Costa Toscana arriva a Civitavecchia per la presentazione in anteprima della nave

E’ arrivata a Civitavecchia la Toscana, nuova ammiraglia della flotta Costa Crociere. Nel porto laziale la nave verrà presentata in anteprima a istituzioni, stampa e agenti di viaggio, prima della partenza della sua crociera inaugurale, prevista per il 5 marzo da Savona.

“Costa Toscana è una nave innovativa, che interpreta pienamente la nuova esperienza di crociera, basata sull’esplorazione delle destinazioni, a cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi – spiega il direttore generale della compagnia, Mario Zanetti -. Il suo debutto è un momento importante nel nostro piano di ripartenza. Infatti, dopo la Toscana, un numero crescente di navi tornerà a operare, aggiungendosi a quelle già attualmente in servizio, sino ad arrivare alla prossima estate, in cui l’intera flotta sarà nuovamente operativa. Civitavecchia avrà ancora una volta un ruolo di primo piano, con le tre navi Costa più innovative (la stessa Toscana, oltre alla Smeralda e alla Firenze) che torneranno a fare tappa regolarmente in questo porto, per un totale di 106 toccate, quasi il doppio rispetto al 2021”.

La Toscana, in particolare, sarà a Civitavecchia tutti i venerdì dall’11 marzo al 29 aprile, per un itinerario di una settimana che visiterà anche Savona, Marsiglia, Barcellona, Valencia, Palermo. Dal 9 maggio al 21 novembre 2022, l’arrivo a Civitavecchia si sposterà poi al lunedì, con un nuovo percorso che comprenderà Napoli, Ibiza (Palma di Maiorca da metà ottobre), Valencia, Marsiglia e Savona.

Dal 13 aprile al 23 novembre, la Firenze sarà a Civitavecchia ogni mercoledì per crociere di una settimana verso Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari e Palermo. Dal 13 maggio 2022 sino a fine inverno 2022-23 sarà infine la volta della Smeralda, a Civitavecchia ogni venerdì per crociere di una settimana a Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca e Palermo.