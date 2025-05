Costa Crociere: i cluster delle Land Destinations che soddisfano tutti i clienti Prosegue il percorso di Costa Crociere, strategico e coerente, sempre focalizzato sul valore per il cliente finale. «Il nostro obiettivo è quello di razionalizzare e ridisegnare il portafoglio delle Land Experiences. Grazie a un intenso lavoro di ricerca le abbiamo rese più mirato per le esigenze dell’ospite e più comunicabili e gestibili nel processo di vendita da parte degli agenti di viaggio. – afferma Luigi Stefanelli, vp worldwide sales di Costa Crociere – L’innovazione ha portato a una categorizzazione nata dall’ascolto delle adv e da profonde analisi. Ci sono due tipologie di clienti: coloro che vogliono vivere la destinazione in totale libertà e coloro che invece vogliono essere guidati durante l’esperienza di scoperta. Per i primi è stato pensato il cluster Go Round, che intercetta anche quel segmento di domanda, offrendo però gli standard di Costa Crociere. A bordo è disponibile un servizio di “ticketing” per acquistare l’hop-on hop-off, evitando code e complicazioni, oppure un transfer che porta dalla nave al centro città, dove poi girare per conto proprio. Nell’ambito delle Land Destinations è stato fatto un lavoro di segmentazione molto specifica. – prosegue Stefanelli, presentando i nuovi cluster – Nel pacchetto My Exploration (venduto con la tariffa Super All-Inclusive) sono incluse le See-it-all: 2 o 3 per città, sono adatte al cliente che vuole vedere il maggior numero di cose ascoltando le storie che rendono uniche le destinazioni e utilizzando al meglio il tempo disponibile. Poi ci sono le Icons, pensate per la visita specifica a un museo o a un’attrazione come l’Acquario di Genova, Il Colosseo, Il Rione Sanità di Napoli, La Sagrada Familia a Barcellona … Sono adatte ai clienti repeaters e garantiscono un accesso prioritario. A volte nel settore crociere si dice: ho già fatto quell’itinerario, perché ripeterlo? – continua Stefanelli – Ma se pensiamo ai beni che abbiamo nel bacino del Mediterraneo, ogni destinazione offre davvero tante proposte diverse! C’è poi il cluster Fun for Family. Per rendere piacevole l’esperienza anche ai genitori abbiamo identificato delle escursioni nel corso delle quali i bambini vengono intrattenuti con delle attività ad hoc. Ad esempio a Barcellona, mentre mamma e papà visitano Casa Batlò, i bambini fanno una caccia al tesoro in compagnia degli animatori dello Squok Club. E infine le Extraordinary: per clienti esigenti che vogliono fare esperienze fuori dal comune e avventurose. Un giro in elicottero, l’immersione con gli squali, l’esperienza archeologica… Momenti da vivere: solo qui, solo ora e solo con Costa. Dopo aver ascoltato il feedback degli agenti, miglioreremo le nostre piattaforme per facilitare la vendita delle Land Destinations. – conclude Stefanelli – La nostra priorità è garantire lo sviluppo di sistemi che consentano alle adv di lavorare in modo facile e indipendente».

