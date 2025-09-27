Carlos Garrido, Ávoris: «Spagna e Italia punti di riferimento del turismo mondiale» «I viaggi e il turismo sono molto più di una semplice attività economica. Si tratta di un flusso di idee, culture e persone che risale all’inizio dell’umanità e che, attualmente, è diventato uno dei settori più determinanti per la prosperità globale». In occasione della Giornata mondiale del turismo in programma per oggi, il direttore generale delle relazioni istituzionali, della comunicazione e del marketing aziendale di Ávoris, Carlos Garrido de la Cierva, analizza lo scenario attuale e i possibili sviluppi futuri. «La Spagna e l’Italia, in quanto paesi aperti e diversificati, sanno bene che il turismo è anche identità e futuro – commenta il manager -. In ogni città, in ogni spiaggia, in ogni monumento, si riflette la capacità di questo settore di mettere in contatto chi ci visita con la nostra storia e con il modo in cui desideriamo presentarci al mondo. Il turismo contribuisce in modo significativo all’economia di entrambi i Paesi. In Spagna rappresenta circa il 12% del Pil, in Italia circa il 13%. Dietro queste cifre ci sono milioni di famiglie che trovano stabilità e prospettive per il futuro. Inoltre, il settore promuove catene di valore nei trasporti, nell’ospitalità, nel commercio e nella cultura che conferiscono coesione territoriale e dinamismo alle diverse regioni sia spagnole che italiane. Il suo contributo non si limita all’aspetto economico. Una delle maggiori forze di comprensione tra i popoli è il turismo. Ogni viaggiatore che attraversa un confine diventa un ponte tra lingue, tradizioni e stili di vita. Come destinazioni di riferimento – la Spagna ha accolto oltre 94 milioni di turisti internazionali nel 2024 e l’Italia ha superato i 75 milioni – entrambi i Paesi confermano la loro condizione di terre in cui convivono patrimoni millenari, creatività e ospitalità. Questa apertura ha forgiato solide reputazioni: quella della Spagna come Stato democratico di riferimento in termini di modernità e convivenza; quella dell’Italia come culla di cultura, arte e gastronomia riconosciute a livello mondiale». Le sfide «Viaggiare trasforma: risveglia la curiosità, amplia gli orizzonti e fornisce insegnamenti vitali. L’industria che lo rende possibile, quindi, non solo stimola le economie, ma orienta anche uno sviluppo umano su scala più ampia. Ogni esperienza condivisa tra ospite e visitatore contribuisce a costruire una società più aperta e tollerante. Tuttavia, nel riconoscere questi benefici non si possono ignorare i problemi. Il primo è la sostenibilità ambientale. Lo sfruttamento eccessivo delle destinazioni turistiche, l’uso smodato delle risorse naturali o le emissioni dei trasporti ci impongono di ripensare il nostro modo di agire e di evolvere verso modelli responsabili. Sia la Spagna che l’Italia hanno iniziato ad adottare decisioni strategiche, promuovendo piani di sostenibilità turistica e investimenti nell’innovazione legati all’economia circolare». La seconda sfida è di natura culturale. «Se il turismo rappresenta un’opportunità eccezionale per far conoscere le nostre radici, può anche portare a una perdita di autenticità se diventa un consumo passeggero. La pressione esercitata sui centri storici di città come Barcellona, Siviglia, Roma o Venezia riflette la necessità di trovare un equilibrio tra conservazione culturale e sviluppo turistico. La Spagna e l’Italia, con i loro percorsi paralleli nel turismo internazionale, condividono oggi la stessa sfida: mantenere la loro leadership mondiale garantendo la sostenibilità delle loro destinazioni e preservando l’essenza delle loro culture. Il turismo continuerà ad essere un motore di ricchezza e un ponte di comprensione, a condizione che sappiamo gestirlo con intelligenza, innovazione e rispetto». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497802" align="alignleft" width="300"] Carlos Garrido de la Cierva[/caption] «I viaggi e il turismo sono molto più di una semplice attività economica. Si tratta di un flusso di idee, culture e persone che risale all'inizio dell'umanità e che, attualmente, è diventato uno dei settori più determinanti per la prosperità globale». In occasione della Giornata mondiale del turismo in programma per oggi, il direttore generale delle relazioni istituzionali, della comunicazione e del marketing aziendale di Ávoris, Carlos Garrido de la Cierva, analizza lo scenario attuale e i possibili sviluppi futuri. «La Spagna e l'Italia, in quanto paesi aperti e diversificati, sanno bene che il turismo è anche identità e futuro – commenta il manager -. In ogni città, in ogni spiaggia, in ogni monumento, si riflette la capacità di questo settore di mettere in contatto chi ci visita con la nostra storia e con il modo in cui desideriamo presentarci al mondo. Il turismo contribuisce in modo significativo all'economia di entrambi i Paesi. In Spagna rappresenta circa il 12% del Pil, in Italia circa il 13%. Dietro queste cifre ci sono milioni di famiglie che trovano stabilità e prospettive per il futuro. Inoltre, il settore promuove catene di valore nei trasporti, nell'ospitalità, nel commercio e nella cultura che conferiscono coesione territoriale e dinamismo alle diverse regioni sia spagnole che italiane. Il suo contributo non si limita all'aspetto economico. Una delle maggiori forze di comprensione tra i popoli è il turismo. Ogni viaggiatore che attraversa un confine diventa un ponte tra lingue, tradizioni e stili di vita. Come destinazioni di riferimento – la Spagna ha accolto oltre 94 milioni di turisti internazionali nel 2024 e l'Italia ha superato i 75 milioni – entrambi i Paesi confermano la loro condizione di terre in cui convivono patrimoni millenari, creatività e ospitalità. Questa apertura ha forgiato solide reputazioni: quella della Spagna come Stato democratico di riferimento in termini di modernità e convivenza; quella dell'Italia come culla di cultura, arte e gastronomia riconosciute a livello mondiale». Le sfide «Viaggiare trasforma: risveglia la curiosità, amplia gli orizzonti e fornisce insegnamenti vitali. L'industria che lo rende possibile, quindi, non solo stimola le economie, ma orienta anche uno sviluppo umano su scala più ampia. Ogni esperienza condivisa tra ospite e visitatore contribuisce a costruire una società più aperta e tollerante. Tuttavia, nel riconoscere questi benefici non si possono ignorare i problemi. Il primo è la sostenibilità ambientale. Lo sfruttamento eccessivo delle destinazioni turistiche, l'uso smodato delle risorse naturali o le emissioni dei trasporti ci impongono di ripensare il nostro modo di agire e di evolvere verso modelli responsabili. Sia la Spagna che l'Italia hanno iniziato ad adottare decisioni strategiche, promuovendo piani di sostenibilità turistica e investimenti nell'innovazione legati all'economia circolare». La seconda sfida è di natura culturale. «Se il turismo rappresenta un'opportunità eccezionale per far conoscere le nostre radici, può anche portare a una perdita di autenticità se diventa un consumo passeggero. La pressione esercitata sui centri storici di città come Barcellona, Siviglia, Roma o Venezia riflette la necessità di trovare un equilibrio tra conservazione culturale e sviluppo turistico. La Spagna e l'Italia, con i loro percorsi paralleli nel turismo internazionale, condividono oggi la stessa sfida: mantenere la loro leadership mondiale garantendo la sostenibilità delle loro destinazioni e preservando l'essenza delle loro culture. Il turismo continuerà ad essere un motore di ricchezza e un ponte di comprensione, a condizione che sappiamo gestirlo con intelligenza, innovazione e rispetto». [post_title] => Carlos Garrido, Ávoris: «Spagna e Italia punti di riferimento del turismo mondiale» [post_date] => 2025-09-27T10:15:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758968106000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497801 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Padiglione del Brasile, una delle opere più apprezzate dell'Expo Milano 2015, con più di 3 milioni di visitatori in soli 6 mesi, sta vivendo una seconda giovinezza in Campania, nello specifico a Laghi Nabi. Sono iniziati i lavori per ricostruire questa struttura premiata al World Architecture Festival 2015, firmata dall'architetto Arthur Casas. Lo studio brasiliano, che si occuperà anche della progettazione degli spazi ai laghi Nabi, ha confermato che non si tratterà di una semplice ricollocazione, ma di un progetto più ampio che comprende anche un nuovo ristorante e un bar a servizio del padiglione, "contestualizzando" l'opera nel nuovo scenario naturalistico. «Questo progetto rappresenta per noi un passaggio fondamentale - spiega Gino Pellegrino, ideatore e titolare dei Laghi Nabi - L'arrivo del Padiglione del Brasile si inserisce perfettamente nella nostra filosofia di rigenerazione. Non