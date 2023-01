Emiliano Grondona nuovo direttore commerciale di Glamour To Emiliano Grondona è il nuovo direttore commerciale di Glamour To. Classe 1970, Grondona è entrato a far parte del mondo del turismo nel 1992, maturando esperienza in tutti i settori, quali tour operating (Going, Albatravel, Valtur, Veratour ed Eurotravel), gds, incoming, e Olta. È stato inoltre titolare per sei anni di un’agenzia di viaggio. Vanta una consolidata competenza su tutti gli aspetti dei gds Amadeus, Sabre e Travelport intesi come SaaS, oltre a una pluriennale esperienza nel campo della biglietteria aerea. Il manager genovese vede il suo ingresso nel to toscano come un grande stimolo e una grande opportunità: “Sono onorato di entrare a far parte della famiglia Glamour; di un team la cui sfida più grande e impegnativa è e sarà sempre la prossima, nell’ottica di supportare e gestire al meglio il cliente in tutte le fasi del viaggio e nelle criticità che stiamo affrontando in questi ultimi anni. Il mio motto è in adversa ultra adversa, sia nella vita sia nel lavoro”. Grondona avrà il compito strategico di favorire il collegamento tra sviluppo del prodotto, le strategie di commercializzazione e distribuzione, in sinergia con la direzione vendite e operativa, nonché di ottimizzare i vari flussi aziendali con il booking, l’operativo e il marketing. «Credo comunque che sia il marchio Glamour il vero plus – conclude il nuovo manager -. La professionalità dei miei colleghi e lo spirito di squadra sono il valore aggiunto e faremo il possibile per continuare a mantenere alto lo standard qualitativo dei nostri servizi in generale e in particolare per quanto concerne il segmento di cui mi andrò a occupare in prima persona».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437214 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emiliano Grondona è il nuovo direttore commerciale di Glamour To. Classe 1970, Grondona è entrato a far parte del mondo del turismo nel 1992, maturando esperienza in tutti i settori, quali tour operating (Going, Albatravel, Valtur, Veratour ed Eurotravel), gds, incoming, e Olta. È stato inoltre titolare per sei anni di un’agenzia di viaggio. Vanta una consolidata competenza su tutti gli aspetti dei gds Amadeus, Sabre e Travelport intesi come SaaS, oltre a una pluriennale esperienza nel campo della biglietteria aerea. Il manager genovese vede il suo ingresso nel to toscano come un grande stimolo e una grande opportunità: "Sono onorato di entrare a far parte della famiglia Glamour; di un team la cui sfida più grande e impegnativa è e sarà sempre la prossima, nell'ottica di supportare e gestire al meglio il cliente in tutte le fasi del viaggio e nelle criticità che stiamo affrontando in questi ultimi anni. Il mio motto è in adversa ultra adversa, sia nella vita sia nel lavoro". Grondona avrà il compito strategico di favorire il collegamento tra sviluppo del prodotto, le strategie di commercializzazione e distribuzione, in sinergia con la direzione vendite e operativa, nonché di ottimizzare i vari flussi aziendali con il booking, l’operativo e il marketing. «Credo comunque che sia il marchio Glamour il vero plus - conclude il nuovo manager -. La professionalità dei miei colleghi e lo spirito di squadra sono il valore aggiunto e faremo il possibile per continuare a mantenere alto lo standard qualitativo dei nostri servizi in generale e in particolare per quanto concerne il segmento di cui mi andrò a occupare in prima persona». [post_title] => Emiliano Grondona nuovo direttore commerciale di Glamour To [post_date] => 2023-01-12T12:34:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673526849000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437201 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bonza ha finalmente ottenuto il certificato di operatore aereo, passo fondamentale e necessario per il decollo della compagnia, dopo lunghi ritardi. La nuova low cost australiana (il cui nome, Bonza, può essere tradotto come "eccellente" o "di prima qualità") ha dichiarato su Linkedin di essere al lavoro per lanciare la vendita dei biglietti dall'hub di Sunshine Coast. "Con l'approvazione (dell'Autorità per la sicurezza dell'aviazione civile), il 2023 sarà un anno ancora più importante per il turismo nazionale. Non vediamo l'ora di collegare le comunità e, a nostra volta, di stimolare nuovi mercati per l'industria del turismo nazionale australiano". Bonza è sostenuta dalla società di private equity 777 Partners di Miami, che possiede anche l'operatore low-cost canadese Flair Airlines. Nell'agosto 2022 la compagnia aerea ha preso in consegna il suo primo Boeing 737 Max 8, proveniente dal portafoglio ordini di 777 Partners. Ha tre Max 8 nella sua flotta. Il business model della low cost prevede servizi point-to-point da città secondarie in Australia, evitando di operare all'interno del "triangolo d'oro" di Brisbane, Sydney e Melbourne. Inizialmente il lancio era previsto per settembre 2022, ma è stato posticipato a causa del ritardo della consegna del Coa da parte delle autorità di regolamentazione australiane. [post_title] => Bonza Airline: la low cost australiana ottiene il certificato di operatore aereo [post_date] => 2023-01-12T12:16:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673525772000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437195 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha aperto oggi le vendite dei biglietti sulla nuova rotta da Roma Fiumicino per Rio de Janeiro. La metropoli brasiliana amplia il network lungo raggio della compagnia aerea che oggi include New York - operata sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa - Boston, Miami, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo, Nuova Delhi e Malè, oltre a Washington e San Francisco che decolleranno durante l'estate 2023. Sulla nuova rotta, dal 29 ottobre 2023, sarà impiegato un Airbus A330 