Nuovo episodio della web-serie Embark with Ncl: protagonista la Norwegian Prima Un lungometraggio in due parti che racconta il battesimo della Norwegian Prima. Il nuovo episodio della web-serie Embark with Ncl, diviso in due parti, vede protagonista l’ultima nata in casa della compagnia di crociere americana. La prima metà, Christening Norwegian Prima: First in Class, garantisce un posto in prima fila per l’evento che ha preso il via con un’anteprima della cerimonia di apertura presso la Harpa Concert Hall, l’epicentro delle arti culturali islandesi. La serata ha previsto inoltre esibizioni del pluripremiato cantautore islandese Briet e dell’Orchestra sinfonica islandese. I festeggiamenti sono proseguiti con l’arrivo della madrina Katy Perry che, salita a bordo della Prima, ha battezzato ufficialmente la nave con la cerimoniale rottura della bottiglia di champagne sullo scafo, segnando così l’inizio del viaggio inaugurale della nuova unità Ncl. Nella seconda parte, Norwegian Prima: Discover Innovation, agli spettatori viene offerto uno sguardo all’interno delle esperienze del brand che debuttano a bordo della Prima, tra cui la Indulge food hall con 11 diversi ristoranti; Prima Speedway, la pista a tre livelli; due scivoli adrenalinici, The Drop e Rush; il primo cocktail bar sostenibile del settore crocieristico, The Metropolitan Bar; e un teatro polivalente su tre piani che ospita The Price is Right e il musical candidato al Tony Award Summer: The Donna Summer Musical.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_436113" align="alignleft" width="300"] Il Trs Ibiza[/caption] Picchi di occupazione fino al 90% a luglio e ad agosto per gli hotel Palladium delle Baleari e della costa del Sol. Un dato calato solo di poco a settembre, che pur ha mostrato cifre superiori al 2019, con tassi di riempimento camere che si sono comunque mantenuti attorno all'85%, per scendere poi su un buon 70% a ottobre nelle strutture stagionali. A trainare le performance della compagnia, il rimbalzo della domanda dopo due anni di pandemia e una stagione calda particolarmente lunga. Buoni anche gli effetti delle nuove aperture Trs Ibiza Hotel (primo Trs in Europa) e Hard Rock Marbella. La ripresa è stata peraltro registrata in tutti i mercati: "I turisti internazionali sono tornati. Soprattutto nel caso delle isole", sottolinea Sergio Zertuche, chief sales & marketing officer del gruppo. Spicca anche la ripresa del segmento mice, soprattutto a Madrid e Ibiza, dove ha superato di oltre il 50% i livelli del 2019. Per la stagione invernale ore i riflettori sono puntati soprattutto sui Caraibi: "I prossimi mesi e soprattutto il Natale si prospettano molto buoni - prosegue Zertuche -. Siamo soddisfatti". Oltre alle buone performance già registrate, la recente alleanza di Palladium con il gruppo Wyndham rafforzerà la capacità di distribuzione degli hotel caraibici in due mercati prioritari per la compagnia spagnola: Stati Uniti e Canada. Grazie a questo accordo, 14 hotel dei brand Grand Palladium Hotels & Resorts e Trs Hotels, situati in Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica e Brasile, sono entrati a far parte del portfolio del brand di lusso Registry Collection della società nordamericana. Da segnalare infine anche la ristrutturazione del Grand Palladium Jamaica Resort & Spa, che sarà completata entro la fine dell'anno. [post_title] => Tassi di occupazione in crescita per l'estate del gruppo Palladium. Ora focus sui Caraibi [post_date] => 2022-12-16T11:02:17+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671188537000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436103 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Singapore torna a concentrarsi sulla sostenibilità con il lancio della Mice Sustainability Roadmap, un'iniziativa – parte della strategia generale di Singapore Tourism Board – per definire obiettivi e strategie in grado di aumentare gli standard di sostenibilità nell'industria Mice nei prossimi anni. Guidato dal Singapore Green Plan 2030 e dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, il progetto fa perno su tre obiettivi specifici per posizionare Singapore come una delle destinazioni Mice più sostenibili dell'Asia Pacifico: sviluppare entro il 2023 una serie di standard di sostenibilità che il settore possa applicare facilmente e puntare a un riconoscimento internazionale entro il 2024; l’ottenimento di una certificazione di sostenibilità riconosciuta a livello internazionale o nazionale - o entrambe - entro il 2025 per tutte le sei sedi Mice appositamente costruite e l'80% dei membri di Saceos (Singapore Association of Convention & Exhibition Organisers & Suppliers); il monitoraggio della riduzione di rifiuti e di emissioni di carbonio entro il 2023, in linea con il Singapore Green Plan entro il 2030, e il raggiungimento di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Per raggiungere questi obiettivi, Stb e Saceos hanno istituito il MICE Sustainability Committee nell'agosto del 2022, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sugli sforzi di sostenibilità e sulle migliori pratiche, incoraggiare il settore ad adottare pratiche sostenibili e approfondire le competenze in materia di sostenibilità. [post_title] => Singapore: la sostenibilità diventa