vogliamo solo recuperare un territorio, ma creare un dialogo tra architettura contemporanea e natura. La struttura di Casas nascerà in un giardino botanico e diventerà un punto di riferimento culturale e un attrattore per tutto il territorio». La ricostruzione del Padiglione segue i principi di sostenibilità che l'hanno contraddistinto fin dall'inizio. Il tutto sarà completato nella primavera del 2026, quando lo spazio aprirà al pubblico ospitando un giardino botanico, mostre, un ristorante e un bar, diventando un punto di incontro per famiglie, scuole e turisti. Un progetto che guarda al futuro di Castel Volturno, un'area che ha conosciuto anni di degrado e incuria ambientale. Situati a Castel Volturno, Laghi Nabi rappresentano un esempio illuminato di rigenerazione ambientale: 50 ettari di ex cave di sabbia abbandonate sul Litorale Domizio trasformate in un'oasi naturale. Le architetture ecosostenibili del Nabi Resort e Glamping, con un'estetica che definirei "glamour-chic", offrono un'esperienza immersiva nella natura senza rinunciare al comfort. [post_title] => Laghi Nabi recupera il Padiglione Brasile di Expo 2015, nuovo spazio in un giardino botanico [post_date] => 2025-09-26T12:24:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758889488000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497775 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ormai avviato a pieno regime, l’Hilton Turin Centre ha incontrato la città in occasione di una serata inaugurale impreziosita da momenti multisensoriali ed evocativi. Il nuovo cinque stelle è firmato da Gdf Hotel, tra i principali player dell’hotellerie italiana con dieci strutture – di cui sette a marchio Hilton – e completa l’asse padano dell'accoglienza del gruppo, da Torino alla Serenissima. Punto di svolta della ricettività subalpina, che a breve vedrà l'arrivo di nuovi brand dell' hotellerie, il nuovo Hilton rappresenta un omaggio alla "torinesità", tra storia e modernità, autenticità e innovazione, lusso e identità. Torino, città in forte ascesa su cui si stanno concentrando investimenti e strategie a livello nazionale e internazionale, si conferma così sempre più come una destinazione d'eccellenza. Motivo per cui Hilton ha deciso di sbarcare nuovamente in citta. «Hilton era già presente a Torino nel 2018 con la conversione dell’hotel a Lingotto, ma già nel 2006, in occasione delle Olimpiadi, la città si è affacciata sulle mappe del turismo globale - ha dichiarato Alan Mantin, vice president development Southern Europe di Hilton -. I grandi eventi, le competizioni di tennis e le molteplici iniziative stanno contribuendo a rendere Torino una destinazione strategica, dove abbiamo voluto portare il nostro brand di punta». Icona razionalista che guarda al futuro Acquisito dal fondo Geras 2 gestito da Ream Sgr, gruppo torinese al suo primo investimento nel settore alberghiero, il centralissimo hotel, a pochi passi da Porta Nuova, piazza Castello e dal Museo Egizio, ha reinterpretato in chiave contemporanea un edificio razionalista del 1953, progettato dall’architetto Emilio Decker. La struttura offre 175 camere – di cui 36 suite, inclusa la Presidential Suite con terrazza panoramica privata, bagno turco, vasca idromassaggio, cucina e salotto indipendente -, uno scenografico giardino urbano, area benessere con vasca idromassaggio, spa e fitness centre, oltre a 11 sale riunioni, due foyer dotati delle più moderne tecnologie, il cocktail bar Alchemy e il ristorante Malìa affidato allo chef Andrea Vallenzasca. Settanta gli attuali dipendenti, prevalentemente assunti direttamente.La scelta di minimizzare l’esternalizzazione risponde a una precisa filosofia Gdf, come ha spiegato Guido Della Frera, fondatore e presidente di Gdf Hotel e del gruppo Della Frera: «Dai lavapiatti al personale delle pulizie, tutti hanno un contratto nazionale. In molti casi, si tratta di lavoratori che avevano perso l’impiego durante la precedente gestione. Figure invisibili agli occhi del cliente, ma per noi fondamentali: gli addetti alle pulizie, ad esempio, sono gli unici a entrare ogni giorno in tutte le camere, e rappresentano i veri occhi dell’azienda». Un hotel che dialoga con la città Fedele alla filosofia del gruppo Della Frera, Hilton Turin Centre non sarà soltanto un nuovo simbolo dell’hotellerie torinese, ma uno spazio aperto e vivo, un luogo che dialoga con la città. «Vogliamo che questo hotel sia una casa aperta, inclusiva, capace di generare valore culturale e sociale attraverso eventi, progetti e iniziative condivise - ha aggiunto Della Frera -. Attraverso la fondazione Della Frera, avvieremo per tutto il 2026 campagne di raccolta fondi volte a sostenere progetti dedicati alla città di Torino e alla sua comunità, rafforzando così il nostro legame con il territorio». (Federica De Luca) [post_title] => Hilton Turin Centre: il nuovo punto di riferimento dell’ospitalità torinese [post_date] => 2025-09-26T10:31:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758882660000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => BWH Hotels Italia & Malta annuncia l’espansione del proprio network in 13 nuovi mercati emergenti del Sud-Est Europa, assumendone la guida strategica e operativa sotto una nuova identità. BWH Hotels Italy & South-East Europe diventa così un’organizzazione responsabile di 15 Paesi, con oltre 200 strutture complessive e proiezioni di fatturato superiori a 415 milioni di euro. Una crescita che consolida il ruolo del gruppo come punto di riferimento dell’hotellerie italiana e ne amplifica la portata internazionale. «Questa espansione rappresenta per noi un’opportunità straordinaria e anche una grande responsabilità – dichiara Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italy & South-East Europe durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri pomeriggio a Roma–. Con BWH Hotels Italy & South-East Europe ci affermiamo come riferimento nell’ospitalità europea, portando il nostro know-how nella gestione di network e l’esperienza della ricettività italiana verso mercati in profonda trasformazione». Si delinea così un insieme integrato e dinamico, che riunisce aree diversificate sotto il profilo geopolitico, turistico e culturale, dove l’hotellerie sta cambiando volto e aprendo nuove possibilità di sviluppo. Il nuovo assetto comprende Albania, Grecia, Romania, Bulgaria, Montenegro, Serbia, Cipro e Macedonia del Nord, insieme all’Armenia, considerata di grande interesse per gli sviluppi in corso. A questi si aggiungono Bosnia Erzegovina, Libano, Siria e Kosovo, oltre a Malta, già sotto la guida italiana dal 2024. Con questa espansione, alle oltre 170 strutture già operative in più di 100 destinazioni italiane, si sommano 30 nuovi hotel nei mercati coinvolti, per un totale di oltre 200 strutture: un ampliamento che porterà il fatturato complessivo delle affiliate oltre i 415 milioni di euro. Il piano prevede di rafforzare la presenza nei territori SEE nei prossimi esercizi, partendo dai Paesi sostenuti da politiche governative, infrastrutture e investimenti significativi. Come ha sottolineato la CEO Sara Digiesi, «quando guardiamo oltre i confini non vediamo limiti, ma opportunità: nei mercati greenfield, come Albania e Montenegro, vogliamo esserci sin dall’inizio, accompagnando lo sviluppo con il nostro know-how». Katerina Kyriakopoulou, deputy CEO di BWH Hotels South-East Europe, ha raccontato gli step finora completati e le prospettive del gruppo per il prossimo sviluppo in aree ad alto potenziale, sottolineando il valore dell'accoglienza locale: «Siamo molto orgogliosi perché recentemente abbiamo aperto il primo Best Western a Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina. In Armenia l’ospitalità è parte della cultura quotidiana; essere arrivati tra i primi brand internazionali ci consente oggi di proporre un’offerta autentica e completa». Il presidente Walter Marcheselli ha sottolineato nel suo intervento come, nei mercati meno maturi, il know-how italiano potrà esprimersi anche attraverso il supporto gestionale diretto agli hotel, rafforzando ulteriormente il valore del brand. «L’estensione dei territori di nostra competenza si è attuata - ha aggiunto - grazie all’affidamento e all’accordo dei territori da parte di BWH Hotels International per preservare il valore e le competenze costruite in oltre 35 anni di attività dall’organizzazione acquisita con sede ad Atene». Con questo nuovo assetto, BWH Hotels Italy & South-East Europe si propone come motore di crescita e innovazione nei mercati emergenti del Sud-Est Europa, rafforzando la leadership italiana all’interno di un network globale che conta oltre 4.000 strutture in più di 100 Paesi. In chiusura, Sara Digiesi ha posto l'accento anche sulle performance italiane: il 2025 si conferma un anno positivo, con adr e occupazione in crescita, trainati soprattutto dai mercati esteri, in primis Regno Unito e Germania. La rete italiana si rafforza anche nel segmento WorldHotels, con