie di Flores e le case tradizionali, mentre a Bajawa si potrà degustare un distillato di arack, una pianta locale, per poi immergersi nelle sorgenti di acqua calda che sgorgano ai piedi del vulcano Inerie. A Luba e Bena, villaggi tradizionali con casine dai tetti di paglia si potranno incontrare le antiche tribù che abitano questi luoghi e che custodiscono e tramandano tradizioni secolari. Da qui si attraverseranno le Wolobobo hills, colline formatesi a seguito di un’eruzione vulcanica, che offrono un punto d’osservazione privilegiato sulla campagna e sui vulcani circostanti. Si proseguirà fino a raggiungere Nangapendablu stile beach: una spiaggia di sabbia nera coperta da ciottoli celesti. L’esperienza di viaggio si chiuderà infine con un trekking in partenza nel cuore delle notte per la visita con i colori dell’alba dei laghi Kelimutu e un tuffo nelle acque azzurre di Koka Beach. Quote a partire da 1.250 euro a persona, in camera doppia. L’itinerario prevede pernottamenti in strutture immerse nella foresta e in ecolodge semplici in piccoli borghi, che prevedono un minimo di adattamento. [post_title] => Exotic Tour di Quality lancia Flexy Bali per costruire il proprio viaggio indonesiano su misura [post_date] => 2023-06-14T13:47:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686750456000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447675 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quattro appuntamenti formativi, altrettanti itinerari inediti off the beaten path e una serata in navigazione sul Mincio. Naar Tour Operator, in collaborazione con l'Academy targata Brand Usa, ha coinvolto oltre 500 agenti di viaggi in una serie di webinar condotti tra i mesi di marzo e maggio, dando l'opportunità di scoprire luoghi meno noti della destinazione e di approfondirne gli aspetti più originali. Obiettivo ultimo dell'iniziativa, quello di stimolare la curiosità dei partecipanti, offrendo loro un prodotto completo e ricco di esperienze. Protagonisti delle attività formativa, appunto, i quattro itinerari The Great Outdoors, che si aggiungono agli altri 180 dedicati agli Usa all’interno della programmazione Naar: a tracciare il percorso, un unico filo conduttore nel segno della natura e della vasta gamma di proposte outdoor che contraddistinguono la meta. Paesaggi tropicali da Tampa a New Orleans; I grandi spazi di Texas e New Mexico; Natura maestosa da San Francisco a Seattle; Visioni del Pacifico da Los Angeles alle Hawaii sono i nomi di questi viaggi, tutti disponibili sulla piattaforma del tour operator, dove è anche possibile personalizzare l'itinerario, completandolo con i servizi in loco (dal noleggio auto alla scelta della soluzione ricettiva). “La nostra consolidata esperienza sulla destinazione Stati Uniti viene esaltata dalla collaborazione con l’ente del turismo, rappresentando un ulteriore valore aggiunto al percorso formativo degli agenti di viaggio - sottolinea la pm Usa di Narr, Erica Melegari -. Il risultato è una fotografia che vuole mostrare le sfaccettature meno conosciute e più originali di un unico Paese dai mille volti. Di fatto gli Stati Uniti continuano a esercitare un grande fascino sui viaggiatori, richiamando ogni anno un folto numero di repeaters: ecco perché poter contare su idee di viaggio originali, che rappresentano un’alternativa inedita ai circuiti più tradizionali, costituisce un plus significativo”. "Quinto mercato europeo in termini di arrivi negli Stati Uniti, l'Italia ha un forte legame con gli Usa e stimiamo si torni a un totale di 1,1 milioni di visitatori italiani entro il 2025, raggiungendo nuovamente così i numeri pre-pandemia - aggiunge Jackie Ennis, vice president, global trade development di Brand Usa -. Stiamo investendo in modo significativo nel settore del travel trade in Italia, attraverso una serie di partnership strategiche e attività di cooperazione su misura con tour operator italiani come Naar, con l’obiettivo di promuovere gli States e aumentarne la brand awareness tra i potenziali viaggiatori italiani”. [post_title] => Partnership Naar - Brand Usa: tanta formazione e itinerari off the beaten path [post_date] => 2023-06-14T12:40:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686746445000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447666 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_447667" align="alignleft" width="300"] Luigi Tilotta[/caption] Nuovo direttore commerciale per il gruppo Garibaldi Hotels: manager di 46 anni con una laurea in giurisprudenza con indirizzo internazionale all'università Cattolica di Milano, Luigi Tilotta, dopo diverse esperienze come avvocato in importanti studi legali internazionali, approda nel settore del turismo con l’ingresso nel 2010 in Master Group To. Qui si misura con ruoli di primo piano, prima come contract manager, poi in qualità di contract director e infine di chief operating officer, acquisendo competenze nei diversi ambiti di programmazione e business development, strategia e asset aziendali e gestione dei rapporti commerciali. “Sono davvero emozionato per questa nuova avventura professionale - commenta lo stesso Tilotta -. Far parte di Garibaldi Hotels mi permetterà di vedere il mondo del turismo da un nuovo orizzonte, iniziando dalla gestione alberghiera. Per questo motivo ho colto con molto entusiasmo la sfida lanciatami da Egidio Ventimiglia (a.d.) e da Fabrizio Prete (direttore generale). Gli obiettivi che ci siamo posti e la crescita che stiamo programmando, in particolar modo sui mercati esteri che sono il terreno su cui mi sono specializzato negli ultimi dieci anni, sono per me un grande stimolo. Il primo step sarà quello di sfruttare al massimo l'enorme potenziale umano e di mezzi che la holding di Ostuni possiede e nel contempo ottimizzare la capacità di vendita di tutte le strutture facenti parte del gruppo. Gli 11 hotel sono, sia per location sia per caratteristiche strutturali, diversi tra loro e appetibili su differenti mercati e tipologie di turismo. Ciò renderà certamente più avvincente il mio lavoro e quello di tutto il team”. Tra gli obiettivi del nuovo direttore commerciale ci sarà peraltro