Cresce l’offerta Ota Viaggi con dieci nuove strutture extra catalogo per l’estate 2022

Si arricchisce l’offerta Ota Viaggi per l’estate 2022. L’operatore capitolino aggiunge infatti una decina di strutture extra catalogo, tutte consultabili all’interno del proprio sito. Le nuove proposte comprendono quindi il siciliano hotel Club Selinunte Beach, i pugliesi Family Village di Otranto Frassanito, Marelive di Torre Sant’Andrea, Villaggio Piano Grande e Green Park Village, entrambi a Vieste. In Calabria, invece, sono inclusi il Sybaris Costa Hotel e La Porta Del Sole di San Ferdinando, mentre in Campania si parla del Cristallo Palace Hotel Terme e del President Hotel Terme sull’isola di Ischia. Infine la Toscana, con il Baia Toscana Resort di Tirrenia.

Tutte e dieci le strutture rientreranno anch’esse nelle promo esclusive di Ota Viaggi già presentate con la recente pubblicazione del nuovo catalogo, come la Io Prenoto… Anticipa l’Estate e la campagna commerciale Prenota Prima, o altre dedicate a trasporti con pacchetto nave, più volo e trasferimenti e più trasferimenti oppure quelle dedicate alle famiglie e ai piccoli ospiti come bimbi gratis