Costa: Schiavon lascia. Luigi Stefanelli nuovo associate vp Sud Europa Giro di poltrone importante in casa Costa Crociere, che nomina Luigi Stefanelli nuovo associate vice president Sud Europa, mentre Carlo Schiavon, dopo 27 anni in azienda, lascerà il ruolo di country manager Italia, per dedicarsi a un nuovo progetto personale, continuando tuttavia a collaborare con la compagnia. Una laurea in economia aziendale e un master in bilancio societario, Stefanelli ha iniziato la propria carriera come consulente presso la Ernst & Young Financial Business Advisor a Roma, per poi entrare nel settore crocieristico, nel dipartimento di pricing & revenue management di Costa Crociere. Dalla fine del 2012 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in diversi Paesi: dapprima come business development & pricing director per l’area Asia Pacific & Australia, vivendo tre anni a Shanghai, successivamente, in Europa, prima come general manager per i brand Costa e Aida per i mercati Austria & Svizzera, e in seguito come general manager Central Europe con l’ampliamento delle sue responsabilità ai mercati di Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Alla fine del 2019 è stato nominato general manager per i mercati di Spagna e Portogallo e infine, da un anno a questa parte, è diventato general manager Spagna, Francia e Portogallo. A questi ora aggiunge anche la responsabilità dell’Italia. Impulso «Ritengo che questa nomina possa dare un grande impulso allo sviluppo commerciale della regione Sud Europa – sottolinea Roberto Alberti, svp & chief commercial officer di Costa Crociere -. Per noi questi mercati rivestono un ruolo fondamentale e, grazie alla grande esperienza internazionale maturata in questi anni da Luigi, siamo certi che riusciremo a essere ancora più efficaci nell’esecuzione della nostra strategia commerciale. «Ci tengo a ringraziare personalmente e a nome della compagnia Carlo Schiavon, per l’eccellente lavoro svolto in questi 27 anni all’interno della nostra azienda. Carlo è un professionista di grande spessore, ampiamente riconosciuto e apprezzato nel settore. Ha contribuito ad affermare il nostro brand in quello che per noi è il primo mercato e rimarrà per noi un punto di riferimento importante. Auguro a Carlo il meglio per il nuovo progetto professionale che ha deciso di intraprendere». Condividi

\r

Giro di poltrone importante in casa Costa Crociere, che nomina Luigi Stefanelli nuovo associate vice president Sud Europa, mentre Carlo Schiavon, dopo 27 anni in azienda, lascerà il ruolo di country manager Italia, per dedicarsi a un nuovo progetto personale, continuando tuttavia a collaborare con la compagnia. Una laurea in economia aziendale e un master in bilancio societario, Stefanelli ha iniziato la propria carriera come consulente presso la Ernst & Young Financial Business Advisor a Roma, per poi entrare nel settore crocieristico, nel dipartimento di pricing & revenue management di Costa Crociere.\r

\r

Dalla fine del 2012 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in diversi Paesi: dapprima come business development & pricing director per l’area Asia Pacific & Australia, vivendo tre anni a Shanghai, successivamente, in Europa, prima come general manager per i brand Costa e Aida per i mercati Austria & Svizzera, e in seguito come general manager Central Europe con l’ampliamento delle sue responsabilità ai mercati di Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Alla fine del 2019 è stato nominato general manager per i mercati di Spagna e Portogallo e infine, da un anno a questa parte, è diventato general manager Spagna, Francia e Portogallo. A questi ora aggiunge anche la responsabilità dell'Italia.\r

Impulso\r

«Ritengo che questa nomina possa dare un grande impulso allo sviluppo commerciale della regione Sud Europa - sottolinea Roberto Alberti, svp & chief commercial officer di Costa Crociere -. Per noi questi mercati rivestono un ruolo fondamentale e, grazie alla grande esperienza internazionale maturata in questi anni da Luigi, siamo certi che riusciremo a essere ancora più efficaci nell’esecuzione della nostra strategia commerciale.\r

