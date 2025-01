Contratto Costa nel segno della continuità. E presto si torna in Estremo Oriente E’ nel segno della continuità il nuovo contratto adv di Costa Crociere. Una mossa dovuta, visto che «le nostre survey hanno dimostrato come i nostri stessi partner del trade lo ritengano un format ideale – spiega il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni -. E questo per entrambe le sue anime: il C-Value servizi, che mette a disposizione un portfolio di strumenti flessibile in grado di andare incontro al business model di ciascuna agenzia, tra materiali promozionali, attività formative e la possibilità di partecipare a eventi ad hoc. Il tutto naturalmente in aggiunta ai nostri servizi base. E il pilastro remunerazione, con un regime commissionale che cresce all’aumentare del valore della tariffa. Una strategia, stando alle nostre rivelazioni, in grado di incidere pure sull’incremento della soddisfazione del cliente». Per contratto la compagnia si impegna inoltre a lanciare campagne di incentivazione b2b per 365 giorni all’anno, in aggiunta a We Care: l’over commission fino al 3% che premia chi raggiunge determinati volumi annuali o livelli di vendite anticipate sulla stagione successiva. Infine c’è il programma Jump, introdotto l’anno scorso, che permette alle adv di scalare più rapidamente gli step delle commissioni base, senza dover aspettare un intero anno prima di salire di livello. Sul fronte prodotto, oltre al consolidamento delle Sea Destinations grazie alla partnership con Luca Tomassini, si conferma l’hub di Atene introdotto nel 2024, mentre per il prossimo inverno la compagnia torna in Estremo Oriente, dove sono stati già pianificati tre mesi di programmazione con la Serena. La nave sarà basata a Hong Kong, da cui partirà per crociere di una settimana lungo quattro itinerari differenti combinabili tra loro. «Sempre per l’inverno – conclude Fantoni -, la Fortuna sarà inoltre basata alle Canarie, dove proporremo itinerari di una settimana in grado di toccare ben sei isole differenti, grazie a una programmazione charter ad hoc». Condividi

\r

Il collegamento metterà in connessione la Puglia con un mercato turistico giovane e con un potenziale di crescita di particolare interesse. Il nuovo volo rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita del nostro network internazionale e consolida il ruolo strategico della rete aeroportuale pugliese come ponte tra l’Italia e l’Europa dell’Est.\r

\r

Il collegamento con la Slovacchia rappresenta non solo un’importante opportunità per valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale e paesaggistico della nostra regione, ma può rivelarsi un interessante strumento di sviluppo per la rete delle imprese pugliesi che puntino a migliorare la propria presenza su nuovi mercati.","post_title":"Aeroporto di Bari: nuova rotta stagionale Ryanair per Bratislava, dal 30 marzo","post_date":"2025-01-24T12:16:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1737720966000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numeri in crescita per il gruppo Palladium, che ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro, pari a un incremento del 12% sull'anno precedente. In termini globali, il gruppo è riuscito ad aumentare i ricavi medi per camera disponibile (revpar) del 10%. Un risultato frutto di una crescita del 3% dell'occupazione e di un incremento del 7% delle tariffe medie.\r

\r

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2024, che rappresentano non solo una crescita del 12% rispetto all'anno precedente, ma anche del 60% rispetto ai livelli del 2019 - sottolinea il ceo di Palladium, Jesús Sobrino - . Stiamo inoltre iniziando il 2025 con aspettative molto positive, con progetti importanti e l'intenzione di espandere il nostro orizzonte di sviluppo in destinazioni chiave, come il Sud-Est asiatico e il Medio Oriente. A tal fine, stiamo lavorando per rafforzare le alleanze strategiche che abbiamo con partner e proprietari, nonché per stabilire nuove relazioni che faciliteranno questa espansione”.\r

\r

Il 2024 è stato un anno positivo per l'azienda pure in termini di nuovi progetti. In Europa, si è festeggiata l'apertura dell'Only You Hotel Sevilla in aprile e il ritorno della società a Barcellona con il 45 Times Barcelona Hotel a novembre. Nei Caraibi, invece, il gruppo ha introdotto il programma premium The Signature Level presso il Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa di Montego Bay, in Giamaica. Per quanto riguarda i nuovi sviluppi previsti per quest'anno, spicca l'inaugurazione del The Unexpected Ibiza Hotel, in calendario ad aprile. L'hotel disporrà di 181 camere e suite: sarà la prima apertura di un nuovo marchio ispirato all'Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, con il quale la società cerca di crescere a livello internazionale. Da gennaio, inoltre, il Grand Palladium Select Costa Mujeres fa parte della selezione dei migliori hotel del marchio omonimo, la Grand Palladium Select Collection. Seguiranno il Grand Palladium Select Palace Ibiza in aprile e il Grand Palladium Select Bávaro di Punta Cana alla fine del 2025.\r

