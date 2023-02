Ecco Top Seller di Alpitour: raggruppa i pacchetti più venduti negli ultimi 5 anni Un’ottantina di destinazioni a lungo raggio, tra cui Giappone, Stati Uniti e Sud Africa, più l’Europa per il medio. In totale si tratta di 5 mila posti volo già bloccati anche nel prezzo, dedicati alla costruzione di una serie di pacchetti realizzati sulla scia dei prodotti più richiesti in agenzia negli ultimi cinque anni. E’ la novità Top Seller che il gruppo Alpitour dedica alle agenzie per i propri brand Turisanda, Press Tour e Made. “L’iniziativa è disponibile per tutte le adv contrattualizzate e viene comunicata esclusivamente tramite il canale trade – spiega il direttore commerciale della divisione tour operating, Alessandro Seghi -. Lanciata a inizio febbraio sarà valida fino a esaurimento posti e prevede commissioni più alte del normale. Al momento le mete più vendute sono proprio Giappone, Usa e Sud Africa, per un centinaio di pratiche chiuse in un paio di settimane circa”. Prosegue inoltre la nuova strategia di incentivazione trimestrale di Alpitour che per il secondo semestre fiscale si concentra ora sulle partenze estive da maggio in avanti per il mare Italia, senza dimenticare però la coda invernale dei viaggi tra febbraio e aprile. “Per la prossima stagione calda abbiamo già 500 mila posti volo, tra Neos e altre compagnie, pronti a essere pacchettizzati – conclude Seghi -. Un’ultima novità sales importante, oltre alla Flexy Bag, è infine l’incentivazione per le vendite effettuate tramite il sistema di prenotazione proprietario online Lyte, che riconosce alle agenzie un ulteriore 2% di commissione”.