anche quello di sviluppare un nuovo branch della compagnia. [post_title] => Luigi Tilotta nuovo direttore commerciale di Garibaldi Hotels [post_date] => 2023-06-14T11:42:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686742968000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447650 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l’obiettivo di incontrarsi per conoscersi meglio, confrontarsi e scambiare idee in un ambiente stimolante e propizio per lo sviluppo di nuove opportunità di business, si è tenuto nei giorni scorsi in Sardegna One of a Kind: l'evento firmato Aci blueteam in collaborazione con Forte Village. All'iniziativa hanno partecipato la direzione Aci blueteam, rappresentata da Piergiulio Donzelli, il chief business officer Alfredo Pezzani, il direttore commerciale Paolo Bertola, il direttore corporate Fausto Portelli e il direttore marketing e divisione vip Piergiorgio Reggio, nonché alcuni tra i principali top client del settore fashion. La tre giorni si è dunque svolta all'interno dei 50 ettari di giardini0 affacciati sulla spiaggia della costa meridionale sarda del Forte Village con un programma che ha previsto momenti divertenti, rilassanti e di pianificazione di nuovi progetti. “Abbiamo sempre ritenuto fondamentale organizzare occasioni di incontro in presenza con alcuni dei nostri più fedeli e affezionati clienti – commenta Pezzani –. La condivisione di risultati, in uno dei contesti più affascinanti della Sardegna, non ha potuto fare altro che stimolare visioni future sulle attività di business travel e implementare nuovi livelli di servizio di alta qualità”. "Crediamo fortemente nell’efficacia delle azioni sinergiche per creare esperienze uniche e memorabili e ringraziamo Aci blueteam per aver accolto il nostro invito, rendendo possibile questa straordinaria collaborazione – aggiunge Paolo Mancuso, group director of projects & business development del Forte Village –. Siamo felici di aver potuto offrire ai partecipanti un'occasione per sperimentare il meglio dell'ospitalità italiana, combinando il fascino della Sardegna con i servizi e le strutture del nostro resort". [post_title] => One of a Kind: tre giorni di confronto e condivisione firmati Aci blueteam e Forte Village [post_date] => 2023-06-14T10:00:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686736838000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447624 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tra un ritorno alle origini e qualche meditata apertura verso nuove mete, vicine o lontane, ma rigorosamente in chiave inedita, il Tucano Viaggi e Ricerca si prepara a salire sul treno della ripresa. Il tutto senza perdere la consapevolezza delle sfide del mercato, come il fondatore dell'operatore torinese, Willy Fassio, ha già sottolineato nella prima parte di questa nostra doppia intervista con noi di Travel Quotidiano. La sua è una visione che si addice alla concretezza piemontese. Tutto iniziò infatti negli anni ’60, in una Torino dove Franco Rosso, Beppe Tenti, Stefano Chiaraviglio, Roberto Malan, definiti da Fassio “schegge di genialità che volevano fuggire dal grigiore della Fiat”, iniziarono a scrivere ampi capitoli della storia del turismo italiano. Fra loro, Willy, precursore di quel turismo esperienziale che oggi fa tendenza. Irrequieto e curioso, iniziò giovanissimo a trasformare ogni sua passione, dal volo al paracadutismo, dalla speleologia all’alpinismo, in uno stimolo per sperimentare e conoscere il mondo. Per pochi mesi dipendente all’Olivetti, sebbene ufficialmente in mutua, Willy si cimentò in una scalata documentata dalla stampa. L’azienda, pur riconoscendone le ottime capacità commerciali, gli propose il trasferimento a Genova. A nulla valse l’appello della mamma di non lasciare il posto fisso. Willy seguì suoi sogni e nel 1968, sull’onda della lettura de “I fiumi scendevano a Oriente” di Leonard Clarke, si unì a un gruppo in partenza per la missione di don Luigi Cocco, a Santa Maria de Los Guaicas, nell’Alto Orinoco: “Un viaggio ottocentesco – ricorda -, 2 mila chilometri di navigazione armati di ami da pesca e di fucile, unica volta in cui nella mia vita sono stato costretto a imbracciarlo, per procurarci il cibo e che ci portò a incontrare otto gruppi tribali che non avevano mai visto l’uomo bianco”. Il germe era innescato. Al rientro butta giù il suo primo programma per l’Amazzonia Venezuelana . “Non avevo una società mia – rammenta - e da travel designer ante litteram mi affidavo all’esperienza delle storiche agenzie Perlo di Torino, di Pupa Colombo di Vacanze Overseas di Milano, di Beppe Tenti fondatore di Trekking International: personalità uniche nel settore, che si distinguevano per le spiccate capacità di progettare e di pensare il nuovo. Senza dimenticare Lufthansa, compagnia allora molto vicina a questa tipologia di viaggi, cosa che per me fu un autentico marchio di qualità e garanzia”. Quando è nato ufficialmente il Tucano? “Reinvestivo l’utile di ogni viaggio organizzato in sopralluoghi alle Galapagos, poi Sahara, Argentina, Cile, Bolivia, Ecuador. Nel’73, il grande passo ispirandomi al detto Se al tramonto senti il canto del Piapoco, fatalmente tornerai all’Orinoco!. Io di piapoco (il tucano nell’idioma locale ndr) ne vedevo stormi ed essendo tornato in zona ben 27 volte, ho pensato fosse di buon augurio”. Scelto prima dal Camel Trophy, per organizzare in situazioni estreme la selezione dei piloti italiani iscritti alla famosa competizione, e poi dalla fondazione Ligabue per spedizioni, campagne archeologiche e di studio con finalità culturali, Fassio fece sue queste esperienze ribattezzandosi Il Tucano Viaggi Ricerca, così da evidenziare la sua visione del turismo. Che cosa conquistava i suoi primi clienti? “Chi sceglieva questi viaggi non badava esclusivamente al confort. Era disposto a sopportare disagi, a spostarsi sulle canoe o lungo avventurose piste sahariane, a dormire in tenda o su amache sospese fra gli alberi per vedere e conoscere luoghi al di fuori del comune e vivere emozioni altrimenti non sperimentabili”. Come è cambiato il turista in questi oltre 40 anni? “Attraverso Internet il