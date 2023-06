Egitto sugli scudi per Mistral, che registra ottimi risultati su tutto il medio raggio E’ l’Egitto la regina del medio raggio griffato Mistral Tour. Nelle vendite dell’operatore Quality Group, la meta nordafricana è poi seguita da Giordania, Uzbekistan, Emirati Arabi, Oman e Arabia Saudita. Ma tutte le prenotazioni sui prodotti Mistral sono in generale crescita con buoni risultati anche dell’advance booking. “L’Egitto classico continua a registrare elevate performance a livello sia di passeggeri, sia di fatturati – spiega il product manager Mistral Tour, Antonio D’Errico -. Il successo di questa destinazione è dovuto sicuramente all’ampia offerta che riusciamo a proporre alla clientela e che rinnoviamo e miglioriamo con continuità. Anche quest’anno abbiamo inserito a catalogo nuovi itinerari con navigazioni in esclusiva che stanno avendo un ottimo gradimento di pubblico, così come le proposte esperienziali che impreziosiscono la visita a luoghi iconici con attività particolari, quali per esempio passeggiate a dorso di mulo a Tebe o a cavallo tra le piramidi, e ancora con aperitivi da gustare nello storico hotel Mena House con vista mozzafiato sulla piana di Giza, luogo di soggiorno prediletto da reali, presidenti, artisti e scrittori di fama mondiale. Le crociere sul Nilo stanno poi godendo di un forte ritorno di popolarità e sono molto richieste dalla nostra clientela che apprezza il comfort e il servizio offerto dalle due motonavi che utilizziamo in esclusiva per la navigazione, Farida e Salima, e che potremmo definire delle navi boutique a 5 stelle, 40 cabine molto ampie, di circa 28 metri quadrati, a fronte di un minor numero di passeggeri a bordo”. Per quanto riguarda le altre mete, “gli Emirati Arabi, che nel 2021/2022 hanno registrato numeri record, tra le poche destinazioni aperte al turismo nella prima riapertura post pandemica, avvenuta in concomitanza con Expo Dubai, mantengono un elevato gradimento da parte dei viaggiatori, che la scelgono sia per ammirare le numerose attrazioni avveniristiche che ogni anno impreziosiscono le città, sia come destinazione mare e naturalistica”, aggiunge sempre D’Errico. E per soddisfare questa tendenza Mistral Tour ha aggiunto tra le varie novità della programmazione l’itinerario Perle del Golfo, che porta alla scoperta delle nuove capitali del Golfo Persico, Doha, Abu Dhabi, Dubai fino al Bahrein, oltre a proposte di soggiorno in campi tendasti di lusso, itinerari esperienziali, attività ed escursioni e soggiorni a Ras Al Khaimah. Anche l’Oman e l’Arabia Saudita stanno poi riscuotendo un notevole gradimento. Tra le proposte più apprezzate dalla clientela di Misura Tour in Oman ci sono quindi sicuramente i campi tendati eco-friendly, arredati con un gusto etnico e tessuti naturali ricreando gli ambienti beduini, e il nuovo tour in fuoristrada Oman on the road, che da Muscat porta tra i canyon, le pareti rocciose e i villaggi di montagna del Wadi Barni Awf e Nizwa, per poi attraversare il deserto di Wahiba, quello delle rocce di Duqm e arrivare alle spiagge remote e selvagge di Masirah e alla baia e Ras Aljinz. Anche le richieste di viaggi in Arabia Saudita sono in costante crescita. Il Gran Tour, un itinerario di gruppo della durata di 12 giorni, è la proposta più completa e la più richiesta e include la visita di Jeddah e della città santa Medina, del sito archeologico di Al Ula, dell’oasi di Wadi al Dissah, e dei sito Unesco di Al-Turaif e Al Ahasa. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448550 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea rinsalda la partnership con Aeroporti di Puglia, dove la compagnia spagnola opera 12 rotte. Le tratte Volotea da e per Bari, sono dieci: 7 collegano il capoluogo pugliese alle città elleniche di Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante, 2 portano alle italiane Olbia e Firenze (nuova rotta 2023), e una rotta collega la città con Lione. Da Brindisi, invece, è possibile raggiungere Cagliari (nuova rotta 2023) e Nantes. Per il 2023 i posti in vendita sono 191.000, di cui 165.000 a Bari, dove la crescita è del 36% rispetto allo scorso anno, e i restanti da Brindisi. Dal 2012, anno dell’inizio dell’attività in Puglia, Volotea ha operato oltre 21.500 voli, trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri. Infine, grazie al recente accordo di collaborazione commerciale con Eurowings, i passeggeri pugliesi possono acquistare anche sul sito Volotea voli diretti da Brindisi verso le città tedesche di Colonia, Dusseldorf e Stoccarda. “Per Volotea, la Puglia rappresenta un mercato strategico e i risultati che stiamo ottenendo ci stimolano a proseguire gli investimenti in questo territorio, dove sicuramente continueremo a crescere - ha dichiarato Carlos Munoz, fondatore e ceo di Volotea -. Oltre a offrire un ricco ventaglio di destinazioni per le vacanze dei passeggeri pugliesi, grazie ai voli che collegano gli Aeroporti di Puglia con Lione e Nantes, rafforziamo il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire la Puglia e in questo modo siamo in grado di creare ottime opportunità di sviluppo per tutta la filiera del turismo e dell’accoglienza locale”. “La collaborazione con Volotea – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ha consentito di raggiungere importanti risultati sul piano della crescita del traffico e dello sviluppo del network, attraverso un’ampia offerta di destinazioni. Arricchire l'offerta di connessioni che mettono in relazione la nostra regione con numerose destinazioni estere e domestiche, contribuisce a fare anche di questa stagione estiva, che già si preannuncia eccellente, un’altra stagione d’oro dei nostri aeroporti. Il lavoro sinergico con un vettore che è stato premiato come migliore compagnia low cost 2023 ai World Airline Awards, ha come obiettivo principale quello di rendere più efficienti e altamente qualitativi i servizi offerti ai passeggeri”. [post_title] => Volotea accelera dalla Puglia con 191.000 posti in vendita nel 2023 e 12 rotte [post_date] => 2023-06-27T12:39:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687869590000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448540 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non si calmano le acque attorno alla diatriba tra l'aeroporto di Forlì e Aeroitalia, dopo la rescissione del contratto fra Go To Travel, 100% partecipata della società di gestione del Ridolfi e la compagnia aerea. F.A. Srl ha convocato per domani, mercoledì 28 giugno, una conferenza stampa che tratterà "la risoluzione di tutti gli impegni contrattuali sottoscritti con la compagnia aerea Aeroitalia" e sarà anche "l'occasione per fare il punto sulla stagione estiva in corso e sugli sviluppi dei prossimi mesi circa l’attività di volo dell’Aeroporto “Luigi Ridolfi”. Ieri era stato Andrea Stefano Gilardi, business aviation, communication and marketing di Forlì Airport, a commentare l'accaduto, in un'intervista rilasciata al TgR dell'Emilia Romagna: il manager ha evidenziato come "L'ultimo sia stato solo la punta dell'iceberg" di una serie di problematiche che si sono manifestate sin dal 26 marzo scorso, data di inizio del contratto di collaborazione tra la compagnia e lo scalo di Forlì. Disservizi Gilardi ha parlato di "profonde inadempienze e disservizi nei confronti dei passeggeri che avevano acquistati i biglietti per la partenza da Forlì", ultimi dei quali sabato scorso con la cancellazione dei voli per Cosimo e Pantelleria e il decollo con ore di ritardo per Lampedusa. Secondo Gilardi la summer lascia spazio all'ottimismo: "Al di là delle fantasiose ricostruzioni di controparte (Aeroitalia, ndr), abbiamo più di 30.000 passeggeri che hanno dato fiducia all'aeroporto. La vera priorità è dare una risposta puntuale ai passeggeri che hanno acquistato i biglietti e che devono essere tutelari". Nelle prossime ore saranno comunicati ai passeggeri che avevano prenotato il proprio viaggio i vettori che sostituiranno i voli che erano stati programmati da e per Forlì con Aeroitalia. Lunedì i voli per Catania e Oradea sono stati riprogrammati con la compagnia Raf-Avia, con base a Riga, in Lettonia. [post_title] => Aeroporto Forlì fa chiarezza su Aeroitalia. Gilardi: "Profonde inadempienze" [post_date] => 2023-06-27T11:50:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687866642000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448526 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' l'Egitto la regina del medio raggio griffato Mistral Tour. Nelle vendite dell'operatore Quality Group, la meta nordafricana è poi seguita da Giordania, Uzbekistan, Emirati Arabi, Oman e Arabia Saudita. Ma tutte le prenotazioni sui prodotti Mistral sono in generale crescita con buoni risultati anche dell'advance booking. “L’Egitto classico continua a registrare elevate performance a livello sia di passeggeri, sia di fatturati - spiega il product manager Mistral Tour, Antonio D’Errico -. Il successo di questa destinazione è dovuto sicuramente all’ampia offerta che riusciamo a proporre alla clientela e che rinnoviamo e miglioriamo con continuità. Anche quest’anno abbiamo inserito a catalogo nuovi itinerari con navigazioni in esclusiva che stanno avendo un ottimo gradimento di pubblico, così come le proposte esperienziali che impreziosiscono la visita a luoghi iconici con attività particolari, quali per esempio passeggiate a dorso di mulo a Tebe o a cavallo tra le piramidi, e ancora con aperitivi da gustare nello storico hotel Mena House con vista mozzafiato sulla piana di Giza, luogo di soggiorno prediletto da reali, presidenti, artisti e scrittori di fama mondiale. Le crociere sul Nilo stanno poi godendo di un forte ritorno di popolarità e sono molto richieste dalla nostra clientela che apprezza il comfort e il servizio offerto dalle due motonavi che utilizziamo in esclusiva per la navigazione, Farida e Salima, e che potremmo definire delle navi boutique a 5 stelle, 40 cabine molto ampie, di circa 28 metri quadrati, a fronte di un minor numero di passeggeri a bordo". Per quanto riguarda le altre mete, "gli Emirati Arabi, che nel 2021/2022 hanno registrato numeri record, tra le poche destinazioni aperte al turismo