Chiara Ambrosioni

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489834 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il territorio delle Marche torna a essere protagonista della scena turistica con l’edizione 2025 dell’Itinerario della bellezza, il progetto promosso da Confcommercio Marche Nord che da otto anni valorizza i borghi dell’entroterra pesarese e che vanta, da quest’anno, 4 new entry. Con l’ingresso di San Costanzo, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme e Corinaldo, il circuito tocca quota 28 Comuni. Un’espansione significativa che rafforza la rete territoriale nata nel 2018, pensata per promuovere destinazioni poco conosciute ma ricche di storia, arte, cultura, natura ed enogastronomia. «Le Marche sono arte, sono storia, sono architettura - racconta l'onorevole Antonio Baldelli aprendo la conferenza stampa di presentazione del progetto, tenutasi oggi a Montecitorio nella prestigiosa Sala della regina -, ma anche sapori autentici e memoria viva. Dai resti romani di Fano al museo dei Bronzi dorati di Pergola, fino ai nostri teatri condominiali: tutto è bellezza. Questo itinerario è nato da una sfida raccolta da cinque sindaci visionari ed è diventato oggi un esempio concreto di riscatto territoriale». « Il progetto è nato come gesto d’amore verso questa terra - spiega Amerigo Varotti, ideatore del progetto -. Dalle nostre colline si vede il mare, su ogni collina una città fortificata, un teatro storico, un’attrazione. Ogni anno costruiamo itinerari tematici, sul mare, sul romanticismo, sul silenzio e sulla fede, con l’obiettivo di strutturare un vero ente di rete. Nel 2024, la Regione Marche ha registrato 2.725.811 arrivi e 11.795.484 presenze, con un incremento del +15% di turisti stranieri rispetto all’anno precedente». Il progetto si fonda su strumenti concreti: 130.000 copie della guida distribuite, la partecipazione a fiere nazionali e internazionali, press tour tematici (il prossimo con focus sull'enogastronomia) e una rete crescente di eventi locali. Tra le iniziative previste nei nuovi borghi: la Festa del Bustreng a Monte Cerignone, la Sagra della Polenta a San Costanzo (oltre 20.000 porzioni ogni anno), la Scuola della Crescia a Stacciola, la Notte dei Borghi a Monte Grimano Terme e il Jazz Festival a Corinaldo. Accanto al patrimonio culturale, il progetto valorizza anche le eccellenze agroalimentari, tra cui il prosciutto di Carpegna DOP, la Casciotta di Urbino DOP, l’olio extravergine di Cartoceto DOP, le tipologie di tartufo e il farro di Isola del Piano, oltre ai vini Bianchello del Metauro, Colli Pesaresi e Pergola DOC. [gallery ids="489842,489843,489844"] «È davvero un viaggio tra i nostri borghi, fatto di bellezza, emozione e sinergie - evidenzia Barbara Marcolini, vicepresidente Confcommercio Marche Nord -. Si creano relazioni tra sindaci, tra territori, tra amministratori. Questo è il valore aggiunto di un progetto che ha saputo unire l’entroterra al mare». Soddisfazione anche da parte dell’assessora regionale alla Cultura Chiara Biondi, che ha ribadito il valore strategico del progetto: «Grazie alla legge regionale sui borghi e a investimenti mirati, cultura e turismo camminano oggi insieme. Nelle Marche la cultura è impresa ed è una leva di sviluppo reale per il territorio». L'iniziativa si propone di supportare anche gli obiettivi di destagionalizzazione del territorio. «L’Itinerario della bellezza aiuta anche a promuove un territorio che va raccontato e valorizzato anche al di fuori dei periodi estivi - spiega Agnese Trufelli, direttore Confcommercio Marche Nord -. Grazie ai piccoli borghi, riusciamo a lavorare efficacemente sui mesi di spalla. E attraverso la rete dei poli culturali contribuiamo ad arginare lo spopolamento, offrendo nuove opportunità a territori che rischiavano l’abbandono». [post_title] => L'Itinerario della bellezza nelle Marche conquista 28 borghi e si presenta a Roma [post_date] => 2025-05-05T15:47:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746460031000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489835 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutto pronto all’Arbatax Park Resort & Spa per la riapertura del prossimo 16 maggio, con una stagione 2025 ricca di proposte e attività per tutte le età, nonché di appuntamenti alla scoperta del territorio. Tra le novità più rilevanti spicca il restyling dell’Hotel Telis, con circa 300 camere che sono state completamente ristrutturate, con nuovi arredi e pavimentazioni in travertino. Il complesso si conferma anche quest'anno una destinazione ideale per le famiglie, con un’ampia gamma di attività e servizi pensati per coinvolgere grandi e piccoli in un’esperienza indimenticabile tra natura, sport, intrattenimento e benessere. Tra le novità, c'è il rinnovato Vik Club (Very Important Kids), un vero e proprio mondo a misura di bambino che punta in particolare alla fascia d’età tra i 10 e i 13 anni. Per gli amanti dello sport, torna anche quest’anno il Cagliari Calcio Summer Camp, un’occasione per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni di vivere una settimana da veri calciatori. Non manca poi l’attenzione al benessere per tutta la famiglia grazie al programma LongAge Fitness, pensato per chi desidera mantenersi attivo e in salute anche in vacanza. Tra gli appuntamenti più attesi spicca “A Chent’Annos... a Tavola”, un evento gastronomico che omaggia la longevità degli abitanti dell’Ogliastra, una delle cinque Blue Zone del mondo. In questo viaggio tra tradizione e innovazione, chef di talento reinterpreteranno i piatti tipici locali con uno sguardo contemporaneo, raccontando non solo i sapori di una terra antica, ma anche i segreti del vivere a lungo. Per chi ama le leggende e le narrazioni popolari, l’evento “Istoria e Istrellas” regalerà un’immersione nelle storie antiche della Sardegna, attraverso performance teatrali e artistiche. Infine, l’Arbatax Park rinnova il suo impegno verso la sostenibilità ambientale con l’evento “Clean Up”, un’iniziativa collettiva che invita ospiti e collaboratori a prendersi cura del territorio. Spiagge, sentieri e aree naturali verranno ripuliti durante giornate dedicate, all’insegna della sensibilizzazione ecologica e del rispetto per la natura. [post_title] => L'Arbatax Park Resort & Spa riapre il 16 maggio: meta su misura per le famiglie [post_date] => 2025-05-05T13:21:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746451317000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' ancora più il segno che contraddistingue l'andamento del traffico passeggeri del sistema aeroportuale pugliese. Nei primi quattro mesi di quest’anno, infatti, gli scali di Bari, Brindisi e Foggia hanno registrato 2.927.000 passeggeri, pari ad una crescita del +13,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel dettaglio i passeggeri di linea nazionale sono stati 1.768.651 pari all’8,8% rispetto ai primi quattro mesi del 2024; ancora più sensibile la crescita del traffico di linea internazionale che con 1.540.019 passeggeri cresce del 21,7% rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno; più che triplicati, infine i passeggeri charter internazionali che nel periodo in esame sono stati 14.532. "La fotografia di questi primi quattro mesi dell’anno - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - è la giusta risposta all’incessante lavoro svolto da Aeroporti di Puglia e dalla Regione sino ad oggi. Continueremo a investire in infrastrutture, sostenibilità e innovazione per garantire ai passeggeri un’esperienza sempre più efficiente e confortevole. Il nostro impegno sarà sempre costante affinché gli aeroporti pugliesi non siano solo porte di accesso al territorio, ma anche motori di sviluppo dell’intera regione. La Puglia, infatti ancora una volta si conferma destinazione turistica strategica”. [post_title] => Aeroporti di Puglia: traffico passeggeri a +13,9% nel primo quadrimestre [post_date] => 2025-05-05T12:54:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746449647000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio positivo per la prima convention firmata Ávoris Corporación Empresarial, che si è svolta nei giorni scorsi al PortAventura World. All'insegna del motto “Universo Ávoris, il viaggio che segnerà il futuro”, oltre mille professionisti, tra dipendenti, partner e alleati strategici, si sono dati appuntamento in un incontro che ha ampiamente superato le aspettative del gruppo, sia in termini di coinvolgimento che di approfondimento dei contenuti. La convention ha combinato spazi di analisi, tecnologia, cultura aziendale e ispirazione in un formato dinamico e partecipativo. Le giornate hanno rispecchiato la maturità organizzativa di Ávoris e l'impegno condiviso con la sua visione del futuro come ecosistema turistico globale. Messaggio focale della convention è stato quello che ha messo in chiaro la volontà del gruppo di puntare alla crescita in nuovi mercati. Ciò riflette il motivo per cui Ávoris, con il marchio Travelplan, ha iniziato a commercializzare i propri prodotti sul mercato italiano, con la prima offerta di rilievo per i Caraibi, il Costa Rica e partenze garantite dagli aeroporti italiani via Madrid. Travelplan sta attualmente presentando la propria offerta commerciale con il team locale italiano in tutto il Paese. ; e Juan Carlos González, direttore generale del gruppo. Al termine della convention, Vicente Fenollar ha commentato: “Questo incontro rappresenta una tappa fondamentale per Ávoris, un momento in cui abbiamo ribadito la nostra ambizione e l'impegno collettivo di tutti coloro che fanno parte della divisione viaggi del Gruppo Barceló - ha commentato Vicente Fenollar, presidente esecutivo di Ávoris -. La convention non solo ci ha permesso di progredire nella progettazione del nostro futuro, ma anche di consolidare i valori di innovazione, talento e lavoro di squadra che ci contraddistinguono. È stato incredibile vedere il coinvolgimento degli oltre mille professionisti che hanno partecipato e siamo convinti che questo slancio ci porterà a continuare a guidare la trasformazione del turismo”. "Siamo riusciti non solo ad allineare le nostre visioni e i nostri obiettivi, ma anche a rafforzare i legami tra i team, i nostri partner e i nostri alleati strategici - ha concluso Juan Carlos González, direttore generale del gruppo (nella foto) -. Quello che abbiamo vissuto in questi giorni è solo l'inizio di ciò che ci aspetta. Siamo più uniti che mai nella nostra missione di continuare a guidare il settore con innovazione e impegno verso l'eccellenza”. [post_title] => Avoris sull'Italia: primi prodotti Travelplan su Caraibi e Costa Rica [post_date] => 2025-05-05T12:01:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746446468000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489780 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue il percorso di Costa Crociere, strategico e coerente, sempre focalizzato sul valore per il cliente finale. «Il nostro obiettivo è quello di razionalizzare e ridisegnare il portafoglio delle Land Experiences. Grazie a un intenso lavoro di ricerca le abbiamo rese più mirato per le esigenze dell’ospite e più comunicabili e gestibili nel processo di vendita da parte degli agenti di viaggio. - afferma Luigi Stefanelli, vp worldwide sales di Costa Crociere - L’innovazione ha portato a una categorizzazione nata dall’ascolto delle adv e da profonde analisi. Ci sono due tipologie di clienti: coloro che vogliono vivere la destinazione in totale libertà e coloro che invece vogliono essere guidati durante l'esperienza di scoperta. Per i primi è stato pensato il cluster Go Round, che intercetta anche quel segmento di domanda, offrendo però gli standard di Costa Crociere. A bordo è disponibile un servizio di “ticketing” per acquistare l'hop-on hop-off, evitando code e complicazioni, oppure un transfer che porta dalla nave al centro città, dove poi girare per conto proprio. Nell’ambito delle Land Destinations è stato fatto un lavoro di segmentazione molto specifica. - prosegue Stefanelli, presentando i nuovi cluster - Nel pacchetto My Exploration (venduto con la tariffa Super All-Inclusive) sono incluse le See-it-all: 2 o 3 per città, sono adatte al cliente che vuole vedere il maggior numero di cose ascoltando le storie che rendono uniche le destinazioni e utilizzando al meglio il tempo disponibile. Poi ci sono le Icons, pensate per la visita specifica a un museo o a un’attrazione come l’Acquario di Genova, Il Colosseo, Il Rione Sanità di Napoli, La Sagrada Familia a Barcellona … Sono adatte ai clienti repeaters e garantiscono un accesso prioritario. A volte nel settore crociere si dice: ho già fatto quell’itinerario, perché ripeterlo? - continua Stefanelli - Ma se pensiamo ai beni che abbiamo nel bacino del Mediterraneo, ogni destinazione offre davvero tante proposte diverse! C’è poi il cluster Fun for Family. Per rendere piacevole l’esperienza anche ai genitori abbiamo identificato delle escursioni nel corso delle quali i bambini vengono intrattenuti con delle attività ad hoc. Ad esempio a Barcellona, mentre mamma e papà visitano Casa Batlò, i bambini fanno una caccia al tesoro in compagnia degli animatori dello Squok Club. E infine le Extraordinary: per clienti esigenti che vogliono fare esperienze fuori dal comune e avventurose. Un giro in elicottero, l'immersione con gli squali, l’esperienza archeologica… Momenti da vivere: solo qui, solo ora e solo con Costa. Dopo aver ascoltato il feedback degli agenti, miglioreremo le nostre piattaforme per facilitare la vendita delle Land Destinations. - conclude Stefanelli - La nostra priorità è garantire lo sviluppo di sistemi che consentano alle adv di lavorare in modo facile e indipendente». Chiara Ambrosioni [gallery ids="489786,489785,489784"] [post_title] => Costa Crociere: i cluster delle Land Destinations che soddisfano tutti i clienti [post_date] => 2025-05-05T10:46:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746442018000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489797 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc Crociere ed Emirates hanno ampliato la partnership strategica di lungo termine migliorando l’esperienza dei viaggiatori che utilizzano l’aereo per raggiungere i porti di partenza delle crociere. Il protocollo d’intesa prevede una durata decennale della partnership: i vantaggi dei pacchetti Fly & Cruise includono l’accoglienza all’arrivo con trasferimento in autobus dedicato verso la nave. Al ritorno, gli ospiti avranno inoltre la possibilità di lasciare i bagagli direttamente al terminal crociere e ritirarli una volta giunti a destinazione. Protagonista della partnership anche il nuovo brand del gruppo Msc, Explora Journeys, per offrire un’esperienza sofisticata, differenziata e di alto livello per i viaggiatori più esigenti. Emirates e Msc Crociere esploreranno anche strategie di crescita per ulteriori destinazioni oltre Dubai. Le due aziende collaboreranno su strategie promozionali e campagne di marketing comuni per aumentare la visibilità e l’interesse verso Dubai come destinazione crocieristica, stimolare la domanda di crociere a bordo delle navi Explora Journeys e coordinare al meglio gli orari di volo e di crociera, ottimizzando gli itinerari e riducendo i tempi di transito. La compagnia aerea identificherà inoltre iniziative nella sua rete per sostenere le operazioni di Msc anche al di fuori degli Emirati Arabi Uniti. Entrambi i brand condivideranno dati e approfondimenti per migliorare la qualità del servizio, coordinando orari e programmazioni che permettano di agevolare il check-in presso il terminal crociere di Port Rashid. I 16 sportelli check-in dedicati di Emirates a Port Rashid consentiranno ai passeggeri in sbarco di registrare i bagagli e ottenere la carta d’imbarco fino a quattro ore prima del volo, permettendo loro di bypassare le consuete formalità aeroportuali e dirigersi direttamente ai gate di partenza. Sarà quindi Msc Euribia la protagonista delle crociere negli Emirati Arabi Uniti per la stagione 2025/2026, con un itinerario di 7 notti