che effettuerà voli giornalieri con partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 21:50 e arrivo a Rio de Janeiro alle ore 6:05, local time; l’operativo da Rio de Janeiro prevede invece la partenza dal 30 ottobre 2023 alle ore 15:45 e atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 6:45, local time. Ita consoliderà così anche la propria presenza in Sud America, dove oggi è già attiva con voli verso Buenos Aires e San Paolo: il mercato dell’America Latina insieme a quello degli Stati Uniti rappresenta un nodo focale sia per il traffico business che per quello cargo con l’Italia. “L’apertura della destinazione Rio de Janeiro rientra nella strategia di sviluppo e di crescita dell’offerta intercontinentale della nostra compagnia - ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo Volare -. Inoltre, coerentemente con tale strategia di espansione, quest’anno abbiamo aggiunto alla già rilevante offerta sugli Stati Uniti, nuovi voli diretti da Roma Fiumicino a Washington operativi da giugno e a San Francisco, operativi da luglio, in vendita sul nostro sito, il call center, le biglietterie degli aeroporti e le agenzie di viaggio”. “L’arrivo di Ita Airways a Rio de Janerio è un’ottima notizia per il turismo brasiliano. Il ritorno dell’Italia nel nostro network aiuterà la crescita del settore e rappresenterà un asset importante per l’economia della città. Noi continuiamo ad impegnarci per incrementare le connessioni tra Rio e le principali destinazioni nel mondo, come la città di Roma, vivace capitale ricca di cultura e di storia” ha aggiunto Alexandre Monteiro, presidente di RIOgaleão, Aeroporto Internazionale di Rio de Janeiro International Airport. [post_title] => Ita Airways: aperte le vendite dei voli sulla nuova rotta da Roma Fiumicino a Rio de Janeiro [post_date] => 2023-01-12T11:48:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673524126000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437173 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Lufthansa non farà nulla per la crescita di Ita, si limiterà a operare voli da Milano verso Monaco e Francoforte". Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, esprime la propria vision sul futuro di Ita Airways, qualora dovesse - come ormai pare certo - entrare nell'orbita di Lufthansa. Questa mattina a Milano, in occasione della presentazione dell'operativo estivo per gli aeroporti di Bergamo e Malpensa, il ceo ha tracciato previsioni poco rosee per il futuro di Ita: "La compagnia ha una flotta ancora troppo piccola, che faticherà a crescere nei prossimi anni considerati gli ordini attuali. Non potrà quindi recuperare market share in Italia". Una quota di mercato che oggi, secondo O'Leary, per Ita è al solo 9% rispetto al 15% del 2019, contro il 40% attuale di Ryanair "che salirà presto al 50%". Quel che è certo per il numero uno di Ryanair è che "il Governo italiano deve cedere per intero Ita, visti i risultati di gestione durante i quasi 75 anni di attività della compagnia (Alitalia, ndr)". Il ceo ha infine richiamato l'attenzione del Governo italiano sottolineando la necessità di "eliminare l'addizionale comunale, l'unica di questo tipo esistente in Europa, che danneggia i passeggeri tutto il settore turismo oltre a bloccare lo sviluppo degli aeroporti". [post_title] => Michael O'Leary su Ita: "Lufthansa non farà nulla per farla crescere" [post_date] => 2023-01-12T11:20:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673522425000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437155 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2023 che celebra i primi 25 anni di attività della low cost in Italia è il ceo del gruppo, Michael O'Leary a tracciare il quadro dei prossimi mesi, cominciando dal rinnovato investimento sugli aeroporti di Milano Bergamo e Malpensa. Dodici nuove rotte - 10 a Bergamo e due a Malpensa - per un totale di 140, che rappresentano una crescita del +25% rispetto al 2019, e altri due aeromobili basati (30 in tutto), per un investimento di 200 milioni di dollari, che supportano oltre nuovi 1.200 posti di lavoro diretti. L'obiettivo per l'anno fiscale 2023 è quello di trasportare 13 milioni di passeggeri da Bergamo e 4,5 da Malpensa. Complessivamente per l'esercizio in corso la low cost stima di muovere 56 milioni di passeggeri sul mercato italiano. Le novità dallo scalo orobico sono Baden, Belfast, Brno, Cluj, Dusseldorf, Iasi, Lodz, Lublino, Fiume e Zante; da Malpensa Zara e Kos. O'Leary rimarca come il 2023, anche in Italia, sarà caratterizzato da un "forte traffico" come indicano queste prime due settimane dell'anno: "Registriamo, giorno dopo giorno, nuovi record di prenotazioni per la Pasqua e per l'estate. C'è una domanda enorme dal Nord Europa (verso il sud Europa), così come dai mercati extra europei, Stati Uniti in primis. Certo l'anno è appena iniziato e sarà lungo ma, se non ci saranno imprevisti legati alla guerra in Ucraina o al Covid, nonché a inflazione o recessione economica, è certo che i livelli di traffico supereranno nell'estate quelli pre-pandemia. L'investimento sull'Italia prevede 10 nuovi aeromobili basati, oltre ai due qui a Milano, uno sarà a Roma (l'annuncio oggi pomeriggio) e sette in altre basi". L'investimento "che risponde alla costante ripresa della domanda di viaggio" è di circa 1 miliardo di dollari per i 10 nuovi velivoli nel nostro Paese. O'Leary ha ribadito che la quota di mercato della compagnia "oggi al 40% - rispetto al 25% del 2019 - è destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni (...) Contrariamente a quando stanno facendo altri vettori, Ita che ha una flotta ancora troppo piccola, Wizz Air che chiude basi a Palermo e Bari oltre a ridurre a Napoli e Venezia, Ryanair continua a crescere. E lo ha fatto anche in Sicilia - ha tenuto a precisare il ceo - quando nel periodo di Natale ha aggiunto 51 voli extra in risposta all'aumento della domanda". E smentisce un cartello per aumentare le tariffe verso l'isola nel periodo