\r

«Ci tengo a ringraziare personalmente e a nome della compagnia Carlo Schiavon, per l’eccellente lavoro svolto in questi 27 anni all’interno della nostra azienda. Carlo è un professionista di grande spessore, ampiamente riconosciuto e apprezzato nel settore. Ha contribuito ad affermare il nostro brand in quello che per noi è il primo mercato e rimarrà per noi un punto di riferimento importante. Auguro a Carlo il meglio per il nuovo progetto professionale che ha deciso di intraprendere».","post_title":"Costa: Schiavon lascia. Luigi Stefanelli nuovo associate vp Sud Europa","post_date":"2023-06-29T15:26:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1688052364000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448719","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_448720\" align=\"alignleft\" width=\"273\"] Giorgio Valenti[/caption]\r

\r

Qualche giorno fa è mancato Giorgio Valenti. Figura pionieristica, nel suo ruolo di direttore commerciale fu fondamentale per gli importanti traguardi raggiunti da Air Europe, la prima compagnia di charter italiana, così come fu rilevante il suo apporto per la nascita di Volare s.p.a., coprendo posizioni dirigenziali fino all’assorbimento da parte di Alitalia, o per l’operato in Livingston Air, dove fu attivo in qualità chief compliance officer. Il gruppo Nicolaus desidera ricordarlo pubblicamente, poiché con la sua scomparsa il mondo del turismo perde un’importante figura di riferimento. Qui di seguito il testo.\r

È davvero difficile riassumere in poche righe il suo percorso, ma desideriamo ricordare, per rendergli onore, alcuni passaggi chiave: figura pionieristica, nel suo ruolo di direttore commerciale fu fondamentale per gli importanti traguardi raggiunti da Air Europe, la prima compagnia di charter italiana, così come fu rilevante il suo apporto per la nascita di Volare s.p.a., coprendo posizioni dirigenziali fino all’assorbimento da parte di Alitalia, o per l’operato in Livingston Air, dove fu attivo in qualità chief compliance officer. In relazione alla sua attività di consulente strategico, nell’ambito dell’aviazione commerciale, dobbiamo a lui l’operato in Italia di diverse compagnie aeree europee, quali per esempio la spagnola Air Horizont e SmartLynx Italia, e l’evoluzione del loro modello di business.\r

\r

La sua arguta conoscenza del mercato aereo nazionale e internazionale, la sua dedizione al lavoro e la sua capacità di visione sono state preziose per tutto il panorama turistico italiano, così come per il nostro gruppo, e sono state fondamentali per imprimere un nuovo corso, in particolare, al nostro approccio alla programmazione aerea. Attraverso questo ricordo, vogliamo, quindi rendergli omaggio e ringraziarlo ancora una volta. Con la sua scomparsa, il mondo del travel perde un’importante figura di riferimento: lascia un vuoto incolmabile e sta a noi, ora, raccogliere il testimone soprattutto della sua profonda umanità, qualità che ispirava ogni sua azione e che cercheremo sempre di onorare al meglio. L’amministratore delegato Giuseppa Pagliara, il presidente Roberto Pagliara, il management e tutto il personale del gruppo Nicolaus desiderano esprimere pubblicamente cordoglio e vicinanza ai cari di Giorgio Valenti, ricordando con ammirazione e stima infinita la sua straordinaria professionalità.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il gruppo Nicolaus ricorda Giorgio Valenti","post_date":"2023-06-29T14:46:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688049966000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448710","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il percorso di recupero del gruppo Carnival, che chiude un secondo trimestre sopra le aspettative. In particolare i margini operativi lordi (ebitda rettificato) hanno raggiunto quota 681 milioni di dollari, posizionandosi nel quarto più elevato della forbice previsionale dello scorso marzo, compresa tra i 600 e i 700 milioni di euro. Il risultato è stato trainato da livelli di fatturato record, che tra aprile e giugno hanno raggiunto quota 4,9 miliardi di dollari. Grazie alla spinta di prenotazioni in costante crescita, la holding americana che, ricordiamo, include anche il brand Costa Crociere, pensa quindi di vedere i propri conti in bottom line tornare in territorio positivo a partire dal prossimo trimestre, per un dato rettificato che dovrebbe oscillare tra i 950 milioni e gli 1,05 miliardi di dollari. Il tutto, dopo aver però chiuso gli ultimi tre mesi ancora in rosso per 395 milioni.\r