mondo è diventato più piccolo e più fruibile. Mete un tempo lontane dal nostro immaginario sono ora alla portata di tutti. La differenza sta nella nostra capacità di portare al pubblico dei viaggiatori realtà autentiche e ancora sconosciute, difficilmente raggiungibili, visitabili solo dopo un’ attenta messa a punto logistica che non può prescindere sia dalla diretta esperienza sia da contatti e relazioni con i locali”. di Federica De Luca [post_title] => Il Tucano Viaggi e Ricerca: una storia ante litteram di turismo esperienziale [post_date] => 2023-06-14T09:12:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686733974000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447552 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Centinaia di partecipanti, anche in tappe di qualificazione infrasettimanali, nei circoli più prestigiosi, da Villa d’Este alla Mandria di Torino, passando per i golf course di Asiago e diversi altri green italiani. Si chiude con 160 gare nei percorsi più sfidanti della Penisola e il gran finale a Djerba, in Tunisia, il Challenge by Bluvacanze e Vivere&Viaggiare: torneo consolidato per le agenzie di viaggi del gruppo di proprietà di Msc Crociere, che da cinque anni a questa parte si è trasformato anche in un prodotto per vacanze sportive, in grado di favorire la destagionalizzazione dell'offerta e di migliorare le relazioni con i tour operator partner del programma Gold. La gara, giocata con la formula della celebre Ryder Cup, nasce da un progetto di Persimmon Golf, operatore specialista di tornei, di cui il Gruppo Bluvacanze è il main sponsor. «Quest’anno abbiamo avuto 24 finalisti, che hanno generato un gruppo di oltre 100 persone complessive per la tappa conclusiva: per tutti loro, le nostre agenzie hanno organizzato la settimana nel resort di Valtur di Djerba, attività per gli accompagnatori non-golfisti e i quattro giorni di gara, nonché le premiazioni -.commenta Francesco Guarneri, trade manager e responsabile agenzie dirette e customer care H24 del gruppo Bluvacanze -. Conclusa questa sfida, è già tempo di dare il via all’edizione 2023 che terminerà l’anno prossimo e, certamente, coinvolgerà almeno il doppio dei partecipanti: da passione inguaribile, il golf torna a essere un motore di viaggi di qualità», [post_title] => Bluvacanze: si è chiuso a Djerba il Challenge, la "Ryder Cup" del network di casa Msc [post_date] => 2023-06-13T10:15:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686651320000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447537 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'ente del Turismo del Portogallo e Tap Air Portugal insieme per raccontare le opportunità e le ricchezze della destinazione. In occasione della Festa della Repubblica del Portogallo, le due realtà hanno accolto stampa e operatori presso Villa Barberini, la prestigiosa residenza dell'ambasciatore del Portogallo in Italia. Al centro della presentazione, gli asset di sviluppo del Portogallo, sempre più amato dai viaggiatori italiani, e le novità del network di Tap, che oggi serve 93 collegamenti settimanali dall'Italia. [gallery columns="4" ids="447538,447539,447540,447541"] Marcelo Rebanda, direttore per l’Italia dell’ufficio turistico del Portogallo, ha snocciolato i numeri registrati dal Paese negli ultimi anni. "Abbiamo avuto 25,6 milioni di ospiti nel 2022, con un aumento dell'83% rispetto all'anno precedente - racconta - e del +2,3% rispetto al 2019". Ancora più performante la metrica relativa ai ricavi turistici, che rispetto all'anno che ha preceduto la pandemia ha visto un incremento del 19%, con 21 miliardi di euro. Gli italiani rappresentano un mercato chiave per il Paese: "È il secondo mercato più importante per visitatori dopo gli Usa - spiega Rebanda - e il terzo per ricavi". Tra i segmenti di mercato e i prodotti più interessanti, il direttore ha citato l'attenzione alla sostenibilità, la storia, la cultura e il folklore, il rapporto qualità/prezzo, l'accoglienza, la sicurezza, l'attitudine ad accogliere un turismo sportivo e outdoor e il particolare appeal del patrimonio vitivinicolo e gastronomico, al quale è stato dedicato il sito portugueswinestourism.com e il concept della serata di festeggiamenti, con la presenza dei prodotti enogastronomici locali più premiati e rinomati. Tap Air Portugal: gli investimenti sull'Italia La compagnia offre oggi 93 voli settimanali dall'italia, con partenze dirette per Lisbona da 6 aeroporti: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Firenze, Boogna e Napoli. A questo network si aggiungono le destinazioni raggiunte grazie agli accordi di codeshare con Ita Airways (Brindisi, Bologna, Bari, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Lamezia Terme, Torino, Trieste e Verona) e con AccesRail per la mobilità integrata aereo-alta velocità. Tra i punti di forza, lo Stopover Portugal, "che permette di sostare fino a 10 giorni a Lisbona o a Porto senza costi aggiuntivi - come spiega Davide Calicchia, market manager Italia di TAP - e la presenza di una flotta giovane, che vanta la presenza del nuovo A330-900 neo". Non meno importante la funzionalità dell'aeroporto di Lisbona, un hub centrale ed efficiente. Inoltre, "rappresenta la porta ideale per l'ingresso in Europa da oltreoceano - spiega Calicchia - ma anche, viceversa, la porta per gli Usa per chi viaggia dall'Europa, grazie alla sua posizione strategica che la rende circa 1.250km più vicina al continente americano". [post_title] => Portogallo: i piani di sviluppo di Tap e dell'ente del turismo [post_date] => 2023-06-13T09:24:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686648245000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "exotic tour di quality lancia flexy bali per costruire il proprio viaggio indonesiano su misura" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":116,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1794,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447693","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_411858\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Paolo Manca presidente Federalberghi Sardegna[/caption]\r

