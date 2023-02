Costa Crociere ritorna in Asia dal prossimo giugno con la Serena Rientrerà in servizio prima del previsto la Costa Serena in Asia: da giugno a settembre 2023 la nave sarà infatti impegnata in un programma di crociere charter, realizzato in collaborazione con partner locali. La firma degli accordi commerciali è avvenuta a Dubai, a bordo della Toscana, ammiraglia della flotta operativa nel golfo Arabico per tutto l’inverno 2022/23. Alla cerimonia erano presenti Mario Zanetti e Roberto Alberti, direttore generale e svp & chief commercial officer di Costa Crociere, nonché i rappresentanti dei dieci partner locali che sosterranno il nuovo programma di Costa Serena in Asia. “La ripartenza di Costa Serena, in anticipo rispetto a quanto avevamo annunciato in precedenza, è una ulteriore conferma del crescente apprezzamento delle nostre crociere in tutti i mercati del mondo dove operiamo – ha sottolineato lo stesso Zanetti -. Questi nuovi itinerari sono un segnale importante per la ripresa del settore in Asia, frutto della nostra storica presenza e del nostro consolidato rapporto con i partner locali, oltre che della recente riapertura alle crociere di alcuni paesi dell’area”. Le crociere che la Serena offrirà in Asia nel 2023 sono in tutto trenta. Sei, a giugno 2023, saranno dedicate il mercato della Corea del Sud; da luglio a settembre 2023 sono invece previste altre 24 crociere per il mercato di Taiwan. Gli itinerari, della durata dai quattro ai sette giorni, comprendono alcune delle località più belle dell’Estremo Oriente, in particolare del Giappone, come Sasebo, Kagoshima, Otaru, Hakodate, Naha, Miyakojima, Ishigaki. Le partenze sono previste dai porti di Busan, Sokcho e Pohang in Corea del Sud, e di Keelung, a Taiwan. La Serena è una nave battente bandiera italiana, costruita da Fincantieri ed entrata in servizio nel 2007. Ha una stazza lorda di 114 mila tonnellate e può accogliere sino a 3.780 ospiti. Prima della pausa nelle operazioni, iniziata a fine gennaio 2020, la nave offriva crociere in Estremo Oriente, con partenze dalla Cina.

