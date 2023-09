Caboverdetime: margini operativi a +298% e +76% a luglio e agosto Estate full booked per Caboverdetime, che conferma le già rosee proiezioni primaverili: “I mesi di luglio e agosto hanno registrato il 100% di occupazione: un risultato importante e segno della fiducia delle adv nei nostri confronti e della correttezza del pricing proposto”, racconta il direttore commerciale del to, Pietro Dusi. Favorito anche da una certa stabilità dei prezzi del carburante aereo, rispetto all’estrema volatilità che ha contraddistinto la scorsa estate, l’operatore bresciano specializzato sul prodotto isola di Sal ha quindi registrato una sensibile crescita del fatturato sia a luglio (+23%), sia ad agosto (+10%). “Ma soprattutto sono aumentati i nostri margini operativi che nei due mesi più caldi sono saliti rispettivamente del 298% e del 76%, in confronto al medesimo periodo del 2022 – sottolinea sempre Dusi -. Non solo: abbiamo venduto meglio, con la quasi totalità dei posti prenotati in anticipo, senza dover ricorrere a offerte last minute o a proposte particolari. Un dato che ci conforta e che possiamo considerare come un obiettivo fondamentale raggiunto”. Per l’immediato futuro, Caboverdetime ha infine in atto un piano di incentivazione incrementale dedicato alle agenzie di viaggio, per le partenze di settembre e ottobre: “Si possono raggiungere 450 euro di guadagni con sole tre pratiche confermate per i viaggi dal 9 settembre al 7 ottobre”, conclude Dusi. Condividi

\r

Al via da domani nel nostro Paese, il progetto realizzato dalla compagnia aerea con la collaborazione di Vmly&R ha previsto un investimento il cui importo non è stato reso noto ma che «sfiora la doppia cifra in milioni di euro» ha puntualizzato Giovanni Perosino, chief marketing officer del vettore, presentando l'iniziativa questa mattina presso il Portrait di Corso Venezia. Dei circa 10 milioni di euro complessivi «il 50% circa è destinato ai mercati esteri».\r

\r

La campagna - che va incentivare le prenotazioni della stagione invernale, ma guarda direttamente anche alla summer 2024 - è stata realizzata grazie al supporto di Google, che ha fornito insight fondamentali sulle principali tendenze di ricerca all’estero legate all’Italia. E proprio la \"search bar\" diventa il tratto distintivo e più riconoscibile della campagna.\r

\r

Visibile su un ampio ventaglio di media, «principalmente televisioni in prime time» per sei settimane, avrà un grande focus sui mercati di lungo raggio, che rappresentano quelli più strategici per lo sviluppo del vettore. «La sfida è quella di conquistare il mondo. Siamo già in onda in Argentina e Brasile: proprio quest'ultimo vedrà il 29 ottobre l'apertura del nuovo volo diretto da Roma Fiumicino per Rio de Janiero, dodicesima destinazione intercontinentale di Ita, servita da uno dei sei Airbus A350 in flotta».\r

\r

A seguire, «da fine settembre sarà la volta degli Stati Uniti con i lanci della campagna su New York, Boston, Washington, San Francisco, Los Angeles, Miami. In Europa i mercati coinvolti saranno quelli di Spagna, Francia, Londra; poi Israele e il Giappone». I messaggi veicolati saranno declinati in linea con ciò che è più richiesto dai viaggiatori di ciascun Paese.\r

\r

Una seconda wave della campagna è fissata per il prossimo 15 ottobre (in occasione del secondo anniversario della compagnia) e una terza per Natale.\r

\r

La valorizzazione delle eccellenze italiane che ci distinguono è stato anche il criterio che ha guidato la produzione della campagna: dalla scelta della regia a quella musicale (Blanco, Salmo e Mace), dalla selezione delle location (veri e propri camei del nostro Paese) alle scelte stilistiche per la ricerca di partnership in grado di esprimere al meglio questo valore (da Ferrari per le bollocine a bordo, a Brunello Cucinelli per le divise degli assistenti di volo, a Lavazza per il caffè e alle Poltrone Frau delle lounge e Campari, solo per citarne alcuni). «Valori che differenziano la cultura italiana e che caratterizzano l'intera nostra strategia \"italianissima\". Come raccontarlo?».\r