\r

Nonostante il previsto miglioramento, l'anno per Carnival dovrebbe perciò concludersi ancora in negativo per un cifra compresa tra i 100 e i 250 milioni di euro. E ciò anche a causa del costante aumento dei costi operativi, che subiscono gli effetti di una pressione inflattiva in diminuzione più lenta del previsto. Ottime invece le stime dei margini operativi lordi per l'intero 2023. Grazie a un'occupazione prevista superiore al 100%, Carnival ritiene infatti di raggiungere un ebitda rettificato annuo compreso tra i 4,1 e i 4,25 miliardi di dollari.\r

\r

\"La wave season quest'anno è partita già verso la fine del quarto trimestre 2022 - spiega il ceo, Josh Weinstein -. Il trend ha poi accelerato costantemente fino a oggi. Le prenotazioni sono su livelli eccezionali e anche le tariffe medie stanno crescendo, grazie sia alle nostre attività commerciali, sia ai nostri investimenti promozionali. In Europa, in particolare, le prenotazioni registrate nel trimestre aprile - giugno, e riferite alla seconda parte dell'anno, hanno messo a segno una crescita in doppia cifra percentuale in volumi e tariffe, rispetto al medesimo periodo dell'anno pre-Covid 2019\".","post_title":"Gruppo Carnival: conti in netto miglioramento ma il 2023 chiuderà ancora in rosso","post_date":"2023-06-29T13:25:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688045140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448690","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aegean ha aperto il primo collegamento diretto da Atene ad Olbia: l’Airbus A320 della compagnia aerea greca è atterrato all’Aeroporto Olbia Costa Smeralda alle 18.55 di ieri, dove è stato accolto dallo staff della Geasar che ha omaggiato i passeggeri con dei dolcetti tipici sardi.\r

\r

Il collegamento con Atene prevede due voli alla settimana, il mercoledì e la domenica, sino al 17 settembre 2023.\r

\r

Salgono così a tre i nuovi mercati esteri collegati direttamente con lo scalo di Olbia, che per l'estate 2023 vede ampliato il proprio il network con 15 nuovi collegamenti, di cui 7 novità assolute, e la presenza di tre nuove compagnie aeree: Aegean, Aer Lingus e flydubai.\r

\r

Complessivamente l’Aeroporto di Olbia offre collegamenti per/da 76 destinazioni, di cui 55 internazionali e 21 domestiche in 22 Paesi.","post_title":"Aegean collega Olbia ad Atene con due voli alla settimana","post_date":"2023-06-29T11:20:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688037637000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà presentato al prossimo Hospitality Forum a Milano il nuovo rapporto 2023 sul mercato immobiliare alberghiero italiano a cura di Scenari Immobiliari, in collaborazione con Castello Sgr. L'evento si terrà il prossimo mercoledì 5 luglio, dalle 9.30 alle 17.30 presso palazzo Lombardia.\r