tre nuove strutture a Milano, Venezia e Sondrio. [post_title] => BWH Hotels Italy & South-East Europe: l’espansione dall’Italia a 13 nuovi mercati [post_date] => 2025-09-25T15:25:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758813957000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497678 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è tenuta a Venezia la 21esima edizione di Travel Hashtag, nella splendida cornice del Teatro la Fenice. «In questa Special Edition dal titolo “Luxury, comfort and sustainability above and below the clouds” abbiamo messo al centro la distribuzione organizzata, quindi il turismo organizzato sia in ambito leisure che corporate» afferma Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag. «Questa edizione nasce da una riflessione fatta con Turkish Airlines, che è entrata nel panel dei nostri partner - tra i quali ci sono da Ethiad a Emirates, fino a Ita Airways - su specifico interesse rispetto al trade. - prosegue Romanelli - Abbiamo voluto raccontare il servizio alto di gamma - negli aeroporti, a bordo, a terra, in partenza - evidenziando il punto di vista del viaggiatore declinato su vari livelli». Incontro Dopo un emozionante duetto voce-pianoforte, Osman Tunçyürek - sales manager Venice di Turkish Airlines - ha affermato: «È bello vivere questo momento di incontro in una città che per i secoli ha simbolizzato il viaggio, la connessione e la trasformazione. La partnership con Travel Hashtag ci consente di condividere spazi, pensieri e prospettive. Crediamo che gli operatori del mondo dei viaggi abbiano un ruolo essenziale nel formare l'industria, trasformando il cambiamento in soluzioni e costruendo relazioni. Il turismo non è solo un settore economico e commerciale ma è un ecosistema culturale e sociale». Nel corso della mattina la panel discussion dal titolo “Reshaping Comfort in Leisure Travel” ha visto la partecipazione di Alberto Alberi - travel experience manager Gruppo Gattinoni, Sandro Botticelli - marketing manager Ente Nazionale per il Turismo Thailandese, Francesco Olivetti - managing director Bassani Group e Massimiliano Zanardi - general manager Bulgari Resort Bodrum. Nel pomeriggio, dopo il networking lunch, ha preso il via il talk “Maximizing Corporate Travels” con la partecipazione di Daniele Aulari - director western Europe Airplus, Paolo Bertola - commercial & service delivery director Aci Blueteam, Antonio Carlucci - chief business officer Bizaway e Filippo Galbiati - industry relations manager Cisalpina Tours. « Le dinamiche È emersa l’esigenza di indagare le dinamiche legate alle nuove direttive europee parlando anche della clientela, delle destinazioni, dei servizi, dell’approccio degli operatori che lavorano nel mondo del turismo sotto vari punti di vista. - ha affermato Romanelli - Dalla compagnia aerea al lavoro dei general manager alberghieri, ai tour operator e alle destination company, le destinazioni e anche l’aspetto corporate. A Travel Hashtag stampa, mercato, istituzioni e partner dialogano insieme. Stiamo facendo un giro del mondo vivendo appuntamenti nei quali si condividono contenuti, idee e punti di vista. Perché Turismo non è solo il viaggio inteso nella sua accezione più tradizionale, è anche cultura. Abbiamo voluto raccontare il servizio alto di gamma - negli aeroporti, a bordo, a terra, in partenza - evidenziando il punto di vista del viaggiatore, del passeggero, declinato su vari livelli». A Venezia sono state tre le priorità, secondo l’ormai consueto stile di Travel Hashtag: «La location dev’essere sorprendente, capace di dare un valore aggiunto inserendosi in un contesto turistico. La narrativa La scelta del Teatro La Fenice di Venezia è stata, quindi, la prima leva narrativa del nostro evento: il direttore si è presentato parlando come un addetto ai lavori del turismo e questo ci ha facilitato il compito. Dopo la location è per noi fondamentale la qualità degli invitati: sia sul palco, che tra il pubblico. Perché non ci si può iscrivere a un evento di Trave Hashtag, ma si riceve l'invito direttamente, perché - e questo è il terzo elemento – crediamo che i momenti di networking siano prioritari. A Travel Hashtag un'agenzia di viaggio ha la possibilità di interagire in modo rilassato con un operatore turistico leisure o con una business travel company. Questo è il focus, poi le tematiche cambiano. Il prossimo passo di Travel Hashtag sarà svelare il futuro del nostro brand: intendiamo farlo a Rimini in occasione del Ttg. Poi - conclude Romanelli - abbiamo programmato il prossimo evento internazionale, che si terrà il 23 ottobre a New York dove - come di consueto - faremo incontrare domanda e offerta, buyer e seller italiani per promuovere l’Italia delle eccellenze sul mercato americano. Annunceremo a Rimini i nostri progetti per il 2026». Chiara Ambrosioni [gallery ids="497675,497679,497676"] [post_title] => Travel Hashtag: a Venezia un’edizione dedicata al Trade e a Rimini il racconto del futuro del brand [post_date] => 2025-09-25T10:48:00+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758797280000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497660 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_459242" align="alignleft" width="300"] La Icon of the Seas[/caption] Il gruppo Royal Caribbean ha confermato l'ordine per una quinta nave della serie Icon, la cui consegna è prevista per il 2028, e ha aperto una nuova opzione per la costruzione di una settima unità. Gli sviluppi fanno parte di un nuovo accordo con il cantiere navale Meyer Turku in Finlandia. Le prossime tappe Come riporta TravelWeekly, Meyer Turku, che ha costruito le due navi di classe Icon attualmente in navigazione, sta lavorando alla terza, la Legend of the Seas , il cui debutto è previsto prima del previsto la prossima estate, mentre la consegna di una quarta nave di classe Icon è prevista per il 2027. In una dichiarazione, Royal Caribbean e Meyer Turku hanno affermato che la costruzione di ciascuna di queste unità rappresenta il più grande progetto industriale singolo in Finlandia e impiega circa 13.000 persone nel cantiere navale e nella rete del cantiere. In precedenza Royal Caribbean aveva già annunciato l'opzione per la costruzione di una sesta nave della stessa classe. [post_title] => Royal Caribbean, in arrivo la quinta nave di classe Icon [post_date] => 2025-09-25T09:31:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758792712000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497646 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turisanda1924, brand di Alpitour World, è sponsor della nuova esposizione “M.C. Escher. Tra Arte e Scienza”, presentata oggi al Mudec di Milano. Un’iniziativa che conferma la volontà del marchio di rafforzare il proprio posizionamento nel turismo esperienziale, creando un ponte tra viaggio, cultura e scoperta. La mostra, che racconta l’opera dell’artista olandese capace di coniugare arte e scienza, diventa l’occasione per il brand più longevo del settore turistico di sottolineare il valore della contaminazione tra linguaggi diversi, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva non solo legata alla vacanza, ma anche al patrimonio culturale. Alpitour World con Turisanda1924 si impegna da anni a sostenere e promuovere le varie iniziative culturali ospitate al Mudec, creando così intrecci virtuosi con il territorio, e in particolar modo con Milano che, come commenta Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer di Alpitour World «ospita anche una delle nostre sedi, motivo in più per connettere culture e persone e ispirare nuovi modi di esplorare e comprendere il mondo». L’investimento in iniziative culturali risponde a una tendenza crescente del mercato: il viaggiatore contemporaneo, sempre più attento e alto-spendente, cerca esperienze che vadano oltre la semplice vacanza. Arte, scienza e viaggi diventano così tasselli di uno stesso racconto, in cui il brand turistico si fa promotore di valori e contenuti capaci di parlare a nuove generazioni di clienti. [caption id="attachment_497666" align="alignleft" width="200"] Tommaso Bertini[/caption] «Questo nuovo progetto espositivo si inserisce nella cornice della partnership biennale tra Alpitour World con Turisanda1924 e 24 ORE Cultura, nata per valorizzare il viaggio come strumento di conoscenza, scoperta e trasformazione personale» ha dichiarato Tommaso Bertini. La collaborazione con il Mudec non rappresenta un’azione isolata, ma si inserisce in una visione di lungo periodo. Alpitour World ha infatti al suo attivo diverse partnership con istituzioni culturali di alto profilo, come leva per consolidare la propria identità e differenziarsi nel mercato. «Come i mondi possibili di Escher invitano a superare le apparenze, così il viaggio, nella visione di Turisanda1924 - commenta Bertini - rappresenta un'opportunità per rimettere in discussione il proprio punto di vista, aprirsi al nuovo e ritrovare il piacere della scoperta». La