“Non si può pensare di trasmettere un’idea della Sardegna turistica basandosi esclusivamente sui prezzi praticati dal 12 al 19 agosto: in Sardegna ci sono vacanze per tutte le tasche, da aprile a novembre e l’Isola non è più cara di altre destinazioni”. È la posizione di Federalberghi Sardegna in merito alla ricerca di Assoutenti che definisce quelle del 2023 le “vacanze più care di sempre” e pone l’Isola tra le mete più costose in Italia.\r

“Il vero problema delle vacanze in Sardegna è l’eccessiva concentrazione stagionale. Sono anni che auspichiamo una redistribuzione dei flussi turistici - ricorda Paolo Manca, presidente regionale e vice presidente nazionale dell’associazione - ancora troppo concentrati nelle settimane centrali di agosto: l’intero sistema Italia dovrebbe riprogrammare i cicli lavoro-ferie come accade in altri Paesi europei. In questo modo, con una richiesta spalmata, il mercato si livellerebbe e i prezzi sarebbero più bilanciati. Ciò consentirebbe una migliore fruizione del territorio nei diversi periodi dell’anno”.\r

“Se parliamo di caro-vacanze dobbiamo partire innanzitutto dai trasporti - aggiunge il presidente degli albergatori sardi - dove l’aumento vertiginoso dei prezzi dei voli deriva dall’utilizzo improprio della continuità territoriale che, con l’esclusiva delle rotte, ha fatto lievitare i biglietti in maniera incontrollata su Roma e Milano. A ciò si aggiungono il calo delle frequenze dal resto d’Europa e i trasporti marittimi, con le navi che da anni praticano una politica di vendita concentrata sui tour operator, penalizzando i prezzi al dettaglio”. \r

Nello specifico del settore alberghiero “la stessa ricerca di Assoutenti, però - prosegue Manca -, certifica che in Sardegna si può fare una settimana di vacanza anche in quei giorni di agosto con meno di mille euro”. “Gli aumenti dei costi dei soggiorni riscontrati in generale, al netto degli errori dei sistemi di prenotazione, come quello delle vacanze da 20mila euro a San Teodoro - sottolinea il presidente regionale -, sono rincari obbligati, per coprire i costi energetici che gli albergatori hanno scaricato solo in parte sui prezzi finali, sopportandone il carico, proprio per non penalizzare eccessivamente il mercato”.\r

Ma ciò che non si considera nella ricerca di Assoutenti è da un lato la qualità delle strutture sarde, tra le più alte d’Italia nonostante la stagionalità e dall’altro l’elevata qualità dei servizi che può essere mantenuta solo ricorrendo a un gran numero di collaboratori qualificati e formati, che nei bilanci di un’azienda alberghiera è la principale voce di costo.\r

“Nel complesso - conclude Manca - analizzando i dati della ricerca e alla luce di tutti i fattori citati, che devono necessariamente essere presi in considerazione insieme, la Sardegna delle vacanze costa meno di altre destinazioni equivalenti per qualità, nel Mediterraneo. Proprio per questo consigliamo ai tantissimi viaggiatori che in questo momento stanno decidendo la meta delle proprie vacanze, di scegliere l’Isola e di farlo scommettendo sui mesi in cui i prezzi e i flussi di visitatori sono più bassi, come in questo mese di giugno, l’imminente luglio o settembre e ottobre”.","post_title":"Paolo Manca (Federalberghi Sardegna): «non c'è solo l'estate»","post_date":"2023-06-14T15:30:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1686756624000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447690","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_406843\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] David Tommaso, direttore marketing & sales di Leolandia[/caption]\r