\r

Dopo l’apertura dei lavori di Mario Breglia (Scenari Immobiliari) e Giampiero Schiavo (Castello Sgr), si terrà l’intervento su “Inflazione, pil, crescita o recessione: impatti sull’economia del turismo” a cura di Fabio Fois (head of investment research presso Anima sgr), cui seguirà la presentazione del rapporto. Sarà poi la volta della tavola rotonda il Rilancio dell'industria turistica italiana tra infrastrutture e pnrr, a cui parteciperanno Martina Riva (assessore a Sport, turismo e politiche giovanili del comune di Milalno), Andrea Corsini (assessore al turismo regione Emilia Romagna – in video) e Carlo Borgomeo di Assaeroporti. Successivamente si terrà il panel di commento Finanziare la crescita: il ruolo delle banche e dei fondi di credito con la partecipazione di Pietro Mazzi (Intesa Sanpaolo), Luca Pellegrino (Banco Bpm), Lorenzo Vianello (Unicredit) e Ben Eppley (Apollo Global Management). Seguirà il confronto Diamo voce al mercato con interventi di Claudia Bisignani (Jones Lang Lasalle), Francesco Calia (Cbre Hotels), Antonio Cipparrone (Rothschild), Dante Filippello (Mediobanca) e Giacomo Liberti (Lazard).\r

\r

Il programma proseguirà quindi con la tavola rotonda le Opportunità per il mercato alberghiero del lusso con un intervento introduttivo a cura di Alina Minut (Str), a cui parteciperanno Valeriano Antonioli (Lungarno Collection), Emilio Bogado (Belmond), Gianleo Bosticco (Marriott International), Francesco Cefalù (Mandarin Oriental) e Mario Ferraro (Smeralda Holding).\r

Sarà poi il momento del panel Investire nel mercato alberghieri in Italia, con interventi di Charles Blackburn (Oaktree Capital Management), Gonzalo Garcia Lago (Azora), Chris Papachristophorou (Invel Real Estate) e Chiara Caruso (Gruppo Cdp). In chiusura la tavola rotonda Nuove forme di ospitalità, con la partecipazione di Marco Celani (Italianway), Gabriele Coen (Numa Group), Michele Diamantini (Halldis), Piergiuseppe Trigona (Sonder) e Giacomo Trovato (Airbnb).\r

\r

Sono stati invitati a partecipare anche Attilio Fontana (presidente regione Lombardia), Daniela Santanchè (ministro del Turismo), Bernabò Bocca (Federalberghi), Maria Carmela Colaiacovo (Associazione Italiana Confindustria Alberghi) e Charles Forte (Rocco Forte Hotels).","post_title":"Si terrà il prossimo 5 luglio a Milano l'Hospitality Forum 2023 di Scenari Immobiliari","post_date":"2023-06-29T11:11:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688037115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448663","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama 'Love the Philippines' la nuova campagna di comunicazione del Paese, lanciata in occasione della celebrazione 50° anno di fondazione del Dipartimento del Turismo (Dot).\r

\"Celebriamo i cinquant'anni del Dot e diamo il benvenuto a questa nuova era del turismo per il nostro Paese; accogliamo questa grande opportunità di reintrodurre le Filippine nel mondo - ha dichiarato il Segretario del turismo Christina Garcia-Frasco -. Love the Philippines nasce nel cuore di ogni singolo filippino, dalla grazia e dall'ospitalità con cui accogliamo ogni visitatore che arriva sulle nostre coste, nelle nostre comunità e nelle nostre case. Il claim della nuova campagna è un riconoscimento delle nostre meraviglie naturali, della nostra storia, cultura e della nostra diversità”.\r

Frasco ha sottolineato come le Filippine siano uno dei \"18 Paesi più ricchi di biodiversità al mondo, un patrimonio di tradizioni, un’esplosione di sapori ed esperienze gastronomiche, un insieme di popolazioni native e comunità creative che, con il loro lavoro, hanno salvaguardato la dignità e l'integrità dell'identità nazionale (...) la storia delle Filippine deve ancora essere raccontata”.\r