tra città avveniristiche, tradizioni millenarie e spiagge incantevoli. [post_title] => Msc Crociere amplia la partnership con Emirates: Dubai diverrà un polo crocieristico [post_date] => 2025-05-05T10:33:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746441201000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489794 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro per il nuovo collegamento diretto tra Roma e Tbilisi di Georgian Airways, che sarà operativo per tutta la stagione estiva con due voli settimanali, il mercoledì e il sabato. “Questo nuovo collegamento si aggiunge alla nostra attuale offerta che già comprende destinazioni italiane come Milano e Forlì - ha sottolineato Irakli Mezvirishvili, ceo di Georgian Airlines Group -. Garantiamo così sei voli settimanali tra l’Italia e la capitale georgiana. Con questa capacità e questa strategia intendiamo rafforzare il business tra il nostro paese e l'Italia, un mercato per noi fondamentale sia in termini turistici sia commerciali. Al momento trasportiamo circa 150 passeggeri per volo con i nostri Boeing 737-800, ma abbiamo già in programma un'espansione dei collegamenti verso altri Paesi europei". Grande soddisfazione è stata espressa anche da Aeroporti di Roma. “È un giorno importante per Fiumicino, perché inauguriamo una nuova rotta tra due capitali europee, Roma e Tbilisi, che rafforza la connettività con una regione in forte crescita e strategica per la nostra economia e per il turismo,” ha affermato Ivan Bassato, chief aviation officer di Adr. “La nuova rotta si inserisce in un network internazionale in forte espansione. Nel 2024 Fiumicino è stato incluso tra i dieci aeroporti meglio connessi al mondo e ha recentemente ottenuto il rinnovo della prestigiosa certificazione Skytrax 5 stelle, un riconoscimento che solo altri undici scali al mondo possono vantare,” ha proseguito Bassato. “Oggi oltre 100 compagnie operano da Fiumicino, e siamo fiduciosi che anche Georgian Airways troverà in Roma un hub strategico. Il collegamento con Tbilisi, attualmente stagionale, presenta un forte potenziale di crescita e potrebbe trasformarsi presto in una tratta annuale.” Il nuovo volo non solo potenzia l’offerta per i viaggiatori, ma rafforza anche il ruolo di Roma come snodo cruciale per i collegamenti aerei globali. (Quirino Falessi) [post_title] => Georgian Airways: con Roma salgono a sei a settimana i voli Italia-Georgia [post_date] => 2025-05-05T10:22:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746440524000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489762 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una destinazione dal carattere unico, visitabile tutto l'anno, con un grande focus sulla natura e sul turismo d'avventura, oltre che su una consolidata offerta culturale che va a braccetto con un'interessante prodotto gastronomico. Questo il traguardo cui tende il Montenegro, come spiegato da Ana Tripković Marković, direttore della National Tourism Organisation of Montenegro (nella foto), presentando la nuova campagna 'Uncover Your Wild Side'. "Vogliamo offrire esperienze autentiche e sostenibili. Per questo continueremo a diversificare la nostra proposta promuovendo attività fuori stagione ed esplorando le regioni meno conosciute del Paese, come le montagne e le aree rurali. Un'altra area chiave di crescita è il turismo Mice, sviluppando le infrastrutture e le strutture per attrarre eventi aziendali internazionali". In questo quadro, l'ente guarda con particolare interesse al mercato Italia: "Abbiamo varato una misura di incentivazione per aumentare gli arrivi aerei organizzati attraverso una campagna di marketing congiunta con i tour operator dei mercati chiave, tra cui appunto l'Italia. Questa iniziativa dovrebbe migliorare significativamente la connettività tra il Montenegro e l'Italia. Ad oggi la nostra compagnia aerea nazionale, Air Montenegro, opera voli diretti tutto l'anno tra i due paesi: la rotta Podgorica-Roma è servita con due frequenze a settimana, il lunedì e il venerdì, con un volo aggiuntivo il mercoledì da giugno a settembre. Inoltre, Wizz Air opera tutto l'anno la tratta Podgorica-Milano, con tre voli a settimana". Ai collegamenti aerei si sommano quelli via mare: "Durante i mesi estivi, in particolare nei mesi di luglio e agosto, una linea di traghetti collega Bar e Bari; inoltre, nello stesso periodo, è attiva anche una linea di traghetti tra Ancona e Bar, che opera due volte a settimana". L'industria turista è strategica per l'economia del paese: "Nel 2023 l'incidenza sul Pil del comparto turismo era del 29,1%, pari a circa 1,9 miliardi di euro. Nel 2019 il dato si attestava al 30,8%, il che indica una forte ripresa e un quasi ritorno ai livelli pre-pandemia. Le previsioni del Wttc stimano che entro il 2034 questa cifra salirà al 33,1% del Pil, confermando ulteriormente il ruolo vitale di questo settore nello sviluppo economico sostenibile del Montenegro". [post_title] => Montenegro: natura protagonista di esperienze autentiche e sostenibili [post_date] => 2025-05-05T09:45:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746438348000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489774 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways ha introdotto un nuovo programma dedicato al traffico corporate, destinato a migliorare ulteriormente l'esperienza dei viaggi d'affari. Nasce così un'innovativa piattaforma digitale che semplifica la gestione dei viaggi aziendali e offre vantaggi personalizzati in base alle esigenze specifiche di ogni organizzazione. Le caratteristiche includono un portale completo per la gestione dei viaggi, processi di prenotazione semplificati e opzioni di supporto dedicate. “Il mondo corporate oggi richiede soluzioni di viaggio che siano efficienti e adattabili -, ha dichiarato Javier Alija, vice presidente Global Sales & Distribution di Etihad Airways -. Questo nuovo programma dimostra il nostro impegno a sostenere i partner aziendali con soluzioni che soddisfino le loro esigenze in continua evoluzione”. Il programma offre alle aziende una serie di vantaggi che aumentano con il volume dei viaggi, tra cui tariffe aziendali speciali, servizi prioritari e maggiore flessibilità di prenotazione. Per le organizzazioni più grandi, il programma include ulteriori caratteristiche come la gestione di un account dedicato e soluzioni di viaggio personalizzate. “Il nostro obiettivo è stato quello di creare un programma che offrisse un valore reale alle aziende di tutte le dimensioni, sia che si tratti di un'impresa in crescita o di una multinazionale affermata”. La piattaforma digitale consente alle aziende di gestire in modo efficiente i programmi di viaggio, con funzioni quali il monitoraggio delle prestazioni, la reportistica automatizzata e la gestione semplificata delle spese. Le aziende possono accedere al loro pacchetto di benefit personalizzati attraverso un portale aziendale dedicato. [post_title] => Etihad Airways investe sul traffico corporate: nuova piattaforma ad hoc [post_date] => 2025-05-05T09:35:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746437708000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "costa crociere cluster delle land destinations soddisfano tutti gli ospitiiaggiatori" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":70,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4562,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il territorio delle Marche torna a essere protagonista della scena turistica con l’edizione 2025 dell’Itinerario della bellezza, il progetto promosso da Confcommercio Marche Nord che da otto anni valorizza i borghi dell’entroterra pesarese e che vanta, da quest’anno, 4 new entry. Con l’ingresso di San Costanzo, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme e Corinaldo, il circuito tocca quota 28 Comuni. Un’espansione significativa che rafforza la rete territoriale nata nel 2018, pensata per promuovere destinazioni poco conosciute ma ricche di storia, arte, cultura, natura ed enogastronomia.\r

