Boscolo: i cataloghi del 2024 presentano le mete del lungo raggio in Asia I 17 cataloghi di Boscolo Tours per il 2024 sono dedicati ad aree geografiche di tutto il mondo, compresa anche una programmazione sul lungo raggio adatta a tutte le tipologie di viaggiatore. «Conosciamo molto bene i nostri clienti e possiamo costruire un prodotto long haul, grazie al quale l’accompagnatore prende il cliente all’inizio del viaggio e lo lascia alla fine, offrendo dei punti di riferimento certi – spiega lo specialista di prodotto, Domenico Cocozza -. Siamo anche molto attenti alle distanze: il nostro itinerario è pensato per non viaggiare più di cinque ore. Quindi abbiamo inserito una serie di interessanti tappe intermedie nei nostri percorsi. E i clienti lo apprezzano”. Nel prodotto è incluso anche l’early check-in e check-out su mete come l’India, dove i voli arrivano a destinazione nelle ore notturne. “Quest’anno, oltre all’itinerario dedicato al meglio del Rajastan, proprio in India abbiamo tra le altre cose pensato a un tour sul tema della spiritualità e della multiculturalità. L’accoglienza del mercato è stata positiva e le partenze sono state tutte confermate. Nella programmazione di quest’anno il classico tour del Triangolo d’oro rivisitato prevede inoltre otto pernottamenti, due dei quali ad Agra e uno nella splendida regione del Shekhawati, nel subcontinente indiano, dove dei mercanti hanno costruito elaborati palazzi in aperta campagna». Per quanto riguarda l’itinerario dedicato Nepal, questo viene anche combinato con il Bhutan: “Una destinazione molto particolare e spesso più impegnativa, visti i lunghi spostamenti a piedi. Uno dei nuovi itinerari indiani porta infine nel Ladakh e nel Kashmir: un paesaggio himalayano incantevole caratterizzato dalla cultura buddista. C’è poi la possibilità di raggiungere anche il sud dell’India e il Kerala, dove vivere esperienze indimenticabili tra boschi di spezie e lagune salmastre». Il lungo raggio di Boscolo raggiunge anche la Cina con quattro itinerari classici che toccano Pechino, Xi’an e Shanghai, permettono una sosta a Chengdu per vedere i panda e raggiungono poi la zona di Guilin e Hong Kong. Oppure si può scoprire il Vietnam, con un percorso che inizia a Saigon e finisce a Hanoi e presenta una nazione in rapido sviluppo, ma fortemente radicata nelle sue tradizioni, dove il to padovano ha pensato a dei momenti di incontro con la popolazione locale, dormendo anche in un lodge tra le risaie. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460307 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sorgerà a Malaga, nella piazza Manuel Azaña, proprio di fronte all’avenida de Andalucía, il nuovo CaixaForum, polo culturale che arricchirà l’offerta della città e doterà di nuove aree verdi la zona, convertendola in un centro rivitalizzante. Quest’anno partono i lavori, che termineranno nel 2026, con un investimento di 30 milioni di euro più 5 milioni per le attività, che prevedono 6 esposizioni annuali e 1.500 attività. In quasi 10.000 metri quadrati avranno posto due grandi sale espositive, un auditorium e diverse sale polivalenti al primo piano; al piano terra uno spazio educativo, una caffetteria-ristorante e una libreria, con il parcheggio sotterraneo. Fuori il grande giardino sarà il polmone verde del quartiere e accoglierà diverse attività all’aperto. Il progetto degli architetti Felipe Pich-Aguilera e Teresa Batlle e del loro team, con la collaborazione di Arup España, è stato concepito per integrarsi nel paesaggio urbano, generando un impatto positivo sul quartiere; la fluida copertura a forma di goccia d’acqua sarà l’emblema dell’edificio e permetterà di giocare con la luce facendo risaltare il suo singolare profilo, di giorno e di notte. Fungerà anche da rifugio climatico: l’edificio si orienterà seguendo il corso del sole la cui incidenza verrà modulata in sezioni secondo le stagioni dell’anno, anche grazie all’utilizzo di materiali sostenibili che mirano all’economia circolare. Il progetto, infatti, sottolinea il nuovo corso dell’architettura che, secondo i suoi progettisti, deve trovare il giusto compromesso tra società e natura. Il progetto di Malaga segue quelli della fondazione ‘la Caixa’ già presenti nelle principali città spagnole: Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Zaragoza e Palma. [post_title] => Spagna: aprirà i battenti nel 2026 a Malaga il nuovo polo culturale CaixaForum [post_date] => 2024-01-29T13:49:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706536158000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460261 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I 17 cataloghi di Boscolo Tours per il 2024 sono dedicati ad aree geografiche di tutto il mondo, compresa anche una programmazione sul lungo raggio