nella prima riapertura post pandemica, avvenuta in concomitanza con Expo Dubai, mantengono un elevato gradimento da parte dei viaggiatori, che la scelgono sia per ammirare le numerose attrazioni avveniristiche che ogni anno impreziosiscono le città, sia come destinazione mare e naturalistica”, aggiunge sempre D’Errico. E per soddisfare questa tendenza Mistral Tour ha aggiunto tra le varie novità della programmazione l’itinerario Perle del Golfo, che porta alla scoperta delle nuove capitali del Golfo Persico, Doha, Abu Dhabi, Dubai fino al Bahrein, oltre a proposte di soggiorno in campi tendasti di lusso, itinerari esperienziali, attività ed escursioni e soggiorni a Ras Al Khaimah. Anche l’Oman e l’Arabia Saudita stanno poi riscuotendo un notevole gradimento. Tra le proposte più apprezzate dalla clientela di Misura Tour in Oman ci sono quindi sicuramente i campi tendati eco-friendly, arredati con un gusto etnico e tessuti naturali ricreando gli ambienti beduini, e il nuovo tour in fuoristrada Oman on the road, che da Muscat porta tra i canyon, le pareti rocciose e i villaggi di montagna del Wadi Barni Awf e Nizwa, per poi attraversare il deserto di Wahiba, quello delle rocce di Duqm e arrivare alle spiagge remote e selvagge di Masirah e alla baia e Ras Aljinz. Anche le richieste di viaggi in Arabia Saudita sono in costante crescita. Il Gran Tour, un itinerario di gruppo della durata di 12 giorni, è la proposta più completa e la più richiesta e include la visita di Jeddah e della città santa Medina, del sito archeologico di Al Ula, dell’oasi di Wadi al Dissah, e dei sito Unesco di Al-Turaif e Al Ahasa. [post_title] => Egitto sugli scudi per Mistral, che registra ottimi risultati su tutto il medio raggio [post_date] => 2023-06-27T10:53:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687863183000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448525 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Assoviaggi. Per il trimestre estivo 2023, saranno complessivamente 3,9 milioni gli italiani che si sposteranno grazie all'attività di agenzie di viaggio e di tour operator. Trainano le vacanze all'estero (+21,1% rispetto all'estate 2022), in particolare verso Grecia, Spagna, Egitto, Usa e Giappone. Crociere in cima alla classifica delle tipologie di viaggio più richieste. È quanto emerge dall'Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, sulla base di un'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze su un campione di 581 agenzie di viaggio. Prenotazioni in agenzia Per l'estate 2023 gli operatori sperano finalmente di tornare ai livelli del 2019, con una crescita dell'operatività del +6,8%, sintesi della crescita prevista dei viaggi all'estero (+21,1%) e della flessione, invece, del -2% per le richieste di destinazioni italiane. Complessivamente si stima che nel periodo giugno-agosto saranno circa 1,6 milioni i pacchetti vacanze prenotati presso agenzie di viaggio e tour operator, di cui 1,1 milioni includono una destinazione oltre confine e oltre 500mila saranno effettuati in Italia. Saranno circa 3,9 milioni gli italiani che si sposteranno grazie ai pacchetti: 2,6 milioni fuori dall'Italia, mentre 1,3 milioni soggiorneranno nelle diverse destinazioni italiane. Caro-vacanze e last minute A pesare - in particolare sulla domanda per le destinazioni italiane - è il caro-vacanze. I prezzi medi dei servizi sono aumentati del 25% rispetto all'estate 2022, anche se parallelamente è aumentata l'offerta di pacchetti e servizi a tariffe flessibili. Una quota di italiani più sensibili all'aumento dei prezzi, però, rimane in attesa di cogliere le proposte promozionali last-minute che potrebbero aprirsi "sotto data". In sostanza, un mercato con andamenti alterni caratterizzato da periodi di forti vendite e momenti di stasi, dove il rapporto di conversione tra le richieste di preventivo e prenotazione effettiva è di 1 su 2. Mare e viaggi fuori dall'Europa Dall'indagine emerge un forte interesse della domanda per le Crociere - a partire da quelle sul Nilo - segnalate in crescita dal 57,1% delle agenzie, e anche un ritorno dei viaggi intercontinentali (51,3% delle segnalazioni). Tutte le destinazioni 'mare', comunque, sono in aumento: da quelle dei Paesi del mediterraneo (50,3%) a quelle esotiche (32,3%). Un po' meno frequenti le segnalazioni per il Mare Italia, che secondo la percezione del 52% del campione ha registrato una flessione di interesse da parte degli italiani. Da segnalare invece il buon posizionamento delle Capitali Europee e delle Città d'Arte italiane, che in termini di frequenza delle segnalazioni si collocano subito dopo il prodotto mare. Egitto da record Tra le destinazioni più gettonate spicca l'Egitto, che tra offerta mare, tour culturali e crociere sul Nilo è in assoluto la meta più richiesta tra quelle a medio-raggio, segnalata dall'87,1% delle agenzie. Sul corto raggio, invece, continuano a imporsi Grecia e la Spagna; un discreto interesse è stato segnalato anche per il Portogallo e la Francia. Per il "lungo raggio", invece, le richieste dei viaggiatori si sono concentrate sugli Stati Uniti e il Giappone, seguiti da Thailandia e Caraibi. Non sono mancate, però, anche richieste per Tanzania, Maldive, Messico, Oman, Filippine, Zambia. Per chi ha scelto l'Italia, invece, le destinazioni preferite risultano la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Campania, la Toscana, il Veneto, l'Emilia Romagna e il Lazio. [post_title] => Assoviaggi: l'outgoing rafforza la ripresa dei viaggi (+21%) [post_date] => 2023-06-27T10:43:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687862638000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448206 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_418126" align="alignright" width="300"] Uno scorcio di Firenze[/caption] Il rapporto Irpet sul turismo in Toscana nel 2022 certifica la ripresa definitiva dopo i due anni segnati dal Covid. Lo studio sottolinea quegli elementi che hanno consentito il rilancio del turismo toscano: ritorno dei turisti internazionali (in crescita anche quelli nazionali), resilienza e capacità di adattamento del sistema turistico, ricchezza e la varietà delle proprie attrattive che fanno della Toscana una delle mete più richieste a livello mondiale. Dopo il complicato biennio 2020-21, il 2022 è stato l’anno della riscossa: +36,6% delle presenze sul 2021 e avvicinamento ai livelli pre-pandemici (‘solo’ -8,2 rispetto al 2019). Protagonista il turismo internazionale: +92% di presenze rispetto al 2021 (-12% rispetto ai livelli del 2019). Crescita anche per il mercato nazionale: +5% rispetto al 2021 nonostante la riapertura delle destinazioni internazionali e divario rispetto al 2019 pressoché azzerato, -3,8%. Confermano il trend anche i dati del primo trimestre 2023: +36,6% le presenze rispetto al 2022. Il turismo nel 2019 ha inciso per il 12% del Pil toscano. Il consumo turistico nel 2022 è sostanzialmente tornato ai livelli del 2019 attestandosi sui 10 miliardi (resta da recuperare ancora il 4,8%). Le presenze straniere tra il 2021 e il 2022 sono raddoppiate passando da 12,5 a 24 milioni. Non solo europei (+59,3%) ma soprattutto extraeuropei (+303,9%) in particolare da America e Oceania. Le presenze USA hanno registrato un +335,6 rispetto al 2021 praticamente recuperando i livelli 2019. Quelle asiatiche 2022 invece hanno segnato -64,1% in confronto a quelle 2019. Notevole tuttavia il confronto col 2021: +275,7%, con segnali molto confortanti dai mercati dell’estremo oriente anche per il 2023. Ottimo il contributo dai paesi centro-europei di lingua tedesca che, dopo la crescita del 2021, si consolidano anche nel 2022 con un aumento intorno al 30%. I flussi nazionali provengono soprattutto dalle regioni del centro-sud, seppur con un 10% ancora da recuperare rispetto al 2019. Sono soprattutto le strutture alberghiere, in particolare 4 e 5 stelle, a trainare la ripresa 2022, grazie al ritorno del turismo di massa nelle città d’arte e di europei ed extraeuropei. I 5 stelle nel confronto 2019-22 sono i più vicini ai livelli pre pandemia, -4,2%. Il ritardo dei 4 e 3 stelle rispetto al 2019 resta ancora ampio: ricercati da un turismo con minor capacità di spesa, penalizzato da inflazione e aumento del costo dei voli. Aumentano invece le presenze in appartamenti e case affittate su piattaforme online, +38,4% nel 2022 sul 2021, oltrepassando di oltre il 51% i livelli 2019. Buona la performance delle strutture dedicate al turismo a contatto con la natura e all’aria aperta, come i villaggi turistici e gli agriturismi. A fronte di una crescita media annua (al netto delle locazioni turistiche brevi) modesta nel 2008-2019 (+1,1%), con le locazioni turistiche brevi il dato è più che raddoppiato, +2,6%. Con il Covid questo tipo di ricettività si è dimostrato il più resiliente in termini di domanda e il più capace di venire incontro ai bisogni degli utenti. Le destinazioni marittime e quelle montane sono le uniche ad aver pienamente recuperato i livelli 2019: +5,5% e +1,9% rispettivamente. Quelle collinari si fermano al -4,8%. Netto ancora il ritardo delle città d’arte, -23,7%, dipendenti dai flussi internazionali. [post_title] => Toscana è una delle mete più richieste, il 2022 ha segnato la definitiva ripresa [post_date] => 2023-06-27T10:28:28+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687861708000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => SpiceJet ha siglato un interline agreement con Hahn Air. La compagnia indiana è già disponibile dal 2016 con il codice H1 di Hahn Air in tutti i principali gds ma, con il nuovo accordo, sarà disponibile anche con il proprio codice SG nel gds Amadeus. Gli agenti di viaggio di tutto il mondo possono emettere i voli operati da SpiceJet con il biglietto HR-169 a prova di insolvenza scegliendo Hahn Air come vettore di emissione. Inoltre, gli agenti di viaggio che utilizzano Amadeus possono combinare in un unico biglietto i voli di SpiceJet con voli di altri partner di Hahn Air. SpiceJet è un vettore low-cost indiano con sede a Gurugram, Haryana. La compagnia serve diverse destinazioni in Asia, Europa e Medio Oriente. Nel 2022, SpiceJet ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui Safety Performer of the Year da parte di Dial e Wings India