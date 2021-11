Club Med: riduzione fino al 15% per partenze dal 20 novembre e fino ad aprile 2022

Club Med promuove le vacanze invernali sia nelle destinazioni di montagna sia sul lungo raggio, grazie all’apertura dei corridoi turistici Covid free. “A fronte delle tante prenotazioni ricevute – si legge in una nota del tour operator -, soprattutto per le destinazioni più amate come le Maldive e Mauritius e le vacanze di Natale, la disponibilità dei Club Med in tutto il mondo è davvero limitata”. Prenotando dal 16 al 30 novembre si può ottenere una riduzione fino al 15% sulle destinazioni più richieste, dall’oceano Indiano alle Alpi per le partenze dal 20 novembre al 30 aprile 2022. Per i bambini è prevista la gratuità fino a 4 anni in montagna e fino a 6 anni al mare.

«Aspettiamo questo momento da un anno e mezzo e desideriamo celebrarlo con i nostri clienti – ha dichiarato Eyal Amzallag, managing director Sud Europa, Medio Oriente & Mercati Emergenti – , desideriamo che questo sia davvero un inverno indimenticabile, l’inverno che ci ha permesso finalmente di ritornare a viaggiare e condividere di nuovo con i nostri gm esperienze, i nuovi resort e quelli rinnovati. Abbiamo tante novità, perché anche in questi mesi difficili non ci siamo mai fermati».