adatta a tutte le tipologie di viaggiatore. «Conosciamo molto bene i nostri clienti e possiamo costruire un prodotto long haul, grazie al quale l’accompagnatore prende il cliente all’inizio del viaggio e lo lascia alla fine, offrendo dei punti di riferimento certi - spiega lo specialista di prodotto, Domenico Cocozza -. Siamo anche molto attenti alle distanze: il nostro itinerario è pensato per non viaggiare più di cinque ore. Quindi abbiamo inserito una serie di interessanti tappe intermedie nei nostri percorsi. E i clienti lo apprezzano". Nel prodotto è incluso anche l’early check-in e check-out su mete come l’India, dove i voli arrivano a destinazione nelle ore notturne. "Quest’anno, oltre all’itinerario dedicato al meglio del Rajastan, proprio in India abbiamo tra le altre cose pensato a un tour sul tema della spiritualità e della multiculturalità. L’accoglienza del mercato è stata positiva e le partenze sono state tutte confermate. Nella programmazione di quest'anno il classico tour del Triangolo d'oro rivisitato prevede inoltre otto pernottamenti, due dei quali ad Agra e uno nella splendida regione del Shekhawati, nel subcontinente indiano, dove dei mercanti hanno costruito elaborati palazzi in aperta campagna». Per quanto riguarda l'itinerario dedicato Nepal, questo viene anche combinato con il Bhutan: "Una destinazione molto particolare e spesso più impegnativa, visti i lunghi spostamenti a piedi. Uno dei nuovi itinerari indiani porta infine nel Ladakh e nel Kashmir: un paesaggio himalayano incantevole caratterizzato dalla cultura buddista. C’è poi la possibilità di raggiungere anche il sud dell'India e il Kerala, dove vivere esperienze indimenticabili tra boschi di spezie e lagune salmastre». Il lungo raggio di Boscolo raggiunge anche la Cina con quattro itinerari classici che toccano Pechino, Xi’an e Shanghai, permettono una sosta a Chengdu per vedere i panda e raggiungono poi la zona di Guilin e Hong Kong. Oppure si può scoprire il Vietnam, con un percorso che inizia a Saigon e finisce a Hanoi e presenta una nazione in rapido sviluppo, ma fortemente radicata nelle sue tradizioni, dove il to padovano ha pensato a dei momenti di incontro con la popolazione locale, dormendo anche in un lodge tra le risaie. [post_title] => Boscolo: i cataloghi del 2024 presentano le mete del lungo raggio in Asia [post_date] => 2024-01-29T13:25:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706534752000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460299 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' ricca di nuovi funzioni, con maggiori possibilità e più flessibilità di utilizzo la nuova versione 11 del gestionale Easy-Adv di casa Travel Software. La compagnia It la presenterà ufficialmente in occasione della prossima Bit di Milano, in programma dal 4 al 6 febbraio. “Dopo aver chiuso positivamente il 2023 e aver iniziato il 2024 a gran velocità, ci presentiamo con un prodotto ancora più performante per facilitare l’utilizzo e far quindi risparmiare ai nostri clienti tempo e denaro", spiega Marco Gozzi “Abbiamo registrato un aumento del 30% delle richieste di demo – aggiunge il presidente di Travel Software -; un incremento che non si registrava da qualche tempo. E non è finita: la tipologia di clientela si è spostata verso le realtà medio/grandi che si affidano a noi sia per il gestionale, sia per la loro contabilità. Siamo perciò soddisfatti dell’apprezzamento del mercato e delle grandi reti organizzate, di cui siamo partner. Per questo abbiamo pianificato una lunga serie di eventi incontrando le agenzie di viaggi, spiegando loro dei significativi vantaggi di avere un prodotto sempre più integrato”. [post_title] => Travel Software: pronta la versione 11 di Easy-Adv [post_date] => 2024-01-29T13:05:31+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706533531000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460296 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Proseguono gli appuntamenti con Travel Hashtag, che per la sua quattordicesima edizione ha deciso di tornare a Londra per il terzo anno consecutivo. L'evento dedicato all'incoming Italia si terrà il 22 febbraio: "Si tratta di un momento diventato ormai particolarmente atteso sia dai buyer londinesi, sia dai seller italiani (destinazioni, dmc, agenzie e to Incoming, hospitality brand e strutture ricettive boutique), che sanno di poter contare su un format snello e senza fronzoli, in grado di connettere domanda e offerta in un contesto smart con un’audience profilata e selezionata”, spiega il fondatore e presidente di Travel Hashtag, Nicola Romanelli. #inimitableitaly (l’Italia inimitabile) è quindi l’hashtag scelto per questa prima tappa internazionale del 2024 che andrà in scena presso il Melia White House e che