Aviation Innovation Award 2022. Recentemente, SpiceJet ha ricevuto il Bronze Stevie® Award come servizio clienti dell’anno. La flotta di SpiceJet comprende 27 Boeing e otto Dhc Q400. [post_title] => Hahn Air: nuovo accordo di interline agreement con l'indiana SpiceJet [post_date] => 2023-06-27T10:24:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687861485000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448508 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riaprirà nel 2024 dopo un'accurata ristrutturazione conservativa l'umbro Borgo dei Conti Resort, uno dei tre indirizzi del gruppo The Hospitality Experience (The). Il riferimento che lo studio di architettura Spagnulo & Partners ha seguito per portare a nuova vita questa destinazione è la relazione fra la scuola pittorica umbra e la natura. L'investimento e il progetto realizzato da The Hospitality Experience qui in Umbria è infatti volutamente volto alla ricreazione dell'anima di questo luogo, in linea con il desiderio della famiglia Babini di celebrare le arti locali, come già avviene nelle proprietà della sua collezione attraverso la fondazione The Place of Wonders. Alla guida del Relais & Châteaux Borgo dei Conti Resort, il gruppo The ha quindi scelto Antonello Buono: "Essere parte attiva nella direzione di questa proprietà e collaborare con il team di designer, tecnici e maestranze, che si sta occupando della ristrutturazione, è un onore oltre che un immenso piacere - sottolinea il general manager -. Ogni dettaglio è stato frutto di ricerche e studi volti a valorizzare il territorio e le sue maestranze. Valori che meritano tutta la nostra attenzione, capacità e coinvolgimento, per essere trasmesse ai nostri futuri ospiti e rimanere indelebili nei loro ricordi. Altrettanto un privilegio è stato per me entrare a far parte di una famiglia affiatata e collaudata come quella di The Hospitality Experience”. “La nascita del brand The Hospitality Experience e la ristrutturazione di Borgo dei Conti rientrano nel nostro obiettivo di espansione degli investimenti nel settore alberghiero, in termini qualitativi e in particolare nel settore dell'alto di gamma - aggiunge il proprietario del marchio The, Carlo Babini -. Tutte le tre strutture di proprietà e gestione diretta hanno un dna forte, legato al territorio in cui si trovano, dalle città d'arte all'entroterra del nostro paese, dove trascorrere un soggiorno disconnesso dalla quotidianità, legato alla natura e al benessere. Stiamo lavorando per donare all'Umbria un nuovo 5 stelle, con una spiccata identità locale, in una forte visione sostenibile del gruppo stesso”. Gli indirizzi The Hospitality Experience sono il Londra Palace Vanezia e il The Place di Firenze. [post_title] => Restyling per l'umbro Borgo dei Conti del gruppo The. Riaprirà nel 2024 con gm Antonello Buono [post_date] => 2023-06-27T10:21:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687861296000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448456 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Th quest'anno punta deciso a quota 200 milioni di fatturato. E forse qualcosa di più, fa capire a mezza voce Stefano Maria Simei, a margine dell'evento di presentazione del nuovo Th La Thuile – Planibel Hotel & Resort: "Dopo un inverno superiore al 2019 per giro d'affari e sullo stesso livello in termini di presenze, il mare ha generato numeri di prenotazioni eccezionali almeno fino a Pasqua, con dati incredibili sia sull'Egitto, sia sull'Italia, che ha registrato cifre mai viste - ha spiegato il direttore commerciale e marketing del gruppo -. A maggio, come in molti sul mercato, abbiamo invece registrato un rallentamento importante ma nelle ultime settimane i trend si stanno riprendendo un po'. Ciò detto, già nel mese scorso avevamo superato abbondantemente il consuntivo del 2022, quando avevamo chiuso a 135 milioni di euro (nel 2019 erano 94 milioni, ndr)". Certo, anche in questo scenario estremamente positivo, le sfide non mancano. A partire dall'inflazione e dai costi crescenti per food ed energia: "In questi mesi sono saliti di oltre 7 milioni di euro, per un incremento che, a seconda delle voci, è oscillato tra il 13% e il 18% - ha rivelato il presidente del gruppo Th, Graziano Debellini -. La nostra scelta è stata però quella di non scendere a compromessi sulla qualità del servizio, perché siamo convinti che solo in questo modo potremo garantirci una sostenibilità di lungo periodo". Una decisione che ha ripagato. Almeno stando ai dati dello stesso Th Planibel, che durante la stagione invernale da poco trascorsa ha chiuso sugli stessi livelli di presenze del 2019, ma con tariffe medie del 25% superiori. "Siamo riusciti a comunicare bene l'upgrade della struttura, sia riportando molti clienti affezionati a La Thuile, sia intercettando una quota di domanda nuova. Ed è noto che gli ospiti neve hanno una capacità di spesa nettamente superiore alla media - ha ripreso Simei -. In generale, oggi le vacanze non sono più monotematiche. A un approccio dinamico alle strategie di pricing ormai indispensabile, aggiungiamo quindi un prodotto non solo family ma anche multitarget, con gli arrivi internazionali che nelle nostre strutture sono al 50% circa". Il gruppo lavora costantemente sul miglioramento di prodotti e servizi. A partire dalle formule dell'intrattenimento, a cui dedica periodi formativi di 15-20 giorni tra una stagione e l'altra: "L'offerta animazione - ha sottolineato Debellini - non può più limitarsi al classico gioco aperitivo. Ormai serve un intrattenimento di livello quasi televisivo. Oggi proponiamo attività e spettacoli che per certi versi ricordano i fasti della vecchia Valtur, ma con formule e approcci adatti al pubblico contemporaneo". A questo fine la compagnia ha anche creato una business unit ad hoc, in partnership con una società esterna che collabora con Th in fase di recruiting e nella redazione del calendario editoriale dei programmi. Ingente pure lo sforzo a livello food: "Stiamo collaborando con Matteo Florean: un ex ingegnere dei materiali, celebre per aver creato la Pasticceria del carcere a Padova - ha aggiunto ancora Debellini -. Con lui, oggi nostro responsabile area ristorativa, lavoriamo soprattutto sugli ingredienti per adeguare i nostri piatti ai gusti delle nuove generazioni. Abbiamo introdotto inoltre una nuova metodologia di lavoro, con un netto salto qualitativo in tema di strumentazioni. Una serie di azioni che ci permettono anche di attirare i giovani talenti, aiutandoci ad affrontare un'altra delle sfide più complesse del momento, ossia quella del personale". Il gruppo Th non dimentica neppure la componente digitale, "che consente, tra le altre cose, sia di rendere più dinamica la fruizione delle esperienze nelle nostre strutture, sia di migliorare le nostre performance in materia di sostenibilità", ha aggiunto Simei. L'ottimismo è davvero alle stelle in casa Th, tanto che il gruppo non teme neppure l'esaurirsi dell'effetto rimbalzo a seguito del diluirsi dell'euforia dei viaggi post-Covid. "Fino al 2026-27 le tendenze sono in crescita costante - ha infatti concluso Debellini -. Non è solo una questione di rimbalzo congiunturale. Il tema semmai è un altro: capire se l'imprenditorialità turistica sarà in grado di sfruttare pienamente le opportunità in arrivo". [post_title] => Th si prepara a un 2023 eccezionale ma il rialzo dei costi rimane una sfida [post_date] => 2023-06-26T14:20:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687789207000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448455 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce la flotta di Cyprus Airways con l'ingresso del primo Airbus A220-300 previsto per il prossimo 6 luglio, mentre un secondo velivolo arriverà una settimana dopo. "Entrambi gli aeromobili sono nuovi e provengono dalla linea di produzione di Mirabel - ha dichiarato Paul Sies, ceo della compagnia cipriota ad Aviation Daily -. I velivoli sono stati costruiti per Air Senegal, ma non sono mai stati consegnati. Li stiamo prendendo direttamente dalla fabbrica con nove ore di volo". Gli aerei sono in leasing da Air Lease Corp. I due A220-300 dispongono di una sezione separata di Business Class che Cyprus Airways non intende rimuovere. "Sì, stiamo introducendo la Business Class in tutto il network, quindi anche sugli A220", ha confermato Sies. Cyprus Airways prevede di integrare in flotta altri dieci Airbus A220-300. "Ci siamo assicurati gli arrivi del 2024 e del 2025 attraverso i locatori. Siamo in fase di finalizzazione dell'ordine diretto per il 2027 in poi, che sarà la prima data di consegna possibile per gli ordini diretti". La flotta totale sarà composta da 12 A220 entro il 2028. Sies ha dichiarato che Cyprus Airways manterrà i suoi A320 per almeno altri quattro anni. "Poi decideremo se far crescere entrambe le flotte o affidarci ad una sola tipologia di aeromobile". Il vettore ha tre A320 in flotta, uno dei quali è noleggiato da Nordica. Grazie alle prestazioni dell'A220, la compagnia di bandiera con base a Larnaca studia anche l'apertura a nuove destinazioni, prima difficilmente raggiungibili. Intanto, in generale, "le prenotazioni per l'estate sembrano buone. Confidiamo di poter continuare lungo questa rotta positiva e stimiamo una crescita rispetto all'anno scorso nonché sul 2019". [post_title] => Cyprus Airways amplia la flotta: in arrivo 12 A220 entro il 2028. Prime consegne a luglio [post_date] => 2023-06-26T13:06:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687784786000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "egitto sugli scudi per mistral che registra ottimi risultati su tutto il medio raggio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":63,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2612,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea rinsalda la partnership con Aeroporti di Puglia, dove la compagnia spagnola opera 12 rotte. Le tratte Volotea da e per Bari, sono dieci: 7 collegano il capoluogo pugliese alle città elleniche di Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante, 2 portano alle italiane Olbia e Firenze (nuova rotta 2023), e una rotta collega la città con Lione. Da Brindisi, invece, è possibile raggiungere Cagliari (nuova rotta 2023) e Nantes.\r