\r

Sono 200.000 metri quadri gli spazi declinabili per ogni tipo di evento, supporto tecnico audio – video professionale, un nutrito cast di performer artistici con regia e sartoria e, soprattutto, un’ottima e rodata organizzazione, pronta a stimolare le idee e la creatività di event planner, registi e operatori del segmento Mice, oltre alle aziende che desiderano allestire una giornata dedicata al proprio team: è la nuova proposta di Leolandia, il parco a tema più importante della Lombardia, situato in posizione strategica sull’autostrada A4 a 30 minuti da Milano e 20 minuti dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.\r

\r

Con 8 punti ristoro per un totale di 2.000 posti, 1 arena da 500 sedute attrezzata con ledwall da 28 m2, 2 palcoscenici all’aperto e diverse conference room tematizzate in grado di ospitare fino a 150 persone, il parco offre un’ampia gamma di spazi che si adattano all’organizzazione di team building, family day, meeting aziendali e conferenze.\r

\r

La storica Minitalia, con 160 riproduzioni dedicate al patrimonio naturale e culturale del Belpaese, e le aree a tema ispirate al mondo della fantasia e dei cartoni animati regalano innumerevoli ambientazioni esclusive, ideali anche come set per videoclip e servizi fotografici.\r

L’offerta è descritta nella nuova sezione Eventi e location pubblicata sul sito del parco: una comoda base di partenza per la realizzazione di progetti personalizzati, in funzione delle esigenze degli organizzatori.\r

\r

David Tommaso, direttore marketing e vendite Leolandia, dichiara: «Abbiamo già collaborato con diverse realtà e possiamo contare su un’esperienza consolidata. Spesso le aziende organizzano le convention durante gli orari di apertura al pubblico, lasciando poi gli ospiti liberi di godersi le attrazioni al termine dei panel. Un’altra formula molto richiesta è la prenotazione di aree riservate per cene di gala o serate a tema dopo l’orario di apertura, o ancora la pianificazione di team building nei giorni di chiusura. Per semplificare il lavoro degli organizzatori e fornire una panoramica delle numerose opzioni disponibili, abbiamo già disponibile un listino di massima, ampiamente personalizzabile su richiesta».\r

\r

A garanzia di un servizio sempre impeccabile, Leolandia collabora con agenzie di eventi, incentive house e altre realtà in grado di creare pacchetti hospitality e di intrattenimento su misura.","post_title":"Leolandia investe in modo organico sul segmento Mice","post_date":"2023-06-14T14:14:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1686752078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447686","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Flexy Bali il nuovo portale di Exotic Tour, l'operatore di casa Quality, specialista nella costruzione di itinerari di gruppo e individuali ad alto contenuto culturale e naturalistico. Permette in pochi semplici passaggi di costruire qualsiasi genere di viaggio su misura dedicato all'isola e al resto dell'Indonesia. Il tutto, partendo da proposte già preconfezionate oppure scegliendo voli, soggiorni ed esperienze, al fine di ottenere un preventivo dettagliato da finalizzare in agenzia di viaggi.\r

\r

Tra gli itinerari proposti, ecco allora Flores Overland: una delle isole più remote del Paese, è il punto ideale per raggiungere a bordo di una barca veloce, la motonave Ocean Queen, il parco nazionale di Komodo abitato dai temutissimi varani. Qui sarà possibile praticare un breve trekking per ammirare dall’alto di una collina spiagge bianche, grigie e rosa, si potrà nuotare con le mante e fare snorkeling. A Lembor si visiteranno poi le più grandi risaie di Flores e le case tradizionali, mentre a Bajawa si potrà degustare un distillato di arack, una pianta locale, per poi immergersi nelle sorgenti di acqua calda che sgorgano ai piedi del vulcano Inerie. A Luba e Bena, villaggi tradizionali con casine dai tetti di paglia si potranno incontrare le antiche tribù che abitano questi luoghi e che custodiscono e tramandano tradizioni secolari. Da qui si attraverseranno le Wolobobo hills, colline formatesi a seguito di un’eruzione vulcanica, che offrono un punto d’osservazione privilegiato sulla campagna e sui vulcani circostanti. Si proseguirà fino a raggiungere Nangapendablu stile beach: una spiaggia di sabbia nera coperta da ciottoli celesti. L’esperienza di viaggio si chiuderà infine con un trekking in partenza nel cuore delle notte per la visita con i colori dell’alba dei laghi Kelimutu e un tuffo nelle acque azzurre di Koka Beach. Quote a partire da 1.250 euro a persona, in camera doppia. L’itinerario prevede pernottamenti in strutture immerse nella foresta e in ecolodge semplici in piccoli borghi, che prevedono un minimo di adattamento.","post_title":"Exotic Tour di Quality lancia Flexy Bali per costruire il proprio viaggio indonesiano su misura","post_date":"2023-06-14T13:47:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686750456000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro appuntamenti formativi, altrettanti itinerari inediti off the beaten path e una serata in navigazione sul Mincio. Naar Tour Operator, in collaborazione con l'Academy targata Brand Usa, ha coinvolto oltre 500 agenti di viaggi in una serie di webinar condotti tra i mesi di marzo e maggio, dando l'opportunità di scoprire luoghi meno noti della destinazione e di approfondirne gli aspetti più originali. Obiettivo ultimo dell'iniziativa, quello di stimolare la curiosità dei partecipanti, offrendo loro un prodotto completo e ricco di esperienze. Protagonisti delle attività formativa, appunto, i quattro itinerari The Great Outdoors, che si aggiungono agli altri 180 dedicati agli Usa all’interno della programmazione Naar: a tracciare il percorso, un unico filo conduttore nel segno della natura e della vasta gamma di proposte outdoor che contraddistinguono la meta.\r