\r

Come accennato da Sobrino, il gruppo si sta concentrando ora per la prima volta sull'Asia. La compagnia punta al Sud-Est, in particolare a Singapore, Vietnam, Bali, Indonesia e Thailandia, nonché al Medio Oriente. Sta inoltre lavorando per trovare opportunità negli Stati Uniti, in Messico, nelle principali capitali dell'America Latina e dell'Europa, nonché nelle enclave turistiche del Mediterraneo, come Marocco, Grecia e Croazia. Per quanto riguarda i progetti confermati, infine, l'apertura dell'Only You Hotel Venice Bonvecchiati, di proprietà di Ece Real State e Soravia, è prevista per l'ultima metà del 2026. L'hotel a 5 stelle avrà 162 camere e si trova a 150 metri da piazza San Marco. Nello stesso anno sarà effettuata la conversione dell'attuale 45 Times Barcelona Hotel, che entrerà a far parte del portafoglio Bless Collection. Nel 2027, il gruppo prevede poi la seconda apertura del marchio The Unexpected Hotels a Ras Al Khaimah (Emirati Arabi Uniti): il progetto, sviluppato da Al Marjan e Almal Real Estate Development, prevede un investimento di oltre 100 milioni di dollari e 422 camere. Nello stesso anno è anche prevista l'apertura di Only You a Ibiza e New York.","post_title":"Palladium chiude un 2024 in crescita (+12%). Ora focus su Sud-Est asiatico e Medio Oriente","post_date":"2025-01-24T11:58:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1737719907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483153","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un table book, che vuole essere una fonte di ispirazione, una guida emozionale da lasciare nelle agenzie, pensata per quei viaggiatori che, senza una meta precisa, vogliono lasciarsi ispirare nella scelta del loro prossimo itinerario. Naar Tour Operator torna nelle agenzie con un catalogo cartaceo dal taglio originale significativamente chiamato Discovery.\r

\r

“L’esigenza di creare questo strumento è nata dalle nostre sedi estere, dove siamo un tour operator nuovo che desta curiosità - spiega il ceo del to, Frederic Naar -. Volevamo essere incisivi e visibili. E con un catalogo in formato A3, possiamo esserlo. Distribuiremo il nostro Discovery nelle agenzie di viaggi di Italia, Francia, Benelux e Germania portando il nostro stile bespoke e i consigli dei nostri esperti direttamente nelle mani dei viaggiatori che si affidano alle agenzie di viaggi\".\r

\r

Frutto di un lavoro di squadra all’interno di Naar, le 214 pagine del catalogo Discovery sono ricche di immagini scattate da fotografi professionisti, selezionate per ispirare e far sognare a occhi aperti. Ogni foto è accompagnata da una descrizione della destinazione che ne racconta i luoghi, arricchita dai consigli dei product manager di Naar. Vengono poi presentate le esperienze bespoke su cui costruire viaggi personalizzati, la specializzazione del tour operator. Il catalogo include pure sezioni dedicate ai tour organizzati e alle crociere che partono dai principali porti del mondo, offrendo una panoramica completa della profondità di prodotto offerto dal tour operator.\r

\r

","post_title":"Tornano i cataloghi cartacei firmati Naar: Discovery è pensato per ispirare i viaggiatori","post_date":"2025-01-24T11:02:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737716554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turismo e stipendi. Allora c'è da considerare gli stipendi. E quindi raffrontare quelli delle altre categorie con quelli del sistema turistico.\r

\r

Allora, uno studio Istat che lavora sulle differenze di genere negli stipendi, con naturale maggiore retribuzione per gli uomini e minore per le donne ( cosa che riflette un Paese arretrato, leggermente misogino, e oppressivo), ci mette di fronte un quadro abbastanza spiacevole per il turismo, l'accoglienza ecc. \r

\r

In Italia per i dipendenti di unità economiche con almeno 10 lavoratori la retribuzione è stata di 37.302 euro, corrispondente a circa 2.200 euro netti al mese.\r

