Egitto, Turchia e Marocco nella programmazione invernale di Settemari È online il nuovo catalogo Settemari Inverno 2023/2024, con grandi novità nella programmazione. Nel dettaglio, l’Egitto rimane indiscusso protagonista della prossima stagione, con le proposte dei Settemari Style a Marsa Alam e a Sharm El Sheikh, nonché con le crociere sul Nilo: prodotto sempre molto apprezzato dalla clientela italiana. “Al Paese dei faraoni si affiancano però due nuovi mete: la Turchia e il Marocco molto richiesti e in continua crescita – spiega la product manager Sabrina Scaglioni -. La Turchia, già presente nella programmazione estiva, consolida la propria presenza con nuovi tour che spaziano tra le meraviglie di questa destinazione e una serie di hotel a Istanbul. Grande novità 2024 è poi il Marocco, con una programmazione che prevede tour classici affiancati a rotte meno turistiche, tra le città imperiali e una natura sorprendente”. Condividi

\r

Il velivolo ha operato il suo primo volo commerciale verso Kota Kinabalu da Kuala Lumpur per poi servire il network domestico in Malesia nazionale, prima di espandersi ad altre reti nell'Asean e in Asia, in parallelo all'entrata in flotta degli altri esemplari in ordine.\r

\r

«L'introduzione del nuovo Boeing 737-8 ci consentirà di migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri, di migliorare l'efficienza operativa e dei consumi e di soddisfare i requisiti di crescita del nostro network futuro per sostenere la nostra visione di vettore nazionale - ha commentato Tan Sri Wan Zulkiflee Wan Ariffin, presidente del gruppo -. L'inserimento del 737-8 nella nostra flotta ha un significato che va oltre il semplice rinnovo dei velivoli. Rappresenta un ponte significativo, collegando la nostra storia con una nuova era, allineandosi con gli obiettivi del nostro Long-Term Business Plan 2.0, mentre lavoriamo per diventare il gruppo leader in Asia nei servizi di viaggio e di aviazione».\r

\r

Il Malaysia Aviation Group è attualmente impegnato nel rinnovo di 39 dei suoi 47 aeromobili B737-800 NG, il cui completamento è previsto per l'inizio del 2024. Inoltre, il gruppo ha recentemente acquistato un Airbus A350-900 per sostenere le proprie esigenze di crescita e riceverà 20 Airbus 330neo, la cui prima consegna è prevista per settembre 2024. La flotta odierna del gruppo è composta da 102 aeromobili che operano con la livrea di Malaysia Airlines, Firefly, MASwings e MASkargo.\r

\r

","post_title":"Malaysia Airlines accoglie in flotta il primo di 25 Boeing 737-8","post_date":"2023-11-22T10:30:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700649012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456554","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È online il nuovo catalogo Settemari Inverno 2023/2024, con grandi novità nella programmazione. Nel dettaglio, l’Egitto rimane indiscusso protagonista della prossima stagione, con le proposte dei Settemari Style a Marsa Alam e a Sharm El Sheikh, nonché con le crociere sul Nilo: prodotto sempre molto apprezzato dalla clientela italiana.\r

\r

“Al Paese dei faraoni si affiancano però due nuovi mete: la Turchia e il Marocco molto richiesti e in continua crescita – spiega la product manager Sabrina Scaglioni -. La Turchia, già presente nella programmazione estiva, consolida la propria presenza con nuovi tour che spaziano tra le meraviglie di questa destinazione e una serie di hotel a Istanbul. Grande novità 2024 è poi il Marocco, con una programmazione che prevede tour classici affiancati a rotte meno turistiche, tra le città imperiali e una natura sorprendente\".","post_title":"Egitto, Turchia e Marocco nella programmazione invernale di Settemari","post_date":"2023-11-22T10:05:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700647521000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456560","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenitalia France potenzia i collegamenti tra Parigi e Lione e, da dicembre, inoltre, aggiunge anche dei collegamenti per Chambery, nel cuore della Savoia, una delle mete turistiche invernali predilette dai francesi.\r