Per il 2023 i posti in vendita sono 191.000, di cui 165.000 a Bari, dove la crescita è del 36% rispetto allo scorso anno, e i restanti da Brindisi. Dal 2012, anno dell’inizio dell’attività in Puglia, Volotea ha operato oltre 21.500 voli, trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri. Infine, grazie al recente accordo di collaborazione commerciale con Eurowings, i passeggeri pugliesi possono acquistare anche sul sito Volotea voli diretti da Brindisi verso le città tedesche di Colonia, Dusseldorf e Stoccarda.\r

“Per Volotea, la Puglia rappresenta un mercato strategico e i risultati che stiamo ottenendo ci stimolano a proseguire gli investimenti in questo territorio, dove sicuramente continueremo a crescere - ha dichiarato Carlos Munoz, fondatore e ceo di Volotea -. Oltre a offrire un ricco ventaglio di destinazioni per le vacanze dei passeggeri pugliesi, grazie ai voli che collegano gli Aeroporti di Puglia con Lione e Nantes, rafforziamo il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire la Puglia e in questo modo siamo in grado di creare ottime opportunità di sviluppo per tutta la filiera del turismo e dell’accoglienza locale”.\r

“La collaborazione con Volotea – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ha consentito di raggiungere importanti risultati sul piano della crescita del traffico e dello sviluppo del network, attraverso un’ampia offerta di destinazioni. Arricchire l'offerta di connessioni che mettono in relazione la nostra regione con numerose destinazioni estere e domestiche, contribuisce a fare anche di questa stagione estiva, che già si preannuncia eccellente, un’altra stagione d’oro dei nostri aeroporti. Il lavoro sinergico con un vettore che è stato premiato come migliore compagnia low cost 2023 ai World Airline Awards, ha come obiettivo principale quello di rendere più efficienti e altamente qualitativi i servizi offerti ai passeggeri”.","post_title":"Volotea accelera dalla Puglia con 191.000 posti in vendita nel 2023 e 12 rotte","post_date":"2023-06-27T12:39:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687869590000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non si calmano le acque attorno alla diatriba tra l'aeroporto di Forlì e Aeroitalia, dopo la rescissione del contratto fra Go To Travel, 100% partecipata della società di gestione del Ridolfi e la compagnia aerea.\r

