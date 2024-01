Effetto Brexit: Tui verso il delisting dalla Borsa di Londra L’onda lunga della Brexit lambisce ancora l’industria dei viaggi. Protagonista, questa volta, è il colosso tedesco Tui che ha appena annunciato la propria intenzione di uscire dalla Borsa di Londra, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza su quella di Francoforte ma soprattutto di allinearsi alle normative Ue in materia di proprietà delle compagnie aeree. La proposta sarà sottoposta all’assemblea generale della società in calendario per il prossimo 13 di febbraio. In concomitanza con l’uscita da Londra, il gruppo mirerebbe anche a entrare nel listino prime standard di Francoforte entro la seconda settimana di aprile. Il direttore finanziario di Tui, Mathias Kiep, ha sottolineato che, oltre a migliorare la conformità alle leggi europee sulla proprietà della compagnie aeree, la mossa consentirebbe pure di snellire la struttura aziendale, tenendo conto che già oggi la maggior parte delle negoziazioni avviene proprio sulla piazza di Francoforte. Condividi

