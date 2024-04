E’ in calendario a maggio da Barcellona a Roma la nuova crociera Seminar at Sea di Rcl Sarà una crociera da Barcellona a Roma, in programma dal 5 al 9 maggio, il secondo appuntamento con i Seminar at Sea di Royal Caribbean International dedicati agli agenti di viaggio di Europa, Medio Oriente e Africa. Dopo il successo dell’esperienza dell’anno scorso, la Oasis of the Seas ospiterà a bordo ben 400 agenti, nuovi al settore delle crociere o nuovi al brand, al fine di vivere un’esperienza diretta di ciò che sono le vacanze Rcl. Gli adv potranno vivere appieno Royal Caribbean in più modi. A partire dalle sessioni di formazione personalizzate del seminario che saranno disponibili in sei lingue: francese, tedesco, italiano, spagnolo, norvegese e inglese. Le sessioni saranno interattive e comprenderanno attività, dai giochi di ruolo ai quiz, che daranno agli agenti una visione d’insieme, oltre a strumenti e risorse che potranno sfruttare per pianificare la vacanza per i loro clienti. Gli agenti scopriranno anche la gamma di emozioni, opportunità per rilassarsi ed esperienze per tutte le età della Oasis. I punti salienti includono: il ponte piscina di ispirazione caraibica, completo del trio di scivoli Perfect Storm e dell’acquapark per bambini Splashaway Bay, l’Ultimate Abyss, uno scivolo a secco di dieci piani, e lo Spotlight Karaoke, uno dei tanti punti caldi per trascorrere una serata in perfetto stile downtown. Per quanto riguarda l’intrattenimento, i partecipanti potranno assistere a produzioni in scala reale su quattro palcoscenici: aria, ghiaccio, acqua e teatro, tra cui il famoso spettacolo di Broadway Cats e l’AquaTheater Aqua80. Inoltre, per la prima volta, i partecipanti potranno sperimentare escursioni a terra in alcune destinazioni selezionate. “Sono entusiasta di accogliere a bordo un gruppo così numeroso di agenti e di dare loro la possibilità di sperimentare ciò che rende tanto popolari le nostre vacanze – spiega l’associate vice president Emea region di Royal Caribbean International, Gianni Rotondo -. Il successo dello scorso anno ha dimostrato l’impatto positivo di questo evento, che offre agli agenti di tutta Europa una grande opportunità di comprendere realmente il marchio e ciò che rende le nostre vacanze memorabili”. Condividi