chiave di volta per lo sviluppo del segmento Mice [post_date] => 2022-12-16T10:25:19+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671186319000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436101 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_436104" align="alignleft" width="300"] Un momento dell'esibizione a bordo di Katy Perry tratto dal lungometraggio[/caption] Un lungometraggio in due parti che racconta il battesimo della Norwegian Prima. Il nuovo episodio della web-serie Embark with Ncl, diviso in due parti, vede protagonista l'ultima nata in casa della compagnia di crociere americana. La prima metà, Christening Norwegian Prima: First in Class, garantisce un posto in prima fila per l'evento che ha preso il via con un'anteprima della cerimonia di apertura presso la Harpa Concert Hall, l'epicentro delle arti culturali islandesi. La serata ha previsto inoltre esibizioni del pluripremiato cantautore islandese Briet e dell'Orchestra sinfonica islandese. I festeggiamenti sono proseguiti con l’arrivo della madrina Katy Perry che, salita a bordo della Prima, ha battezzato ufficialmente la nave con la cerimoniale rottura della bottiglia di champagne sullo scafo, segnando così l'inizio del viaggio inaugurale della nuova unità Ncl. Nella seconda parte, Norwegian Prima: Discover Innovation, agli spettatori viene offerto uno sguardo all'interno delle esperienze del brand che debuttano a bordo della Prima, tra cui la Indulge food hall con 11 diversi ristoranti; Prima Speedway, la pista a tre livelli; due scivoli adrenalinici, The Drop e Rush; il primo cocktail bar sostenibile del settore crocieristico, The Metropolitan Bar; e un teatro polivalente su tre piani che ospita The Price is Right e il musical candidato al Tony Award Summer: The Donna Summer Musical. [post_title] => Nuovo episodio della web-serie Embark with Ncl: protagonista la Norwegian Prima [post_date] => 2022-12-16T10:23:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671186231000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436095 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un labirinto nella giungla selvaggia, un gioco di specchi e un tunnel infestato da serpenti: è questa l’ultima esperienza di Gardaland, Jumanji - The Labyrinth. Ufficialmente presentata ieri, la nuovissima attrazione aprirà nel 2023 e sarà svelata la prossima primavera in occasione della riapertura del parco. Offrirà agli avventurieri di tutte le età un'altra esperienza per immergersi nel fantastico mondo selvaggio di Jumanji, basato sulla popolare serie cinematografica di Sony Pictures Entertainment. "Il più importante parco a tema in Italia è diventato ancora più attraente grazie ai nostri partner di lunga data, Sony Pictures Entertainment. Siamo lieti di annunciare Jumanji - The Labyrinth a Gardaland - sottolinea il ceo di Merlin Entertainments, Scott O'Neil -. Continuare a dare vita a questo mondo è uno stimolo divertente per i nostri premiati team creativi. Sempre più spesso i brand sono alla ricerca di modalità per entrare in contatto con il pubblico, portando in vita i loro film o i loro personaggi, e noi di Merlin Entertainments abbiamo la capacità necessaria di entrare in contatto con i fan di tutto il mondo". [post_title] => Presentata ufficialmente la novità Gardaland del 2023: Jumanji - The Labyrinth [post_date] => 2022-12-16T09:51:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671184280000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436091 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 17 i profili ricercati per la prossima stagione (aprile/ottobre 2023) e spaziano dal settore f&b, alla room divisione, fino alla spa. Torna l'appuntamento con il recruitment day del Four Seasons Firenze, che questa volta si terra il prossimo 11 febbraio, mentre le candidature rimarranno aperte fino al 20 gennaio (queste possono essere inviate attraverso la sezione careers del sito Four Seasons). Il concept di questa edizione prevede una presentazione dell’azienda ai candidati che hanno superato con successo la prima selezione, seguita da una serie di incontri con i manager dei reparti di riferimento, che potranno così raccontare la realtà del proprio reparto, le mansioni richieste e soprattutto la filosofia del brand. “Le giornate che dedichiamo ai recruitment day sono per noi dei momenti fondamentali per avere l’opportunità di uno scambio diretto e anche molto umano con nuovi candidati da inserire nel nostro team - spiega il general manager del Four Seasons Firenze, Max Musto -. È importante per noi riconoscere nelle persone che incontriamo le caratteristiche che rispecchiano i talenti del brand: capacità di connessione empatica verso l’altro, un’attitudine all’eccellenza e una personalità spiccata in grado di ispirare". [post_title] => Recruitment day al Four Seasons Firenze: appuntamento all'11 febbraio [post_date] => 2022-12-16T09:33:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671183217000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_431836" align="alignleft" width="300"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption] Sono numerose le considerazioni che possono stimolare i dati raccolti dall’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi, l’Associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano in merito alla tendenza delle vacanze invernali e delle festività di fine anno. Il trend è positivo, il turismo organizzato ritrova consensi e va incontro ai bisogni dei viaggiatori, che si mostrano più attenti alle tutele, richiedono maggior assistenza nelle fasi pre, durante e post viaggio e stipulano più assicurazioni integrative. Le prenotazioni dei viaggi organizzati per le partenze di Natale, Capodanno ed Epifania si avvicinano ai numeri del 2019, ovvero antecedenti ai due anni di blocco del settore: si registra un - 4% di fatturato globale a fronte di un calo del 12% di passeggeri. La discrepanza tra fatturato e passeggeri va letta nel contesto inflattivo che sta interessando tutti i fattori produttivi e quindi anche quelli turistici. Il caro prezzi, la minor disponibilità di voli per alcune mete, la chiusura di alcune destinazioni come Cina e Russia e un sentiment di incertezza generale, rallentano ancora il pareggio dei volumi del 2019. Diverso l’atteggiamento verso la coda dell’inverno; mentre per il periodo delle festività di fine anno tutto è stato bloccato con anticipo, per la restante parte dell’inverno gli italiani si mostrano più prudenti ed attendono prima di confermare le prenotazioni. Il potere d’acquisto è variabile e si assiste ad una evidente polarizzazione; la fascia alto spendente non risente dell’inflazione che, all’opposto, penalizza maggiormente la fascia media e induce i consumatori a modificare alcuni comportamenti. La domanda dei clienti risulta più ponderata; vengono preferite vacanze più brevi (media 8 giorni), servizi alberghieri meno costosi e sono favorite le mete di medio raggio rispetto a quelle di lungo. La spesa media per persona per le festività di fine anno è sopra i 1.800 euro considerando l'alta incidenza del lungo raggio e il peso delle partenze in altissima stagione. «Certifichiamo che la voglia di viaggiare è ancora molto forte. Le vacanze di fine anno ci confermano che i volumi sono tornati in un alveo di normalità sebbene non ancora pienamente allineati ai valori del 2019 e registriamo un fatturato complessivo in diminuzione del 4% sul pari perimetro 2019 - commenta Pier Ezhaya, presidente Astoi Confindustria Viaggi -. Per quanto attiene la restante parte dell’inverno le prenotazioni appaiono più rallentate, ma essendo la stagione ancora in corso, siamo fiduciosi che il numero di clienti si avvicinerà molto a quello pre-pandemico. «L’inflazione e il caro prezzi non allontanano i viaggiatori, ma in alcuni casi spingono a modificare alcuni comportamenti. L’effetto sulla fascia alto spendente è minimo mentre influisce e rende più prudente la fascia media e le famiglie. I clienti prediligono come mete le Maldive, l’Egitto, con il ritorno dei viaggi culturali come le crociere sul Nilo, e il Mar Rosso, oltre agli Stati Uniti, l’East Africa e la Thailandia. Siamo ottimisti nei confronti della nuova stagione; il sentiment è di essersi lasciati alle spalle le conseguenze della pandemia e di voler mettere in campo tutta l’energia, le novità, la professionalità e le garanzie per attrarre il consumer verso il modello del Turismo Organizzato». L’Osservatorio ha analizzato il proprio pubblico, rappresentato dalla fascia d’età compresa fra 35 e 60 anni, per tracciare una mappa delle destinazioni che salgono o che scendono nei desiderata. Le mete più ambite a lungo raggio sono Maldive, Stati Uniti (soprattutto New York e Miami) e Thailandia. Nei Caraibi la preferenza va alla Repubblica Dominicana, nell’East Africa a Kenya e Zanzibar; soffrono invece America Latina, Cuba, Messico e Australia. La fascia di pubblico con capacità di spesa media premia l’Egitto, destinazione vicina, accessibile e con fondamentali molto forti per il turista italiano. La novità è il ritorno in larga scala delle crociere sul Nilo, di forte valenza culturale, con un rilancio completo della destinazione. Si mantiene inoltre forte l’appeal degli Emirati Arabi e si afferma la Giordania. Il comparto crociere chiude il 2022 in modo più favorevole rispetto alle previsioni. I Caraibi restano una delle mete più richieste della stagione invernale e si registra una importante tendenza di crescita verso gli Emirati Arabi. Si avvicinano alla vacanza in crociera i giovani e persone alla prima esperienza a bordo. Con l’early booking beneficerà sicuramente il Mediterraneo, nella programmazione 2023. L’Europa registra il rinnovato interesse dei viaggiatori culturali, con preferenze per le principali capitali e le grandi città; si segnala un’alta richiesta di soggiorni e itinerari in Turchia. È interessante notare che fino al 2019 l’orientamento dei clienti per prenotazioni nelle capitali europee attraverso Tour Operator e Agenzie di Viaggio era volto soprattutto a garantirsi esperienze molto particolari, difficilmente organizzabili individualmente, mentre ora c’è un ritorno anche alla richiesta di soggiorni e itinerari classici per vivere le capitali in modo tradizionale. Questo testimonia la necessità dei clienti di voler godere – anche per le vacanze più semplici - della sicurezza, dell’assistenza e della consulenza che solo la filiera organizzata può offrire. In ambito nazionale, la montagna vive la sua stagione sotto i riflettori. Nonostante in questo segmento il caro energia si