\r

Paesaggi tropicali da Tampa a New Orleans; I grandi spazi di Texas e New Mexico; Natura maestosa da San Francisco a Seattle; Visioni del Pacifico da Los Angeles alle Hawaii sono i nomi di questi viaggi, tutti disponibili sulla piattaforma del tour operator, dove è anche possibile personalizzare l'itinerario, completandolo con i servizi in loco (dal noleggio auto alla scelta della soluzione ricettiva).\r

\r

“La nostra consolidata esperienza sulla destinazione Stati Uniti viene esaltata dalla collaborazione con l’ente del turismo, rappresentando un ulteriore valore aggiunto al percorso formativo degli agenti di viaggio - sottolinea la pm Usa di Narr, Erica Melegari -. Il risultato è una fotografia che vuole mostrare le sfaccettature meno conosciute e più originali di un unico Paese dai mille volti. Di fatto gli Stati Uniti continuano a esercitare un grande fascino sui viaggiatori, richiamando ogni anno un folto numero di repeaters: ecco perché poter contare su idee di viaggio originali, che rappresentano un’alternativa inedita ai circuiti più tradizionali, costituisce un plus significativo”.\r

\r

\"Quinto mercato europeo in termini di arrivi negli Stati Uniti, l'Italia ha un forte legame con gli Usa e stimiamo si torni a un totale di 1,1 milioni di visitatori italiani entro il 2025, raggiungendo nuovamente così i numeri pre-pandemia - aggiunge Jackie Ennis, vice president, global trade development di Brand Usa -. Stiamo investendo in modo significativo nel settore del travel trade in Italia, attraverso una serie di partnership strategiche e attività di cooperazione su misura con tour operator italiani come Naar, con l’obiettivo di promuovere gli States e aumentarne la brand awareness tra i potenziali viaggiatori italiani”.","post_title":"Partnership Naar - Brand Usa: tanta formazione e itinerari off the beaten path","post_date":"2023-06-14T12:40:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686746445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447666","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447667\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Tilotta[/caption]\r

\r

Nuovo direttore commerciale per il gruppo Garibaldi Hotels: manager di 46 anni con una laurea in giurisprudenza con indirizzo internazionale all'università Cattolica di Milano, Luigi Tilotta, dopo diverse esperienze come avvocato in importanti studi legali internazionali, approda nel settore del turismo con l’ingresso nel 2010 in Master Group To. Qui si misura con ruoli di primo piano, prima come contract manager, poi in qualità di contract director e infine di chief operating officer, acquisendo competenze nei diversi ambiti di programmazione e business development, strategia e asset aziendali e gestione dei rapporti commerciali.\r

\r

“Sono davvero emozionato per questa nuova avventura professionale - commenta lo stesso Tilotta -. Far parte di Garibaldi Hotels mi permetterà di vedere il mondo del turismo da un nuovo orizzonte, iniziando dalla gestione alberghiera. Per questo motivo ho colto con molto entusiasmo la sfida lanciatami da Egidio Ventimiglia (a.d.) e da Fabrizio Prete (direttore generale). Gli obiettivi che ci siamo posti e la crescita che stiamo programmando, in particolar modo sui mercati esteri che sono il terreno su cui mi sono specializzato negli ultimi dieci anni, sono per me un grande stimolo. Il primo step sarà quello di sfruttare al massimo l'enorme potenziale umano e di mezzi che la holding di Ostuni possiede e nel contempo ottimizzare la capacità di vendita di tutte le strutture facenti parte del gruppo. Gli 11 hotel sono, sia per location sia per caratteristiche strutturali, diversi tra loro e appetibili su differenti mercati e tipologie di turismo. Ciò renderà certamente più avvincente il mio lavoro e quello di tutto il team”. Tra gli obiettivi del nuovo direttore commerciale ci sarà peraltro anche quello di sviluppare un nuovo branch della compagnia. \r

\r

","post_title":"Luigi Tilotta nuovo direttore commerciale di Garibaldi Hotels","post_date":"2023-06-14T11:42:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686742968000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l’obiettivo di incontrarsi per conoscersi meglio, confrontarsi e scambiare idee in un ambiente stimolante e propizio per lo sviluppo di nuove opportunità di business, si è tenuto nei giorni scorsi in Sardegna One of a Kind: l'evento firmato Aci blueteam in collaborazione con Forte Village. All'iniziativa hanno partecipato la direzione Aci blueteam, rappresentata da Piergiulio Donzelli, il chief business officer Alfredo Pezzani, il direttore commerciale Paolo Bertola, il direttore corporate Fausto Portelli e il direttore marketing e divisione vip Piergiorgio Reggio, nonché alcuni tra i principali top client del settore fashion.\r

\r

La tre giorni si è dunque svolta all'interno dei 50 ettari di giardini0 affacciati sulla spiaggia della costa meridionale sarda del Forte Village con un programma che ha previsto momenti divertenti, rilassanti e di pianificazione di nuovi progetti. “Abbiamo sempre ritenuto fondamentale organizzare occasioni di incontro in presenza con alcuni dei nostri più fedeli e affezionati clienti – commenta Pezzani –. La condivisione di risultati, in uno dei contesti più affascinanti della Sardegna, non ha potuto fare altro che stimolare visioni future sulle attività di business travel e implementare nuovi livelli di servizio di alta qualità”.\r