mostra “M.C. Escher. Tra Arte e Scienza” è visitabile al Mudec di Milano, in via Tortona 56, a partire dal 25 settembre 2025 all'8 febbraio 2026. Un’occasione per il pubblico di avvicinarsi a uno degli artisti più affascinanti del Novecento e, al contempo, per Alpitour World di ribadire il valore del viaggio come esperienza culturale a 360 gradi. [post_title] => Alpitour World e Turisanda1924 sponsor della mostra di Escher al Mudec [post_date] => 2025-09-24T15:18:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => alpitour-world ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Alpitour World ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758727080000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496876 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_496879" align="aligncenter" width="441"] Cala Goloritzè - autore CoolR - fonte www.shutterstock.com[/caption] “Sardegna!” e il pensiero corre a spiagge abbaglianti e cale spettacolari. Il binomio Isola/vacanze al mare è inevitabile e si conferma: Cala Goloritzè, ‘perla’ di Baunei (Ogliastra), è prima nella classifica 2025 di ‘50 World’s best beaches’. Gli scenari incantevoli, sul litorale e nell’interno, però, non dicono tutto. La Sardegna vanta, per esempio, una storia che ha lasciato eredità uniche, come i nuraghi. Di recente le domus de Janas, risalenti al IV-III millennio a.C., sono state dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Novità da presentare al World Tourism Event (Roma, 25-26 settembre). L’arte manifatturiera è un altro straordinario veicolo promozionale da valorizzare prossimamente grazie al rilancio del marchio ISOLA e della vetrina virtuale dell’artigianato artistico. Tradizione è identità: proseguirà nel 2026 un percorso di valorizzazione degli eventi di inizio anno, capaci di rappresentare una motivazione di viaggio. A partire dal Capodanno, poi Carnevale e Settimana Santa, fino ai grandi eventi identitari. [gallery ids="496880,496881,496882,496883,496884,496885"] Altro tematismo in rampa di lancio nel 2026 è il turismo nei borghi, modello di sostenibilità ambientale, economica e sociale. La loro promozione si concentra su un cluster di 15 certificati, Bandiera Arancione e Borghi più belli d’Italia. Turismo lento fa rima con Noi Camminiamo in Sardegna: gli itinerari, a ottobre proposti nella quarta edizione, rappresenteranno l’offerta per l’anno prossimo. Lo slow tourism è uno dei due player scelti per far scoprire il territorio. L’altro è l’active tourism: la Sardegna è una ‘palestra a cielo aperto’ dove gli appassionati di outdoor praticano le attività preferite in scenari inimitabili. Molteplici campagne sono incentrate sull’Isola quale hub per l’outdoor, anche nel 2026. (1763) [post_title] => Sardegna, la tua destinazione nel 2026 [post_date] => 2025-09-24T08:21:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => active-tourism [1] => artigianato-sardegna [2] => borghi-piu-belli-ditalia [3] => borghi-sardegna [4] => cala-goloritze [5] => capodanno-in-sardegna [6] => carnevale-sardegna [7] => eventi-sardegna [8] => noi-camminiamo-in-sardegna [9] => outdoor-sardegna [10] => patrimonio-unesco-sardegna [11] => sardegna-2026 [12] => settimana-santa-sardegna [13] => slow-tourism [14] => spiagge-sardegna [15] => tradizioni-sarde [16] => turismo-sardegna [17] => turismo-sostenibile [18] => viaggi-in-sardegna [19] => world-tourism-event ) [post_tag_name] => Array ( [0] => active tourism [1] => artigianato Sardegna [2] => borghi più belli d’Italia [3] => borghi Sardegna [4] => Cala Goloritzè [5] => Capodanno in Sardegna [6] => Carnevale Sardegna [7] => eventi Sardegna [8] => Noi Camminiamo in Sardegna [9] => outdoor Sardegna [10] => patrimonio UNESCO Sardegna [11] => Sardegna 2026 [12] => Settimana Santa Sardegna [13] => slow tourism [14] => spiagge Sardegna [15] => tradizioni sarde [16] => turismo Sardegna [17] => turismo sostenibile [18] => viaggi in Sardegna [19] => World Tourism Event ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758702113000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497369 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All’interno della cornice della Rome Future Week si è svolto ieri Visioni: per un turismo più consapevole, un incontro che ha messo al centro le grandi sfide e le nuove direzioni del turismo incoming. Non si tratta soltanto di accoglienza o di promozione: oggi la vera sfida per le destinazioni italiane più richieste e iconiche, Roma in primis, è governare flussi, aspettative e narrazioni, coniugando competitività, sostenibilità e cultura. Il panel ha costruito un mosaico di riflessioni, di 'visioni', che, pezzo dopo pezzo, hanno delineato un unico disegno: quello di un turismo che non sia più semplice movimento di persone, ma strumento di valore per comunità, territori e imprese. Giacomo Guzzardi, direttore generale Le Méridien Visconti Rome & Palazzo Scanderbeg – Marriott International, ha aperto la discussione con una prospettiva concreta: l’hotel non dovrebbe rappresentare più solo un luogo di soggiorno e accoglienza, ma diventare presidio di cultura, di identità territoriale e di sostenibilità. che dialoga con la città e con le comunità, come Le Méridien Visconti Rome sta facendo con le iniziative Unlock Art, che permette ai propri clienti di usufruire di tariffe agevolate per entrare MAXXI, o come Water for Life, che trasforma i 'nasoni' romani in simboli di responsabilità ambientale, dimostrano che anche l’hotellerie internazionale può farsi parte attiva di una narrazione cittadina. Su questa linea si è innestato l’intervento di Paolo Giuntarelli, direttore Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport della Regione Lazio. Se l’hotel può diventare presidio, la Regione deve essere regista. "La sfida non è solo attrarre visitatori - ha spiegato - ma trattenerli, convincerli a restare di più e a spingersi oltre i circuiti tradizionali". Le DMO territoriali, gli itinerari religiosi e sportivi urbani e periurbani vanno in questa direzione: strumenti che legano pubblico e privato, offrendo al turista nuove ragioni per uscire da Roma e scoprire un Lazio diffuso, fatto di borghi, natura e autenticità. Belinda Bortolan, founder di BortolanCarnevali & Partners, ha aggiunto che senza una narrazione forte, coerente e strategica tutto questo rischia di restare invisibile: «Ogni destinazione deve partire da un lavoro di analisi per costruire un’identità chiara e credibile». Il passaggio da comunicazione a informazione è stato naturale con Davide Desario, direttore AdnKronos, che ha ricordato il ruolo cruciale dei media, che non solo raccontano il turismo, ma ne costruiscono l’immaginario e hanno il dovere di mostrare luci e ombre, affinché il lettore o il viaggiatore abbiano strumenti critici e non solo suggestioni patinate. Remo Tagliacozzo, docente di Organizzazione delle imprese turistiche (La Sapienza) e a.d. di Acquario Romano, ha ricordato come senza formazione e competenze ogni racconto resti parola vuota e come il sistema turistico italiano, caratterizzato da nanismo imprenditoriale e gap tecnologici rischi di non riuscire a reggere la competizione globale senza una formazione adeguata e investimenti sulle risorse. Da qui la riflessione è proseguita con Daniele Manetti, sales director di Sojern, che ha posto l’accento sul ruolo dei dati e dell’intelligenza artificiale nell’affrontare queste sfide: «La tecnologia – ha raccontato – può supportare le realtà e gli enti sul fronte del targeting e della misurazione, restituendo non solo il valore del ritorno economico degli investimenti, ma offrendo strumenti per governare i flussi e affrontare fenomeni complessi come l’unbalanced tourism». Un esempio concreto di come utilizzare strategia, risorse e connessioni per rigenerare un patrimonio dimenticato è arrivato da Alberto Acciari, presidente Tevere Day, progetto che ha avuto il merito di riportare sulla scena il fiume simbolo di Roma, tornato oggi spazio di comunità e attrazione sostenibile. A chiudere la riflessione, Claudiana Di Cesare, esperta di turismo e innovazione e giornalista di Travel Quotidiano, che ha ricordato come tutti i driver emersi nel racconto, sostenibilità, cultura, competenze e innovazione, siano da intendersi non come percorsi paralleli, ma come pilastri che si sorreggono a vicenda, creando una struttura solida su cui costruire il turismo del futuro. [gallery ids="497376,497375,497374"] [post_title] => 'Visioni' per un turismo più consapevole a Rome Future Week [post_date] => 2025-09-19T15:42:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758296558000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "carlos garrido avoris turismo identita futuro" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":46,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":548,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497802\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Carlos Garrido de la Cierva[/caption]\r