\r

Dal 10 dicembre, tra Parigi e Lione i viaggi del Frecciarossa saliranno da tre a cinque al giorno: il primo treno partirà alle 7:30 da Parigi Gare de Lyon e l'ultimo alle 19:56. Saranno servite le due stazioni ferroviarie di Lione, Lyon Part Dieu e Lyon Perrache.\r

\r

Inoltre, il sabato e la domenica, per tutta la stagione invernale la società della capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs che opera in Francia per venire incontro alle esigenze dei turisti, ha lanciato un collegamento giornaliero da Lione a Chambery.\r

\r

L’impegno in Francia di Trenitalia prosegue quindi, nonostante l’interruzione del servizio in Fracciarossa da Milano a Parigi, a causa della frana che il 27 agosto scorso si è abbattuta sui binari e sull’autostrada tra Modane e Saint-Jean-de-Maurienne, causando l’interruzione della linea ferroviaria.","post_title":"Trenitalia France: salgono da tre a cinque al giorno i collegamenti tra Parigi e Lione","post_date":"2023-11-22T09:54:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700646862000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà attivo fino al prossimo 15 gennaio il concorso Scalapay Vinci un sogno. Per partecipare basta fare un acquisto del valore minimo di 80 euro sulla piattaforma, registrarsi sulla pagina d'atterraggio dedicata nell'app e attendere l'estrazione finale. Il vincitore riceverà un servizio concierge dedicato per sei mesi, per convertire il premio di un milione di euro in beni o servizi. Durante tutta la durata del concorso, inoltre, in palio ogni giorno un buono regalo da mille euro. In questo caso, per partecipare, gli utenti devono accedere alla app Scalapay alle 21 e rispondere a tutte e dieci le domande a risposta multipla nel quiz in diretta. Il vincitore sarà il più veloce a rispondere correttamente.\r

\r

“Realizzare i sogni è qualcosa che i clienti hanno menzionato centinaia di volte nelle recensioni di Scalapay su Trustpilot, Google e sugli Apple Store - spiega il ceo della società, Simone Mancini -. Quindi abbiamo pensato: come possiamo supportarli nell'esaudire i loro sogni più grandi? La nostra missione coincide spesso con quella dei professionisti dei viaggi e dell'ospitalità. La campagna live ha perciò l’ambizione di promuovere questo sogno e di sostenere i partner”.\r

\r

Partner che nel settore travel sono appunto sempre più numerosi; fra i tour operator outgoing Cartorange, YallaYalla, Evvai, Vamonos Vacanze, Sand Tour. Per le vacanze studio, Mla World, Tour Service e Sunnylife. Fra i network Welcome Travel Group, Mister Holiday e Crocierepiù. Nell’hospitality Hu Open Air, Color Holiday e Arbatax Park. Nel rentalcar OkMobility. Nelle esperienze Gardaland, Magicland e Zoomarine. Le più recenti collaborazioni sono poi con Alpitour, Best Western, Gattinoni, Grimaldi Lines, Ita Airways, Noleggiare, Si Vola, Trenord, Utravel e WeRoad. Il concorso Vinci un sogno da 1 milione di euro può quindi diventare una leva per supportare imprenditori e manager italiani nel guidare le prenotazioni verso il turismo 2024. I partner possono comunicare ai propri clienti la possibilità di vincere prenotando una vacanza, un viaggio o una esperienza, nell’ottica di supportare la propria stagione invernale e porre le basi per la prossima estate.","post_title":"Mancini, Scalapay: il concorso Vinci un sogno opportunità per i partner del turismo","post_date":"2023-11-21T13:25:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700573150000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo Natale il nuovo 5 stelle della bergamasca: situato a Clusone, in val Seriana, e circondato da un parco di 26 mila metri quadrati, il Collina Luxury Resort sarà costituito da cinque chalet in legno con jacuzzi, che includeranno tre junior suite e sei suite di superficie compresa tra i 30 e i 50 metri quadrati, nonché una penthouse di 120 mq, per 24 posti letto complessivi. A completare l'offerta un ristorante gourmet chiamato Beides, un bar, una cantina a vista, una piscina scoperta e una indoor, una sala fitness, uno spazio meeting, un centro benessere con linea di prodotti propri, nonché parcheggi coperti e una piazzola di atterraggio per elicotteri.\r

