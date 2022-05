CaboVerdeTime: si torna sull’isola di Sal. Ottimi i primi segnali dal mercato italiano

L’ultimo volo, poi saltato, sarebbe stato in programma il 28 febbraio 2020. Dopo più nulla, almeno dall’Italia, fino allo scorso aprile, quando sono ripartite le prime rotazioni Neos da Roma per l’isola di Sal. Ma la destinazione non è rimasta ferma in questi due lunghi e complicatissimi anni. Gli investimenti sulle infrastrutture sono proseguiti, tanto che tra le altre cose sono state inaugurate una clinica internazionale, un campo da golf a nove buche e una zipline. E anche CaboVerdeTime non è rimasta con le mani in mano, riaprendo i suoi ClubHotel Halso Casa Resort e Sobrado Boutique Hotel al pubblico internazionale già dallo scorso settembre.

“Ora si riparte con gli italiani – spiega il responsabile commerciale del to, Pietro Dusi -. La collaborazione con Neos andrà avanti fino al 20 giugno. Dal 1° luglio, e fino al 28 aprile 2023, abbiamo invece stretto una partnership con Albastar per rotazioni il venerdì da Bergamo. E le risposte dal mercato italiano sono incoraggianti. Abbiamo aperto le vendite il 27 aprile e a luglio siamo già al 20% circa di occupazione, per salire al 22%-25% ad agosto”.

Lato commerciale, l’operatore sta per iniziare la distribuzione dei cataloghi che conterranno un listino soggiorno piuttosto semplice con tre tariffe corrispondenti ai vari periodi della stagione. Incluse nelle offerte, oltre all’Halos e al Sobrero, il Robinson Club Cabo Verde, i Melia Dunas Beach e Llana, nonché l’Hilton Cabo Verde Sal Resort. Le commissioni, valide per tutte le adv, si applicano sull’intero pacchetto e sono al 15% sulle due strutture di proprietà, al 13% sulle altre. Per chi ha già sottoscritto il contratto, “a oggi circa 300 agenzie”, sottolinea Dusi, è previsto anche un contributo marketing di 1.600 euro totali per un viaggio di minimo due persone a Sal, dedicato a coloro che riescono chiudere almeno quattro pratiche. Il pacchetto è utilizzabile personalmente o rivendibile alla clientela delle adv. Disponibile infine anche il nuovo booking online b2b, mentre fino al 23 maggio è attivo una promo summer e winter senza esclusione di date, che propone uno sconto di 100 euro base sue su tutte le strutture a catalogo.

“Recentemente abbiamo sottoscritto due accordi con Bluvacanze e Gattinoni, che ci consentono di essere inclusi rispettivamente tra gli operatori Gold e Selected dei due network – conclude Dusi -. La collaborazione ci sta dando ottime soddisfazioni. In generale lo scenario della distribuzione ha visto qualche chiusura ma onestamente meno di quanto mi aspettassi. E le 800 agenzie circa con cui tradizionalmente lavoriamo sono tutte belle vive e pimpanti. Anzi, l’impressione è che la clientela sia piuttosto attiva. Nonostante maggio sia un mese tradizionalmente poco brillante, le prenotazioni arrivano infatti numerose e anche le vendite si chiudono piuttosto velocemente”.