Cin, prorogato al primo gennaio il termine per l’iscrizione È stato spostato al primo gennaio 2025 il termine entro cui i proprietari di immobili destinati a affitti brevi sono tenuti a munirsi del Codice identificativo nazionale (Cin). L’annuncio è arrivato dal ministero del turismo che con un avviso ha fatto sapere che il termine è stato prorogato in considerazione della finalità della Banca dati delle strutture ricettive (Bdsr) “L’individuazione di un termine unico – ha spiegato il ministero – è finalizzata altresì a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della Bdsr, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del Cin”. “Per garantire una transizione più efficace e supportare le imprese nel passaggio alle nuove disposizioni – ha dichiarato il ministro Daniela Santanché – il ministero ha prorogato i termini per l’adeguamento fino a gennaio 2025, anche al fine di evitare di incorre in sanzioni come previsto dalla riforma. Ancora una volta questo Governo porta avanti le proprie azioni ascoltando il settore e venendo incontro alle sue esigenze”. Condividi