coinvolgerà alcuni tra i più autorevoli buyer del mercato Uk già esperti della destinazione Italia. Tra i partner che animeranno l’iniziativa londinese, Ita Airways, Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori, Palazzo di Varignana, Unahotels Mh Matera, Martulli Viaggi, il comune di Cremona, il museo del Violino, Cremona Hotels, Travel Before Tour Operator, Grotte di Castellana, booknbook, Equator Learning - Travel Uni, Confapi Industria Puglia. [post_title] => Travel Hashtag torna a Londra per la sua quattordicesima edizione [post_date] => 2024-01-29T12:58:41+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706533121000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460293 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Situato nel cuore della città, il B&B Hotel Catania City Center è il terzo indirizzo siciliano del gruppo transalpino. La struttura dispone di 96 camere ed è pet-friendly. “Questa nuova apertura riconferma la nostra scelta di estenderci sempre di più sul territorio nazionale, quest’anno con particolare attenzione al Sud e alle isole, dove desideriamo essere sempre più capillari e presenti", sottolinea Liliana Comitini. "Continuiamo quindi ad ampliare la nostra rete attraverso una pipeline di aperture serrata - prosegue la presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia -. Il nostro impegno costante è fornire a tutti gli ospiti un'esperienza di viaggio confortevole, conveniente e di qualità, dimostrando così la nostra dedizione a superare le aspettative dei nostri clienti". [post_title] => B&B Hotels sale a quota tre in Sicilia con il Catania City Center [post_date] => 2024-01-29T12:50:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706532615000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460291 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trend positivo per i flussi turistici diretti in Germania: secondo l'analisi dell'Ente Nazionale Germanico per il Turismo (Gnbt) elaborata in base ai dati provvisori sui pernottamenti dell'Ufficio Federale di Statistica, nel novembre 2023 sono stati registrati 5,5 milioni di pernottamenti internazionali in strutture ricettive con almeno dieci posti letto, con un aumento del 7,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il numero di pernottamenti di stranieri da gennaio a novembre 2023 è salito a 74,9 milioni. Questo permette il raggiungimento della quota dell'89,6% degli arrivi del medesimo periodo, nell’anno record 2019. Gli ospiti stranieri hanno rappresentato il 16,4% del numero totale di pernottamenti nei primi undici mesi, rispetto al 14,8% dello stesso periodo dell'anno precedente. «Nello studio Monitoring Sentiment for Intra-European Travel della European Travel Commission, la Germania ha mantenuto la sua posizione tra le prime cinque destinazioni preferite dagli europei nell'autunno 2023 e contribuisce alla crescente importanza dei movimenti turistici all’interno dell’Europa - ha sottolineato Petra Hedorfer, presidente del Consiglio direttivo del Gntb (nella foto) -. La percentuale di coloro che intendo viaggiare solo nel proprio Paese è diminuita costantemente dal 31,5% dell'autunno 2021 al 25,7% dell'autunno 2023. Nell'autunno 2021, il 55,3% dei viaggiatori preferiva ancora le destinazioni europee; nell'autunno 2023, questa percentuale era già salita al 60,3%. Ciò significa che l'Europa, in quanto regione di provenienza più importante, insieme alle buone prospettive di ripresa dei mercati di provenienza esteri, offre anche un forte potenziale per l'ulteriore ripresa del turismo inbound tedesco nei prossimi mesi. Il crescente numero di viaggiatori provenienti dall'Asia, e in particolare dalla Cina, avrà un impatto positivo sull'ulteriore sviluppo del turismo incoming. «Ci aspettiamo un ulteriore aumento in estate dai visitatori che verranno in Germania per il Campionato europeo di calcio. Inoltre, eventi culturali come il 250° anniversario della nascita di Caspar David Friedrich, il 35° anniversario della caduta del Muro di Berlino e Chemnitz, Capitale Europea della Cultura 2025 offriranno significative opportunità di viaggio per gli ospiti internazionali. [post_title] => Germania: forte recupero degli ospiti internazionali. Trend positivo anche per l'estate [post_date] => 2024-01-29T12:44:57+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706532297000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460285 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per l'ingresso nella flotta di Malaysia Airlines di 12 nuovi aeromobili nel 2024, tra cui il primo A330neo, che dovrebbe arrivare nel terzo trimestre di quest'anno. Sempre per il 2024, il gruppo prevede l'arrivo di quattro dei nuovi A330neo, insieme a ulteriori otto Boeing 737 Max 8: nell'agosto del 2022, Malaysia