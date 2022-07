Etihad Holidays apre una sede in Germania e amplia il proprio raggio d’azione

Il tour operator di casa Etihad amplia il proprio raggio d’azione e apre una nuova sede a Monaco di Baviera. Gli uffici, racconta il magazine fvw, saranno attivi a partire dal prossimo mese di ottobre e saranno guidati da Roula Jouny, già top manager e moglie di Dietmar Gunz, fondatore del terzo operatore tedesco Fti Group (alla fine del 2020 passato nelle mani della famiglia egiziana Sawiris), nonché da circa un anno executive director di Tourism 365. Quest’ultima è una compagnia controllata dall’emirato di Abu Dhabi, che vi ha fatto confluire una serie di società, tra cui la dmc Capital Experience e il tour operator Capital Travel.

Come altre linee aeree, Etihad ha già il suo brand di tour operating, Etihad Holidays appunto, ma il raggio d’azione della sua piattaforma di prenotazione, operata proprio da Tourism 365, si limita sostanzialmente ai pacchetti per viaggi per gli Emirati Arabi e le connessioni del vettore proprietario verso destinazioni come le Maldive, le Seychelles, la Thailandia e l’Australia.

Con l’apertura delle sede di Monaco, la cui entità legale si chiama Capital Travel, l‘operatore emiratino espanderà sensibilmente la propria attività, realizzando viaggi e vacanze per il pubblico tedesco e altri importanti bacini di mercato quali il Regno Unito e la Spagna. Gli uffici di Monaco saranno gestiti da un team di circa 25 persone, tra cui alcuni altri ex-dipendenti Fti.