\r

\"Crediamo fortemente nell’efficacia delle azioni sinergiche per creare esperienze uniche e memorabili e ringraziamo Aci blueteam per aver accolto il nostro invito, rendendo possibile questa straordinaria collaborazione – aggiunge Paolo Mancuso, group director of projects & business development del Forte Village –. Siamo felici di aver potuto offrire ai partecipanti un'occasione per sperimentare il meglio dell'ospitalità italiana, combinando il fascino della Sardegna con i servizi e le strutture del nostro resort\".","post_title":"One of a Kind: tre giorni di confronto e condivisione firmati Aci blueteam e Forte Village","post_date":"2023-06-14T10:00:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1686736838000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447624","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tra un ritorno alle origini e qualche meditata apertura verso nuove mete, vicine o lontane, ma rigorosamente in chiave inedita, il Tucano Viaggi e Ricerca si prepara a salire sul treno della ripresa. Il tutto senza perdere la consapevolezza delle sfide del mercato, come il fondatore dell'operatore torinese, Willy Fassio, ha già sottolineato nella prima parte di questa nostra doppia intervista con noi di Travel Quotidiano. La sua è una visione che si addice alla concretezza piemontese. Tutto iniziò infatti negli anni ’60, in una Torino dove Franco Rosso, Beppe Tenti, Stefano Chiaraviglio, Roberto Malan, definiti da Fassio “schegge di genialità che volevano fuggire dal grigiore della Fiat”, iniziarono a scrivere ampi capitoli della storia del turismo italiano. Fra loro, Willy, precursore di quel turismo esperienziale che oggi fa tendenza. Irrequieto e curioso, iniziò giovanissimo a trasformare ogni sua passione, dal volo al paracadutismo, dalla speleologia all’alpinismo, in uno stimolo per sperimentare e conoscere il mondo.\r

Per pochi mesi dipendente all’Olivetti, sebbene ufficialmente in mutua, Willy si cimentò in una scalata documentata dalla stampa. L’azienda, pur riconoscendone le ottime capacità commerciali, gli propose il trasferimento a Genova. A nulla valse l’appello della mamma di non lasciare il posto fisso. Willy seguì suoi sogni e nel 1968, sull’onda della lettura de “I fiumi scendevano a Oriente” di Leonard Clarke, si unì a un gruppo in partenza per la missione di don Luigi Cocco, a Santa Maria de Los Guaicas, nell’Alto Orinoco: “Un viaggio ottocentesco – ricorda -, 2 mila chilometri di navigazione armati di ami da pesca e di fucile, unica volta in cui nella mia vita sono stato costretto a imbracciarlo, per procurarci il cibo e che ci portò a incontrare otto gruppi tribali che non avevano mai visto l’uomo bianco”.\r

\r

Il germe era innescato. Al rientro butta giù il suo primo programma per l’Amazzonia Venezuelana . “Non avevo una società mia – rammenta - e da travel designer ante litteram mi affidavo all’esperienza delle storiche agenzie Perlo di Torino, di Pupa Colombo di Vacanze Overseas di Milano, di Beppe Tenti fondatore di Trekking International: personalità uniche nel settore, che si distinguevano per le spiccate capacità di progettare e di pensare il nuovo. Senza dimenticare Lufthansa, compagnia allora molto vicina a questa tipologia di viaggi, cosa che per me fu un autentico marchio di qualità e garanzia”.\r

\r

Quando è nato ufficialmente il Tucano?\r

\r

“Reinvestivo l’utile di ogni viaggio organizzato in sopralluoghi alle Galapagos, poi Sahara, Argentina, Cile, Bolivia, Ecuador. Nel’73, il grande passo ispirandomi al detto Se al tramonto senti il canto del Piapoco, fatalmente tornerai all’Orinoco!. Io di piapoco (il tucano nell’idioma locale ndr) ne vedevo stormi ed essendo tornato in zona ben 27 volte, ho pensato fosse di buon augurio”.\r

\r

Scelto prima dal Camel Trophy, per organizzare in situazioni estreme la selezione dei piloti italiani iscritti alla famosa competizione, e poi dalla fondazione Ligabue per spedizioni, campagne archeologiche e di studio con finalità culturali, Fassio fece sue queste esperienze ribattezzandosi Il Tucano Viaggi Ricerca, così da evidenziare la sua visione del turismo. Che cosa conquistava i suoi primi clienti?\r

\r

“Chi sceglieva questi viaggi non badava esclusivamente al confort. Era disposto a sopportare disagi, a spostarsi sulle canoe o lungo avventurose piste sahariane, a dormire in tenda o su amache sospese fra gli alberi per vedere e conoscere luoghi al di fuori del comune e vivere emozioni altrimenti non sperimentabili”.\r

\r

Come è cambiato il turista in questi oltre 40 anni?\r

\r

“Attraverso Internet il mondo è diventato più piccolo e più fruibile. Mete un tempo lontane dal nostro immaginario sono ora alla portata di tutti. La differenza sta nella nostra capacità di portare al pubblico dei viaggiatori realtà autentiche e ancora sconosciute, difficilmente raggiungibili, visitabili solo dopo un’ attenta messa a punto logistica che non può prescindere sia dalla diretta esperienza sia da contatti e relazioni con i locali”.\r

