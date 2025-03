Ellade Viaggi rafforza la rete dei collegamenti, tra le novità l’isola di Kythira Non solo Grecia e Albania. Per Ellade Viaggi, che nasce proponendo i collegamenti marittimi fra il porto di Otranto e le vicine coste della Grecia e dell’Albania, il punto di forza dei servizi offerti è rappresentato da assistenza prima, durante e dopo la prenotazione del biglietto. Il centro prenotazioni traghetti offre uno dei servizi di biglietteria marittima dei più completi. Non solo traghetti per Albania e Grecia ma anche per Montenegro, Turchia, Croazia, Sardegna, Marocco, Tunisia, Sicilia e Spagna. Ellade è anche agenzia diretta di compagnie come Ventouris Ferries, A Ships, Jadrolinija. Molte le novità che arricchiscono la rete dei collegamenti nel 2025. «Abbiamo il potenziamento dei collegamenti da Bari per Corfù e Igoumenitsa grazie ai nuovi traghetti della Ventouris Ferries – spiega Nicola Rubaudo direttore tecnico di Ellade Viaggi – Sulla Grecia sono confermati i collegamenti da Bari per Cefalonia e resta attivo tutto l’anno la linea Patrasso e Igoumenitsa». Le partenze per la Grecia beneficeranno sicuramente della coincidenza della Pasqua ortodossa con quella cattolica. «Per l’occasione le compagnie offrono collegamenti diretti straordinari – aggiunge Rubaudo – perché l’interesse per l’evento sarà grande. Il 17 aprile ci saranno partenze sia da Bari che da Brindisi con ritorno il 22 aprile. Un’opportunità per fare una vacanza su una destinazione bellissima in estate ma che offre tanto anche in primavera». Tra le novità anche la riconferma da Bari dei collegamenti diurni per la Croazia. Le partenze diurne puntano su un nuovo concetto di viaggio che consente di entrare in modalità “vacanza” già sulle navi, ormai dotate di tanti spazi e comfort. Inoltre è stato riattivato anche collegamento settimanale per il Montenegro, da Bari per Bar (in luglio ed agosto), una linea molto richiesta dai turisti. Il collegamento tra Bari e Dubrovnik sarà invece effettuato tra il 17 aprile e fine novembre. Per quanto riguarda l’Albania i collegamenti da Bari per Durazzo sono stati incrementati per l’estate fino a 4 partenze al giorno. «Tra i nostri prodotti di punta ci sono i collegamenti interni in Grecia – continua Rubaudo – tutti prenotabili dal sito. Si tratta di una copertura veramente capillare. Abbiamo anche il collegamento per l’isola di Kythira, destinazione per clientela di nicchia, grazie ad un accordo in esclusiva per il mercato italiano. In poche parole copriamo la Grecia dall’isola più occidentale a quella più orientale». La passione per la Grecia è quella che ha spinto e che continua a stimolare tutto il team di Ellade Viaggi. «Proviamo la maggior parte degli itinerari ed i viaggi in traghetto – sottolinea il direttore tecnico – e condividiamo attraverso i social le nostre esperienze. Il punto di forza del nostro booking – 10 operatori specializzati – è il fattore umano seguito ovviamente dagli strumenti online per le agenzie. Siamo a disposizione per seguire qualsiasi tipo di emergenza e supportare le adv. Il nostro sito è stato ottimizzato per far vedere sempre il prezzo migliore ma evidenziamo anche il prezzo che permette maggiore flessibilità». Le previsioni per la stagione 2025 sono buone. «La primavera con tutti i ponti sta smuovendo molto il mercato – conclude Rubaudo – Sull’estate i costi stanno rallentando un po’ le prenotazioni ma siamo fiduciosi e puntiamo molto sul nostro ampio prodotto». Condividi

