Club Med apre le prenotazioni per l’estate: dal 12 al 14 ottobre sconti fino a 1.050 euro a persona

Partono con tre giorni di offerte illimitate, dal 12 al 14 ottobre, le prenotazioni per la stagione estiva firmata Club Med. Durante la promozione, si potrà in particolare ottenere sconti fino a 1.050 euro a persona su tutte le date e tutti i resort. E le pre-registrazioni sono già disponibili: danno l’opportunità ulteriore di avere il 15% di riduzione garantita, chiamando il contact center al numero 840 820 821. Come sempre poi il tour operator offre la cancellazione gratuita fino a 45 giorni dalla partenza e il rimborso a chi non potrà viaggiare a causa del Covid-19. Al centro dell’attenzione saranno sempre di più le famiglie. Oltre all’assistenza bambini specializzata a partire dai due mesi fino ai 17 anni, Club Med offre infatti il soggiorno gratuito ai minori di sei anni anche nelle date più richieste come per esempio Ferragosto.

Tra le novità dell’estate 2022, il Club Med Magna Marbella che segna il ritorno dell’operatore transalpino in Spagna dopo ben 20 anni. Il resort è immerso in 14 ettari di giardini, avrà a disposizione cinque piscine tra cui un parco acquatico per famiglie e una zona Zen riservata agli adulti, due ristoranti, Suenos e Tierra Gourmet Lounge e tre bar dove gli ospiti possono assaporare cibi e bevande locali. Offrirà inoltre assistenza bambini dai quattro mesi ai 17 anni, e la family Fun Zone con giochi d’acqua, un parco giochi, mini-golf e una zipline.

Il primo resort della gamma Club Med Exclusive Collection nell’isola di Mauritius, La Plantation d’Albion, avrà invece spazi rinnovati, diventando un’oasi di serenità dedicata allo slow living, per ritrovare l’equilibrio con i propri ritmi naturali. Da non perdere le sessioni di meditazione della scuola di Yoga byHeberson. E ancora il finger food sulla spiaggia per vivere lo stile mauriziano e una piscina a sfioro, con la vista sull’oceano, completamente rinnovata.

Per gli italiani, la prossima sarà inoltre la prima estate a Club Med Seychelles: l’ultimo resort Exclusive Collection per un’avventura eco-chic sull’isola privata di Sainte Anne nel cuore di un parco marino protetto. Divertimento per tutta la famiglia con un’attenzione particolare all’ambiente e attività green come la caccia al tesoro digitale nella natura e la conservazione dei coralli. Il resort è caratterizzato da sistemazioni lussuose, come le suite vista mare con piscina privata.

Sempre richieste dai clienti, infine, anche le Maldive, dove Club Med è presente con due strutture: il resort di Kani e le Ville di Finolhu con piscina privata e servizi esclusivi come il maggiordomo privato. E ancora la Sicilia con Club Med Cefalù, l’Exclusive Collection del Mediterraneo e le Antille.