faccia particolarmente sentire, il gradimento è sempre molto alto. Anche qui si registra un cambio di atteggiamento da parte dei consumatori: mentre in precedenza il movente dominante era sciare, oggi si ricercano anche altre esperienze che completano la vacanza sciistica, tra queste il benessere e l’enogastronomia. Gli associati Astoi ricevono anche numerose richieste dai mercati esteri, segno che l’Italia è apprezzata e ricercata in ogni stagione. [post_title] => Astoi: la tendenza è positiva. Ma le prenotazioni si fermano a -4% rispetto al 2019 [post_date] => 2022-12-15T11:55:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671105302000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436028 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_217107" align="alignleft" width="300"] Un'immagine di Cortina[/caption] Prosegue il fermento nella città di Cortina, in vista delle Olimpiadi del 2026. E tra i tanti investitori interessati alla località dolomitiche c'è anche Renzo Rosso, già autore dell'accordo con il gruppo San Domenico Hotels per la gestione del Pelican di Miami. Nell'Ampezzano il patron di Diesel, tramite l'immobiliare di casa Red Circle, ha acquisito due anni fa l'hotel Ancora per quasi 20 milioni di euro. Ora, racconta Pambianco Hotellerie, pensa a una ristrutturazione destinata a costare più del valore del deal. L'Ancora è una proprietà storica, nata nel 1826. Originariamente contava 50 camere ma l'idea è ora quella di ridurle a 40 per aumentarne la metratura e creare un hotel all-suite con stanze di dimensione compresa tra i 55 e i 110 metri quadrati. L'albergo dovrebbe riaprire nel 2024 e proprio in questo periodo si starebbe chiudendo l'accordo per la sua gestione. A capo dei lavori di restyling è stato nominato l'architetto Vicky Charles, già conosciuto per i suoi progetti Soho House in giro per il globo. [post_title] => Il patron di Diesel, Renzo Rosso, lavora a un all-suite da 40 camere a Cortina [post_date] => 2022-12-15T11:44:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671104671000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436025 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serie di fondi sarebbero sulle tracce del gruppo Uvet, ma il presidente Luca Patanè per ora chiude le porte all'ipotesi dell'entrata di un partner finanziario in società. Lo rivela il Sole 24 Ore, che spiega anche come la compagnia al momento sia impegnata su più fronti. A cominciare dalle banche, con le quali il gruppo è oggi esposto per 120 milioni di euro, di cui 85 milioni garanti da Sace. Dopo la profonda crisi generata dalla pandemia, Uvet è tuttavia sostanzialmente ripartita: i viaggi d'affari, storico core business del gruppo, sono tornati ai livelli pre-Covid e anche la divisioni mice è in buona salute con oltre 3 mila eventi organizzati, a cui si aggiungono 2.200 congressi farmaceutici. Pure il to Settemari è ripartito e ora viaggi su livelli pre-pandemia. Il problema principale rimane però Blue Panorama che in vista del concordato ha visto il ritiro del possibile investitore, il fondo Bateleur. [post_title] => I fondi mettono nel mirino il gruppo Uvet. Patanè per ora chiude [post_date] => 2022-12-15T11:25:45+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671103545000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436021 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_436023" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic[/caption] L'Enit, Agenzia nazionale del turismo italiana si aggiudica a Londra il prestigioso premio Luxury tourism board of the year agli Aspire Awards di Travel Weekly a Londra. Il nuovo percorso intrapreso dall’ente piace agli inglesi. A ritirare il riconoscimento Flavio Zappacosta, country manager Enit in Uk e Eire. Aspire è la rivista trade più importante dedicata al settore “luxury”. Il premio Aspire Awards, che rappresenta una vetrina molto attesa nel panorama del travel e l’anno scorso è toccato alla Nuova Zelanda, è stato istituito nel 2019 per celebrare i migliori enti del turismo, agenti di viaggio, operatori e stakeholders con un’incidenza determinante nel campo dei viaggi di lusso. Ogni anno premia coloro che eccellono nella promozione dell’alta gamma. «L’Italia è un punto di riferimento per i viaggiatori da Uk che figurano ai primi posti della classifica dei turisti stranieri che desiderano trascorrere una vacanza nel nostro Paese, spinti da attrazioni culturali, spiagge e dalla possibilità di praticare sport in vacanza. Punteremo sul rafforzamento dell’offerta turistica in termini luxury. La nostra sede operativa sul mercato Uk e Eire rappresenta anche in questo senso un baluardo delle eccellenze del made in Italy» commenta l'amministratore delegato Enit Ivana Jelinic. [post_title] => Enit: premio come migliore agenzia nazionale al mondo [post_date] => 2022-12-15T11:08:48+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671102528000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "episodio della web serie embark with ncl protagonista la norwegian" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":47,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2969,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436113\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Trs Ibiza[/caption]\r

