Boscolo: tre tour guidati alla scoperta dei tesori della Giordania

Boscolo riprende la programmazione dedicata alla Giordania con tre tour guidati: un calendario partenze da ottobre a febbraio al cui centro, con un excursus storico e paesaggistico nelle terre della mezzaluna fertile, torna il best seller Giordania e il magico deserto, atteso da molti e finalmente riaperto alle prenotazioni. Proprio da qui, tra gli scenari ammalianti delle sabbie rosse del Wadi Rum, in cui si pernotta in campo tendato, le architetture greco-romane dell’antica Jerash, l’emozionante impatto col colore rosa di Petra, eterna e perfetta città dei Nabatei, si torna a viaggiare nella Grande Storia, tra voci bibliche, racconti di popoli, eremi di roccia dimora di imperatori e nomadi. Il viaggio inizia e finisce nella capitale Amman. Variante di questo tour, Meraviglie della Giordania, sempre di otto giorni con escursione nel deserto senza pernottamento, fa tappa proprio a Betania, luogo del battesimo di Gesù, mentre il Gran Tour della Giordania di 10 giorni approfondisce il percorso spingendosi ad Aqaba, affacciata sulle spiagge del Mar Rosso.

Tutti gli itinerari, con guide esperte parlanti italiano e radioguide incluse per tutta la durata del viaggio, prevedono un massimo di 30 persone, protocolli di sicurezza certificati e l’attenta assistenza di accompagnatori Boscolo con un minimo di 20 partecipanti. Voli da Roma, Milano e dai principali aeroporti italiani, pernottamenti in hotel e campi tendati 4 stelle superior, pasti come da programma, visto e assicurazione medico-bagaglio inclusi.