Costa lancia il Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo

Rendere le città toccate dalle crociere non più solo destinazioni turistiche, ma comunità con cui costruire un percorso condiviso per valorizzare le eccellenze del territorio e fare di sostenibilità e inclusività dei modi di essere e dei valori da condividere. Così il direttore generale Mario Zanetti ha annunciato il nuovo “Manifesto di Costa per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo”: un decalogo di buone pratiche declinate in tutti e tre i pilastri della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

”Da questi concetti tanto semplici quanto necessari – ha spiegato Zanetti durante la presentazione in anteprima di Costa Firenze, organizzata oggi a Savona – noi partiamo per costruire un dialogo con tutti gli stakeholder, al fine di lavorare insieme per la protezione dell’ambiente, nonché per la valorizzazione delle eccellenze e delle culture locali. Ma anche per costruire dei ponti tra quest’ultime, le vere anime del nostro Paese, e le generazioni più giovani”.

Un concetto che si sta già traducendo in una serie di azioni concrete. Per esempio con la città di Firenze, dalla cui collaborazione è nata proprio la nuova nave che farà il suo debutto domenica prossima con un itinerario di sette giorni nel Mediterraneo occidentale. “In tempi normali noi contiamo su 14 milioni di visitatori all’anno, inclusi i flussi dei passeggeri delle crociere – ha sottolineato il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella -. Chiaro quindi che in alcune zone della città abbiamo un problema di sostenibilità. E’ per questo che insieme a Costa abbiamo ragionato per costruire nuovi percorsi, in grado di portare i turisti anche nei luoghi meno conosciuti. Perché lavorare insieme sulla distribuzione dei flussi è un modo per sostenere la qualità del turismo e dare la giusta immagine di un comparto importante come l’industria delle crociere”.

Un approccio nuovo che per Costa non si limiterà peraltro alla sola città di Firenze. Proprio alla luce di tali esigenze, ha infatti aggiunto Zanetti, “stiamo estendendo il tempo di fermo a terra delle navi, in modo da consentire l’organizzazione di tour più lunghi e diversificati, in grado di andare a toccare anche i luoghi meno conosciuti ma altrettanto meritevoli delle destinazioni toccate dalle nostre crociere”.