\r

«I viaggi e il turismo sono molto più di una semplice attività economica. Si tratta di un flusso di idee, culture e persone che risale all'inizio dell'umanità e che, attualmente, è diventato uno dei settori più determinanti per la prosperità globale». In occasione della Giornata mondiale del turismo in programma per oggi, il direttore generale delle relazioni istituzionali, della comunicazione e del marketing aziendale di Ávoris, Carlos Garrido de la Cierva, analizza lo scenario attuale e i possibili sviluppi futuri.\r

\r

«La Spagna e l'Italia, in quanto paesi aperti e diversificati, sanno bene che il turismo è anche identità e futuro – commenta il manager -. In ogni città, in ogni spiaggia, in ogni monumento, si riflette la capacità di questo settore di mettere in contatto chi ci visita con la nostra storia e con il modo in cui desideriamo presentarci al mondo. Il turismo contribuisce in modo significativo all'economia di entrambi i Paesi. In Spagna rappresenta circa il 12% del Pil, in Italia circa il 13%. Dietro queste cifre ci sono milioni di famiglie che trovano stabilità e prospettive per il futuro. Inoltre, il settore promuove catene di valore nei trasporti, nell'ospitalità, nel commercio e nella cultura che conferiscono coesione territoriale e dinamismo alle diverse regioni sia spagnole che italiane. Il suo contributo non si limita all'aspetto economico. Una delle maggiori forze di comprensione tra i popoli è il turismo. Ogni viaggiatore che attraversa un confine diventa un ponte tra lingue, tradizioni e stili di vita. Come destinazioni di riferimento – la Spagna ha accolto oltre 94 milioni di turisti internazionali nel 2024 e l'Italia ha superato i 75 milioni – entrambi i Paesi confermano la loro condizione di terre in cui convivono patrimoni millenari, creatività e ospitalità. Questa apertura ha forgiato solide reputazioni: quella della Spagna come Stato democratico di riferimento in termini di modernità e convivenza; quella dell'Italia come culla di cultura, arte e gastronomia riconosciute a livello mondiale».\r

Le sfide\r

«Viaggiare trasforma: risveglia la curiosità, amplia gli orizzonti e fornisce insegnamenti vitali. L'industria che lo rende possibile, quindi, non solo stimola le economie, ma orienta anche uno sviluppo umano su scala più ampia. Ogni esperienza condivisa tra ospite e visitatore contribuisce a costruire una società più aperta e tollerante. Tuttavia, nel riconoscere questi benefici non si possono ignorare i problemi. Il primo è la sostenibilità ambientale. Lo sfruttamento eccessivo delle destinazioni turistiche, l'uso smodato delle risorse naturali o le emissioni dei trasporti ci impongono di ripensare il nostro modo di agire e di evolvere verso modelli responsabili. Sia la Spagna che l'Italia hanno iniziato ad adottare decisioni strategiche, promuovendo piani di sostenibilità turistica e investimenti nell'innovazione legati all'economia\r

\r

circolare».\r

\r

La seconda sfida è di natura culturale. «Se il turismo rappresenta un'opportunità eccezionale per far conoscere le nostre radici, può anche portare a una perdita di autenticità se diventa un consumo passeggero. La pressione esercitata sui centri storici di città come Barcellona, Siviglia, Roma o Venezia riflette la necessità di trovare un equilibrio tra conservazione culturale e sviluppo turistico. La Spagna e l'Italia, con i loro percorsi paralleli nel turismo internazionale, condividono oggi la stessa sfida: mantenere la loro leadership mondiale garantendo la sostenibilità delle loro destinazioni e preservando l'essenza delle loro culture. Il turismo continuerà ad essere un motore di ricchezza e un ponte di comprensione, a condizione che sappiamo gestirlo con intelligenza, innovazione e rispetto».","post_title":"Carlos Garrido, Ávoris: «Spagna e Italia punti di riferimento del turismo mondiale»","post_date":"2025-09-27T10:15:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758968106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Padiglione del Brasile, una delle opere più apprezzate dell'Expo Milano 2015, con più di 3 milioni di visitatori in soli 6 mesi, sta vivendo una seconda giovinezza in Campania, nello specifico a Laghi Nabi.\r

\r

Sono iniziati i lavori per ricostruire questa struttura premiata al World Architecture Festival 2015, firmata dall'architetto Arthur Casas. Lo studio brasiliano, che si occuperà anche della progettazione degli spazi ai laghi Nabi, ha confermato che non si tratterà di una semplice ricollocazione, ma di un progetto più ampio che comprende anche un nuovo ristorante e un bar a servizio del padiglione, \"contestualizzando\" l'opera nel nuovo scenario naturalistico.\r

\r

«Questo progetto rappresenta per noi un passaggio fondamentale - spiega Gino Pellegrino, ideatore e titolare dei Laghi Nabi - L'arrivo del Padiglione del Brasile si inserisce perfettamente nella nostra filosofia di rigenerazione. Non vogliamo solo recuperare un territorio, ma creare un dialogo tra architettura contemporanea e natura. La struttura di Casas nascerà in un giardino botanico e diventerà un punto di riferimento culturale e un attrattore per tutto il territorio».\r

\r

La ricostruzione del Padiglione segue i principi di sostenibilità che l'hanno contraddistinto fin dall'inizio.\r

\r

Il tutto sarà completato nella primavera del 2026, quando lo spazio aprirà al pubblico ospitando un giardino botanico, mostre, un ristorante e un bar, diventando un punto di incontro per famiglie, scuole e turisti. Un progetto che guarda al futuro di Castel Volturno, un'area che ha conosciuto anni di degrado e incuria ambientale.\r

\r

Situati a Castel Volturno, Laghi Nabi rappresentano un esempio illuminato di rigenerazione ambientale: 50 ettari di ex cave di sabbia abbandonate sul Litorale Domizio trasformate in un'oasi naturale. Le architetture ecosostenibili del Nabi Resort e Glamping, con un'estetica che definirei \"glamour-chic\", offrono un'esperienza immersiva nella natura senza rinunciare al comfort.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Laghi Nabi recupera il Padiglione Brasile di Expo 2015, nuovo spazio in un giardino botanico","post_date":"2025-09-26T12:24:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758889488000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ormai avviato a pieno regime, l’Hilton Turin Centre ha incontrato la città in occasione di una serata inaugurale impreziosita da momenti multisensoriali ed evocativi. Il nuovo cinque stelle è firmato da Gdf Hotel, tra i principali player dell’hotellerie italiana con dieci strutture – di cui sette a marchio Hilton – e completa l’asse padano dell'accoglienza del gruppo, da Torino alla Serenissima.\r