delle festività: "Ryanair non parla con altre compagnie. Le tariffe delle festività sono normalmente più elevate di quelle di gennaio". [post_title] => Ryanair su Milano con 12 nuove rotte e altri 2 aeromobili basati. "Sarà un'estate di forte traffico" [post_date] => 2023-01-12T10:57:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673521054000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437159 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono state delle festività da tutto esaurito quelle del Domina Coral Bay di di Sharm El Sheikh. In particolare, oltre alla domanda internazionale, va sottolineata la presenza massiccia di turisti italiani. "Siamo tornati a essere più che mai il punto di riferimento per i vacanzieri del nostro paese, come del resto succede da sempre - sottolinea Manuel Dallori, corporate director del gruppo Domina e fondatore del brand The Beach Luxury Club -. L'anima italiana del resort resta forte ed è amata anche da chi ci sceglie arrivando da tutto il mondo”. I numeri del Domina Coral Bay per Capodanno parlano chiaro: 2.900 i pasti serviti contemporaneamente la sera del 31 dicembre, cinque dinner party tematici nei diversi ristoranti del resort, una festa nella piazza della struttura da ben 2.200 persone, 7 mila fuochi d'artificio, 30 artisti internazionali... “La novità di questo anno è stato il The Beach Luxury Club On The Snow; nuova grande struttura panoramica al coperto perfetta per godersi serate sulla spiaggia: 1.600 metri quadrati allestiti appositamente per Natale e Capodanno che hanno accolto 600 persone - aggiunge Dallori -. Il nostro staff ha messo in scena cene spettacolo con 12 artisti internazionali, in collaborazione con Glamour Show e tanti special guest”. Per Capodanno i countdown scanditi sono stati ben tre, grazie alla voce di Eliza G, artista italiana finalista di The Voice che è una vera star in Sud America, con l'aiuto del TikToker Emanuele Centonze. Il primo ha preso vita per la mezzanotte Domina time, a seguire ecco l'orario egiziano e poi per ultima ecco la la mezzanotte Italiana. I fuochi d’artificio subito dopo hanno lasciato spazio alla console ed al sound del dj producer italiano Saintpaul, che ha fatto ballare quasi 2 mila persone. Tra gli artisti va segnalata anche la presenza della pittrice Carolina Pascari, che durante la serata a messo a disposizione per un'estrazione benefica due opere della collezione Mind Pollution. La serata di Capodanno al The Beach on The Snow è stata condotta dal personaggio tv Giovanni Ciacci con il supporto della campionessa del mondo di exotique pole dance Letizia Saquella. Tra gli ospiti della serata sparsi tra tavoli e la pista da ballo del The Beach on The Snow per il Capodanno '23, ecco poi il nove volte campione del Mondo di motocross Tony Cairoli e altri personaggi tv come Guenda Goria e Mirko Gangitano. Presenti pure Marco Salvati (autore Mediaset che da tempo collabora con Paolo Bonolis) e l'influencer Chiara Stile. E ancora: Claudia Letizia, regina del burlesque attiva a livello internazionale e Gianluca Mech. ideatore del protocollo Tisanoreica. Era presente pure Eva Henger, con suo marito Massimiliano Caroletti e la figlia Mercedes Henger. [post_title] => Festività da tutto esaurito per il Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh [post_date] => 2023-01-12T10:46:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673520403000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437153 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Risultati sopra i livelli pre-Covid per il 2022 di Sonders&Beach Italy. La compagnia ha infatti chiuso il bilancio dello scorso anno con un fatturato di 1,4 milioni di euro superando i livelli del 2019, quando aveva raggiunto quota 1,1 milioni (il dato riflette il volume di affari della sola Sonders&Beach Italy e non include quello della Sonders&Beach Us Corp con sede a San Francisco). “Il pre-consuntivo 2022 ci mostra come l’ultimo anno è stato di forte ripresa rispetto al 2021, che è stato più che doppiato (+120%), ma anche in confronto al 2019, in rapporto al quale il gruppo segna un +18% di crescita - spiega il ceo Alessio Virgili -. Va inoltre considerata la forte difficoltà nel reperire lavoratori, soprattutto stagionali. Nonostante questa rilevante problematica noi di Sonders&Beach siamo riusciti a chiudere l’anno con un saldo di 95 dipendenti contro i 54 del 2021”. Questo risultato assume ancora maggiore rilevanza dopo la trasformazione di Sonders&Beach in una società benefit. Il gruppo ha infatti scelto, tra i primi in Italia, di adottare un modello che identifica quelle imprese che oltre al profitto perseguono specifiche finalità di beneficio comune e sono quindi votate alla sostenibilità sociale e all’inclusione. Per questo fine il gruppo ha preso come riferimento il B impact assessment (Bia) sviluppato da B Lab, uno strumento che misura l’impatto di un’azienda su lavoro, comunità, ambiente, cultura e società nel proprio Paese. “Il lavoro di Sonders&Beach ha ovviamente obiettivi imprenditoriali da raggiungere. Ma farlo rispettando i temi della sostenibilità rappresenta per questa azienda non solo un trend, ma una consolidata e opportuna condizione per il miglioramento continuo di persone e comunità, oltre che dei risultati economici” aggiunge Virgili. A trainare il business 2022 del gruppo, la divisione dedicata agli integrated facility management services per il settore hotellerie guidata da Elvira Agate, coo s&b services & consultancy, che ha generato il 70% del fatturato complessivo in Italia. Il 2023 proseguirà perciò con lo sviluppo dei suoi servizi principali come l’alta formazione alberghiera, l’esternalizzazione di servizi e l’assistenza specialistica per la penetrazione di nuovi mercati, nonché target innovativi e ad alto valore aggiunto. In questo settore è stata confermata la partnership con la European Lgbtq Travel Alliance e Rina per l’internazionalizzazione del protocollo QueerVadis (una certificazione