Turismo\r

Nel turismo, nelle attività di alloggio, le retribuzioni sono queste: 25.283 euro per le donne, 26.808 euro per gli uomini, con differenza ancora più marcate tra i contratti a tempo indeterminato (1.721 euro). Gli addetti con contratto a termine all'anno guadagnano 2.580 euro e 2.887 euro in meno, rispettivamente per le lavoratrici e i lavoratori. La media complessiva di 26.041 euro lordi annui pro capite rappresenta però il dato più basso tra tutti i comparti presi in esame.\r

\r

Nelle adv e nel noleggio non va molto meglio: in questi settori la retribuzione media annuale è di 27.266 euro (2.272 euro), con differenze ancora maggiori tra uomini e donne.\r

\r

Quindi se un settore vuole diventare sul serio una forza trainante per il Paese deve adeguare gli stipendi delle donne a quelli degli uomini, innanzitutto e poi alzare la retribuzione. Altrimenti non avremo mai una voce con cui far sentire le nostre ragioni.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Accoglienza e turismo in genere propongono le paghe più basse","post_date":"2025-01-24T11:01:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1737716502000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483141","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quasi 63 milioni di passeggeri su oltre 300.000 voli: sono i numeri 2024 di Wizz Air, che segnano il dato più alto di traffico passeggeri annuale mai registrato.\r

Segno più anche per il mercato Italia, con oltre 18 milioni di passeggeri, il 15% in più rispetto all’anno precedente, e più di 90.000 voli.\r

Nel 2024, Wizz Air ha inaugurato quasi 100 nuove rotte, inclusi i nuovi collegamenti da Milano, Roma, Salerno, Napoli, Genova e Bologna verso il resto d’Europa e non solo. Inoltre, la compagnia ha ricevuto 34 nuovi aeromobili, aumentando così la dimensione della propria flotta del 15%. Su un totale di 226 aeromobili che compongono la flotta di Wizz Air, 146 sono Airbus A320/21neo, con la tecnologia neo che oggi alimenta il 65% delle operazioni di Wizz Air.\r

Durante il 2025 e dei primi mesi del 2026, la low cost ungherese prevede di ricevere 50 nuovi Airbus A321neo e A321Xlr. Questi aeromobili di ultima generazione porteranno la percentuale dei nuovi modelli nella flotta WIZZ al 77%, mentre la compagnia continua a ritirare gli aeromobili della famiglia A320ceo.\r

Per migliorare l’esperienza dei clienti, Wizz Air ha triplicato la capacità dei suoi centri di assistenza clienti, implementato la sua assistente vocale, Amelia, attiva 24/7 per supportare i passeggeri in caso di disagi, e lanciato una nuova piattaforma Help Centre.\r

In Italia il vettore opera oggi con decine di aeromobili in cinque basi (Roma, Milano, Venezia, Napoli e Catania), contando oltre 200 rotte verso quasi 90 destinazioni in oltre 30 Paesi.\r

\"L’Italia è uno dei Paesi più importanti per Wizz Air, come dimostrano gli investimenti nei nuovi collegamenti diretti e nel nuovo Centro di Addestramento a Roma Fiumicino - afferma Tamara Nikiforova, corporate communication manager della compagnia aerea -. Siamo entusiasti di crescere ulteriormente in Italia nel 2025, continuando a offrire collegamenti comodi e convenienti per l’anno del Giubileo.”","post_title":"Wizz Air: nel 2024 oltre 18 mln di passeggeri sul mercato Italia, +15%","post_date":"2025-01-24T10:19:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1737713971000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483082","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways amplia le connessioni verso il Sud America con il lancio di due nuovi voli settimanali da Doha verso Bogotá, in Colombia, che poi proseguiranno verso l'aeroporto Internazionale Caracas Simon Bolivar, in Venezuela (il volo di ritorno da Caracas opererà senza scalo a Doha).\r

\r

I collegamenti decolleranno a inizio estate 2024, nei giorni di mercoledì e domenica e saranno operati da Boeing 777-200Lr dotati di 42 posti in Business Class e 234 in Economy Class. Qatar Airways diventa così la prima e unica compagnia aerea a offrire voli non-stop dal Medio Oriente alla Colombia e l'unico vettore mediorientale a operare in Venezuela.\r

\r

Con le due new entry il network del vettore per le Americhe raggiunge un totale di 16 destinazioni, tra le quali Dallas, Miami, New York City, San Paolo e Toronto.\r