In questa prima parte del 2023, dal 1° gennaio al 26 giugno, la destinazione ha accolto 2.641.993 visitatori ed è vicina a superare i 2,65 milioni di arrivi registrati nel 2022. Secondo il Philippine Tourism Satellite Accounts del 2022, la quota del valore aggiunto lordo diretto del turismo nell'economia filippina, misurata dal Prodotto Interno Lordo (PIL), è stata stimata al 6,2%. Nel Paese si registra anche un aumento dell'occupazione nelle imprese legate al turismo, con 5,35 milioni di posti di lavoro stimati per il turismo lo scorso anno.\r

","post_title":"'Love the Philippines': la nuova campagna di comunicazione celebra cultura, natura e diversità","post_date":"2023-06-29T10:05:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688033140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A Santa Margherita di Belice (AG), piccolo borgo siciliano risorto dal devastante terremoto del 1968, nel magnifico scenario dello storico Palazzo Filangeri-Cutò, ovvero in quel che è la Donnafugata del romanzo “Il Gattopardo”. Attese almeno 15 mila presenze (il 5 agosto alle ore 21) per la consegna del 18° Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, mentre per il ciclo del Festival Gattopardiano arriveranno circa 50mila turisti nei meravigliosi territori della Costa del Mito, 150 chilometri di costa sabbiosa e riserve naturali, su cui si affacciano antichi borghi.\r

\r

La cerimonia del Premio, infatti, è programmata all’interno del Festival Gattopardiano che prenderà il via il 3 agosto tra letture e incontri con gli autori, la musica con noti artisti e l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’alta cucina, il vino delle migliori cantine e l’ottima pasticceria della Sicilia sud-occidentale: saranno presentati il timballo del Principe e il Trionfo di Gola, obbedendo alle citazioni del “Gattopardo”, occasione imperdibile per conoscere le tradizioni e le produzioni dei grani antichi locali, nonché la genuinità delle produzioni agricole autoctone.\r

\r

Siamo nell'intera area dei Sicani, nella terra di Planeta, Settesoli, Feudo Arancio di Cellaro, Barbera, Serra Ferdinandea, Feudi del Pisciotto, Tenuta Stoccatello, Masseria del Carboj, con una DOC di riferimento spinta dal Cavaliere Planeta, tra le più interessanti del panorama enologico. Ma è anche la zona di Menfi, bandiera Blu per il mare pulito e Bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino.\r

\r

Il Premio viene istituito nel 2003 per valorizzare e interpretare il legame profondo dell’autore del “Gattopardo” Giuseppe Tomasi, con i luoghi e il paesaggio, fonte di ispirazione di uno dei romanzi più tradotti del ‘900, e che, a sua volta, ispirò il film capolavoro di Luchino Visconti, passato alla memoria per le scene indimenticabili del sontuoso ballo.\r

\r

Il Premio Tomasi e il Festival Gattopardiano sono organizzati dal Comune di Santa Margherita di Belice, guidato dal sindaco Gaspare Viola, e dall’Istituzione Tomasi di Lampedusa, presieduta da Deborah Ciaccio, con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato regionale del Turismo e in collaborazione, tra gli altri, con la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi. Il Premio ha la direzione scientifica di Bernardo Campo, già presidente del Parco archeologico della Valle dei Templi e commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia.La manifestazione, per la parte letteraria, si avvale della direzione artistica di Antonella Ferrara, presidente del Taobuk di Taormina.","post_title":"Costa del Mito, migliaia di turisti attesi per il Festival Gattopardiano","post_date":"2023-06-28T15:12:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687965127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto solo dallo scorso novembre il nuovo Ama Stay di San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige, ma per la sua prima estate già lancia un concept inedito, l'Ama Community, in linea peraltro con la propria vocazione originaria di struttura dedicata agli smart worker, ai nomadi digitali e agli amanti della vacanza nella natura. \"Il nostro obiettivo è quello di creare uno scambio tra i nostri ospiti, la comunità locale e il nostro team, sia in loco, sia in forma digitale\", spiega il direttore generale di Ama Stay, Markus Promberger.\r