\r

Picchi di occupazione fino al 90% a luglio e ad agosto per gli hotel Palladium delle Baleari e della costa del Sol. Un dato calato solo di poco a settembre, che pur ha mostrato cifre superiori al 2019, con tassi di riempimento camere che si sono comunque mantenuti attorno all'85%, per scendere poi su un buon 70% a ottobre nelle strutture stagionali. A trainare le performance della compagnia, il rimbalzo della domanda dopo due anni di pandemia e una stagione calda particolarmente lunga. Buoni anche gli effetti delle nuove aperture Trs Ibiza Hotel (primo Trs in Europa) e Hard Rock Marbella.\r

La ripresa è stata peraltro registrata in tutti i mercati: \"I turisti internazionali sono tornati. Soprattutto nel caso delle isole\", sottolinea Sergio Zertuche, chief sales & marketing officer del gruppo. Spicca anche la ripresa del segmento mice, soprattutto a Madrid e Ibiza, dove ha superato di oltre il 50% i livelli del 2019. Per la stagione invernale ore i riflettori sono puntati soprattutto sui Caraibi: \"I prossimi mesi e soprattutto il Natale si prospettano molto buoni - prosegue Zertuche -. Siamo soddisfatti\".\r

\r

Oltre alle buone performance già registrate, la recente alleanza di Palladium con il gruppo Wyndham rafforzerà la capacità di distribuzione degli hotel caraibici in due mercati prioritari per la compagnia spagnola: Stati Uniti e Canada. Grazie a questo accordo, 14 hotel dei brand Grand Palladium Hotels & Resorts e Trs Hotels, situati in Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica e Brasile, sono entrati a far parte del portfolio del brand di lusso Registry Collection della società nordamericana. Da segnalare infine anche la ristrutturazione del Grand Palladium Jamaica Resort & Spa, che sarà completata entro la fine dell'anno.","post_title":"Tassi di occupazione in crescita per l'estate del gruppo Palladium. Ora focus sui Caraibi","post_date":"2022-12-16T11:02:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671188537000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436103","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Singapore torna a concentrarsi sulla sostenibilità con il lancio della Mice Sustainability Roadmap, un'iniziativa – parte della strategia generale di Singapore Tourism Board – per definire obiettivi e strategie in grado di aumentare gli standard di sostenibilità nell'industria Mice nei prossimi anni.\r

Guidato dal Singapore Green Plan 2030 e dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, il progetto fa perno su tre obiettivi specifici per posizionare Singapore come una delle destinazioni Mice più sostenibili dell'Asia Pacifico: sviluppare entro il 2023 una serie di standard di sostenibilità che il settore possa applicare facilmente e puntare a un riconoscimento internazionale entro il 2024; l’ottenimento di una certificazione di sostenibilità riconosciuta a livello internazionale o nazionale - o entrambe - entro il 2025 per tutte le sei sedi Mice appositamente costruite e l'80% dei membri di Saceos (Singapore Association of Convention & Exhibition Organisers & Suppliers); il monitoraggio della riduzione di rifiuti e di emissioni di carbonio entro il 2023, in linea con il Singapore Green Plan entro il 2030, e il raggiungimento di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050.\r

Per raggiungere questi obiettivi, Stb e Saceos hanno istituito il MICE Sustainability Committee nell'agosto del 2022, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sugli sforzi di sostenibilità e sulle migliori pratiche, incoraggiare il settore ad adottare pratiche sostenibili e approfondire le competenze in materia di sostenibilità.","post_title":"Singapore: la sostenibilità diventa chiave di volta per lo sviluppo del segmento Mice","post_date":"2022-12-16T10:25:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671186319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436101","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436104\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un momento dell'esibizione a bordo di Katy Perry tratto dal lungometraggio[/caption]\r

