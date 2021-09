Columbus lancia l’Arabia Saudita in concomitanza con la Formula 1

Conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi in Arabia Saudita il gran premio di Formula 1. Il tour operator Columbus studiava la destinazione Arabia Saudita da quando si è aperta al turismo, per lanciarla nel mercato italiano.

«Abbiamo colto l’opportunità dell’evento – dichiara Ivano Zilio patron di Columbus -. Il nostro interesse verso la perla del Medio Oriente è stato subito alto sicuramente è una destinazione che andrà solo in crescere».

Il debutto del tour tperator Columbus sarà con una programmazione di pacchetti, due sull’evento F1 e altri 3 saranno incentrati sull’aspetto storico e culturale con l’esplorazione del deserto, del magnifico sito di Alula tra la capitale Riyadh e il mar rosso Saudita con le sue splendide spiagge ed incantevoli oasi.

L’apertura al turismo dell’Arabia Saudita ha permesso a Columbus insieme al nostro Dmc locale di creare dei meravigliosi itinerari per le vendite nelle agenzie per proporre ai clienti di scoprire al meglio tutte le bellezze della destinazione in sicurezza con le norme covid.

Ad oggi l’Arabia Saudita è entrata nei paesi dell’elenco D, quindi per chi rientra in Italia sono necessari il PLF, un tampone molecolare e una quarantena di soli 5 gg.