\r

«Il lancio dei voli per Bogotà e Caracas segna un momento di trasformazione per Qatar Airways e per i viaggiatori del Sud America - commenta l'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways Badr Mohammed Al-Meer -. Come prima compagnia aerea a offrire un servizio non-stop dal Medio Oriente alla Colombia e come unico vettore mediorientale che vola in Venezuela, stiamo creando nuove opportunità per collegare persone, culture e commercio. I passeggeri potranno sperimentare l'ospitalità di classe mondiale di Qatar Airways in volo, mentre continuiamo a raggiungere nuove vette nei viaggi a lungo raggio con il nostro secondo volo più lungo nelle Americhe».","post_title":"Qatar Airways sbarca a Bogotà e Caracas portando a 16 le destinazioni nelle Americhe","post_date":"2025-01-24T09:55:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1737712518000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mondo in scena scrive Alidays sul frontespizio del nuovo catalogo, che racconta i suoi tour per piccoli gruppi. «Il volume stampato è stato distribuito a metà dicembre e stiamo attivando una strategia di comunicazione su tutto il territorio» racconta Pietro De Arena, head of marketing di Alidays. Grande l’orgoglio del to nel presentare un prodotto che amplia e arricchisce la programmazione del to. Il roadshow Mauritius On Tour, primo focus di un ricco progetto di divulgazione, ha preso il via a Milano per poi proseguire a Verona e Bologna, a cui si aggiungeranno altre tappe in Sicilia, Puglia, Sardegna,… A tutti i partecipanti verrà dato un attestato di partecipazione e formazione.\r

\r

Il punto di partenza è stato l’Alidays Home di Milano, per mostrare l’entusiasmo e la professionalità con cui lavorano le 100 persone del team del to, entro spazi separati solo da vetri e non da muri. «A Milano sono arrivate 30 agenzie da tutta Italia, in particolare da Marche, Umbria e Liguria. Abbiamo condiviso approfondimenti lavorativi in sinergia con un ente del turismo, cinque catene alberghiere e una compagnia aerea e anche momenti conviviali, a fianco del nostro partner: la onlus italiana Make-A-Wish, che da 20 anni realizza i desideri di bambini affetti da gravi patologie. Vogliamo ora muoverci da Milano, facendo conoscere meglio il nostro brand, la nostra attività e la nostra produzione: abbiamo già 38 piani marketing sul tavolo e faremo tante attività con dei partner, perché il prodotto stimoli le adv e, quindi, il cliente finale. Saremo più comunicativi, più presenti e più strategici grazie alla nostra importante rete commerciale su tutto il territorio italiano. Cercheremo di connettere sempre più le compagnie aeree e gli enti o le rappresentanze, dando maggior visibilità ai nostri tour esclusivi».\r

\r

Gli itinerari Alidays on Tour sono progettati per piccoli gruppi, accompagnati da guide locali esperte e parlanti italiano, con soggiorni in strutture selezionate e con un focus sulle tradizioni locali, sulla cultura e sulla storia delle destinazioni. «La parte logistica prevede partenze garantite con minimo due pax fino a un massimo di 14. Sono tour caratterizzati da molta esperienzialità, con un target medio alto - sottolinea Davide Catania, fondatore e amministratore unico di Alidays -. Le destinazioni sono l’oceano Indiano con Mauritius in primo piano, il Nord e il Sud America con estensione caraibica e Polinesia, Fiji e Cook nel Pacifico, l’Estremo Oriente con Giappone, Thailandia e una parte della Cina (non ancora inclusa nel catalogo cartaceo), l’Oceania e il Medio Oriente. Stiamo attivando tante operazioni per rendere sempre più strategica la nostra comunicazione, per raggiungere non solo il mondo del b2b in maniera sempre più efficace, ma per aprirci a una comunicazione b2c2b in modo da stimolare il cliente e renderlo partecipe della nostra cura del prodotto. Il progetto comunicativo ha però sempre l’obiettivo di stimolare le agenzie, che sono il nostro partner d’eccezione».\r

\r

«Con il roadshow cerchiamo di implementare sempre più la collaborazione con le adv - conclude Arena –. Vogliamo fare delle rotonde: sederci attorno a un tavolo per capire meglio le esigenze degli agenti e le modalità per attivarci in modo più operativo a loro favore. Inoltre le adv dovranno provare, testare i nostri tour esclusivi. Avranno poi un compito di co-creazione realizzando dei contenuti per i social, perché numerosi agenti hanno delle importanti skill in questo senso. Faremo dei fam trip e creeremo diverse opportunità per far conoscere lo standard dei nostri viaggi».","post_title":"Alidays on Tour: un roadshow per raccontare alle adv i nuovi itinerari per piccoli gruppi","post_date":"2025-01-23T12:57:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737637048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483053","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sncf Voyageurs ha aperto le vendite per il collegamento diretto Tgv Inoui tra Milano e Parigi, sospeso nell’agosto 2023 a causa della frana nella valle della Maurienne.\r