\r

\r

Punto di svolta della ricettività subalpina, che a breve vedrà l'arrivo di nuovi brand dell' hotellerie, il nuovo Hilton rappresenta un omaggio alla \"torinesità\", tra storia e modernità, autenticità e innovazione, lusso e identità. Torino, città in forte ascesa su cui si stanno concentrando investimenti e strategie a livello nazionale e internazionale, si conferma così sempre più come una destinazione d'eccellenza. Motivo per cui Hilton ha deciso di sbarcare nuovamente in citta. «Hilton era già presente a Torino nel 2018 con la conversione dell’hotel a Lingotto, ma già nel 2006, in occasione delle Olimpiadi, la città si è affacciata sulle mappe del turismo globale - ha dichiarato Alan Mantin, vice president development Southern Europe di Hilton -. I grandi eventi, le competizioni di tennis e le molteplici iniziative stanno contribuendo a rendere Torino una destinazione strategica, dove abbiamo voluto portare il nostro brand di punta».\r

Icona razionalista che guarda al futuro\r

Acquisito dal fondo Geras 2 gestito da Ream Sgr, gruppo torinese al suo primo investimento nel settore alberghiero, il centralissimo hotel, a pochi passi da Porta Nuova, piazza Castello e dal Museo Egizio, ha reinterpretato in chiave contemporanea un edificio razionalista del 1953, progettato dall’architetto Emilio Decker. La struttura offre 175 camere – di cui 36 suite, inclusa la Presidential Suite con terrazza panoramica privata, bagno turco, vasca idromassaggio, cucina e salotto indipendente -, uno scenografico giardino urbano, area benessere con vasca idromassaggio, spa e fitness centre, oltre a 11 sale riunioni, due foyer dotati delle più moderne tecnologie, il cocktail bar Alchemy e il ristorante Malìa affidato allo chef Andrea Vallenzasca.\r

\r

Settanta gli attuali dipendenti, prevalentemente assunti direttamente.La scelta di minimizzare l’esternalizzazione risponde a una precisa filosofia Gdf, come ha spiegato Guido Della Frera, fondatore e presidente di Gdf Hotel e del gruppo Della Frera: «Dai lavapiatti al personale delle pulizie, tutti hanno un contratto nazionale. In molti casi, si tratta di lavoratori che avevano perso l’impiego durante la precedente gestione. Figure invisibili agli occhi del cliente, ma per noi fondamentali: gli addetti alle pulizie, ad esempio, sono gli unici a entrare ogni giorno in tutte le camere, e rappresentano i veri occhi dell’azienda».\r

\r

\r

Un hotel che dialoga con la città\r

Fedele alla filosofia del gruppo Della Frera, Hilton Turin Centre non sarà soltanto un nuovo simbolo dell’hotellerie torinese, ma uno spazio aperto e vivo, un luogo che dialoga con la città. «Vogliamo che questo hotel sia una casa aperta, inclusiva, capace di generare valore culturale e sociale attraverso eventi, progetti e iniziative condivise - ha aggiunto Della Frera -. Attraverso la fondazione Della Frera, avvieremo per tutto il 2026 campagne di raccolta fondi volte a sostenere progetti dedicati alla città di Torino e alla sua comunità, rafforzando così il nostro legame con il territorio».\r

(Federica De Luca)\r

","post_title":"Hilton Turin Centre: il nuovo punto di riferimento dell’ospitalità torinese","post_date":"2025-09-26T10:31:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758882660000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BWH Hotels Italia & Malta annuncia l’espansione del proprio network in 13 nuovi mercati emergenti del Sud-Est Europa, assumendone la guida strategica e operativa sotto una nuova identità.\r

\r

BWH Hotels Italy & South-East Europe diventa così un’organizzazione responsabile di 15 Paesi, con oltre 200 strutture complessive e proiezioni di fatturato superiori a 415 milioni di euro. Una crescita che consolida il ruolo del gruppo come punto di riferimento dell’hotellerie italiana e ne amplifica la portata internazionale.\r

\r

«Questa espansione rappresenta per noi un’opportunità straordinaria e anche una grande responsabilità – dichiara Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italy & South-East Europe durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri pomeriggio a Roma–. Con BWH Hotels Italy & South-East Europe ci affermiamo come riferimento nell’ospitalità europea, portando il nostro know-how nella gestione di network e l’esperienza della ricettività italiana verso mercati in profonda trasformazione».\r

\r

Si delinea così un insieme integrato e dinamico, che riunisce aree diversificate sotto il profilo geopolitico, turistico e culturale, dove l’hotellerie sta cambiando volto e aprendo nuove possibilità di sviluppo. Il nuovo assetto comprende Albania, Grecia, Romania, Bulgaria, Montenegro, Serbia, Cipro e Macedonia del Nord, insieme all’Armenia, considerata di grande interesse per gli sviluppi in corso. A questi si aggiungono Bosnia Erzegovina, Libano, Siria e Kosovo, oltre a Malta, già sotto la guida italiana dal 2024.\r

\r

Con questa espansione, alle oltre 170 strutture già operative in più di 100 destinazioni italiane, si sommano 30 nuovi hotel nei mercati coinvolti, per un totale di oltre 200 strutture: un ampliamento che porterà il fatturato complessivo delle affiliate oltre i 415 milioni di euro. Il piano prevede di rafforzare la presenza nei territori SEE nei prossimi esercizi, partendo dai Paesi sostenuti da politiche governative, infrastrutture e investimenti significativi. Come ha sottolineato la CEO Sara Digiesi, «quando guardiamo oltre i confini non vediamo limiti, ma opportunità: nei mercati greenfield, come Albania e Montenegro, vogliamo esserci sin dall’inizio, accompagnando lo sviluppo con il nostro know-how».\r

\r

Katerina Kyriakopoulou, deputy CEO di BWH Hotels South-East Europe, ha raccontato gli step finora completati e le prospettive del gruppo per il prossimo sviluppo in aree ad alto potenziale, sottolineando il valore dell'accoglienza locale: «Siamo molto orgogliosi perché recentemente abbiamo aperto il primo Best Western a Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina. In Armenia l’ospitalità è parte della cultura quotidiana; essere arrivati tra i primi brand internazionali ci consente oggi di proporre un’offerta autentica e completa».\r

\r

Il presidente Walter Marcheselli ha sottolineato nel suo intervento come, nei mercati meno maturi, il know-how italiano potrà esprimersi anche attraverso il supporto gestionale diretto agli hotel, rafforzando ulteriormente il valore del brand. «L’estensione dei territori di nostra competenza si è attuata - ha aggiunto - grazie all’affidamento e all’accordo dei territori da parte di BWH Hotels International per preservare il valore e le competenze costruite in oltre 35 anni di attività dall’organizzazione acquisita con sede ad Atene».\r

\r

Con questo nuovo assetto, BWH Hotels Italy & South-East Europe si propone come motore di crescita e innovazione nei mercati emergenti del Sud-Est Europa, rafforzando la leadership italiana all’interno di un network globale che conta oltre 4.000 strutture in più di 100 Paesi.\r

\r

In chiusura, Sara Digiesi ha posto l'accento anche sulle performance italiane: il 2025 si conferma un anno positivo, con adr e occupazione in crescita, trainati soprattutto dai mercati esteri, in primis Regno Unito e Germania. La rete italiana si rafforza anche nel segmento WorldHotels, con tre nuove strutture a Milano, Venezia e Sondrio.","post_title":"BWH Hotels Italy & South-East Europe: l’espansione dall’Italia a 13 nuovi mercati","post_date":"2025-09-25T15:25:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758813957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497678","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è tenuta a Venezia la 21esima edizione di Travel Hashtag, nella splendida cornice del Teatro la Fenice. «In questa Special Edition dal titolo “Luxury, comfort and sustainability above and below the clouds” abbiamo messo al centro la distribuzione organizzata, quindi il turismo organizzato sia in ambito leisure che corporate» afferma Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag.\r