\r

F.A. Srl ha convocato per domani, mercoledì 28 giugno, una conferenza stampa che tratterà \"la risoluzione di tutti gli impegni contrattuali sottoscritti con la compagnia aerea Aeroitalia\" e sarà anche \"l'occasione per fare il punto sulla stagione estiva in corso e sugli sviluppi dei prossimi mesi circa l’attività di volo dell’Aeroporto “Luigi Ridolfi”.\r

\r

Ieri era stato Andrea Stefano Gilardi, business aviation, communication and marketing di Forlì Airport, a commentare l'accaduto, in un'intervista rilasciata al TgR dell'Emilia Romagna: il manager ha evidenziato come \"L'ultimo sia stato solo la punta dell'iceberg\" di una serie di problematiche che si sono manifestate sin dal 26 marzo scorso, data di inizio del contratto di collaborazione tra la compagnia e lo scalo di Forlì.\r

Disservizi\r

Gilardi ha parlato di \"profonde inadempienze e disservizi nei confronti dei passeggeri che avevano acquistati i biglietti per la partenza da Forlì\", ultimi dei quali sabato scorso con la cancellazione dei voli per Cosimo e Pantelleria e il decollo con ore di ritardo per Lampedusa.\r

\r

Secondo Gilardi la summer lascia spazio all'ottimismo: \"Al di là delle fantasiose ricostruzioni di controparte (Aeroitalia, ndr), abbiamo più di 30.000 passeggeri che hanno dato fiducia all'aeroporto. La vera priorità è dare una risposta puntuale ai passeggeri che hanno acquistato i biglietti e che devono essere tutelari\". Nelle prossime ore saranno comunicati ai passeggeri che avevano prenotato il proprio viaggio i vettori che sostituiranno i voli che erano stati programmati da e per Forlì con Aeroitalia. Lunedì i voli per Catania e Oradea sono stati riprogrammati con la compagnia Raf-Avia, con base a Riga, in Lettonia.","post_title":"Aeroporto Forlì fa chiarezza su Aeroitalia. Gilardi: \"Profonde inadempienze\"","post_date":"2023-06-27T11:50:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1687866642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448526","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' l'Egitto la regina del medio raggio griffato Mistral Tour. Nelle vendite dell'operatore Quality Group, la meta nordafricana è poi seguita da Giordania, Uzbekistan, Emirati Arabi, Oman e Arabia Saudita. Ma tutte le prenotazioni sui prodotti Mistral sono in generale crescita con buoni risultati anche dell'advance booking.\r