\r

Dopo aver effettuato importanti lavori, le autorità competenti hanno confermato la messa in sicurezza del passaggio ferroviario per la circolazione dei treni e la riapertura della linea tra l’Italia e la Francia, prevista per il 31 marzo 2025.\r

\r

«Questa riapertura coincide con un momento fondamentale per noi - ha dichiarato Caroline Chabrol, direttrice generale di Sncf Voyages Italia -: dopo aver garantito ai nostri clienti la continuità dell’offerta Tgv Inoui attraverso un servizio sostitutivo durante l’interruzione della linea, abbiamo recentemente annunciato un importante piano di sviluppo di Sncf Voyageurs in Italia. Questo conferma non solo il nostro impegno verso il Paese, ma contribuisce anche ad ampliare l’offerta di soluzioni di mobilità sostenibile per i viaggiatori francesi, italiani ed europei».\r

\r

Da fine marzo quindi il collegamento diretto tra Italia e Francia riprenderà con tre a/r al giorno, permettendo di collegare Milano a Parigi in 7 ore e 7 minuti e Torino a Parigi in 5 ore e 39 minuti. I biglietti, a partire da 29 euro, sono disponibili per l'acquisto attraverso tutti i canali distributivi Sncf. Il servizio collegherà anche le città di Modane, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry e Mâcon, offrendo un’opzione di viaggio comoda e flessibile lungo l’intero percorso.\r

\r

In Italia, la frequenza del collegamento tra Milano e Oulx via Torino sarà potenziata con tre a/r al giorno, con biglietti disponibili a prezzi competitivi di 10 euro in seconda classe e 15 euro in prima classe.","post_title":"Sncf: aperte le vendite per il collegamento diretto Tgv Inoui tra Milano e Parigi","post_date":"2025-01-23T12:11:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1737634275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2025 nel segno di Napoli e del suo sistema aeroportuale per Volotea: per l'estate la compagnia aumenterà infatti del 18% i posti offerti da Capodichino per un totale di 621.000, (525.000 del 2024). Di pari passo il numero di voli operati salirà da 3.115 a 3.571, verso 22 destinazioni tra Italia, Croazia, Francia, Grecia, Spagna e Danimarca.\r

\r

Novità anche da Salerno, dove la compagnia è pronta a decollare verso una nuova meta internazionale, Marsiglia: il collegamento sarà operato in esclusiva a partire dal prossimo 6 luglio con frequenza bisettimanale, il mercoledì e la domenica.\r

\r

«Il 2025 rappresenta per Volotea un anno di rilancio e crescita strategica in Campania, un territorio a cui siamo profondamente legati. Napoli è una base chiave per le nostre operazioni, dove continuiamo a investire per garantire ai passeggeri una rete di collegamenti ricca e competitiva. Solo lo scorso anno abbiamo impiegato fino a 58 dipendenti presso la nostra base di Capodichino – sottolinea Valeria Rebasti, international market director della compagnia spagnola -. Il nostro obiettivo è chiaro: supportare lo sviluppo economico e turistico della regione attraverso un servizio di alta qualità, che metta al centro la soddisfazione dei nostri clienti e la valorizzazione del territorio campano».\r

\r

«L’ampliamento dell’offerta di Volotea sul sistema aeroportuale campano rappresenta un passo strategico per lo sviluppo della mobilità aerea nella nostra regione - osserva Margherita Chiaramonte, direttore commercial aviation di Gesac -. Napoli si conferma una base consolidata e centrale, con ben 22 rotte operative durante la stagione estiva ed un ulteriore aumento dei posti offerti, a testimonianza della solidità della nostra partnership. Allo stesso tempo, il nuovo collegamento diretto tra Salerno e Marsiglia rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento della connettività tra il Sud Italia e il Sud della Francia. Lavorare insieme a Volotea significa non solo rafforzare il sistema aeroportuale campano, ma anche contribuire attivamente allo sviluppo turistico ed economico della regione».","post_title":"Volotea accelera su Napoli: capacità a +18% per l'estate in arrivo","post_date":"2025-01-23T11:13:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1737630790000]}]}}