\r

«Questa edizione nasce da una riflessione fatta con Turkish Airlines, che è entrata nel panel dei nostri partner - tra i quali ci sono da Ethiad a Emirates, fino a Ita Airways - su specifico interesse rispetto al trade. - prosegue Romanelli - Abbiamo voluto raccontare il servizio alto di gamma - negli aeroporti, a bordo, a terra, in partenza - evidenziando il punto di vista del viaggiatore declinato su vari livelli».\r

Incontro\r

Dopo un emozionante duetto voce-pianoforte, Osman Tunçyürek - sales manager Venice di Turkish Airlines - ha affermato: «È bello vivere questo momento di incontro in una città che per i secoli ha simbolizzato il viaggio, la connessione e la trasformazione. La partnership con Travel Hashtag ci consente di condividere spazi, pensieri e prospettive. Crediamo che gli operatori del mondo dei viaggi abbiano un ruolo essenziale nel formare l'industria, trasformando il cambiamento in soluzioni e costruendo relazioni. Il turismo non è solo un settore economico e commerciale ma è un ecosistema culturale e sociale».\r

\r

Nel corso della mattina la panel discussion dal titolo “Reshaping Comfort in Leisure Travel” ha visto la partecipazione di Alberto Alberi - travel experience manager Gruppo Gattinoni, Sandro Botticelli - marketing manager Ente Nazionale per il Turismo Thailandese, Francesco Olivetti - managing director Bassani Group e Massimiliano Zanardi - general manager Bulgari Resort Bodrum.\r

\r

Nel pomeriggio, dopo il networking lunch, ha preso il via il talk “Maximizing Corporate Travels” con la partecipazione di Daniele Aulari - director western Europe Airplus, Paolo Bertola - commercial & service delivery director Aci Blueteam, Antonio Carlucci - chief business officer Bizaway e Filippo Galbiati - industry relations manager Cisalpina Tours. «\r

Le dinamiche\r

È emersa l’esigenza di indagare le dinamiche legate alle nuove direttive europee parlando anche della clientela, delle destinazioni, dei servizi, dell’approccio degli operatori che lavorano nel mondo del turismo sotto vari punti di vista. - ha affermato Romanelli - Dalla compagnia aerea al lavoro dei general manager alberghieri, ai tour operator e alle destination company, le destinazioni e anche l’aspetto corporate. A Travel Hashtag stampa, mercato, istituzioni e partner dialogano insieme. Stiamo facendo un giro del mondo vivendo appuntamenti nei quali si condividono contenuti, idee e punti di vista.\r

\r

Perché Turismo non è solo il viaggio inteso nella sua accezione più tradizionale, è anche cultura. Abbiamo voluto raccontare il servizio alto di gamma - negli aeroporti, a bordo, a terra, in partenza - evidenziando il punto di vista del viaggiatore, del passeggero, declinato su vari livelli». A Venezia sono state tre le priorità, secondo l’ormai consueto stile di Travel Hashtag: «La location dev’essere sorprendente, capace di dare un valore aggiunto inserendosi in un contesto turistico.\r

La narrativa\r

La scelta del Teatro La Fenice di Venezia è stata, quindi, la prima leva narrativa del nostro evento: il direttore si è presentato parlando come un addetto ai lavori del turismo e questo ci ha facilitato il compito. Dopo la location è per noi fondamentale la qualità degli invitati: sia sul palco, che tra il pubblico. Perché non ci si può iscrivere a un evento di Trave Hashtag, ma si riceve l'invito direttamente, perché - e questo è il terzo elemento – crediamo che i momenti di networking siano prioritari.\r

\r

A Travel Hashtag un'agenzia di viaggio ha la possibilità di interagire in modo rilassato con un operatore turistico leisure o con una business travel company. Questo è il focus, poi le tematiche cambiano. Il prossimo passo di Travel Hashtag sarà svelare il futuro del nostro brand: intendiamo farlo a Rimini in occasione del Ttg. Poi - conclude Romanelli - abbiamo programmato il prossimo evento internazionale, che si terrà il 23 ottobre a New York dove - come di consueto - faremo incontrare domanda e offerta, buyer e seller italiani per promuovere l’Italia delle eccellenze sul mercato americano. Annunceremo a Rimini i nostri progetti per il 2026».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"497675,497679,497676\"]","post_title":"Travel Hashtag: a Venezia un’edizione dedicata al Trade e a Rimini il racconto del futuro del brand","post_date":"2025-09-25T10:48:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1758797280000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459242\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Icon of the Seas[/caption]\r

\r

Il gruppo Royal Caribbean ha confermato l'ordine per una quinta nave della serie Icon, la cui consegna è prevista per il 2028, e ha aperto una nuova opzione per la costruzione di una settima unità. Gli sviluppi fanno parte di un nuovo accordo con il cantiere navale Meyer Turku in Finlandia.\r

Le prossime tappe\r

Come riporta TravelWeekly, Meyer Turku, che ha costruito le due navi di classe Icon attualmente in navigazione, sta lavorando alla terza, la Legend of the Seas , il cui debutto è previsto prima del previsto la prossima estate, mentre la consegna di una quarta nave di classe Icon è prevista per il 2027.\r

\r

In una dichiarazione, Royal Caribbean e Meyer Turku hanno affermato che la costruzione di ciascuna di queste unità rappresenta il più grande progetto industriale singolo in Finlandia e impiega circa 13.000 persone nel cantiere navale e nella rete del cantiere. In precedenza Royal Caribbean aveva già annunciato l'opzione per la costruzione di una sesta nave della stessa classe.\r

\r

","post_title":"Royal Caribbean, in arrivo la quinta nave di classe Icon","post_date":"2025-09-25T09:31:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758792712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497646","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turisanda1924, brand di Alpitour World, è sponsor della nuova esposizione “M.C. Escher. Tra Arte e Scienza”, presentata oggi al Mudec di Milano. Un’iniziativa che conferma la volontà del marchio di rafforzare il proprio posizionamento nel turismo esperienziale, creando un ponte tra viaggio, cultura e scoperta.\r

\r

La mostra, che racconta l’opera dell’artista olandese capace di coniugare arte e scienza, diventa l’occasione per il brand più longevo del settore turistico di sottolineare il valore della contaminazione tra linguaggi diversi, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva non solo legata alla vacanza, ma anche al patrimonio culturale.\r

\r

Alpitour World con Turisanda1924 si impegna da anni a sostenere e promuovere le varie iniziative culturali ospitate al Mudec, creando così intrecci virtuosi con il territorio, e in particolar modo con Milano che, come commenta Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer di Alpitour World «ospita anche una delle nostre sedi, motivo in più per connettere culture e persone e ispirare nuovi modi di esplorare e comprendere il mondo».\r

\r

L’investimento in iniziative culturali risponde a una tendenza crescente del mercato: il viaggiatore contemporaneo, sempre più attento e alto-spendente, cerca esperienze che vadano oltre la semplice vacanza. Arte, scienza e viaggi diventano così tasselli di uno stesso racconto, in cui il brand turistico si fa promotore di valori e contenuti capaci di parlare a nuove generazioni di clienti.\r

\r

[caption id=\"attachment_497666\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Tommaso Bertini[/caption]\r

\r

«Questo nuovo progetto espositivo si inserisce nella cornice della partnership biennale tra Alpitour World con Turisanda1924 e 24 ORE Cultura, nata per valorizzare il viaggio come strumento di conoscenza, scoperta e trasformazione personale» ha dichiarato Tommaso Bertini.\r

\r

La collaborazione con il Mudec non rappresenta un’azione isolata, ma si inserisce in una visione di lungo periodo. Alpitour World ha infatti al suo attivo diverse partnership con istituzioni culturali di alto profilo, come leva per consolidare la propria identità e differenziarsi nel mercato.\r

\r

«Come i mondi possibili di Escher invitano a superare le apparenze, così il viaggio, nella visione di Turisanda1924 - commenta Bertini - rappresenta un'opportunità per rimettere in discussione il proprio punto di vista, aprirsi al nuovo e ritrovare il piacere della scoperta».\r