\r

«Le Marche sono arte, sono storia, sono architettura - racconta l'onorevole Antonio Baldelli aprendo la conferenza stampa di presentazione del progetto, tenutasi oggi a Montecitorio nella prestigiosa Sala della regina -, ma anche sapori autentici e memoria viva. Dai resti romani di Fano al museo dei Bronzi dorati di Pergola, fino ai nostri teatri condominiali: tutto è bellezza. Questo itinerario è nato da una sfida raccolta da cinque sindaci visionari ed è diventato oggi un esempio concreto di riscatto territoriale».\r

\r

« Il progetto è nato come gesto d’amore verso questa terra - spiega Amerigo Varotti, ideatore del progetto -. Dalle nostre colline si vede il mare, su ogni collina una città fortificata, un teatro storico, un’attrazione. Ogni anno costruiamo itinerari tematici, sul mare, sul romanticismo, sul silenzio e sulla fede, con l’obiettivo di strutturare un vero ente di rete. Nel 2024, la Regione Marche ha registrato 2.725.811 arrivi e 11.795.484 presenze, con un incremento del +15% di turisti stranieri rispetto all’anno precedente».\r

\r

Il progetto si fonda su strumenti concreti: 130.000 copie della guida distribuite, la partecipazione a fiere nazionali e internazionali, press tour tematici (il prossimo con focus sull'enogastronomia) e una rete crescente di eventi locali.\r

\r

Tra le iniziative previste nei nuovi borghi: la Festa del Bustreng a Monte Cerignone, la Sagra della Polenta a San Costanzo (oltre 20.000 porzioni ogni anno), la Scuola della Crescia a Stacciola, la Notte dei Borghi a Monte Grimano Terme e il Jazz Festival a Corinaldo.\r

\r

Accanto al patrimonio culturale, il progetto valorizza anche le eccellenze agroalimentari, tra cui il prosciutto di Carpegna DOP, la Casciotta di Urbino DOP, l’olio extravergine di Cartoceto DOP, le tipologie di tartufo e il farro di Isola del Piano, oltre ai vini Bianchello del Metauro, Colli Pesaresi e Pergola DOC.\r

\r

[gallery ids=\"489842,489843,489844\"]\r

\r

«È davvero un viaggio tra i nostri borghi, fatto di bellezza, emozione e sinergie - evidenzia Barbara Marcolini, vicepresidente Confcommercio Marche Nord -. Si creano relazioni tra sindaci, tra territori, tra amministratori. Questo è il valore aggiunto di un progetto che ha saputo unire l’entroterra al mare». Soddisfazione anche da parte dell’assessora regionale alla Cultura Chiara Biondi, che ha ribadito il valore strategico del progetto: «Grazie alla legge regionale sui borghi e a investimenti mirati, cultura e turismo camminano oggi insieme. Nelle Marche la cultura è impresa ed è una leva di sviluppo reale per il territorio».\r

\r

L'iniziativa si propone di supportare anche gli obiettivi di destagionalizzazione del territorio. «L’Itinerario della bellezza aiuta anche a promuove un territorio che va raccontato e valorizzato anche al di fuori dei periodi estivi - spiega Agnese Trufelli, direttore Confcommercio Marche Nord -. Grazie ai piccoli borghi, riusciamo a lavorare efficacemente sui mesi di spalla. E attraverso la rete dei poli culturali contribuiamo ad arginare lo spopolamento, offrendo nuove opportunità a territori che rischiavano l’abbandono».\r

\r

","post_title":"L'Itinerario della bellezza nelle Marche conquista 28 borghi e si presenta a Roma","post_date":"2025-05-05T15:47:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746460031000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489835","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto pronto all’Arbatax Park Resort & Spa per la riapertura del prossimo 16 maggio, con una stagione 2025 ricca di proposte e attività per tutte le età, nonché di appuntamenti alla scoperta del territorio.\r

\r

Tra le novità più rilevanti spicca il restyling dell’Hotel Telis, con circa 300 camere che sono state completamente ristrutturate, con nuovi arredi e pavimentazioni in travertino.\r

\r

Il complesso si conferma anche quest'anno una destinazione ideale per le famiglie, con un’ampia gamma di attività e servizi pensati per coinvolgere grandi e piccoli in un’esperienza indimenticabile tra natura, sport, intrattenimento e benessere.\r

