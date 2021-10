Columbus rilancia la destinazione Stati Uniti

La pandemia non ha mai firmato l’attività del to Columbus, sempre operativi gli uffici di Milano, Padova e Palermo. Aggiornamenti burocratici legati al Covid 19 e formazione ci hanno permesso di non staccare la spina con le agenzie. Adesso man mano che i vari Stati procedono ad aprire i corridoi turistici, lo staff di Columbus sta lanciando le nuove programmazioni, animate anche da pacchetti innovativi. Adesso è il turno degli Stati Uniti a partire dall’8 Novembre ci si potrà recare nel Paese avendo il ciclo vaccinale completo e un tampone molecolare o antigenico.

Lo staff di Columbus si è messo all’opera proponendo per gli agenti di viaggio diverse proposte sia per Natale che per Capodanno su New York con incluso degli spettacoli a Broadway come “Chicago” e “Waitress” oppure una serata in nuovissimi ristoranti o attrazioni open air; se vieni a New York con Columbus to il nostro motto per te agenzia è: “Impossible is possible since 1956.

Un altro importante tassello sull’onda dell’ottimismo è la programmazione dei tour con guida parlante italiano, dall’est all’ovest americano i tour sono a date fisse come da programmazione che si trova nel sito www.columbusvacanze.it.

A breve Columbus sarà pronto a fornire al mercato un evoluzione tecnologica cioè il booking engineering, una grande agevolazione per le agenzie che potranno farsi online in tempo reale i preventivi ed eventuali conferme.