\r

Simona Maggini, ceo di Vmly&R Italy, lo spiega: «Abbiamo ricercato quale fosse l'essenza dell'italianità nel mondo, con un team di 50 persone che hanno tentato di capire cosa i potenziali viaggiatori cercano in Italia, siano il food & wine, lo stile, il design e l'accoglienza». E l'obiettivo nonché il messaggio è che «l'Italia che cerchi la trovi già a bordo, prima di atterrare». Nel mirino «300 milioni di contatti lordi in Italia, con 2000 spot tv di cui 60% prime time; pianificazione web e stampa; digital out of home con oltre 2500 passaggi video. A livello mondiale parliamo di 2,7 miliardi di contatti lordi, di cui 300 milioni in Europa, 930 milioni negli Usa e 600 milioni in Sud America oltre a 520 milioni in Giappone».\r

\r

[gallery ids=\"451549,451540,451550\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways vara la nuova campagna milionaria: \"A sky full of Italy\"","post_date":"2023-09-04T14:56:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1693839386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Estate full booked per Caboverdetime, che conferma le già rosee proiezioni primaverili: \"I mesi di luglio e agosto hanno registrato il 100% di occupazione: un risultato importante e segno della fiducia delle adv nei nostri confronti e della correttezza del pricing proposto\", racconta il direttore commerciale del to, Pietro Dusi.\r

\r

Favorito anche da una certa stabilità dei prezzi del carburante aereo, rispetto all'estrema volatilità che ha contraddistinto la scorsa estate, l'operatore bresciano specializzato sul prodotto isola di Sal ha quindi registrato una sensibile crescita del fatturato sia a luglio (+23%), sia ad agosto (+10%). \"Ma soprattutto sono aumentati i nostri margini operativi che nei due mesi più caldi sono saliti rispettivamente del 298% e del 76%, in confronto al medesimo periodo del 2022 - sottolinea sempre Dusi -. Non solo: abbiamo venduto meglio, con la quasi totalità dei posti prenotati in anticipo, senza dover ricorrere a offerte last minute o a proposte particolari. Un dato che ci conforta e che possiamo considerare come un obiettivo fondamentale raggiunto\".\r

\r

Per l'immediato futuro, Caboverdetime ha infine in atto un piano di incentivazione incrementale dedicato alle agenzie di viaggio, per le partenze di settembre e ottobre: \"Si possono raggiungere 450 euro di guadagni con sole tre pratiche confermate per i viaggi dal 9 settembre al 7 ottobre\", conclude Dusi.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Caboverdetime: margini operativi a +298% e +76% a luglio e agosto","post_date":"2023-09-04T13:20:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1693833643000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primi otto mesi dell'anno con il vento in poppa per il gruppo CdsHotels, che chiude il periodo gennaio-agosto con un fatturato in crescita del 17% rispetto allo stesso periodo del 2022 (l'anno si era poi chiuso con un giro d'affari complessivo di 49,5 milioni di euro, ndr). Si tratta di un \"risultato che ci gratifica e che siamo riusciti a ottenere grazie all’impegno, alla professionalità e alla passione di tutto il nostro staff impegnato sia nella nostra sede centrale sia negli alberghi”, sottolinea Ada Miraglia, direttore commerciale CdsHotels.\r

\r

A parità di perimetro, l'incremento si attesta al +17% anche rispetto al 2019: dato che sale notevolmente, raggiungendo un +87%, se si conteggiano i fatturati di tre strutture, il Marelive e il Porto Giardino in Puglia, nonché il Terrasini Città del Mare in Sicilia, che si sono aggiunte al portafoglio del gruppo successivamente.\r

