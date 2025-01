Crescono ancora gli investimenti Eden in comunicazione. Al via la campagna crossmediale 2025 Crescono ancora gli investimenti Eden in comunicazione. E’ partita ieri la nuova campagna crossmediale del brand seamless di casa Alpitour per lo spot Incredibile ma Eden, che già l’anno scorso aveva visto il budget dedicato salire da 4 a 5 milioni di euro. E per il 2025 l’impegno è stato ulteriormente aumentato, sottolinea una nota dell’operatore. L’obiettivo è quello di sempre: rafforzare ulteriormente la awareness e la consideration del marchio che si rivolge a un pubblico ampio, offrendo un’esperienza di viaggio caratterizzata da affidabilità, prezzi competitivi e “zero sbatti”; il claim distintivo della comunicazione. Lo spot, disponibile nei formati da 30 e 15 secondi, ripropone lo storytelling degli scorsi anni, arricchito da alcune scene inedite, e un voice over che ne scandisce il racconto. On air da ieri, domenica 26 gennaio sino al 15 febbraio sui principali canali tv, ctv e ott (Netflix e Prime Video), sarà anche sui canali digitali fino a fine del mese prossimo con un’ampia pianificazione su Google e Meta. Insieme alla campagna televisiva, sarà inoltre lanciata un’importante iniziativa commerciale, comunicata attraverso un codino finale allo spot, che consentirà di usufruire di uno sconto fino a 200 euro a camera per tutte le prenotazioni con volo Neos e di almeno sette notti in doppia, effettuate dal 26 gennaio al 15 febbraio. “Abbiamo anticipato la nostra campagna di qualche settimana rispetto allo scorso anno per rispondere alle nuove abitudini di prenotazione dei viaggiatori – spiega Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer -. Attraverso il concept creativo di questo spot vogliamo ribadire, in modo ironico e divertente, quanto possa essere complicato organizzare una vacanza in autonomia tra opzioni, tariffe e servizi da considerare”. A completare l’offerta tv ci saranno pure alcuni format speciali, come il gioco Domanda e Risposta, in onda su Sky e Discovery, e diverse altre iniziative con l’intento di raggiungere il pubblico in modo fresco e coinvolgente. Tra queste, la nuova collaborazione con Radio 105 che darà un tocco divertente alla campagna con spot promo e il contest organizzato con La Carovana di 105, partecipando al quale gli ascoltatori potranno indovinare le mete misteriose di Eden e vincere due viaggi. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, il brand sarà protagonista su Spotify con contenuti audio e video e sponsorizzerà la playlist Alta Rotazione per due settimane. Nel media mix non mancheranno infine le testate lifestyle rivolte principalmente alle nuove generazioni, come Cosmopolitan, che porterà la filosofia “zero sbatti” sui propri social, e The Wom, che insieme a Eden porterà in vacanza 20 follower che potranno vivere un’esperienza a Sharm el Sheikh, ospiti del Domina Coral Bay, pronti a condividere ogni emozione sui social. Condividi