\r

Un lungometraggio in due parti che racconta il battesimo della Norwegian Prima. Il nuovo episodio della web-serie Embark with Ncl, diviso in due parti, vede protagonista l'ultima nata in casa della compagnia di crociere americana. La prima metà, Christening Norwegian Prima: First in Class, garantisce un posto in prima fila per l'evento che ha preso il via con un'anteprima della cerimonia di apertura presso la Harpa Concert Hall, l'epicentro delle arti culturali islandesi. La serata ha previsto inoltre esibizioni del pluripremiato cantautore islandese Briet e dell'Orchestra sinfonica islandese. I festeggiamenti sono proseguiti con l’arrivo della madrina Katy Perry che, salita a bordo della Prima, ha battezzato ufficialmente la nave con la cerimoniale rottura della bottiglia di champagne sullo scafo, segnando così l'inizio del viaggio inaugurale della nuova unità Ncl.\r

\r

Nella seconda parte, Norwegian Prima: Discover Innovation, agli spettatori viene offerto uno sguardo all'interno delle esperienze del brand che debuttano a bordo della Prima, tra cui la Indulge food hall con 11 diversi ristoranti; Prima Speedway, la pista a tre livelli; due scivoli adrenalinici, The Drop e Rush; il primo cocktail bar sostenibile del settore crocieristico, The Metropolitan Bar; e un teatro polivalente su tre piani che ospita The Price is Right e il musical candidato al Tony Award Summer: The Donna Summer Musical.","post_title":"Nuovo episodio della web-serie Embark with Ncl: protagonista la Norwegian Prima","post_date":"2022-12-16T10:23:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671186231000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436095","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un labirinto nella giungla selvaggia, un gioco di specchi e un tunnel infestato da serpenti: è questa l’ultima esperienza di Gardaland, Jumanji - The Labyrinth. Ufficialmente presentata ieri, la nuovissima attrazione aprirà nel 2023 e sarà svelata la prossima primavera in occasione della riapertura del parco. Offrirà agli avventurieri di tutte le età un'altra esperienza per immergersi nel fantastico mondo selvaggio di Jumanji, basato sulla popolare serie cinematografica di Sony Pictures Entertainment.\r

\r

\"Il più importante parco a tema in Italia è diventato ancora più attraente grazie ai nostri partner di lunga data, Sony Pictures Entertainment. Siamo lieti di annunciare Jumanji - The Labyrinth a Gardaland - sottolinea il ceo di Merlin Entertainments, Scott O'Neil -. Continuare a dare vita a questo mondo è uno stimolo divertente per i nostri premiati team creativi. Sempre più spesso i brand sono alla ricerca di modalità per entrare in contatto con il pubblico, portando in vita i loro film o i loro personaggi, e noi di Merlin Entertainments abbiamo la capacità necessaria di entrare in contatto con i fan di tutto il mondo\".","post_title":"Presentata ufficialmente la novità Gardaland del 2023: Jumanji - The Labyrinth","post_date":"2022-12-16T09:51:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671184280000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436091","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 17 i profili ricercati per la prossima stagione (aprile/ottobre 2023) e spaziano dal settore f&b, alla room divisione, fino alla spa. Torna l'appuntamento con il recruitment day del Four Seasons Firenze, che questa volta si terra il prossimo 11 febbraio, mentre le candidature rimarranno aperte fino al 20 gennaio (queste possono essere inviate attraverso la sezione careers del sito Four Seasons). Il concept di questa edizione prevede una presentazione dell’azienda ai candidati che hanno superato con successo la prima selezione, seguita da una serie di incontri con i manager dei reparti di riferimento, che potranno così raccontare la realtà del proprio reparto, le mansioni richieste e soprattutto la filosofia del brand.\r

\r

“Le giornate che dedichiamo ai recruitment day sono per noi dei momenti fondamentali per avere l’opportunità di uno scambio diretto e anche molto umano con nuovi candidati da inserire nel nostro team - spiega il general manager del Four Seasons Firenze, Max Musto -. È importante per noi riconoscere nelle persone che incontriamo le caratteristiche che rispecchiano i talenti del brand: capacità di connessione empatica verso l’altro, un’attitudine all’eccellenza e una personalità spiccata in grado di ispirare\".\r

\r

","post_title":"Recruitment day al Four Seasons Firenze: appuntamento all'11 febbraio","post_date":"2022-12-16T09:33:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671183217000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431836\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption]\r

Sono numerose le considerazioni che possono stimolare i dati raccolti dall’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi, l’Associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano in merito alla tendenza delle vacanze invernali e delle festività di fine anno.\r

Il trend è positivo, il turismo organizzato ritrova consensi e va incontro ai bisogni dei viaggiatori, che si mostrano più attenti alle tutele, richiedono maggior assistenza nelle fasi pre, durante e post viaggio e stipulano più assicurazioni integrative.\r