\r

La proprietà della struttura è riconducibile all'imprenditore locale Luciano Verzeroli, originario di Parre e titolare della Vemec di Ardesio, azienda specializzata nella progettazione, sviluppo e realizzazione di componenti per macchine operanti in diversi settori industriali. Direttore della struttura, sia operativo sia commerciale, sarà invece Alessandro Urru.\r

\r

Il complesso sarà il secondo hotel a 5 stelle della provincia di Bergamo. A Brusaporto è infatti presente l’hotel La Dimora da dieci camere. Nel 2020 ha inoltre chiuso il relais San Lorenzo da 30 stanze localizzato nella città alta del capoluogo. A sei anni dalla sua inaugurazione, la struttura aveva infatti sospeso le proprie attività durante il primo lockdown di marzo 2020, con la prospettiva di una riapertura a settembre, ma poi era arrivata la decisione dei gestori di non riaprire. Sempre a Bergamo è però in pipeline un’altra struttura a 5 stelle: il Villa Sasetta da 60 camere, più un ristorante gourmet.","post_title":"Cresce l'offerta a 5 stelle della bergamasca: a Natale apre il Collina Luxury Relais","post_date":"2023-11-21T13:07:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700572030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456512","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costa si presenta alla soglia della prossima stagione invernale forte di un 2023 che si sta rivelando su livelli persino superiori all’anno pre-Covid 2019: \"Abbiamo registrato un trend crescente che si è consolidato nel tempo – racconta il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni -. Per i prossimi mesi abbiamo da poco introdotto un nuovo itinerario della Costa Deliziosa da Trieste a Istanbul con due overnight nella città turca, che ci sta dando grandi soddisfazioni. In vista dell'arrivo della stagione fredda cominciano inoltre i programmi su destinazioni più esotiche come gli Emirati e i Caraibi. Per la prossima primavera abbiamo poi in calendario il lancio di un ulteriore nuovo pacchetto con volato sul Mediterraneo orientale, per crociere da Atene verso Grecia e Turchia. Il tutto con un occhio di riguardo alle esperienze a terra, nel solco di una generale strategia di riposizionamento dell’offerta in direzione di un approfondimento delle opportunità di scoperta dei territori toccati dalle nostre navi, grazie a soste più lunghe ed escursioni sempre più varie e differenziate\".\r

\r

D'altronde, se è vero che la crisi in Medioriente si fa sentire, generando un un senso di insicurezza diffuso che non incide solo sulle mete di prossimità ma in generale su tutti i processi di acquisto, è al contempo indubbio che la proposta crociera può oggi rivelarsi una chiave vincente per vincere la naturale ritrosia dei consumatori. \"Mi piace definire la nostra offerta un’esperienza di vacanza serena e flessibile – aggiunge Fantoni -. La nostra compagnia mantiene infatti contatti h24 con le più importanti istituzioni italiane e internazionali, a partire dalla Farnesina, che ci consentono di capire in maniera più che tempestiva dove è sicuro operare. I nostri asset per di più sono mobili e possono perciò essere facilmente riposizionati a seconda delle circostanze. E anche nel caso dei pacchetti con volato, noi operiamo al 90% con vettori charter, per cui siamo in grado di modificare velocemente qualsiasi programma\".","post_title":"Fantoni, Costa: la forza delle crociere? Essere un prodotto flessibile per vacanze serene","post_date":"2023-11-21T12:19:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700569142000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un futuro all'insegna della crescita per Trieste Airport, che sin da questo mese di novembre va a caccia di nuovo personale: da addetti all'assistenza aeromobili e passeggeri, fino a manutentori, personale in amministrazione e security (Gpg - Guardia Particolare Giurata), che saranno selezionati dal Polo Permanent dell’agenzia per il lavoro Adhr Group del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la filiale di Monfalcone. \r

«Stiamo portando avanti in stretta sinergia con Regione e l’agenzia del turismo un piano di sviluppo cruciale per lo sviluppo economico-turistico e sociale del territorio regionale - ha affermato l’amministratore delegato di Trieste Airport Marco Consalvo -. Un progetto che ci consente di attuare programmazioni condivise e di impiegare le risorse in modo mirato. L’obiettivo è di andare anche oltre il bacino di utenza regionale per aumentare il turismo da mercati non di prossimità». \r