\r

“L’Egitto classico continua a registrare elevate performance a livello sia di passeggeri, sia di fatturati - spiega il product manager Mistral Tour, Antonio D’Errico -. Il successo di questa destinazione è dovuto sicuramente all’ampia offerta che riusciamo a proporre alla clientela e che rinnoviamo e miglioriamo con continuità. Anche quest’anno abbiamo inserito a catalogo nuovi itinerari con navigazioni in esclusiva che stanno avendo un ottimo gradimento di pubblico, così come le proposte esperienziali che impreziosiscono la visita a luoghi iconici con attività particolari, quali per esempio passeggiate a dorso di mulo a Tebe o a cavallo tra le piramidi, e ancora con aperitivi da gustare nello storico hotel Mena House con vista mozzafiato sulla piana di Giza, luogo di soggiorno prediletto da reali, presidenti, artisti e scrittori di fama mondiale. Le crociere sul Nilo stanno poi godendo di un forte ritorno di popolarità e sono molto richieste dalla nostra clientela che apprezza il comfort e il servizio offerto dalle due motonavi che utilizziamo in esclusiva per la navigazione, Farida e Salima, e che potremmo definire delle navi boutique a 5 stelle, 40 cabine molto ampie, di circa 28 metri quadrati, a fronte di un minor numero di passeggeri a bordo\".\r

\r

Per quanto riguarda le altre mete, \"gli Emirati Arabi, che nel 2021/2022 hanno registrato numeri record, tra le poche destinazioni aperte al turismo nella prima riapertura post pandemica, avvenuta in concomitanza con Expo Dubai, mantengono un elevato gradimento da parte dei viaggiatori, che la scelgono sia per ammirare le numerose attrazioni avveniristiche che ogni anno impreziosiscono le città, sia come destinazione mare e naturalistica”, aggiunge sempre D’Errico. E per soddisfare questa tendenza Mistral Tour ha aggiunto tra le varie novità della programmazione l’itinerario Perle del Golfo, che porta alla scoperta delle nuove capitali del Golfo Persico, Doha, Abu Dhabi, Dubai fino al Bahrein, oltre a proposte di soggiorno in campi tendasti di lusso, itinerari esperienziali, attività ed escursioni e soggiorni a Ras Al Khaimah.\r

\r

Anche l’Oman e l’Arabia Saudita stanno poi riscuotendo un notevole gradimento. Tra le proposte più apprezzate dalla clientela di Misura Tour in Oman ci sono quindi sicuramente i campi tendati eco-friendly, arredati con un gusto etnico e tessuti naturali ricreando gli ambienti beduini, e il nuovo tour in fuoristrada Oman on the road, che da Muscat porta tra i canyon, le pareti rocciose e i villaggi di montagna del Wadi Barni Awf e Nizwa, per poi attraversare il deserto di Wahiba, quello delle rocce di Duqm e arrivare alle spiagge remote e selvagge di Masirah e alla baia e Ras Aljinz. Anche le richieste di viaggi in Arabia Saudita sono in costante crescita. Il Gran Tour, un itinerario di gruppo della durata di 12 giorni, è la proposta più completa e la più richiesta e include la visita di Jeddah e della città santa Medina, del sito archeologico di Al Ula, dell’oasi di Wadi al Dissah, e dei sito Unesco di Al-Turaif e Al Ahasa.","post_title":"Egitto sugli scudi per Mistral, che registra ottimi risultati su tutto il medio raggio","post_date":"2023-06-27T10:53:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687863183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448525","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Assoviaggi. Per il trimestre estivo 2023, saranno complessivamente 3,9 milioni gli italiani che si sposteranno grazie all'attività di agenzie di viaggio e di tour operator. Trainano le vacanze all'estero (+21,1% rispetto all'estate 2022), in particolare verso Grecia, Spagna, Egitto, Usa e Giappone. Crociere in cima alla classifica delle tipologie di viaggio più richieste.\r

È quanto emerge dall'Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, sulla base di un'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze su un campione di 581 agenzie di viaggio.\r

Prenotazioni in agenzia\r

Per l'estate 2023 gli operatori sperano finalmente di tornare ai livelli del 2019, con una crescita dell'operatività del +6,8%, sintesi della crescita prevista dei viaggi all'estero (+21,1%) e della flessione, invece, del -2% per le richieste di destinazioni italiane.\r

\r

Complessivamente si stima che nel periodo giugno-agosto saranno circa 1,6 milioni i pacchetti vacanze prenotati presso agenzie di viaggio e tour operator, di cui 1,1 milioni includono una destinazione oltre confine e oltre 500mila saranno effettuati in Italia. Saranno circa 3,9 milioni gli italiani che si sposteranno grazie ai pacchetti: 2,6 milioni fuori dall'Italia, mentre 1,3 milioni soggiorneranno nelle diverse destinazioni italiane.\r

Caro-vacanze e last minute\r

A pesare - in particolare sulla domanda per le destinazioni italiane - è il caro-vacanze. I prezzi medi dei servizi sono aumentati del 25% rispetto all'estate 2022, anche se parallelamente è aumentata l'offerta di pacchetti e servizi a tariffe flessibili. Una quota di italiani più sensibili all'aumento dei prezzi, però, rimane in attesa di cogliere le proposte promozionali last-minute che potrebbero aprirsi \"sotto data\". In sostanza, un mercato con andamenti alterni caratterizzato da periodi di forti vendite e momenti di stasi, dove il rapporto di conversione tra le richieste di preventivo e prenotazione effettiva è di 1 su 2.\r

Mare e viaggi fuori dall'Europa\r

Dall'indagine emerge un forte interesse della domanda per le Crociere - a partire da quelle sul Nilo - segnalate in crescita dal 57,1% delle agenzie, e anche un ritorno dei viaggi intercontinentali (51,3% delle segnalazioni). Tutte le destinazioni 'mare', comunque, sono in aumento: da quelle dei Paesi del mediterraneo (50,3%) a quelle esotiche (32,3%). Un po' meno frequenti le segnalazioni per il Mare Italia, che secondo la percezione del 52% del campione ha registrato una flessione di interesse da parte degli italiani. Da segnalare invece il buon posizionamento delle Capitali Europee e delle Città d'Arte italiane, che in termini di frequenza delle segnalazioni si collocano subito dopo il prodotto mare.\r

Egitto da record\r

Tra le destinazioni più gettonate spicca l'Egitto, che tra offerta mare, tour culturali e crociere sul Nilo è in assoluto la meta più richiesta tra quelle a medio-raggio, segnalata dall'87,1% delle agenzie. Sul corto raggio, invece, continuano a imporsi Grecia e la Spagna; un discreto interesse è stato segnalato anche per il Portogallo e la Francia. Per il \"lungo raggio\", invece, le richieste dei viaggiatori si sono concentrate sugli Stati Uniti e il Giappone, seguiti da Thailandia e Caraibi. Non sono mancate, però, anche richieste per Tanzania, Maldive, Messico, Oman, Filippine, Zambia. Per chi ha scelto l'Italia, invece, le destinazioni preferite risultano la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Campania, la Toscana, il Veneto, l'Emilia Romagna e il Lazio.","post_title":"Assoviaggi: l'outgoing rafforza la ripresa dei viaggi (+21%)","post_date":"2023-06-27T10:43:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1687862638000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448206","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418126\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Firenze[/caption]\r