Le prenotazioni dei viaggi organizzati per le partenze di Natale, Capodanno ed Epifania si avvicinano ai numeri del 2019, ovvero antecedenti ai due anni di blocco del settore: si registra un - 4% di fatturato globale a fronte di un calo del 12% di passeggeri. La discrepanza tra fatturato e passeggeri va letta nel contesto inflattivo che sta interessando tutti i fattori produttivi e quindi anche quelli turistici. Il caro prezzi, la minor disponibilità di voli per alcune mete, la chiusura di alcune destinazioni come Cina e Russia e un sentiment di incertezza generale, rallentano ancora il pareggio dei volumi del 2019.\r

Diverso l’atteggiamento verso la coda dell’inverno; mentre per il periodo delle festività di fine anno tutto è stato bloccato con anticipo, per la restante parte dell’inverno gli italiani si mostrano più prudenti ed attendono prima di confermare le prenotazioni.\r

Il potere d’acquisto è variabile e si assiste ad una evidente polarizzazione; la fascia alto spendente non risente dell’inflazione che, all’opposto, penalizza maggiormente la fascia media e induce i consumatori a modificare alcuni comportamenti. La domanda dei clienti risulta più ponderata; vengono preferite vacanze più brevi (media 8 giorni), servizi alberghieri meno costosi e sono favorite le mete di medio raggio rispetto a quelle di lungo. La spesa media per persona per le festività di fine anno è sopra i 1.800 euro considerando l'alta incidenza del lungo raggio e il peso delle partenze in altissima stagione.\r

«Certifichiamo che la voglia di viaggiare è ancora molto forte. Le vacanze di fine anno ci confermano che i volumi sono tornati in un alveo di normalità sebbene non ancora pienamente allineati ai valori del 2019 e registriamo un fatturato complessivo in diminuzione del 4% sul pari perimetro 2019 - commenta Pier Ezhaya, presidente Astoi Confindustria Viaggi -. Per quanto attiene la restante parte dell’inverno le prenotazioni appaiono più rallentate, ma essendo la stagione ancora in corso, siamo fiduciosi che il numero di clienti si avvicinerà molto a quello pre-pandemico. \r

«L’inflazione e il caro prezzi non allontanano i viaggiatori, ma in alcuni casi spingono a modificare alcuni comportamenti. L’effetto sulla fascia alto spendente è minimo mentre influisce e rende più prudente la fascia media e le famiglie. I clienti prediligono come mete le Maldive, l’Egitto, con il ritorno dei viaggi culturali come le crociere sul Nilo, e il Mar Rosso, oltre agli Stati Uniti, l’East Africa e la Thailandia. Siamo ottimisti nei confronti della nuova stagione; il sentiment è di essersi lasciati alle spalle le conseguenze della pandemia e di voler mettere in campo tutta l’energia, le novità, la professionalità e le garanzie per attrarre il consumer verso il modello del Turismo Organizzato».\r

L’Osservatorio ha analizzato il proprio pubblico, rappresentato dalla fascia d’età compresa fra 35 e 60 anni, per tracciare una mappa delle destinazioni che salgono o che scendono nei desiderata. Le mete più ambite a lungo raggio sono Maldive, Stati Uniti (soprattutto New York e Miami) e Thailandia. Nei Caraibi la preferenza va alla Repubblica Dominicana, nell’East Africa a Kenya e Zanzibar; soffrono invece America Latina, Cuba, Messico e Australia.\r

La fascia di pubblico con capacità di spesa media premia l’Egitto, destinazione vicina, accessibile e con fondamentali molto forti per il turista italiano. La novità è il ritorno in larga scala delle crociere sul Nilo, di forte valenza culturale, con un rilancio completo della destinazione. Si mantiene inoltre forte l’appeal degli Emirati Arabi e si afferma la Giordania.\r

Il comparto crociere chiude il 2022 in modo più favorevole rispetto alle previsioni. I Caraibi restano una delle mete più richieste della stagione invernale e si registra una importante tendenza di crescita verso gli Emirati Arabi. Si avvicinano alla vacanza in crociera i giovani e persone alla prima esperienza a bordo. Con l’early booking beneficerà sicuramente il Mediterraneo, nella programmazione 2023.\r

L’Europa registra il rinnovato interesse dei viaggiatori culturali, con preferenze per le principali capitali e le grandi città; si segnala un’alta richiesta di soggiorni e itinerari in Turchia. È interessante notare che fino al 2019 l’orientamento dei clienti per prenotazioni nelle capitali europee attraverso Tour Operator e Agenzie di Viaggio era volto soprattutto a garantirsi esperienze molto particolari, difficilmente organizzabili individualmente, mentre ora c’è un ritorno anche alla richiesta di soggiorni e itinerari classici per vivere le capitali in modo tradizionale. Questo testimonia la necessità dei clienti di voler godere – anche per le vacanze più semplici - della sicurezza, dell’assistenza e della consulenza che solo la filiera organizzata può offrire.\r

