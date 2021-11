Dimensione Turismo presenta la Cipro di Capodanno

Soggiorno strategico a Limassol, per visite stimolanti ma con ritmi rilassati alla scoperta di percorsi autentici e suggestivi. E’ la Cipro di Capodanno di Dimensione Turismo. “Esplorare quest’isola antichissima e colma di suggestioni in un clima mite è infatti un privilegio che ci si può concedere anche in inverno”, si legge in una nota del to. La proposta prevede la mezza pensione con voli da Milano Malpensa, guida parlante italiano e accessi ai siti archeologici inclusi.

Tra le tappe più suggestive, l’antico regno di Curium, città-stato con il suo magnifico anfiteatro greco-romano del II secolo a.C. e la villa di Eustolio, Petra Tou Romiou, la spiaggia che secondo la mitologia ha dato i natali ad Afrodite, nonché Panagia Chrysopolitissa, chiesa bizantina del XIII secolo. A Pafos, capitale europea della cultura nel 2017, si ammirerà quindi la casa di Dionisio, risalente al II secolo a.C. e posta all’interno del parco archeologico di Kato Pafos, con pavimenti a mosaico tra i più belli del Mediterraneo Orientale e il celebre sito delle Tombe dei Re. La parte vecchia di Nicosia, capitale dell’isola, cinta dalle antiche mura veneziane, racchiude al suo interno un dedalo di vicoli e case tradizionali e un eccezionale patrimonio storico-artistico. Il programma prevede inoltre la visita dell’antica cattedrale ortodossa in stile gotico di Santa Sofia, situata oltre la frontiera nella parte turca dell’isola, eretta dai Franchi dove furono incoronati i re di Cipro dal XII al XVI sec.

Poi l’escursione ai monti Troodos, con una prima sosta alla chiesa di Asinou, prezioso gioiello architettonico con un notevole ciclo di affreschi bizantini, e a Kakopetria, caratteristico paesino sulla collina pedemontana, con un centro storico tra i più antichi e caratteristici dell’isola. E ancora la visita di alcune delle famosissime chiese bizantine protette dall’Unesco. Previsto anche un percorso alla scoperta del più antico e famoso vino dell’isola, la Koumandaria, celebre in tutto il mondo. Dopo la tappa al castello di Kolossi, costruito nel XV secolo sulle rovine di una fortezza risalente all’inizio del XIII, di proprietà dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme e poi dei cavalieri Templari, il percorso si completerà con la visita del vicino villaggio di Erimi e il suo museo del Vino e con una degustazione nella storica cantina di Linos. Il viaggio attraverso la storia millenaria di Cipro verrà completato dalla visita ai ponti veneziani di Tszelefos ed Elia, giungendo poi al monastero di Kykkos fondato nel 1100, e poi al complesso di San Giovanni Lampadistis, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Altro luogo incantevole è infine la località di Lefkara.