riconosciuta a livello internazionale per l’accoglienza del target Lgbtq+), nonché quella con The Data Appeal Company per lo sviluppo del primo index Lgbtq+ al mondo volto alla misurazione del sentiment online rispetto a operatori turistici e territori sui temi del diversity&inclusion program. Forte ripresa inoltre della divisione tour operating che va sotto il marchio Quiiky Travel, guidata da Giovanna Ceccherini, coo Quiiky Travel: un comparto che rappresenta il 20% del fatturato del gruppo a livello internazionale. Quiiky segna un +150% rispetto al 2021 con protagonista il mercato storico del tour operator, il Nord America, seguito dal Nord Europa. Entrambi hanno trainato le perfomance Quiiky, bilanciando la perdita di turisti dall’Italia (-25%). Novità del 2023 l'itinerario sulle orme della serie Hbo The White Lotus 2 ambientato in Sicilia: un tour incentrato sul percorso di Oscar Wilde in Italia. Da segnalare anche altre esclusive esperienze come i corsi di nudo artistico e affresco a Firenze presso l’accademia del Giglio. La divisione che si occupa di editoria e organizzazione di eventi, guidata da Andrea Cosimi, coo di Quiiky Magazine e vice presidente e founder Sonders&Beach, ha infine visto nel 2022 l’anno più florido con l’organizzazione, in collaborazione con Enit e comune di Milano, della trentottesima Convention mondiale Iglta sul turismo Lgbtq in Italia. [post_title] => Sonders&Beach chiude il 2022 sopra i livelli pre-Covid. In forte ripresa il to Quiiky [post_date] => 2023-01-12T10:20:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673518803000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437140 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Recruiting day online per Hilton: il prossimo 8 febbraio si terranno i video-colloqui, durante i quali i candidati precedentemente selezionati avranno la possibilità di unirsi a una delle dieci strutture italiane coinvolte nell'operazione organizzata da LavoroTurismo.it. L’obiettivo è inserire oltre 250 persone. Circa 40 le posizioni aperte, nei reparti cucina, ristorante, food & beverage, front office, piani e pulizie e bar. Si selezionano sia profili junior sia professionisti qualificati, per opportunità di lavoro sia a tempo determinato, sia indeterminato. Le offerte a tempo determinato sono spesso trasformate al rinnovo con contratti indeterminati. Molte anche le opportunità di stage. Le dieci strutture che prenderanno parte all’evento sono localizzate in diverse città d’Italia, tra cui Roma, Milano, Como, Venezia, Porto Rotondo e Sorrento. Tutte le informazioni sulle posizioni disponibili e su come inviare la propria candidatura si possono trovare nella pagina dedicata all’evento. Una volta inviata la candidatura attraverso il portale, lo staff di LavoroTurismo esaminerà il cv e, se ritenuto idoneo, organizzerà un breve colloquio telefonico. A quel punto, il candidato potrà prenotare l'incontro finale con i recruiter di Hilton in programma l’8 febbraio. Il processo di selezione sarà gestito interamente online, in modo da permettere a chiunque sia interessato di partecipare senza dover organizzare trasferte. [post_title] => Recruiting day online per Hilton. Previste oltre 250 assunzioni in Italia [post_date] => 2023-01-12T09:42:17+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673516537000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437130 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boeing recupera bene nel 2022 con la consegna complessiva di 480 velivoli commerciali, pari ad un aumento del 41% rispetto all'anno precedente. "Abbiamo lavorato nel 2022 per stabilizzare la produzione del 737, riprendere le consegne del 787, lanciare il 777-8 Freighter e, cosa più importante, rispettare gli impegni presi con i clienti", ha sottolineato il presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal, ripreso da Milano Finanza. Nel solo quarto trimestre del 2022 la casa costruttrice statunitense ha consegnato 152 aeromobili commerciali rispetto ai 99 dello stesso periodo dell'anno precedente. Deal ha inoltre dichiarato che l'industria aerea “sta migliorando la sua ripresa, stiamo assistendo a una forte domanda per tutta la nostra famiglia di prodotti, in particolare per il 737 Max e il 787 Dreamliner”, ha precisato, assicurando che “continueremo a concentrarci sulla stabilità delle nostre attività e della catena di fornitura, mentre lavoriamo per soddisfare i nostri clienti nel 2023 e oltre". [post_title] => Boeing: balzo in avanti del 41% delle consegne di velivoli commerciali nel 2022 [post_date] => 2023-01-12T09:28:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673515716000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "emiliano grondona nuovo direttore commerciale di glamour to" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":47,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3703,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437214","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emiliano Grondona è il nuovo direttore commerciale di Glamour To. Classe 1970, Grondona è entrato a far parte del mondo del turismo nel 1992, maturando esperienza in tutti i settori, quali tour operating (Going, Albatravel, Valtur, Veratour ed Eurotravel), gds, incoming, e Olta. È stato inoltre titolare per sei anni di un’agenzia di viaggio. Vanta una consolidata competenza su tutti gli aspetti dei gds Amadeus, Sabre e Travelport intesi come SaaS, oltre a una pluriennale esperienza nel campo della biglietteria aerea. Il manager genovese vede il suo ingresso nel to toscano come un grande stimolo e una grande opportunità: \"Sono onorato di entrare a far parte della famiglia Glamour; di un team la cui sfida più grande e impegnativa è e sarà sempre la prossima, nell'ottica di supportare e gestire al meglio il cliente in tutte le fasi del viaggio e nelle criticità che stiamo affrontando in questi ultimi anni. Il mio motto è in adversa ultra adversa, sia nella vita sia nel lavoro\".\r

