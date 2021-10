Club Med ritorna in Spagna dopo 20 anni con il resort Magna Marbella

Club Med annuncia il suo ritorno in Spagna dopo oltre 20 anni, con il suo nuovo Resort, Club Med Magna Marbella. La struttura, che si trova ai piedi della Sierra Blanca, aprirà il ​​14 maggio 2022.

«Dopo più di vent’anni, siamo davvero orgogliosi di tornare in Spagna – ha commentato Eyal Amzallag, managing director Club Med Sud Europa Europe, Medio Oriente e mercati emergenti-. La Spagna come destinazione ha sempre occupato un posto speciale nel cuore di Club Med poiché il primo Club Med ha aperto le sue porte nel 1950 ad Alcúdia, siamo lieti di tornare con un Resort così importante come Club Med Magna Marbella. Il Resort offre la perfetta combinazione di lusso ed esperienze indimenticabili e scoperte della cultura locale per famiglie e coppie. Club Med Magna Marbella è un prodotto unico per le famiglie dei millennials, il miglior parco giochi per loro».

Situato in posizione strategica, nella regione dell’Andalusia, il Resort Magna Marbella si trova a soli 20 minuti a piedi dal centro di Marbella e dalla spiaggia. Marbella è una destinazione unica, scelta dal jet set internazionale durante tutto l’anno.

Il resort dista un’ora di auto da Gibilterra, Ronda e Malaga e due ore da Granada, Siviglia e Cadice. La sua posizione rende il resort il punto di partenza per andare alla scoperta della storia e della cultura della regione e le sue bellezze naturali come l’emozionante Caminito del Rey e il Parco nazionale un’area naturale protetta.