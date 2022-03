Debutta ad aprile il Concorde el Salam di Sharm, primo Club egiziano di Atelier Vacanze

Sarà il primo Atelier Club in Egitto e verrà inaugurato a Sharm el Sheikh il prossimo aprile: il Concorde el Salam è la grande novità dell’estate 2022 del tour operator napoletano. «Il mare Italia resta senz’altro il porto sicuro per tutti i turisti tricolori e anche quest’anno avrà il suo enorme bacino d’utenza – racconta la ceo di Atelier Vacanze, Federica Amato -. Oltre ai nostri due club in esclusiva, in Cilento e a Tropea, abbiamo quindi deciso di ampliare sensibilmente la programmazione dei nostri Atelier Premium nella Penisola, passando da uno a sette. Ma anche l’Egitto, e Sharm el Sheikh in particolare, saranno destinazioni sulle quali puntare. Già da questi mesi notiamo infatti un forte aumento della domanda sulla destinazione per la stagione estiva. Una grossa mano ce la darà perciò senz’altro il nuovo Atelier Club Concorde el Salam. Porremo poi particolare attenzione su Croazia e Mediterraneo, dove abbiamo intenzione di effettuare nuovi investimenti».

Con la prospettiva di un rapido incremento delle prenotazioni, il to napoletano ha intenzione quindi di proporre fin da subito tariffe interessanti, senza dover apportare continue variazioni di prezzo. Il tutto, con l’obiettivo di favorire soprattutto l’advance booking. Per il 2022 Atelier Vacanze ripropone poi la campagna commerciale “Intanto prenoto”, che prevede solo un blocca prezzo di 100 euro e la possibilità di annullare, senza pensieri, fino a 20 giorni prima della partenza. «Non solo – conclude Federica Amato -: in occasione della Bmt di Napoli, abbiamo riservato un piano di incentivazione ad hoc dedicato a tutte le agenzie che visiteranno il nostro stand».