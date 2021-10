Dimensione Turismo presenta la Dubai di Expo con opzione estensione mare a Ras Al Khaimah

Pacchetti a partire da soggiorni di tre notti con voli Emirates da Milano, Roma, Bologna Venezia, incluso il biglietto per l’Expo (da 820 euro in doppia). Il tutto con la possibilità di aggiungere l’estensione mare all’emirato di Ras Al Khaimah. Dimensione Turismo presenta la propria proposta sulla città emiratina legata all’Esposizione Universale in corso di svolgimento.

Molte le opportunità per i viaggiatori: “In quale altro luogo del mondo è possibile cavalcare le dune del deserto, viaggiare a bordo di una mongolfiera e sciare su una pista indoor in un’unica vacanza? – si legge infatti in una nota del to -. Capitale dell’omonimo emirato, situata a sud del Golfo Persico, nella penisola Araba, Dubai è una meta fuori dall’ordinario, in grado di stupire e conquistare anche i viaggiatori più esigenti. Sfavillante città dei record e dei contrasti, sorta nel deserto degli Emirati Arabi come un miraggio, Dubai ospita opere di architettura tra le più sorprendenti al mondo, i resort più lussuosi, i centri commerciali più esclusivi, oltre a offrire un’ampia gamma di attività outdoor capaci di regalare forti emozioni e viste mozzafiato”.