\r

Tra tavoli comuni, spazi di coworking e bar e ristorante aperti al pubblico, il team della proprietà altoatesina ha quindi dato vita a spazi condivisi che hanno il preciso scopo di favorire l’incontro in modo sereno e spontaneo. \"La struttura è progettata in modo tale da creare luoghi d'incontro naturali. In questo modo, la popolazione locale entra in contatto con gli ospiti e il nostro team internazionale. Questo rispecchia la nostra filosofia\", prosegue Promberger.\r

\r

Le persone che soggiornano nel workation residence hanno così la possibilità di fare ogni giorno conoscenze proficue e stimolanti, in grado da una parte di dare una marcia in più ai loro progetti lavorativi, dall’altra di far nascere amicizie sincere e durature. Non solo di ambienti fisici, però, è costituita l’Ama Community: sebbene ancora in fase iniziale, è in programma uno spazio digitale concepito per coltivare e mantenere i rapporti nati tra le mura di Ama Stay, in modo che quanto emerso durante la permanenza possa essere, nel tempo, realizzato in modo agevolato ed efficace. Questa rete sarà sostenuta e incentivata da una serie di attività organizzate dalla struttura e rese fruibili in forma di workshop, gli Ama Community Days, ed eventi ad hoc allestiti per gli ospiti e per le persone interessate nei dintorni.","post_title":"Ama Stay lancia il concept Ama Community, per favorire le relazioni tra ospiti, staff e locali","post_date":"2023-06-28T10:16:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687947391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non si calmano le acque attorno alla diatriba tra l'aeroporto di Forlì e Aeroitalia, dopo la rescissione del contratto fra Go To Travel, 100% partecipata della società di gestione del Ridolfi e la compagnia aerea.\r

\r

F.A. Srl ha convocato per domani, mercoledì 28 giugno, una conferenza stampa che tratterà \"la risoluzione di tutti gli impegni contrattuali sottoscritti con la compagnia aerea Aeroitalia\" e sarà anche \"l'occasione per fare il punto sulla stagione estiva in corso e sugli sviluppi dei prossimi mesi circa l’attività di volo dell’Aeroporto “Luigi Ridolfi”.\r

\r

Ieri era stato Andrea Stefano Gilardi, business aviation, communication and marketing di Forlì Airport, a commentare l'accaduto, in un'intervista rilasciata al TgR dell'Emilia Romagna: il manager ha evidenziato come \"L'ultimo sia stato solo la punta dell'iceberg\" di una serie di problematiche che si sono manifestate sin dal 26 marzo scorso, data di inizio del contratto di collaborazione tra la compagnia e lo scalo di Forlì.\r

Disservizi\r

Gilardi ha parlato di \"profonde inadempienze e disservizi nei confronti dei passeggeri che avevano acquistati i biglietti per la partenza da Forlì\", ultimi dei quali sabato scorso con la cancellazione dei voli per Cosimo e Pantelleria e il decollo con ore di ritardo per Lampedusa.\r

\r

Secondo Gilardi la summer lascia spazio all'ottimismo: \"Al di là delle fantasiose ricostruzioni di controparte (Aeroitalia, ndr), abbiamo più di 30.000 passeggeri che hanno dato fiducia all'aeroporto. La vera priorità è dare una risposta puntuale ai passeggeri che hanno acquistato i biglietti e che devono essere tutelari\". Nelle prossime ore saranno comunicati ai passeggeri che avevano prenotato il proprio viaggio i vettori che sostituiranno i voli che erano stati programmati da e per Forlì con Aeroitalia. Lunedì i voli per Catania e Oradea sono stati riprogrammati con la compagnia Raf-Avia, con base a Riga, in Lettonia.","post_title":"Aeroporto Forlì fa chiarezza su Aeroitalia. Gilardi: \"Profonde inadempienze\"","post_date":"2023-06-27T11:50:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1687866642000]}]}}