\r

di Federica De Luca\r

\r

","post_title":"Il Tucano Viaggi e Ricerca: una storia ante litteram di turismo esperienziale","post_date":"2023-06-14T09:12:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1686733974000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447552","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Centinaia di partecipanti, anche in tappe di qualificazione infrasettimanali, nei circoli più prestigiosi, da Villa d’Este alla Mandria di Torino, passando per i golf course di Asiago e diversi altri green italiani. Si chiude con 160 gare nei percorsi più sfidanti della Penisola e il gran finale a Djerba, in Tunisia, il Challenge by Bluvacanze e Vivere&Viaggiare: torneo consolidato per le agenzie di viaggi del gruppo di proprietà di Msc Crociere, che da cinque anni a questa parte si è trasformato anche in un prodotto per vacanze sportive, in grado di favorire la destagionalizzazione dell'offerta e di migliorare le relazioni con i tour operator partner del programma Gold.\r

\r

La gara, giocata con la formula della celebre Ryder Cup, nasce da un progetto di Persimmon Golf, operatore specialista di tornei, di cui il Gruppo Bluvacanze è il main sponsor. «Quest’anno abbiamo avuto 24 finalisti, che hanno generato un gruppo di oltre 100 persone complessive per la tappa conclusiva: per tutti loro, le nostre agenzie hanno organizzato la settimana nel resort di Valtur di Djerba, attività per gli accompagnatori non-golfisti e i quattro giorni di gara, nonché le premiazioni -.commenta Francesco Guarneri, trade manager e responsabile agenzie dirette e customer care H24 del gruppo Bluvacanze -. Conclusa questa sfida, è già tempo di dare il via all’edizione 2023 che terminerà l’anno prossimo e, certamente, coinvolgerà almeno il doppio dei partecipanti: da passione inguaribile, il golf torna a essere un motore di viaggi di qualità»,","post_title":"Bluvacanze: si è chiuso a Djerba il Challenge, la \"Ryder Cup\" del network di casa Msc","post_date":"2023-06-13T10:15:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1686651320000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'ente del Turismo del Portogallo e Tap Air Portugal insieme per raccontare le opportunità e le ricchezze della destinazione.\r

\r

In occasione della Festa della Repubblica del Portogallo, le due realtà hanno accolto stampa e operatori presso Villa Barberini, la prestigiosa residenza dell'ambasciatore del Portogallo in Italia.\r

\r

Al centro della presentazione, gli asset di sviluppo del Portogallo, sempre più amato dai viaggiatori italiani, e le novità del network di Tap, che oggi serve 93 collegamenti settimanali dall'Italia.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"447538,447539,447540,447541\"]\r

\r

Marcelo Rebanda, direttore per l’Italia dell’ufficio turistico del Portogallo, ha snocciolato i numeri registrati dal Paese negli ultimi anni. \"Abbiamo avuto 25,6 milioni di ospiti nel 2022, con un aumento dell'83% rispetto all'anno precedente - racconta - e del +2,3% rispetto al 2019\".\r

Ancora più performante la metrica relativa ai ricavi turistici, che rispetto all'anno che ha preceduto la pandemia ha visto un incremento del 19%, con 21 miliardi di euro.\r

\r

Gli italiani rappresentano un mercato chiave per il Paese: \"È il secondo mercato più importante per visitatori dopo gli Usa - spiega Rebanda - e il terzo per ricavi\".\r

\r

Tra i segmenti di mercato e i prodotti più interessanti, il direttore ha citato l'attenzione alla sostenibilità, la storia, la cultura e il folklore, il rapporto qualità/prezzo, l'accoglienza, la sicurezza, l'attitudine ad accogliere un turismo sportivo e outdoor e il particolare appeal del patrimonio vitivinicolo e gastronomico, al quale è stato dedicato il sito portugueswinestourism.com e il concept della serata di festeggiamenti, con la presenza dei prodotti enogastronomici locali più premiati e rinomati.\r

\r

Tap Air Portugal: gli investimenti sull'Italia\r

\r

La compagnia offre oggi 93 voli settimanali dall'italia, con partenze dirette per Lisbona da 6 aeroporti: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Firenze, Boogna e Napoli. A questo network si aggiungono le destinazioni raggiunte grazie agli accordi di codeshare con Ita Airways (Brindisi, Bologna, Bari, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Lamezia Terme, Torino, Trieste e Verona) e con AccesRail per la mobilità integrata aereo-alta velocità.\r

\r

Tra i punti di forza, lo Stopover Portugal, \"che permette di sostare fino a 10 giorni a Lisbona o a Porto senza costi aggiuntivi - come spiega Davide Calicchia, market manager Italia di TAP - e la presenza di una flotta giovane, che vanta la presenza del nuovo A330-900 neo\".\r

\r

Non meno importante la funzionalità dell'aeroporto di Lisbona, un hub centrale ed efficiente. Inoltre, \"rappresenta la porta ideale per l'ingresso in Europa da oltreoceano - spiega Calicchia - ma anche, viceversa, la porta per gli Usa per chi viaggia dall'Europa, grazie alla sua posizione strategica che la rende circa 1.250km più vicina al continente americano\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Portogallo: i piani di sviluppo di Tap e dell'ente del turismo","post_date":"2023-06-13T09:24:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686648245000]}]}}