\r

Tra le novità, c'è il rinnovato Vik Club (Very Important Kids), un vero e proprio mondo a misura di bambino che punta in particolare alla fascia d’età tra i 10 e i 13 anni.\r

\r

Per gli amanti dello sport, torna anche quest’anno il Cagliari Calcio Summer Camp, un’occasione per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni di vivere una settimana da veri calciatori. \r

\r

Non manca poi l’attenzione al benessere per tutta la famiglia grazie al programma LongAge Fitness, pensato per chi desidera mantenersi attivo e in salute anche in vacanza.\r

\r

Tra gli appuntamenti più attesi spicca “A Chent’Annos... a Tavola”, un evento gastronomico che omaggia la longevità degli abitanti dell’Ogliastra, una delle cinque Blue Zone del mondo. In questo viaggio tra tradizione e innovazione, chef di talento reinterpreteranno i piatti tipici locali con uno sguardo contemporaneo, raccontando non solo i sapori di una terra antica, ma anche i segreti del vivere a lungo.\r

Per chi ama le leggende e le narrazioni popolari, l’evento “Istoria e Istrellas” regalerà un’immersione nelle storie antiche della Sardegna, attraverso performance teatrali e artistiche.\r

Infine, l’Arbatax Park rinnova il suo impegno verso la sostenibilità ambientale con l’evento “Clean Up”, un’iniziativa collettiva che invita ospiti e collaboratori a prendersi cura del territorio. Spiagge, sentieri e aree naturali verranno ripuliti durante giornate dedicate, all’insegna della sensibilizzazione ecologica e del rispetto per la natura. ","post_title":"L'Arbatax Park Resort & Spa riapre il 16 maggio: meta su misura per le famiglie","post_date":"2025-05-05T13:21:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746451317000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ancora più il segno che contraddistingue l'andamento del traffico passeggeri del sistema aeroportuale pugliese. Nei primi quattro mesi di quest’anno, infatti, gli scali di Bari, Brindisi e Foggia hanno registrato 2.927.000 passeggeri, pari ad una crescita del +13,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. \r

\r

Nel dettaglio i passeggeri di linea nazionale sono stati 1.768.651 pari all’8,8% rispetto ai primi quattro mesi del 2024; ancora più sensibile la crescita del traffico di linea internazionale che con 1.540.019 passeggeri cresce del 21,7% rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno; più che triplicati, infine i passeggeri charter internazionali che nel periodo in esame sono stati 14.532. \r

\r

\"La fotografia di questi primi quattro mesi dell’anno - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - è la giusta risposta all’incessante lavoro svolto da Aeroporti di Puglia e dalla Regione sino ad oggi. Continueremo a investire in infrastrutture, sostenibilità e innovazione per garantire ai passeggeri un’esperienza sempre più efficiente e confortevole. Il nostro impegno sarà sempre costante affinché gli aeroporti pugliesi non siano solo porte di accesso al territorio, ma anche motori di sviluppo dell’intera regione. La Puglia, infatti ancora una volta si conferma destinazione turistica strategica”. \r

\r

","post_title":"Aeroporti di Puglia: traffico passeggeri a +13,9% nel primo quadrimestre","post_date":"2025-05-05T12:54:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746449647000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo per la prima convention firmata Ávoris Corporación Empresarial, che si è svolta nei giorni scorsi al PortAventura World.\r

\r

All'insegna del motto “Universo Ávoris, il viaggio che segnerà il futuro”, oltre mille professionisti, tra dipendenti, partner e alleati strategici, si sono dati appuntamento in un incontro che ha ampiamente superato le aspettative del gruppo, sia in termini di coinvolgimento che di approfondimento dei contenuti. \r

\r

La convention ha combinato spazi di analisi, tecnologia, cultura aziendale e ispirazione in un formato dinamico e partecipativo. Le giornate hanno rispecchiato la maturità organizzativa di Ávoris e l'impegno condiviso con la sua visione del futuro come ecosistema turistico globale. \r

\r

Messaggio focale della convention è stato quello che ha messo in chiaro la volontà del gruppo di puntare alla crescita in nuovi mercati. Ciò riflette il motivo per cui Ávoris, con il marchio Travelplan, ha iniziato a commercializzare i propri prodotti sul mercato italiano, con la prima offerta di rilievo per i Caraibi, il Costa Rica e partenze garantite dagli aeroporti italiani via Madrid. Travelplan sta attualmente presentando la propria offerta commerciale con il team locale italiano in tutto il Paese. \r

\r

; e Juan Carlos González, direttore generale del gruppo.\r

\r

Al termine della convention, Vicente Fenollar ha commentato: “Questo incontro rappresenta una tappa fondamentale per Ávoris, un momento in cui abbiamo ribadito la nostra ambizione e l'impegno collettivo di tutti coloro che fanno parte della divisione viaggi del Gruppo Barceló - ha commentato Vicente Fenollar, presidente esecutivo di Ávoris -. La convention non solo ci ha permesso di progredire nella progettazione del nostro futuro, ma anche di consolidare i valori di innovazione, talento e lavoro di squadra che ci contraddistinguono. È stato incredibile vedere il coinvolgimento degli oltre mille professionisti che hanno partecipato e siamo convinti che questo slancio ci porterà a continuare a guidare la trasformazione del turismo”. \r

\r

\"Siamo riusciti non solo ad allineare le nostre visioni e i nostri obiettivi, ma anche a rafforzare i legami tra i team, i nostri partner e i nostri alleati strategici - ha concluso Juan Carlos González, direttore generale del gruppo (nella foto) -. Quello che abbiamo vissuto in questi giorni è solo l'inizio di ciò che ci aspetta. Siamo più uniti che mai nella nostra missione di continuare a guidare il settore con innovazione e impegno verso l'eccellenza”.","post_title":"Avoris sull'Italia: primi prodotti Travelplan su Caraibi e Costa Rica","post_date":"2025-05-05T12:01:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746446468000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489780","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il percorso di Costa Crociere, strategico e coerente, sempre focalizzato sul valore per il cliente finale.\r