\r

Grondona avrà il compito strategico di favorire il collegamento tra sviluppo del prodotto, le strategie di commercializzazione e distribuzione, in sinergia con la direzione vendite e operativa, nonché di ottimizzare i vari flussi aziendali con il booking, l’operativo e il marketing. «Credo comunque che sia il marchio Glamour il vero plus - conclude il nuovo manager -. La professionalità dei miei colleghi e lo spirito di squadra sono il valore aggiunto e faremo il possibile per continuare a mantenere alto lo standard qualitativo dei nostri servizi in generale e in particolare per quanto concerne il segmento di cui mi andrò a occupare in prima persona».","post_title":"Emiliano Grondona nuovo direttore commerciale di Glamour To","post_date":"2023-01-12T12:34:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673526849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437201","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bonza ha finalmente ottenuto il certificato di operatore aereo, passo fondamentale e necessario per il decollo della compagnia, dopo lunghi ritardi. La nuova low cost australiana (il cui nome, Bonza, può essere tradotto come \"eccellente\" o \"di prima qualità\") ha dichiarato su Linkedin di essere al lavoro per lanciare la vendita dei biglietti dall'hub di Sunshine Coast.\r

\"Con l'approvazione (dell'Autorità per la sicurezza dell'aviazione civile), il 2023 sarà un anno ancora più importante per il turismo nazionale. Non vediamo l'ora di collegare le comunità e, a nostra volta, di stimolare nuovi mercati per l'industria del turismo nazionale australiano\".\r

\r

Bonza è sostenuta dalla società di private equity 777 Partners di Miami, che possiede anche l'operatore low-cost canadese Flair Airlines. Nell'agosto 2022 la compagnia aerea ha preso in consegna il suo primo Boeing 737 Max 8, proveniente dal portafoglio ordini di 777 Partners. Ha tre Max 8 nella sua flotta.\r

\r

Il business model della low cost prevede servizi point-to-point da città secondarie in Australia, evitando di operare all'interno del \"triangolo d'oro\" di Brisbane, Sydney e Melbourne. Inizialmente il lancio era previsto per settembre 2022, ma è stato posticipato a causa del ritardo della consegna del Coa da parte delle autorità di regolamentazione australiane.","post_title":"Bonza Airline: la low cost australiana ottiene il certificato di operatore aereo","post_date":"2023-01-12T12:16:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673525772000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437195","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha aperto oggi le vendite dei biglietti sulla nuova rotta da Roma Fiumicino per Rio de Janeiro. La metropoli brasiliana amplia il network lungo raggio della compagnia aerea che oggi include New York - operata sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa - Boston, Miami, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo, Nuova Delhi e Malè, oltre a Washington e San Francisco che decolleranno durante l'estate 2023. \r

Sulla nuova rotta, dal 29 ottobre 2023, sarà impiegato un Airbus A330 che effettuerà voli giornalieri con partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 21:50 e arrivo a Rio de Janeiro alle ore 6:05, local time; l’operativo da Rio de Janeiro prevede invece la partenza dal 30 ottobre 2023 alle ore 15:45 e atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 6:45, local time.\r

Ita consoliderà così anche la propria presenza in Sud America, dove oggi è già attiva con voli verso Buenos Aires e San Paolo: il mercato dell’America Latina insieme a quello degli Stati Uniti rappresenta un nodo focale sia per il traffico business che per quello cargo con l’Italia.\r