\r

L’andamento corrisponde a un aumento delle presenze del 16% rispetto al 2022 e del 60% rispetto al 2019. Il caro prezzi, che ha portato in Italia a notevoli aumenti dei listini, ha visto CdsHotels aumentare le proprie tariffe in media del 9%: incremento tutto sommato contenuto che non ha quindi inciso negativamente sull’andamento stagionale.\r

\r

Se il mercato italiano continua infine a rappresentare lo zoccolo duro della clientela, quello estero rappresenta oggi il 17% del fatturato totale, in crescita di 4 punti percentuali rispetto al 2019 e al 2022. “I dati raggiunti e il quadro positivo che si presenta ci portano a riconfermare la previsione di chiusura anno in crescita a due cifre percentuali rispetto allo scorso anno (a giugno si parlava di un +22%, ndr) - conclude Ada Miraglia -. Uno stimolo a operare sempre nel rispetto dei nostri clienti, del personale e dei territori che ci ospitano”.","post_title":"CdsHotels chiude i primi otto mesi dell'anno a +17% di fatturato sul 2022","post_date":"2023-09-04T10:31:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693823482000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Forte dei risultati dei mesi estivi Norse Atlantic Airways prevede di realizzare il suo primo utile trimestrale, avendo raggiunto anche la piena operatività della flotta.\r

\r

Intanto, nel primo semestre 2023 la compagnia ha registrato una perdita operativa di 88,7 milioni di dollari: una nota del vettore precisa però che l'azienda era ancora in fase di start-up e ha cominciato ad aumentare la produzione solo a fine maggio.\r

\r

Norse spiega quindi che la flotta sarà “pienamente operativa” nella seconda metà dell’anno con 15 Boeing 787 – di cui dieci voleranno direttamente per la compagnia, con gli altri cinque subaffittati.\r

\r

Sempre nei primi sei mesi dell'anno, i ricavi hanno raggiunto quasi i 140 milioni di dollari, con oltre 100 milioni di dollari realizzati nel secondo trimestre. Il load factor è passato dal 67% di aprile all’82% di giugno, e questa tendenza positiva è continuata con l’85% raggiunto a luglio.\r

\r

“Norse sarà la prima compagnia aerea a lungo raggio davvero redditizia e a basso costo - ha dichiarato il ceo, nonché fondatore e principale azionista della compagnia, Bjørn Tore Larsen -. Nel corso del terzo trimestre è stata superata una pietra miliare, superando il milione di passeggeri prenotati\".","post_title":"Norse Atlantic prevede di realizzare il suo primo utile nel terzo trimestre 2023","post_date":"2023-09-01T12:04:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693569875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Performance positiva per il 2023 di Air Serbia che nei primi otto mesi dell'anno ha trasportato 2,76 milioni di passeggeri, superando così il numero totale di passeggeri trasportati nel 2022 già alla fine di agosto. \r

\"L'attuale stagione estiva - sottolinea Jiri Marek, ceo di Air Serbia. - sarà ricordata per numerose sfide. Le cattive condizioni meteorologiche, i frequenti divieti di rifornimento, il personale insufficiente negli aeroporti, la carenza globale di pezzi di ricambio e altre circostanze sfavorevoli hanno influenzato le operazioni durante tutta l'estate. Nonostante tutto, nei mesi di luglio e agosto abbiamo trasportato oltre un milione di passeggeri verso più di 80 destinazioni in tutto il mondo, battendo così i nostri record stabiliti anche prima della pandemia. Il mese più intenso è stato luglio, durante il quale abbiamo trasportato il 27% di passeggeri in più rispetto a luglio 2022 e il 39% in più rispetto allo stesso mese del 2019. Buoni risultati sono stati registrati anche in agosto, il nostro 14esimo mese consecutivo da record. In questo momento ci stiamo preparando intensamente per la prossima stagione invernale, che dovrebbe essere molto dinamica\".","post_title":"Air Serbia supera in otto mesi il numero di passeggeri trasportati nell'intero 2022","post_date":"2023-09-01T09:42:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693561330000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal ha centrato un utile netto di 23 milioni di euro nei primi sei mesi del 2023, risultato trainato dalla forte crescita dei ricavi, favorita dal boom del turismo.\r

