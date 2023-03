Ecco Serena: la nuova assistente digitale di Corsica Sardinia Ferries Dopo il lancio della nuova app a settembre dell’anno scorso, Corsica Sardinia Ferries presenta ora l’assistente digitale Serena. Programmata per dialogare con tutti e per soddisfare i diversi tipi di domande, attraverso le faq, o per risolvere dubbi e rispondere a richieste di informazioni, Serena accompagnerà gli utenti per tutto il percorso di consultazione, fino alla conferma del biglietto. L’assistente apparirà sullo schermo di ogni dispositivo, anche mobile, dopo la selezione della traversata, e sarà sempre disponibile e precisa, fino a proporre uno sconto dedicato e su misura per ciascun utente, in base al viaggio selezionato, alle prestazioni e alle disponibilità.