Il 2023 si chiuderà con un +35% di traffico passeggeri rispetto al 2022 e +20% rispetto al 2019 superando quindi il dato di traffico pre pandemia, il 2023 sarà il migliore di sempre dal punto di vista della movimentazione aerea e del traffico passeggeri. \r

«La stagione estiva 2023 ha rappresentato il periodo di svolta per la crescita e lo sviluppo di Trieste Airport con l’aumento di offerta delle destinazioni, delle frequenze settimanali e l’incremento del 25% della capacità di posti offerti rispetto al 2019: i nuovi collegamenti introdotti nello scorso periodo estivo sono stati in gran parte confermati anche per l’attuale stagione invernale, l’azienda è ora al lavoro per finalizzare l’estate 2024 (a partire da fine marzo 2024) che prevede un significativo aumento del numero dei voli in partenza da Trieste Airport.\r

L’aeroporto regionale sta per completare inoltre un’importante trasformazione green, grazie a un impianto fotovoltaico da 3,5 MW di potenza installata con storage di energia che coprirà più del 50% del proprio fabbisogno energetico, ed ha attivato nuovi servizi di interesse ad una sempre più ampia tipologia di utenti del polo intermodale dello scalo regionale collegato in modo diretto alla fermata ferroviaria Trieste Airport sulla linea Trieste - Venezia/Trieste - Udine.\r

\r

","post_title":"Trieste Airport cresce e punta ai flussi internazionali. Al via nuove assunzioni","post_date":"2023-11-21T11:56:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700567785000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Grecia è sulla buona strada per concludere un anno record in termini di entrate turistiche: i dati svelati dalla Bank of Greece mostrano infatti che gli incassi derivanti da quella che è la principale industria del Paese sono stati pari a 17,91 miliardi di euro nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2023.\r

\r

Questa cifra non solo è significativamente più alta rispetto ai 15,5 miliardi di euro dello scorso anno, ma spicca anche sul confronto con le entrate dell'anno record 2019, che nei primi nove mesi erano state pari a 16,1 miliardi di euro, in altre parole un incremento dell'11,3%.\r

\r

A contribuire alla performance particolarmente positiva dei primi nove mesi dell'anno è stato anche il mese di settembre, che ha generato un incasso di 3,2 miliardi di euro, con un aumento di circa 370 milioni di euro rispetto a settembre 2019, pari a un progresso del 12,8%.","post_title":"Grecia: entrate turistiche record nei primi nove mesi 2023, +11,3 sul 2019","post_date":"2023-11-21T11:45:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700567111000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è concluso lo scorso 13 novembre il fam trip le Vie del Nord nell’incanto invernale della Lapponia Svedese. Al viaggio, pensato per rafforzare i legami del to con la catena di distribuzione del marchio, hanno preso parte i rappresentanti di 12 agenzie di viaggio italiane. L'educational è stato organizzato in collaborazione con Swedish Lapland, Heart of Lapland e Luleå Business Region e accompagnato per Le Vie del Nord dall’Italia da Maurizia Firato e Annalisa Cianfanelli.\r

\r

Giunti all’aeroporto di Luleå lo scorso 9 novembre, gli agenti hanno avuto la possibilità di esplorare in tre giorni sia le maggiori attrazioni della destinazione, da Gammelstad alla cascata di Jockfall, al confine tra Svezia e Finlandia, sia le strutture e i lodge proposti dai pacchetti commercializzati dall'operatore. “Per noi è fondamentale offrire ai nostri partner commerciali la possibilità di conoscere una terra che ha ancora ampi margini di crescita all’interno delle preferenze degli italiani e che quindi può diventare uno strumento di vendita molto interessante per gli agenti stessi - commenta soddisfatta la product manager, Maria Teresa Omedè -. La Lapponia Svedese è una destinazione su cui puntiamo molto, grazie anche ai forti legami professionali che abbiamo costruito negli anni con gli operatori e con le istituzioni del turismo locali”.","post_title":"Le Vie del Nord: 12 gli agenti coinvolti nel fam trip in Lapponia Svedese","post_date":"2023-11-20T11:25:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700479522000]}]}}