\r

La mostra “M.C. Escher. Tra Arte e Scienza” è visitabile al Mudec di Milano, in via Tortona 56, a partire dal 25 settembre 2025 all'8 febbraio 2026. Un’occasione per il pubblico di avvicinarsi a uno degli artisti più affascinanti del Novecento e, al contempo, per Alpitour World di ribadire il valore del viaggio come esperienza culturale a 360 gradi.","post_title":"Alpitour World e Turisanda1924 sponsor della mostra di Escher al Mudec","post_date":"2025-09-24T15:18:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["alpitour-world"],"post_tag_name":["Alpitour World"]},"sort":[1758727080000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496876","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_496879\" align=\"aligncenter\" width=\"441\"] Cala Goloritzè - autore CoolR - fonte www.shutterstock.com[/caption]\r

\r

“Sardegna!” e il pensiero corre a spiagge abbaglianti e cale spettacolari. Il binomio Isola/vacanze al mare è inevitabile e si conferma: Cala Goloritzè, ‘perla’ di Baunei (Ogliastra), è prima nella classifica 2025 di ‘50 World’s best beaches’. Gli scenari incantevoli, sul litorale e nell’interno, però, non dicono tutto. La Sardegna vanta, per esempio, una storia che ha lasciato eredità uniche, come i nuraghi. Di recente le domus de Janas, risalenti al IV-III millennio a.C., sono state dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Novità da presentare al World Tourism Event (Roma, 25-26 settembre).\r

\r

L’arte manifatturiera è un altro straordinario veicolo promozionale da valorizzare prossimamente grazie al rilancio del marchio ISOLA e della vetrina virtuale dell’artigianato artistico. Tradizione è identità: proseguirà nel 2026 un percorso di valorizzazione degli eventi di inizio anno, capaci di rappresentare una motivazione di viaggio. A partire dal Capodanno, poi Carnevale e Settimana Santa, fino ai grandi eventi identitari.\r

\r

[gallery ids=\"496880,496881,496882,496883,496884,496885\"]\r

\r

Altro tematismo in rampa di lancio nel 2026 è il turismo nei borghi, modello di sostenibilità ambientale, economica e sociale. La loro promozione si concentra su un cluster di 15 certificati, Bandiera Arancione e Borghi più belli d’Italia. Turismo lento fa rima con Noi Camminiamo in Sardegna: gli itinerari, a ottobre proposti nella quarta edizione, rappresenteranno l’offerta per l’anno prossimo.\r

\r

Lo slow tourism è uno dei due player scelti per far scoprire il territorio. L’altro è l’active tourism: la Sardegna è una ‘palestra a cielo aperto’ dove gli appassionati di outdoor praticano le attività preferite in scenari inimitabili. Molteplici campagne sono incentrate sull’Isola quale hub per l’outdoor, anche nel 2026. (1763)","post_title":"Sardegna, la tua destinazione nel 2026","post_date":"2025-09-24T08:21:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","informazione-pr"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Informazione PR"],"post_tag":["active-tourism","artigianato-sardegna","borghi-piu-belli-ditalia","borghi-sardegna","cala-goloritze","capodanno-in-sardegna","carnevale-sardegna","eventi-sardegna","noi-camminiamo-in-sardegna","outdoor-sardegna","patrimonio-unesco-sardegna","sardegna-2026","settimana-santa-sardegna","slow-tourism","spiagge-sardegna","tradizioni-sarde","turismo-sardegna","turismo-sostenibile","viaggi-in-sardegna","world-tourism-event"],"post_tag_name":["active tourism","artigianato Sardegna","borghi più belli d’Italia","borghi Sardegna","Cala Goloritzè","Capodanno in Sardegna","Carnevale Sardegna","eventi Sardegna","Noi Camminiamo in Sardegna","outdoor Sardegna","patrimonio UNESCO Sardegna","Sardegna 2026","Settimana Santa Sardegna","slow tourism","spiagge Sardegna","tradizioni sarde","turismo Sardegna","turismo sostenibile","viaggi in Sardegna","World Tourism Event"]},"sort":[1758702113000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497369","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All’interno della cornice della Rome Future Week si è svolto ieri Visioni: per un turismo più consapevole, un incontro che ha messo al centro le grandi sfide e le nuove direzioni del turismo incoming. Non si tratta soltanto di accoglienza o di promozione: oggi la vera sfida per le destinazioni italiane più richieste e iconiche, Roma in primis, è governare flussi, aspettative e narrazioni, coniugando competitività, sostenibilità e cultura.\r

\r

Il panel ha costruito un mosaico di riflessioni, di 'visioni', che, pezzo dopo pezzo, hanno delineato un unico disegno: quello di un turismo che non sia più semplice movimento di persone, ma strumento di valore per comunità, territori e imprese.\r

\r

Giacomo Guzzardi, direttore generale Le Méridien Visconti Rome & Palazzo Scanderbeg – Marriott International, ha aperto la discussione con una prospettiva concreta: l’hotel non dovrebbe rappresentare più solo un luogo di soggiorno e accoglienza, ma diventare presidio di cultura, di identità territoriale e di sostenibilità. che dialoga con la città e con le comunità, come Le Méridien Visconti Rome sta facendo con le iniziative Unlock Art, che permette ai propri clienti di usufruire di tariffe agevolate per entrare MAXXI, o come Water for Life, che trasforma i 'nasoni' romani in simboli di responsabilità ambientale, dimostrano che anche l’hotellerie internazionale può farsi parte attiva di una narrazione cittadina.\r

\r

Su questa linea si è innestato l’intervento di Paolo Giuntarelli, direttore Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport della Regione Lazio. Se l’hotel può diventare presidio, la Regione deve essere regista. \"La sfida non è solo attrarre visitatori - ha spiegato - ma trattenerli, convincerli a restare di più e a spingersi oltre i circuiti tradizionali\". Le DMO territoriali, gli itinerari religiosi e sportivi urbani e periurbani vanno in questa direzione: strumenti che legano pubblico e privato, offrendo al turista nuove ragioni per uscire da Roma e scoprire un Lazio diffuso, fatto di borghi, natura e autenticità.\r

\r

Belinda Bortolan, founder di BortolanCarnevali & Partners, ha aggiunto che senza una narrazione forte, coerente e strategica tutto questo rischia di restare invisibile: «Ogni destinazione deve partire da un lavoro di analisi per costruire un’identità chiara e credibile». Il passaggio da comunicazione a informazione è stato naturale con Davide Desario, direttore AdnKronos, che ha ricordato il ruolo cruciale dei media, che non solo raccontano il turismo, ma ne costruiscono l’immaginario e hanno il dovere di mostrare luci e ombre, affinché il lettore o il viaggiatore abbiano strumenti critici e non solo suggestioni patinate. Remo Tagliacozzo, docente di Organizzazione delle imprese turistiche (La Sapienza) e a.d. di Acquario Romano, ha ricordato come senza formazione e competenze ogni racconto resti parola vuota e come il sistema turistico italiano, caratterizzato da nanismo imprenditoriale e gap tecnologici rischi di non riuscire a reggere la competizione globale senza una formazione adeguata e investimenti sulle risorse.\r

\r

Da qui la riflessione è proseguita con Daniele Manetti, sales director di Sojern, che ha posto l’accento sul ruolo dei dati e dell’intelligenza artificiale nell’affrontare queste sfide: «La tecnologia – ha raccontato – può supportare le realtà e gli enti sul fronte del targeting e della misurazione, restituendo non solo il valore del ritorno economico degli investimenti, ma offrendo strumenti per governare i flussi e affrontare fenomeni complessi come l’unbalanced tourism». Un esempio concreto di come utilizzare strategia, risorse e connessioni per rigenerare un patrimonio dimenticato è arrivato da Alberto Acciari, presidente Tevere Day, progetto che ha avuto il merito di riportare sulla scena il fiume simbolo di Roma, tornato oggi spazio di comunità e attrazione sostenibile.\r

\r

A chiudere la riflessione, Claudiana Di Cesare, esperta di turismo e innovazione e giornalista di Travel Quotidiano, che ha ricordato come tutti i driver emersi nel racconto, sostenibilità, cultura, competenze e innovazione, siano da intendersi non come percorsi paralleli, ma come pilastri che si sorreggono a vicenda, creando una struttura solida su cui costruire il turismo del futuro.\r

\r

[gallery ids=\"497376,497375,497374\"]","post_title":"'Visioni' per un turismo più consapevole a Rome Future Week","post_date":"2025-09-19T15:42:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1758296558000]}]}}