“L’apertura della destinazione Rio de Janeiro rientra nella strategia di sviluppo e di crescita dell’offerta intercontinentale della nostra compagnia - ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo Volare -. Inoltre, coerentemente con tale strategia di espansione, quest’anno abbiamo aggiunto alla già rilevante offerta sugli Stati Uniti, nuovi voli diretti da Roma Fiumicino a Washington operativi da giugno e a San Francisco, operativi da luglio, in vendita sul nostro sito, il call center, le biglietterie degli aeroporti e le agenzie di viaggio”.\r

“L’arrivo di Ita Airways a Rio de Janerio è un’ottima notizia per il turismo brasiliano. Il ritorno dell’Italia nel nostro network aiuterà la crescita del settore e rappresenterà un asset importante per l’economia della città. Noi continuiamo ad impegnarci per incrementare le connessioni tra Rio e le principali destinazioni nel mondo, come la città di Roma, vivace capitale ricca di cultura e di storia” ha aggiunto Alexandre Monteiro, presidente di RIOgaleão, Aeroporto Internazionale di Rio de Janeiro International Airport.","post_title":"Ita Airways: aperte le vendite dei voli sulla nuova rotta da Roma Fiumicino a Rio de Janeiro","post_date":"2023-01-12T11:48:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673524126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437173","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Lufthansa non farà nulla per la crescita di Ita, si limiterà a operare voli da Milano verso Monaco e Francoforte\". Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, esprime la propria vision sul futuro di Ita Airways, qualora dovesse - come ormai pare certo - entrare nell'orbita di Lufthansa. \r

\r

Questa mattina a Milano, in occasione della presentazione dell'operativo estivo per gli aeroporti di Bergamo e Malpensa, il ceo ha tracciato previsioni poco rosee per il futuro di Ita: \"La compagnia ha una flotta ancora troppo piccola, che faticherà a crescere nei prossimi anni considerati gli ordini attuali. Non potrà quindi recuperare market share in Italia\". Una quota di mercato che oggi, secondo O'Leary, per Ita è al solo 9% rispetto al 15% del 2019, contro il 40% attuale di Ryanair \"che salirà presto al 50%\".\r

\r

Quel che è certo per il numero uno di Ryanair è che \"il Governo italiano deve cedere per intero Ita, visti i risultati di gestione durante i quasi 75 anni di attività della compagnia (Alitalia, ndr)\".\r

\r

Il ceo ha infine richiamato l'attenzione del Governo italiano sottolineando la necessità di \"eliminare l'addizionale comunale, l'unica di questo tipo esistente in Europa, che danneggia i passeggeri tutto il settore turismo oltre a bloccare lo sviluppo degli aeroporti\".","post_title":"Michael O'Leary su Ita: \"Lufthansa non farà nulla per farla crescere\"","post_date":"2023-01-12T11:20:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1673522425000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Nel 2023 che celebra i primi 25 anni di attività della low cost in Italia è il ceo del gruppo, Michael O'Leary a tracciare il quadro dei prossimi mesi, cominciando dal rinnovato investimento sugli aeroporti di Milano Bergamo e Malpensa. Dodici nuove rotte - 10 a Bergamo e due a Malpensa - per un totale di 140, che rappresentano una crescita del +25% rispetto al 2019, e altri due aeromobili basati (30 in tutto), per un investimento di 200 milioni di dollari, che supportano oltre nuovi 1.200 posti di lavoro diretti. L'obiettivo per l'anno fiscale 2023 è quello di trasportare 13 milioni di passeggeri da Bergamo e 4,5 da Malpensa. Complessivamente per l'esercizio in corso la low cost stima di muovere 56 milioni di passeggeri sul mercato italiano.\r

\r

Le novità dallo scalo orobico sono Baden, Belfast, Brno, Cluj, Dusseldorf, Iasi, Lodz, Lublino, Fiume e Zante; da Malpensa Zara e Kos.\r

\r

O'Leary rimarca come il 2023, anche in Italia, sarà caratterizzato da un \"forte traffico\" come indicano queste prime due settimane dell'anno: \"Registriamo, giorno dopo giorno, nuovi record di prenotazioni per la Pasqua e per l'estate. C'è una domanda enorme dal Nord Europa (verso il sud Europa), così come dai mercati extra europei, Stati Uniti in primis. Certo l'anno è appena iniziato e sarà lungo ma, se non ci saranno imprevisti legati alla guerra in Ucraina o al Covid, nonché a inflazione o recessione economica, è certo che i livelli di traffico supereranno nell'estate quelli pre-pandemia. L'investimento sull'Italia prevede 10 nuovi aeromobili basati, oltre ai due qui a Milano, uno sarà a Roma (l'annuncio oggi pomeriggio) e sette in altre basi\". L'investimento \"che risponde alla costante ripresa della domanda di viaggio\" è di circa 1 miliardo di dollari per i 10 nuovi velivoli nel nostro Paese.\r