\r

«Il nostro obiettivo è quello di razionalizzare e ridisegnare il portafoglio delle Land Experiences. Grazie a un intenso lavoro di ricerca le abbiamo rese più mirato per le esigenze dell’ospite e più comunicabili e gestibili nel processo di vendita da parte degli agenti di viaggio. - afferma Luigi Stefanelli, vp worldwide sales di Costa Crociere - L’innovazione ha portato a una categorizzazione nata dall’ascolto delle adv e da profonde analisi.\r

\r

Ci sono due tipologie di clienti: coloro che vogliono vivere la destinazione in totale libertà e coloro che invece vogliono essere guidati durante l'esperienza di scoperta. Per i primi è stato pensato il cluster Go Round, che intercetta anche quel segmento di domanda, offrendo però gli standard di Costa Crociere. A bordo è disponibile un servizio di “ticketing” per acquistare l'hop-on hop-off, evitando code e complicazioni, oppure un transfer che porta dalla nave al centro città, dove poi girare per conto proprio.\r

\r

Nell’ambito delle Land Destinations è stato fatto un lavoro di segmentazione molto specifica. - prosegue Stefanelli, presentando i nuovi cluster - Nel pacchetto My Exploration (venduto con la tariffa Super All-Inclusive) sono incluse le See-it-all: 2 o 3 per città, sono adatte al cliente che vuole vedere il maggior numero di cose ascoltando le storie che rendono uniche le destinazioni e utilizzando al meglio il tempo disponibile.\r

\r

Poi ci sono le Icons, pensate per la visita specifica a un museo o a un’attrazione come l’Acquario di Genova, Il Colosseo, Il Rione Sanità di Napoli, La Sagrada Familia a Barcellona … Sono adatte ai clienti repeaters e garantiscono un accesso prioritario. A volte nel settore crociere si dice: ho già fatto quell’itinerario, perché ripeterlo? - continua Stefanelli - Ma se pensiamo ai beni che abbiamo nel bacino del Mediterraneo, ogni destinazione offre davvero tante proposte diverse! C’è poi il cluster Fun for Family.\r

\r

Per rendere piacevole l’esperienza anche ai genitori abbiamo identificato delle escursioni nel corso delle quali i bambini vengono intrattenuti con delle attività ad hoc. Ad esempio a Barcellona, mentre mamma e papà visitano Casa Batlò, i bambini fanno una caccia al tesoro in compagnia degli animatori dello Squok Club. E infine le Extraordinary: per clienti esigenti che vogliono fare esperienze fuori dal comune e avventurose.\r

\r

Un giro in elicottero, l'immersione con gli squali, l’esperienza archeologica… Momenti da vivere: solo qui, solo ora e solo con Costa. Dopo aver ascoltato il feedback degli agenti, miglioreremo le nostre piattaforme per facilitare la vendita delle Land Destinations. - conclude Stefanelli - La nostra priorità è garantire lo sviluppo di sistemi che consentano alle adv di lavorare in modo facile e indipendente».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"489786,489785,489784\"]","post_title":"Costa Crociere: i cluster delle Land Destinations che soddisfano tutti i clienti","post_date":"2025-05-05T10:46:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746442018000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere ed Emirates hanno ampliato la partnership strategica di lungo termine migliorando l’esperienza dei viaggiatori che utilizzano l’aereo per raggiungere i porti di partenza delle crociere.\r

\r

Il protocollo d’intesa prevede una durata decennale della partnership: i vantaggi dei pacchetti Fly & Cruise includono l’accoglienza all’arrivo con trasferimento in autobus dedicato verso la nave. Al ritorno, gli ospiti avranno inoltre la possibilità di lasciare i bagagli direttamente al terminal crociere e ritirarli una volta giunti a destinazione.\r

\r

Protagonista della partnership anche il nuovo brand del gruppo Msc, Explora Journeys, per offrire un’esperienza sofisticata, differenziata e di alto livello per i viaggiatori più esigenti. Emirates e Msc Crociere esploreranno anche strategie di crescita per ulteriori destinazioni oltre Dubai.\r

\r

Le due aziende collaboreranno su strategie promozionali e campagne di marketing comuni per aumentare la visibilità e l’interesse verso Dubai come destinazione crocieristica, stimolare la domanda di crociere a bordo delle navi Explora Journeys e coordinare al meglio gli orari di volo e di crociera, ottimizzando gli itinerari e riducendo i tempi di transito. La compagnia aerea identificherà inoltre iniziative nella sua rete per sostenere le operazioni di Msc anche al di fuori degli Emirati Arabi Uniti.\r

\r

Entrambi i brand condivideranno dati e approfondimenti per migliorare la qualità del servizio, coordinando orari e programmazioni che permettano di agevolare il check-in presso il terminal crociere di Port Rashid.\r

\r

I 16 sportelli check-in dedicati di Emirates a Port Rashid consentiranno ai passeggeri in sbarco di registrare i bagagli e ottenere la carta d’imbarco fino a quattro ore prima del volo, permettendo loro di bypassare le consuete formalità aeroportuali e dirigersi direttamente ai gate di partenza.\r

\r

Sarà quindi Msc Euribia la protagonista delle crociere negli Emirati Arabi Uniti per la stagione 2025/2026, con un itinerario di 7 notti tra città avveniristiche, tradizioni millenarie e spiagge incantevoli.","post_title":"Msc Crociere amplia la partnership con Emirates: Dubai diverrà un polo crocieristico","post_date":"2025-05-05T10:33:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746441201000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489794","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per il nuovo collegamento diretto tra Roma e Tbilisi di Georgian Airways, che sarà operativo per tutta la stagione estiva con due voli settimanali, il mercoledì e il sabato.\r

“Questo nuovo collegamento si aggiunge alla nostra attuale offerta che già comprende destinazioni italiane come Milano e Forlì - ha sottolineato Irakli Mezvirishvili, ceo di Georgian Airlines Group -. Garantiamo così sei voli settimanali tra l’Italia e la capitale georgiana. Con questa capacità e questa strategia intendiamo rafforzare il business tra il nostro paese e l'Italia, un mercato per noi fondamentale sia in termini turistici sia commerciali. Al momento trasportiamo circa 150 passeggeri per volo con i nostri Boeing 737-800, ma abbiamo già in programma un'espansione dei collegamenti verso altri Paesi europei\".\r