\r

La compagnia aerea che il governo lusitano si appresta a privatizzare, aveva segnato un rosso da 202 milioni di euro nello stesso periodo del 2022.\r

\r

I ricavi operativi hanno visto una crescita del 44% raggiungendo quota 1,9 miliardi di euro, grazie all'aumento delle tariffe e della capacità, in seguito al ritorno della domanda di viaggio dopo l'abolizione delle restrizioni Covid.\r

\r

Luis Rodrigues, ceo di Tap, ha dichiarato che i risultati confermano il continuo trend di miglioramento commerciale e finanziario dell'azienda e che \"i margini operativi e il percorso di riduzione della leva finanziaria, al di sopra degli obiettivi del piano di ristrutturazione, dimostrano la sostenibilità finanziaria del gruppo\".\r

\r

Il ceo ha evidenziato come la domanda sia ancora forte, con prenotazioni per i prossimi trimestri che raggiungono \"livelli considerevoli, il che indica un'intensa seconda metà dell'anno”.\r

\r

La compagnia aveva già comunicato i risultati del traffico passeggeri del semestre, pari a 7,58 milioni per un aumento del 30% rispetto a un anno fa, ma ancora leggermente al di sotto dei livelli pre-pandemia.\r

\r

Il governo del Portogallo prevede di avviare il processo di vendita della compagnia nelle prossime settimane, ma intende mantenere una partecipazione strategica. I tre principali gruppi aerei europei – Iag, Lufthansa ed Air France-Klm -hanno già mostrato interesse alla contesa.","post_title":"Tap Air Portugal centra il ritorno all'utile nel primo semestre dell'anno","post_date":"2023-09-01T09:15:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693559749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451391","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451394\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Miami[/caption]\r

\r

Prosegue il piano di internazionalizzazione di Gb Viaggi, già annunciato a febbraio dal responsabile vendite dell'operatore capitolino, Domenico Stefanelli. Le novità riguardano questa volta gli Stati Uniti, dove il to ha appena visto entrare nel proprio portfolio due strutture della Florida: il Conrad Fort Lauderdale Beach, situato nel quartiere di North Beach della città e particolarmente adatto alle vacanze in famiglia, nonché il DoubleTree by Hilton Grand Hotel Biscayne Bay, sul lato nord del centro di Miami.\r

\r

Ma i piani Usa di Gb Viaggi non finiscono qui, visto che il to ha tutte le intenzioni di aprire una nuova sede operativa proprio a Miami, con l'obiettivo di intercettare le esigenze di un dinamico mercato locale e aprirsi a nuove opportunità nel settore dei viaggi online. L'operazione dovrebbe decollare nel giro di pochi mesi, stando a quanto dice il ceo, Francesco Saraco, che definisce il debutto negli Stati Uniti come una vera svolta sul lungo raggio, per dare slancio alla proposta outgoing, tanto che a breve seguiranno ancora ulteriori mercati.","post_title":"Gb Viaggi fa rotta sugli Usa. Presto una sede operativa a Miami","post_date":"2023-08-31T13:31:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693488684000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451354","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una vera e propria corsa quella di Trenitalia nel mese di agosto, che ha registrato una crescita a doppia cifra dei passeggeri trasportati, oltre 35 milioni e cioè il 15% in più rispetto ad agosto 2022, con dati complessivi che migliorano anche le performance dell'estate 2019.\r

\r

Non si arresta dunque il trend positivo registrato nel 2022 e confermato nel primo semestre dell'anno in corso, con un costante aumento della domanda, incentivata negli ultimi mesi anche dall’offerta della “Summer experience” di Trenitalia.\r

