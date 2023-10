Cosimo Terrosi new entry area It di Sand Tour Sand Tour annuncia in anteprima alla redazione di Travel Quotidiano l’inserimento di una nuova figura nell’organigramma aziendale. Cosimo Terrosi, questo il nome di colui ha avrà il compito di rendere più performante la componente tecnologica del to toscano. Terrosi vanta una solida esperienza nel mondo web marketing e It, maturata durante una sua precedente collaborazione con un to italiano, affinata in un secondo momento grazie alla decennale esperienza nel mondo fashion, di cui è stato parte attiva sviluppando un nuovo approccio It e web marketing.

“Con l’arrivo di Cosimo speriamo davvero di fare quel balzo in avanti a livello tecnologico che ci serve per poter dare sempre più strumenti alle agenzie di viaggio – dichiara il direttore prodotto Sand Tour, Dario Dell’Aversana -. Cosimo lavorerà su due grandi fronti all’interno dell’azienda: il primo con l’obiettivo di rendere sempre più flessibile, dinamico e legato alle esigenze delle agenzie il nostro booking online. Vi sarà una maggiore integrazione tra tutti i nostri voli in dinamico, di linea e low cost, con le nostre strutture e anche in combinata con tutti i nostri tour. Per noi questo sarà fondamentale, perché è uno strumento su cui desideriamo puntare sempre di più. Il secondo obiettivo di Cosimo sarà lo sviluppo di un sito legato alle agenzie, dove saranno disponibili blog di viaggio, nonché informazioni inerenti la destinazione e non solo i nostri alberghi o le nostre strutture”. Già a fine agosto è stata lanciata la versione due del booking online per le agenzie, che evidenzia con dei bollini gialli le partenze per i charter e snellisce di molto la fase di prenotazione. Ma è con Terrosi a fine 2023 che verrà rilasciata la prima parte dei nuovi importanti sviluppi. Ed entro la prossima primavera sarà totalmente rivista anche la parte web per le agenzie, per le quali è già previsto un webinar in cui verranno spiegate tutte le variazioni apportate sul lato adv. Condividi

