Dimensione Turismo: da Bergamo il volo speciale 2023 per il Kaya Artemis sulla baia di Famagosta Ripartono i voli speciali di Dimensione Turismo per Cipro Nord e il Kaya Artemis Resort & Casino. Quest’anno il collegamento sarà effettuato da Bergamo con voli Cyprus Airlines ogni lunedì dal 17 luglio al 4 settembre, per soggiorni di sette giorni in formula nella struttura della baia di Famagosta. Il 5 stelle Kaya Artemis appartiene al gruppo turco Kaya ed è noto per la sua spiaggia e i servizi di livello. Prodotto di punta dell’offerta Dimensione Turismo, il tour operator ha creduto in questa destinazione per 14 anni, offrendo un viaggio all’insegna del relax e della comodità in formula ultra all-inclusive. Dal 2009 più di 20 mila persone hanno scoperto e amato l’isola, con una percentuale del 25% di repeaters.