\r

Dei 35 milioni di agosto, circa 9 milioni di viaggiatori si sono concentrati nei fine settimana. Una riscoperta del treno che riguarda anche giovani e giovanissimi: 3,5 milioni di ragazzi under 15 hanno viaggiato su Frecciarossa, Intercity e Regionali utilizzando le promozioni dedicate a chi viaggia in famiglia. E, a fine estate, saranno 13 milioni i viaggiatori di età inferiore ai 26 anni ad aver scelto il treno per le loro vacanze.\r

\r

Tra le destinazioni più gettonate ci sono Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna, mentre se si guarda solo al Sud ai primi posti di questa speciale classifica si trovano le città pugliesi di Bari e Lecce.\r

\r

Dal mare alla montagna, passando per le città d'arte, fino ad arrivare ai borghi più piccoli, sono tante le località che sono state raggiunte con il treno per turismo, come già aveva del resto previsto Luigi Corradi, ad di Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri di Fs, alcune settimane fa durante la presentazione della nuova società FS - Treni Turistici Italiani. «Negli ultimi mesi il turismo la sta facendo da padrone. Sono 75 milioni i turisti che ci aspettiamo questa estate tra luglio, agosto e settembre sui nostri treni Trenitalia, quelli ad Alta Velocità, Intercity e Regionali».","post_title":"Trenitalia: viaggiatori a +15% in agosto, oltre quota 35 milioni","post_date":"2023-08-31T10:51:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693479070000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451338","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ormai alla chiusura di una quanto mai calda stagione estiva, Ita Airways tira le somme dell'attività sulle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, protagoniste di una forte domanda, superiore alle aspettative. La compagnia aerea spiega in una nota ripresa dall'Ansa, che nel periodo \"1 agosto-3 settembre\" è stata \"notevolmente incrementata la capacità offerta sui voli in continuità territoriale da/per la Sardegna, per rispondere al marcato aumento della domanda registrato su tali collegamenti\". \r

\r

In pratica sono stati \"programmati 222 voli addizionali rispetto a quanto previsto dal Decreto di imposizione degli oneri, di cui 141 su Cagliari (108 da/per Linate e 33 da/per Roma Fiumicino) e 81 sulla rotta Alghero-Milano Linate, offrendo complessivamente 36800 posti incrementali rispetto al Decreto, di cui 23300 su Cagliari (17300 sa/per Milano Linate e 6000 da/per Roma Fiumicino) e 13500 su Alghero\".\r

\r

Rispetto al periodo dal 25 agosto al 3 settembre Ita fa sapere di avere programmato \"76 voli addizionali rispetto a quelli previsti dal Decreto, di cui 51 su Cagliari (36 da/per Milano Linate e 15 da/per Roma Fiumicino) e 25 sulla rotta Alghero-Milano Linate, per un'offerta complessiva di 12250 posti addizionali. Di questi 76 voli, 34 erano già stati pianificati strutturalmente, mentre 42 sono stati aggiunti a ridosso delle date di operatività per far fronte alle criticità derivanti dall'altissima percentuale di riempimento degli aeromobili\".\r

\r

Ita sottolinea anche \"di aver definito, in sede di gara, la propria offerta in termini di capacità sulla base delle frequenze previste dal Decreto, determinate secondo una stima della domanda che ha tenuto conto anche della situazione emergenziale della pandemia da Covid-19; le esigenze di mobilità e la elevatissima domanda riscontrate in questa stagione estiva si sono rivelate molto superiori rispetto alle stime del Decreto, costringendo così la compagnia ad un massiccio ricorso all'aggiunta di capacità che, nello spirito del Decreto stesso, avrebbe dovuto essere limitata a 'circostanze contingenti' che avessero determinato una domanda di posti per singola tratta superiore al 91% dell'offerta complessiva giornaliera\".\r

\r

Il vettore conclude sottolineando il \"continuo monitoraggio della capacità disponibile valutando tempestivamente, in caso di carenza di posti disponibili, incrementi dell'offerta\".","post_title":"Ita Airways in Sardegna: \"In agosto notevole aumento della capacità\"","post_date":"2023-08-31T09:51:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693475507000]}]}}