\r

O'Leary ha ribadito che la quota di mercato della compagnia \"oggi al 40% - rispetto al 25% del 2019 - è destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni (...) Contrariamente a quando stanno facendo altri vettori, Ita che ha una flotta ancora troppo piccola, Wizz Air che chiude basi a Palermo e Bari oltre a ridurre a Napoli e Venezia, Ryanair continua a crescere. E lo ha fatto anche in Sicilia - ha tenuto a precisare il ceo - quando nel periodo di Natale ha aggiunto 51 voli extra in risposta all'aumento della domanda\". E smentisce un cartello per aumentare le tariffe verso l'isola nel periodo delle festività: \"Ryanair non parla con altre compagnie. Le tariffe delle festività sono normalmente più elevate di quelle di gennaio\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ryanair su Milano con 12 nuove rotte e altri 2 aeromobili basati. \"Sarà un'estate di forte traffico\"","post_date":"2023-01-12T10:57:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673521054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437159","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono state delle festività da tutto esaurito quelle del Domina Coral Bay di di Sharm El Sheikh. In particolare, oltre alla domanda internazionale, va sottolineata la presenza massiccia di turisti italiani. \"Siamo tornati a essere più che mai il punto di riferimento per i vacanzieri del nostro paese, come del resto succede da sempre - sottolinea Manuel Dallori, corporate director del gruppo Domina e fondatore del brand The Beach Luxury Club -. L'anima italiana del resort resta forte ed è amata anche da chi ci sceglie arrivando da tutto il mondo”.\r

\r

I numeri del Domina Coral Bay per Capodanno parlano chiaro: 2.900 i pasti serviti contemporaneamente la sera del 31 dicembre, cinque dinner party tematici nei diversi ristoranti del resort, una festa nella piazza della struttura da ben 2.200 persone, 7 mila fuochi d'artificio, 30 artisti internazionali... “La novità di questo anno è stato il The Beach Luxury Club On The Snow; nuova grande struttura panoramica al coperto perfetta per godersi serate sulla spiaggia: 1.600 metri quadrati allestiti appositamente per Natale e Capodanno che hanno accolto 600 persone - aggiunge Dallori -. Il nostro staff ha messo in scena cene spettacolo con 12 artisti internazionali, in collaborazione con Glamour Show e tanti special guest”.\r

\r

Per Capodanno i countdown scanditi sono stati ben tre, grazie alla voce di Eliza G, artista italiana finalista di The Voice che è una vera star in Sud America, con l'aiuto del TikToker Emanuele Centonze. Il primo ha preso vita per la mezzanotte Domina time, a seguire ecco l'orario egiziano e poi per ultima ecco la la mezzanotte Italiana. I fuochi d’artificio subito dopo hanno lasciato spazio alla console ed al sound del dj producer italiano Saintpaul, che ha fatto ballare quasi 2 mila persone. Tra gli artisti va segnalata anche la presenza della pittrice Carolina Pascari, che durante la serata a messo a disposizione per un'estrazione benefica due opere della collezione Mind Pollution. La serata di Capodanno al The Beach on The Snow è stata condotta dal personaggio tv Giovanni Ciacci con il supporto della campionessa del mondo di exotique pole dance Letizia Saquella.\r

\r

Tra gli ospiti della serata sparsi tra tavoli e la pista da ballo del The Beach on The Snow per il Capodanno '23, ecco poi il nove volte campione del Mondo di motocross Tony Cairoli e altri personaggi tv come Guenda Goria e Mirko Gangitano. Presenti pure Marco Salvati (autore Mediaset che da tempo collabora con Paolo Bonolis) e l'influencer Chiara Stile. E ancora: Claudia Letizia, regina del burlesque attiva a livello internazionale e Gianluca Mech. ideatore del protocollo Tisanoreica. Era presente pure Eva Henger, con suo marito Massimiliano Caroletti e la figlia Mercedes Henger.\r

\r

","post_title":"Festività da tutto esaurito per il Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh","post_date":"2023-01-12T10:46:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673520403000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437153","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Risultati sopra i livelli pre-Covid per il 2022 di Sonders&Beach Italy. La compagnia ha infatti chiuso il bilancio dello scorso anno con un fatturato di 1,4 milioni di euro superando i livelli del 2019, quando aveva raggiunto quota 1,1 milioni (il dato riflette il volume di affari della sola Sonders&Beach Italy e non include quello della Sonders&Beach Us Corp con sede a San Francisco).\r

\r

“Il pre-consuntivo 2022 ci mostra come l’ultimo anno è stato di forte ripresa rispetto al 2021, che è stato più che doppiato (+120%), ma anche in confronto al 2019, in rapporto al quale il gruppo segna un +18% di crescita - spiega il ceo Alessio Virgili -. Va inoltre considerata la forte difficoltà nel reperire lavoratori, soprattutto stagionali. Nonostante questa rilevante problematica noi di Sonders&Beach siamo riusciti a chiudere l’anno con un saldo di 95 dipendenti contro i 54 del 2021”.\r

\r

Questo risultato assume ancora maggiore rilevanza dopo la trasformazione di Sonders&Beach in una società benefit. Il gruppo ha infatti scelto, tra i primi in Italia, di adottare un modello che identifica quelle imprese che oltre al profitto perseguono specifiche finalità di beneficio comune e sono quindi votate alla sostenibilità sociale e all’inclusione. Per questo fine il gruppo ha preso come riferimento il B impact assessment (Bia) sviluppato da B Lab, uno strumento che misura l’impatto di un’azienda su lavoro, comunità, ambiente, cultura e società nel proprio Paese. “Il lavoro di Sonders&Beach ha ovviamente obiettivi imprenditoriali da raggiungere. Ma farlo rispettando i temi della sostenibilità rappresenta per questa azienda non solo un trend, ma una consolidata e opportuna condizione per il miglioramento continuo di persone e comunità, oltre che dei risultati economici” aggiunge Virgili.\r