In ambito nazionale, la montagna vive la sua stagione sotto i riflettori. Nonostante in questo segmento il caro energia si faccia particolarmente sentire, il gradimento è sempre molto alto. Anche qui si registra un cambio di atteggiamento da parte dei consumatori: mentre in precedenza il movente dominante era sciare, oggi si ricercano anche altre esperienze che completano la vacanza sciistica, tra queste il benessere e l’enogastronomia. Gli associati Astoi ricevono anche numerose richieste dai mercati esteri, segno che l’Italia è apprezzata e ricercata in ogni stagione.","post_title":"Astoi: la tendenza è positiva. Ma le prenotazioni si fermano a -4% rispetto al 2019","post_date":"2022-12-15T11:55:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671105302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436028","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_217107\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un'immagine di Cortina[/caption]\r

\r

Prosegue il fermento nella città di Cortina, in vista delle Olimpiadi del 2026. E tra i tanti investitori interessati alla località dolomitiche c'è anche Renzo Rosso, già autore dell'accordo con il gruppo San Domenico Hotels per la gestione del Pelican di Miami. Nell'Ampezzano il patron di Diesel, tramite l'immobiliare di casa Red Circle, ha acquisito due anni fa l'hotel Ancora per quasi 20 milioni di euro. Ora, racconta Pambianco Hotellerie, pensa a una ristrutturazione destinata a costare più del valore del deal.\r

L'Ancora è una proprietà storica, nata nel 1826. Originariamente contava 50 camere ma l'idea è ora quella di ridurle a 40 per aumentarne la metratura e creare un hotel all-suite con stanze di dimensione compresa tra i 55 e i 110 metri quadrati. L'albergo dovrebbe riaprire nel 2024 e proprio in questo periodo si starebbe chiudendo l'accordo per la sua gestione. A capo dei lavori di restyling è stato nominato l'architetto Vicky Charles, già conosciuto per i suoi progetti Soho House in giro per il globo.","post_title":"Il patron di Diesel, Renzo Rosso, lavora a un all-suite da 40 camere a Cortina","post_date":"2022-12-15T11:44:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671104671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436025","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serie di fondi sarebbero sulle tracce del gruppo Uvet, ma il presidente Luca Patanè per ora chiude le porte all'ipotesi dell'entrata di un partner finanziario in società. Lo rivela il Sole 24 Ore, che spiega anche come la compagnia al momento sia impegnata su più fronti. A cominciare dalle banche, con le quali il gruppo è oggi esposto per 120 milioni di euro, di cui 85 milioni garanti da Sace.\r

\r

Dopo la profonda crisi generata dalla pandemia, Uvet è tuttavia sostanzialmente ripartita: i viaggi d'affari, storico core business del gruppo, sono tornati ai livelli pre-Covid e anche la divisioni mice è in buona salute con oltre 3 mila eventi organizzati, a cui si aggiungono 2.200 congressi farmaceutici. Pure il to Settemari è ripartito e ora viaggi su livelli pre-pandemia. Il problema principale rimane però Blue Panorama che in vista del concordato ha visto il ritiro del possibile investitore, il fondo Bateleur.","post_title":"I fondi mettono nel mirino il gruppo Uvet. Patanè per ora chiude","post_date":"2022-12-15T11:25:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1671103545000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436021","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436023\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic[/caption]\r

\r

L'Enit, Agenzia nazionale del turismo italiana si aggiudica a Londra il prestigioso premio Luxury tourism board of the year agli Aspire Awards di Travel Weekly a Londra. Il nuovo percorso intrapreso dall’ente piace agli inglesi. A ritirare il riconoscimento Flavio Zappacosta, country manager Enit in Uk e Eire.\r

\r

Aspire è la rivista trade più importante dedicata al settore “luxury”. Il premio Aspire Awards, che rappresenta una vetrina molto attesa nel panorama del travel e l’anno scorso è toccato alla Nuova Zelanda, è stato istituito nel 2019 per celebrare i migliori enti del turismo, agenti di viaggio, operatori e stakeholders con un’incidenza determinante nel campo dei viaggi di lusso. Ogni anno premia coloro che eccellono nella promozione dell’alta gamma.\r

\r

«L’Italia è un punto di riferimento per i viaggiatori da Uk che figurano ai primi posti della classifica dei turisti stranieri che desiderano trascorrere una vacanza nel nostro Paese, spinti da attrazioni culturali, spiagge e dalla possibilità di praticare sport in vacanza. Punteremo sul rafforzamento dell’offerta turistica in termini luxury. La nostra sede operativa sul mercato Uk e Eire rappresenta anche in questo senso un baluardo delle eccellenze del made in Italy» commenta l'amministratore delegato Enit Ivana Jelinic.","post_title":"Enit: premio come migliore agenzia nazionale al mondo","post_date":"2022-12-15T11:08:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671102528000]}]}}