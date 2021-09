Club Med: al via la campagna di recruiting per 400 risorse

Sono 400 i posti disponibili in Club Med per la prossima stagione invernale. L’operatore transalpino lancia la sua tradizionale campagna di recruiting, accompagnata da job day e colloqui in modalità virtuale. Per candidarsi, è necessario inviare il proprio cv sul sito dedicato (www.clubmedjobs.com), dove

saranno aperte tutte le posizioni disponibili da oggi e per l’intera stagione. In particolare sono 160 le posizioni aperti nel comparto housekeeping, 125 in ambito ristorazione & bar, 90 in cucina, 15 nella room division, sei nelle spa, a cui si aggiunge anche la ricerca di quattro infermieri/e. Opportunità anche per diverse figure manageriali, quali f&b manager, restaurant manager, room division manager, chef patissier e sous chef e spa manager.

Club Med propone inoltre programmi di sviluppo e corsi di formazione a tutti i livelli, creati dall’Università dei talenti, con la possibilità di ambire a una crescita ambiziosa, resa possibile anche da programmi di job rotation e di sviluppo. La ricerca di nuove risorse si inserisce peraltro nel piano di sviluppo dell’operatore che, dopo aver aperto lo scorso marzo un 5 stelle alle Seychelles, si espanderà nel 2022 anche in Canada e a Tignes in Francia, nonché con il suo primo resort 4 stelle in Spagna, a Marbella. Infine il 4 stelle di Pragelato riaprirà giusto questo inverno, dopo una serie di interventi di rinnovo a cui seguiranno presto altri lavori di ampliamento per aumentarne la capacità.