\r

A trainare il business 2022 del gruppo, la divisione dedicata agli integrated facility management services per il settore hotellerie guidata da Elvira Agate, coo s&b services & consultancy, che ha generato il 70% del fatturato complessivo in Italia. Il 2023 proseguirà perciò con lo sviluppo dei suoi servizi principali come l’alta formazione alberghiera, l’esternalizzazione di servizi e l’assistenza specialistica per la penetrazione di nuovi mercati, nonché target innovativi e ad alto valore aggiunto. In questo settore è stata confermata la partnership con la European Lgbtq Travel Alliance e Rina per l’internazionalizzazione del protocollo QueerVadis (una certificazione riconosciuta a livello internazionale per l’accoglienza del target Lgbtq+), nonché quella con The Data Appeal Company per lo sviluppo del primo index Lgbtq+ al mondo volto alla misurazione del sentiment online rispetto a operatori turistici e territori sui temi del diversity&inclusion program.\r

\r

Forte ripresa inoltre della divisione tour operating che va sotto il marchio Quiiky Travel, guidata da Giovanna Ceccherini, coo Quiiky Travel: un comparto che rappresenta il 20% del fatturato del gruppo a livello internazionale. Quiiky segna un +150% rispetto al 2021 con protagonista il mercato storico del tour operator, il Nord America, seguito dal Nord Europa. Entrambi hanno trainato le perfomance Quiiky, bilanciando la perdita di turisti dall’Italia (-25%). Novità del 2023 l'itinerario sulle orme della serie Hbo The White Lotus 2 ambientato in Sicilia: un tour incentrato sul percorso di Oscar Wilde in Italia. Da segnalare anche altre esclusive esperienze come i corsi di nudo artistico e affresco a Firenze presso l’accademia del Giglio.\r

\r

La divisione che si occupa di editoria e organizzazione di eventi, guidata da Andrea Cosimi, coo di Quiiky Magazine e vice presidente e founder Sonders&Beach, ha infine visto nel 2022 l’anno più florido con l’organizzazione, in collaborazione con Enit e comune di Milano, della trentottesima Convention mondiale Iglta sul turismo Lgbtq in Italia.","post_title":"Sonders&Beach chiude il 2022 sopra i livelli pre-Covid. In forte ripresa il to Quiiky","post_date":"2023-01-12T10:20:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673518803000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437140","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Recruiting day online per Hilton: il prossimo 8 febbraio si terranno i video-colloqui, durante i quali i candidati precedentemente selezionati avranno la possibilità di unirsi a una delle dieci strutture italiane coinvolte nell'operazione organizzata da LavoroTurismo.it. L’obiettivo è inserire oltre 250 persone. Circa 40 le posizioni aperte, nei reparti cucina, ristorante, food & beverage, front office, piani e pulizie e bar.\r

\r

Si selezionano sia profili junior sia professionisti qualificati, per opportunità di lavoro sia a tempo determinato, sia indeterminato. Le offerte a tempo determinato sono spesso trasformate al rinnovo con contratti indeterminati. Molte anche le opportunità di stage. Le dieci strutture che prenderanno parte all’evento sono localizzate in diverse città d’Italia, tra cui Roma, Milano, Como, Venezia, Porto Rotondo e Sorrento. Tutte le informazioni sulle posizioni disponibili e su come inviare la propria candidatura si possono trovare nella pagina dedicata all’evento.\r

\r

Una volta inviata la candidatura attraverso il portale, lo staff di LavoroTurismo esaminerà il cv e, se ritenuto idoneo, organizzerà un breve colloquio telefonico. A quel punto, il candidato potrà prenotare l'incontro finale con i recruiter di Hilton in programma l’8 febbraio. Il processo di selezione sarà gestito interamente online, in modo da permettere a chiunque sia interessato di partecipare senza dover organizzare trasferte.","post_title":"Recruiting day online per Hilton. Previste oltre 250 assunzioni in Italia","post_date":"2023-01-12T09:42:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673516537000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437130","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boeing recupera bene nel 2022 con la consegna complessiva di 480 velivoli commerciali, pari ad un aumento del 41% rispetto all'anno precedente. \"Abbiamo lavorato nel 2022 per stabilizzare la produzione del 737, riprendere le consegne del 787, lanciare il 777-8 Freighter e, cosa più importante, rispettare gli impegni presi con i clienti\", ha sottolineato il presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal, ripreso da Milano Finanza.\r

\r

Nel solo quarto trimestre del 2022 la casa costruttrice statunitense ha consegnato 152 aeromobili commerciali rispetto ai 99 dello stesso periodo dell'anno precedente.\r

\r

Deal ha inoltre dichiarato che l'industria aerea “sta migliorando la sua ripresa, stiamo assistendo a una forte domanda per tutta la nostra famiglia di prodotti, in particolare per il 737 Max e il 787 Dreamliner”, ha precisato, assicurando che “continueremo a concentrarci sulla stabilità delle nostre attività e della catena di fornitura, mentre lavoriamo per soddisfare i nostri clienti nel 2023 e oltre\".","post_title":"Boeing: balzo in avanti del 41% delle consegne di velivoli commerciali nel 2022","post_date":"2023-01-12T09:28:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673515716000]}]}}