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Aeroporti di Roma. “È un giorno importante per Fiumicino, perché inauguriamo una nuova rotta tra due capitali europee, Roma e Tbilisi, che rafforza la connettività con una regione in forte crescita e strategica per la nostra economia e per il turismo,” ha affermato Ivan Bassato, chief aviation officer di Adr.\r

“La nuova rotta si inserisce in un network internazionale in forte espansione. Nel 2024 Fiumicino è stato incluso tra i dieci aeroporti meglio connessi al mondo e ha recentemente ottenuto il rinnovo della prestigiosa certificazione Skytrax 5 stelle, un riconoscimento che solo altri undici scali al mondo possono vantare,” ha proseguito Bassato. “Oggi oltre 100 compagnie operano da Fiumicino, e siamo fiduciosi che anche Georgian Airways troverà in Roma un hub strategico. Il collegamento con Tbilisi, attualmente stagionale, presenta un forte potenziale di crescita e potrebbe trasformarsi presto in una tratta annuale.”\r

Il nuovo volo non solo potenzia l’offerta per i viaggiatori, ma rafforza anche il ruolo di Roma come snodo cruciale per i collegamenti aerei globali.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Georgian Airways: con Roma salgono a sei a settimana i voli Italia-Georgia","post_date":"2025-05-05T10:22:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746440524000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489762","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una destinazione dal carattere unico, visitabile tutto l'anno, con un grande focus sulla natura e sul turismo d'avventura, oltre che su una consolidata offerta culturale che va a braccetto con un'interessante prodotto gastronomico.\r

\r

Questo il traguardo cui tende il Montenegro, come spiegato da Ana Tripković Marković, direttore della National Tourism Organisation of Montenegro (nella foto), presentando la nuova campagna 'Uncover Your Wild Side'. \"Vogliamo offrire esperienze autentiche e sostenibili. Per questo continueremo a diversificare la nostra proposta promuovendo attività fuori stagione ed esplorando le regioni meno conosciute del Paese, come le montagne e le aree rurali. Un'altra area chiave di crescita è il turismo Mice, sviluppando le infrastrutture e le strutture per attrarre eventi aziendali internazionali\".\r

\r

In questo quadro, l'ente guarda con particolare interesse al mercato Italia: \"Abbiamo varato una misura di incentivazione per aumentare gli arrivi aerei organizzati attraverso una campagna di marketing congiunta con i tour operator dei mercati chiave, tra cui appunto l'Italia. Questa iniziativa dovrebbe migliorare significativamente la connettività tra il Montenegro e l'Italia. Ad oggi la nostra compagnia aerea nazionale, Air Montenegro, opera voli diretti tutto l'anno tra i due paesi: la rotta Podgorica-Roma è servita con due frequenze a settimana, il lunedì e il venerdì, con un volo aggiuntivo il mercoledì da giugno a settembre. Inoltre, Wizz Air opera tutto l'anno la tratta Podgorica-Milano, con tre voli a settimana\".\r

\r

Ai collegamenti aerei si sommano quelli via mare: \"Durante i mesi estivi, in particolare nei mesi di luglio e agosto, una linea di traghetti collega Bar e Bari; inoltre, nello stesso periodo, è attiva anche una linea di traghetti tra Ancona e Bar, che opera due volte a settimana\".\r

\r

L'industria turista è strategica per l'economia del paese: \"Nel 2023 l'incidenza sul Pil del comparto turismo era del 29,1%, pari a circa 1,9 miliardi di euro. Nel 2019 il dato si attestava al 30,8%, il che indica una forte ripresa e un quasi ritorno ai livelli pre-pandemia. Le previsioni del Wttc stimano che entro il 2034 questa cifra salirà al 33,1% del Pil, confermando ulteriormente il ruolo vitale di questo settore nello sviluppo economico sostenibile del Montenegro\".","post_title":"Montenegro: natura protagonista di esperienze autentiche e sostenibili","post_date":"2025-05-05T09:45:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746438348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways ha introdotto un nuovo programma dedicato al traffico corporate, destinato a migliorare ulteriormente l'esperienza dei viaggi d'affari.\r

\r

Nasce così un'innovativa piattaforma digitale che semplifica la gestione dei viaggi aziendali e offre vantaggi personalizzati in base alle esigenze specifiche di ogni organizzazione. Le caratteristiche includono un portale completo per la gestione dei viaggi, processi di prenotazione semplificati e opzioni di supporto dedicate.\r

\r

“Il mondo corporate oggi richiede soluzioni di viaggio che siano efficienti e adattabili -, ha dichiarato Javier Alija, vice presidente Global Sales & Distribution di Etihad Airways -. Questo nuovo programma dimostra il nostro impegno a sostenere i partner aziendali con soluzioni che soddisfino le loro esigenze in continua evoluzione”.\r

\r

Il programma offre alle aziende una serie di vantaggi che aumentano con il volume dei viaggi, tra cui tariffe aziendali speciali, servizi prioritari e maggiore flessibilità di prenotazione. Per le organizzazioni più grandi, il programma include ulteriori caratteristiche come la gestione di un account dedicato e soluzioni di viaggio personalizzate.\r

\r

“Il nostro obiettivo è stato quello di creare un programma che offrisse un valore reale alle aziende di tutte le dimensioni, sia che si tratti di un'impresa in crescita o di una multinazionale affermata”.\r

\r

La piattaforma digitale consente alle aziende di gestire in modo efficiente i programmi di viaggio, con funzioni quali il monitoraggio delle prestazioni, la reportistica automatizzata e la gestione semplificata delle spese. Le aziende possono accedere al loro pacchetto di benefit personalizzati attraverso un portale aziendale dedicato.","post_title":"Etihad Airways investe sul traffico corporate: nuova piattaforma ad hoc","post_date":"2025-05-05T09:35:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746437708000]}]}}