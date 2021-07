Enjoy Destinations: al via la programmazione Spagna e Portogallo

Tante esperienze di viaggio inedite affiancate ai grandi classici, per entusiasmare tanto i neofiti quanto i repeaters, e un controllo diretto di tutte le prenotazioni, per evitare overbooking, disguidi di carattere operativo e riprotezioni dell’ultimo momento che, purtroppo, in questo periodo sono all’ordine del giorno. Enjoy Destinations lancia la programmazione Spagna e Portogallo, rispondendo alla perdurante restrizione dei confini imposta dalla pandemia con esperienze di viaggio nelle destinazioni accessibili.

“In attesa di poter mettere a frutto l’importante lavoro svolto in questi mesi sul lungo raggio, cominciamo dalla Spagna e dal Portogallo, che proponiamo in chiave totalmente nuova, promuovendone anche gli aspetti che sfuggono ai cliché del turismo organizzato – spiega la responsabile programmazione Enjoy Destinations, Manuela Altinier -. Il Portogallo dei portoghesi, per esempio, è una nazione giovane e frizzante, in grado di offrire attività sportive, artistiche e naturalistiche del tutto inattese. Lo stesso vale per la Spagna. Insieme a mio marito Ernesto, impegnato full time in Enjoy Destinations, viviamo diversi mesi ogni anno in Algarve, a 8 chilometri dal confine con la Spagna: possiamo contare su una fitta rete di contatti locali e prendere per mano i clienti, accompagnandoli alla scoperta degli angoli più nascosti di entrambi i Paesi, lungo itinerari inconsueti”.

Sport, avventura e divertimento sono in particolare le parole chiave della programmazione lusitana. Tra le proposte più richieste e prenotate dai giovani per l’estate 2021 rientrano i pacchetti legati al surf, grazie agli accordi con le scuole locali. E ancora, soggiorni in house-boat nel parco nazionale del Ria Formosa, con uscite di snorkeling per incontrare la più importante popolazione al mondo di cavallucci marini, che risiede proprio in Algarve.

Ma anche un’attività scontata come il city tour di Lisbona con Enjoy Destinations si trasforma in un’occasione speciale da condividere con gli amici, a bordo di un tandem da 16 posti con open bar, musica e, naturalmente, guida in lingua italiana. In alternativa si può optare per un tuk tuk che si destreggia anche tra i vicoli più stretti e ripidi della città, o per una visita a piedi con degustazione della ginjinha, il tipico liquore a base di amarene, direttamente a casa della signora più anziana del quartiere che lo produce ancora artigianalmente.

Ai più romantici, Enjoy Destinations suggerisce quindi indimenticabili crociere in catamarano con aperitivo al tramonto a base di ostriche e vino bianco, o un’esperienza di totale relax in una spa nelle saline in stile mar Morto. E per gli amanti della buona tavola, il to ha selezionato invitanti tour con degustazioni nelle cantine più famose del Portogallo, abbinabili a cooking class guidate da chef stellati Michelin.

Dopo aver attraversato il confine tra Portogallo e Spagna con la nuova zip-line, che permette di cambiare fuso orario in un solo minuto, si può visitare la città andalusa di Jerez seguendo un itinerario atipico, che combina ed esalta due delle storiche tradizioni del territorio: la pittura e la viticoltura. Sorseggiando un bicchiere di vino o uno sherry, si possono scoprire le gallerie d’arte che custodiscono i capolavori di autori spagnoli dal quattordicesimo al diciannovesimo secolo del calibro di El Greco, Goya, Velázquez e Zurbarán.

Non mancano neppure le proposte dedicate alla scoperta del flamenco, con escursioni in luoghi storici legati alla cultura di questa musica, come Siviglia e Cordoba, alla scoperta di retroscena, aneddoti e curiosità. Spazio infine al lusso, con la possibilità di affittare ville e residenze a 5 stelle come il Palacio Santa Cristina in Estremadura o i Marbella Mountain Resorts in Costa del Sol: atmosfere diverse e ricercate, tra castelli e appartamenti dotati di ogni comfort, con il vantaggio di un guest experience manager a disposizione degli ospiti 24 ore su 24 per tutta la durata della vacanza.