\r

Il rapporto Irpet sul turismo in Toscana nel 2022 certifica la ripresa definitiva dopo i due anni segnati dal Covid. Lo studio sottolinea quegli elementi che hanno consentito il rilancio del turismo toscano: ritorno dei turisti internazionali (in crescita anche quelli nazionali), resilienza e capacità di adattamento del sistema turistico, ricchezza e la varietà delle proprie attrattive che fanno della Toscana una delle mete più richieste a livello mondiale.\r

\r

Dopo il complicato biennio 2020-21, il 2022 è stato l’anno della riscossa: +36,6% delle presenze sul 2021 e avvicinamento ai livelli pre-pandemici (‘solo’ -8,2 rispetto al 2019). Protagonista il turismo internazionale: +92% di presenze rispetto al 2021 (-12% rispetto ai livelli del 2019). Crescita anche per il mercato nazionale: +5% rispetto al 2021 nonostante la riapertura delle destinazioni internazionali e divario rispetto al 2019 pressoché azzerato, -3,8%. Confermano il trend anche i dati del primo trimestre 2023: +36,6% le presenze rispetto al 2022.\r

\r

Il turismo nel 2019 ha inciso per il 12% del Pil toscano. Il consumo turistico nel 2022 è sostanzialmente tornato ai livelli del 2019 attestandosi sui 10 miliardi (resta da recuperare ancora il 4,8%).\r

\r

Le presenze straniere tra il 2021 e il 2022 sono raddoppiate passando da 12,5 a 24 milioni. Non solo europei (+59,3%) ma soprattutto extraeuropei (+303,9%) in particolare da America e Oceania. Le presenze USA hanno registrato un +335,6 rispetto al 2021 praticamente recuperando i livelli 2019. Quelle asiatiche 2022 invece hanno segnato -64,1% in confronto a quelle 2019. Notevole tuttavia il confronto col 2021: +275,7%, con segnali molto confortanti dai mercati dell’estremo oriente anche per il 2023. Ottimo il contributo dai paesi centro-europei di lingua tedesca che, dopo la crescita del 2021, si consolidano anche nel 2022 con un aumento intorno al 30%. I flussi nazionali provengono soprattutto dalle regioni del centro-sud, seppur con un 10% ancora da recuperare rispetto al 2019.\r

\r

Sono soprattutto le strutture alberghiere, in particolare 4 e 5 stelle, a trainare la ripresa 2022, grazie al ritorno del turismo di massa nelle città d’arte e di europei ed extraeuropei. I 5 stelle nel confronto 2019-22 sono i più vicini ai livelli pre pandemia, -4,2%. Il ritardo dei 4 e 3 stelle rispetto al 2019 resta ancora ampio: ricercati da un turismo con minor capacità di spesa, penalizzato da inflazione e aumento del costo dei voli. Aumentano invece le presenze in appartamenti e case affittate su piattaforme online, +38,4% nel 2022 sul 2021, oltrepassando di oltre il 51% i livelli 2019. Buona la performance delle strutture dedicate al turismo a contatto con la natura e all’aria aperta, come i villaggi turistici e gli agriturismi.\r

\r

A fronte di una crescita media annua (al netto delle locazioni turistiche brevi) modesta nel 2008-2019 (+1,1%), con le locazioni turistiche brevi il dato è più che raddoppiato, +2,6%. Con il Covid questo tipo di ricettività si è dimostrato il più resiliente in termini di domanda e il più capace di venire incontro ai bisogni degli utenti.\r

\r

Le destinazioni marittime e quelle montane sono le uniche ad aver pienamente recuperato i livelli 2019: +5,5% e +1,9% rispettivamente. Quelle collinari si fermano al -4,8%. Netto ancora il ritardo delle città d’arte, -23,7%, dipendenti dai flussi internazionali.\r

\r

","post_title":"Toscana è una delle mete più richieste, il 2022 ha segnato la definitiva ripresa","post_date":"2023-06-27T10:28:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687861708000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SpiceJet ha siglato un interline agreement con Hahn Air. La compagnia indiana è già disponibile dal 2016 con il codice H1 di Hahn Air in tutti i principali gds ma, con il nuovo accordo, sarà disponibile anche con il proprio codice SG nel gds Amadeus. Gli agenti di viaggio di tutto il mondo possono emettere i voli operati da SpiceJet con il biglietto HR-169 a prova di insolvenza scegliendo Hahn Air come vettore di emissione. Inoltre, gli agenti di viaggio che utilizzano Amadeus possono combinare in un unico biglietto i voli di SpiceJet con voli di altri partner di Hahn Air.\r

\r

SpiceJet è un vettore low-cost indiano con sede a Gurugram, Haryana. La compagnia serve diverse destinazioni in Asia, Europa e Medio Oriente. Nel 2022, SpiceJet ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui Safety Performer of the Year da parte di Dial e Wings India Aviation Innovation Award 2022. Recentemente, SpiceJet ha ricevuto il Bronze Stevie® Award come servizio clienti dell’anno. La flotta di SpiceJet comprende 27 Boeing e otto Dhc Q400.","post_title":"Hahn Air: nuovo accordo di interline agreement con l'indiana SpiceJet","post_date":"2023-06-27T10:24:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687861485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448508","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riaprirà nel 2024 dopo un'accurata ristrutturazione conservativa l'umbro Borgo dei Conti Resort, uno dei tre indirizzi del gruppo The Hospitality Experience (The). Il riferimento che lo studio di architettura Spagnulo & Partners ha seguito per portare a nuova vita questa destinazione è la relazione fra la scuola pittorica umbra e la natura. L'investimento e il progetto realizzato da The Hospitality Experience qui in Umbria è infatti volutamente volto alla ricreazione dell'anima di questo luogo, in linea con il desiderio della famiglia Babini di celebrare le arti locali, come già avviene nelle proprietà della sua collezione attraverso la fondazione The Place of Wonders.\r

\r

Alla guida del Relais & Châteaux Borgo dei Conti Resort, il gruppo The ha quindi scelto Antonello Buono: \"Essere parte attiva nella direzione di questa proprietà e collaborare con il team di designer, tecnici e maestranze, che si sta occupando della ristrutturazione, è un onore oltre che un immenso piacere - sottolinea il general manager -. Ogni dettaglio è stato frutto di ricerche e studi volti a valorizzare il territorio e le sue maestranze. Valori che meritano tutta la nostra attenzione, capacità e coinvolgimento, per essere trasmesse ai nostri futuri ospiti e rimanere indelebili nei loro ricordi. Altrettanto un privilegio è stato per me entrare a far parte di una famiglia affiatata e collaudata come quella di The Hospitality Experience”.\r

\r

“La nascita del brand The Hospitality Experience e la ristrutturazione di Borgo dei Conti rientrano nel nostro obiettivo di espansione degli investimenti nel settore alberghiero, in termini qualitativi e in particolare nel settore dell'alto di gamma - aggiunge il proprietario del marchio The, Carlo Babini -. Tutte le tre strutture di proprietà e gestione diretta hanno un dna forte, legato al territorio in cui si trovano, dalle città d'arte all'entroterra del nostro paese, dove trascorrere un soggiorno disconnesso dalla quotidianità, legato alla natura e al benessere. Stiamo lavorando per donare all'Umbria un nuovo 5 stelle, con una spiccata identità locale, in una forte visione sostenibile del gruppo stesso”. Gli indirizzi The Hospitality Experience sono il Londra Palace Vanezia e il The Place di Firenze.\r

