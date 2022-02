Ducrot, Viaggi dell’Elefante: un buon inizio di 2022 fa ben sperare per la piena ripresa

Arabia Saudita, Maldive e Dubai. Sono le mete hot dell’inizio 2022 griffato Viaggi dell’Elefante. Perché se è vero che in questo periodo si viaggia un po’ a esclusione, andando a proporre solo le mete raggiungibili, sembra proprio che i luoghi caldi, meglio ancora se con il bel mare e la cultura, rimangano i preferiti della clientela del tour operator capitolino. “Subito dopo le feste natalizie il lavoro è tornato ed è stato registrato un aumento di preventivi – racconta il proprietario e amministratore del to, Enrico Ducrot -. Questo trend positivo fa ben sperare per la tanto attesa ripresa che dovrebbe riguardare la primavera/estate 2022. Da aprile auspichiamo in un rafforzamento dei corridoi turisti, come fanno tutti gli altri mercati della Comunità europea ”.

E non bisogna dimenticare la programmazione Italia, al momento ancora work in progress, ma a cui Viaggi dell’Elefante tiene particolarmente. Tanto più che da quest’anno, oltre ai già noti affiliati Ecoluxury, ve ne saranno di nuovi, pronti a coadiuvare il lavoro di vendita di pacchetti sul suolo nazionale. Un altro fondamentale contributo sarà rappresentato dalle collaborazioni con gli enti del turismo per un’attività di co-marketing a tutto tondo.

Nonostante la pandemia, nel 2021 Viaggi dell’Elefante è comunque riuscito ad organizzare la quarta edizione della Ecoluxury Fair. Proprio per il grande successo ottenuto, con espositori, sponsor e patrocini, anche quest’anno l’evento sarà programmato. La fiera si terrà, sempre nella cornice romana, il 10, 11 e 12 novembre 2022 con un importante incremento del numero dei partecipanti.