\r

","post_title":"Restyling per l'umbro Borgo dei Conti del gruppo The. Riaprirà nel 2024 con gm Antonello Buono","post_date":"2023-06-27T10:21:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687861296000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Th quest'anno punta deciso a quota 200 milioni di fatturato. E forse qualcosa di più, fa capire a mezza voce Stefano Maria Simei, a margine dell'evento di presentazione del nuovo Th La Thuile – Planibel Hotel & Resort: \"Dopo un inverno superiore al 2019 per giro d'affari e sullo stesso livello in termini di presenze, il mare ha generato numeri di prenotazioni eccezionali almeno fino a Pasqua, con dati incredibili sia sull'Egitto, sia sull'Italia, che ha registrato cifre mai viste - ha spiegato il direttore commerciale e marketing del gruppo -. A maggio, come in molti sul mercato, abbiamo invece registrato un rallentamento importante ma nelle ultime settimane i trend si stanno riprendendo un po'. Ciò detto, già nel mese scorso avevamo superato abbondantemente il consuntivo del 2022, quando avevamo chiuso a 135 milioni di euro (nel 2019 erano 94 milioni, ndr)\".\r

\r

Certo, anche in questo scenario estremamente positivo, le sfide non mancano. A partire dall'inflazione e dai costi crescenti per food ed energia: \"In questi mesi sono saliti di oltre 7 milioni di euro, per un incremento che, a seconda delle voci, è oscillato tra il 13% e il 18% - ha rivelato il presidente del gruppo Th, Graziano Debellini -. La nostra scelta è stata però quella di non scendere a compromessi sulla qualità del servizio, perché siamo convinti che solo in questo modo potremo garantirci una sostenibilità di lungo periodo\".\r

\r

Una decisione che ha ripagato. Almeno stando ai dati dello stesso Th Planibel, che durante la stagione invernale da poco trascorsa ha chiuso sugli stessi livelli di presenze del 2019, ma con tariffe medie del 25% superiori. \"Siamo riusciti a comunicare bene l'upgrade della struttura, sia riportando molti clienti affezionati a La Thuile, sia intercettando una quota di domanda nuova. Ed è noto che gli ospiti neve hanno una capacità di spesa nettamente superiore alla media - ha ripreso Simei -. In generale, oggi le vacanze non sono più monotematiche. A un approccio dinamico alle strategie di pricing ormai indispensabile, aggiungiamo quindi un prodotto non solo family ma anche multitarget, con gli arrivi internazionali che nelle nostre strutture sono al 50% circa\".\r

\r

Il gruppo lavora costantemente sul miglioramento di prodotti e servizi. A partire dalle formule dell'intrattenimento, a cui dedica periodi formativi di 15-20 giorni tra una stagione e l'altra: \"L'offerta animazione - ha sottolineato Debellini - non può più limitarsi al classico gioco aperitivo. Ormai serve un intrattenimento di livello quasi televisivo. Oggi proponiamo attività e spettacoli che per certi versi ricordano i fasti della vecchia Valtur, ma con formule e approcci adatti al pubblico contemporaneo\". A questo fine la compagnia ha anche creato una business unit ad hoc, in partnership con una società esterna che collabora con Th in fase di recruiting e nella redazione del calendario editoriale dei programmi.\r

\r

Ingente pure lo sforzo a livello food: \"Stiamo collaborando con Matteo Florean: un ex ingegnere dei materiali, celebre per aver creato la Pasticceria del carcere a Padova - ha aggiunto ancora Debellini -. Con lui, oggi nostro responsabile area ristorativa, lavoriamo soprattutto sugli ingredienti per adeguare i nostri piatti ai gusti delle nuove generazioni. Abbiamo introdotto inoltre una nuova metodologia di lavoro, con un netto salto qualitativo in tema di strumentazioni. Una serie di azioni che ci permettono anche di attirare i giovani talenti, aiutandoci ad affrontare un'altra delle sfide più complesse del momento, ossia quella del personale\". Il gruppo Th non dimentica neppure la componente digitale, \"che consente, tra le altre cose, sia di rendere più dinamica la fruizione delle esperienze nelle nostre strutture, sia di migliorare le nostre performance in materia di sostenibilità\", ha aggiunto Simei.\r

\r

L'ottimismo è davvero alle stelle in casa Th, tanto che il gruppo non teme neppure l'esaurirsi dell'effetto rimbalzo a seguito del diluirsi dell'euforia dei viaggi post-Covid. \"Fino al 2026-27 le tendenze sono in crescita costante - ha infatti concluso Debellini -. Non è solo una questione di rimbalzo congiunturale. Il tema semmai è un altro: capire se l'imprenditorialità turistica sarà in grado di sfruttare pienamente le opportunità in arrivo\".\r

\r

","post_title":"Th si prepara a un 2023 eccezionale ma il rialzo dei costi rimane una sfida","post_date":"2023-06-26T14:20:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1687789207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce la flotta di Cyprus Airways con l'ingresso del primo Airbus A220-300 previsto per il prossimo 6 luglio, mentre un secondo velivolo arriverà una settimana dopo. \"Entrambi gli aeromobili sono nuovi e provengono dalla linea di produzione di Mirabel - ha dichiarato Paul Sies, ceo della compagnia cipriota ad Aviation Daily -. I velivoli sono stati costruiti per Air Senegal, ma non sono mai stati consegnati. Li stiamo prendendo direttamente dalla fabbrica con nove ore di volo\". Gli aerei sono in leasing da Air Lease Corp.\r

\r

I due A220-300 dispongono di una sezione separata di Business Class che Cyprus Airways non intende rimuovere. \"Sì, stiamo introducendo la Business Class in tutto il network, quindi anche sugli A220\", ha confermato Sies.\r

\r

Cyprus Airways prevede di integrare in flotta altri dieci Airbus A220-300. \"Ci siamo assicurati gli arrivi del 2024 e del 2025 attraverso i locatori. Siamo in fase di finalizzazione dell'ordine diretto per il 2027 in poi, che sarà la prima data di consegna possibile per gli ordini diretti\". La flotta totale sarà composta da 12 A220 entro il 2028. \r

\r

Sies ha dichiarato che Cyprus Airways manterrà i suoi A320 per almeno altri quattro anni. \"Poi decideremo se far crescere entrambe le flotte o affidarci ad una sola tipologia di aeromobile\". Il vettore ha tre A320 in flotta, uno dei quali è noleggiato da Nordica.\r

\r

Grazie alle prestazioni dell'A220, la compagnia di bandiera con base a Larnaca studia anche l'apertura a nuove destinazioni, prima difficilmente raggiungibili. Intanto, in generale, \"le prenotazioni per l'estate sembrano buone. Confidiamo di poter continuare lungo questa rotta positiva e stimiamo una crescita rispetto all'anno scorso nonché sul 2019\".","post_title":"Cyprus Airways amplia la flotta: in arrivo 12 A220 entro il 2028. Prime consegne a luglio","post_date":"2023-06-26T13:06:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687784786000]}]}}