Aviation Group aveva firmato un Memorandum of Understanding con Airbus, Rolls-Royce e Avolon per l'acquisto di 20 aeromobili A330neo, le cui consegne termineranno nel 2028. Il vettore malese configurerà gli A330neo con 28 suite in classe business in una disposizione 1-2-1, con singole porte private. La classe economica conterà invece 269 posti, di cui 24 con spazio extra per le gambe. Malaysia Airlines ha precisato che rinnoverà anche sei dei suoi A350-900 giù in servizio, a partire dal 2026, per garantire standard omogenei delle cabine. Il gruppo opera attualmente una flotta di 104 velivoli attraverso le sue controllate Malaysia Airlines, Firefly, MASwings e MASkargo. [post_title] => Malaysia Airlines: in arrivo 12 nuovi aeromobili nel 2024, tra cui il primo A330neo [post_date] => 2024-01-29T12:04:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706529870000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460283 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in casa Mandarin Oriental, che annuncia il proprio approdo nella capitale ungherese grazie all'apertura del nuovo Gellért, Budapest, prevista per il 2027. L'albergo di 143 camere e suite sarà completamente ristrutturato a cura dello studio londinese di interior design di Alexander Waterworth, già responsabile dei lavori del Mandarin Oriental, Costa Navarino. Di proprietà della società di investimeto Bdpst Group, l'hotel mira a diventare una vera destinazione dedicata al wellness e sarà caratterizzato da sette aree esperienziali, che combineranno i trattamenti termali di origine orientale del gruppo Mandarin a terapie europee che celebrano la tradizione ungherese. La struttura offrirà inoltre uno spazio dedicato al fitness e una piscina coperta all'ultimo piano, con una vasca vitality, una sauna, una piscina fredda e un'area relax all'aperto. Sempre sul tetto, sarà presente un bar con vista panoramica sul lato Pest della città e sul fiume Danubio. L’Hotel ospiterà poi un ristorante affacciato sulla città e sul fiume, al quale si aggiungeranno una pasticceria e un cafè in stile ungherese, nonché una spaziosa sala da ballo. Il Mandarin Oriental Gellért, Budapest sorgerà in seguito alla ristrutturazione dello storico Gellért Hotel: un gioiello architettonico in stile Art Nouveau, rinnovato in chiave moderna. Posizionato sul lato Buda della città e a pochi passi dal ponte della Libertà, che collega Buda a Pest, l'albergo ha aperto i propri battenti nel 1918, diventando presto una struttura leggendaria della capitale ungherese. "A Budapest adotteremo lo stesso approccio che impieghiamo in tutte le nostre proprietà storiche, unendo il rispetto della cultura locale al comfort moderno che ci caratterizza - sottolinea il ceo di Mandarin Oriental Hotel Group, Laurent Kleitman -. Siamo entusiasti di approdate per la prima volta in Ungheria e di poter assistere alla rinascita di questa vera e propria leggenda dell'ospitalità. Il Mandarin Oriental Gellért, Budapest, insieme ai nostri hotel di Praga e a Vienna, formerà un’interessante triade in Europa Centrale." [post_title] => Mandarin Oriental approda a Budapest: il nuovo hotel Gellért aprirà nel 2027 [post_date] => 2024-01-29T11:59:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706529591000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460281 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finnair stima di cancellare circa 550 voli tra l'1 e il 2 febbraio prossimi a causa di uno sciopero contro il governo finlandese che accomunerà numerose sigle sindacali del Paese. La compagnia aerea opera circa 280 voli al giorno nell'abituale operativo, di conseguenza la maggior parte dei voli sarà cancellata: i pochi voli garantiti saranno comunicati tempestivamente dalla compagnia ai passeggeri interessati Finnair implementerà le cancellazioni dei voli nei propri sistemi un volo alla volta, a partire dalla mattina di martedì 30 gennaio, offrendo ai passeggeri rotte alternative. I clienti dei voli a lungo raggio con coincidenze da Helsinki l'1 e il 2 febbraio saranno instradati direttamente a destinazione, poiché durante lo sciopero non sono previste coincidenze da Helsinki. Durante la mobilitazione i servizi a terra, come il carico dei bagagli e il servizio a bordo (come ad esempio il catering), potrebbero subire delle ripercussioni e i voli che operano in quei giorni potrebbero subire dei ritardi. "Abbiamo già offerto ai passeggeri la possibilità di cambiare le date di viaggio sui voli Finnair. A partire dal 30 gennaio inizieremo a reinstradare i clienti, utilizzando anche voli di altre compagnie aeree", ha dichiarato Jari Paajanen, cicepresidente del Centro di controllo operativo Finnair. [post_title] => Finnair: circa 550 voli cancellati in vista dello sciopero dell'1 e 2 febbraio [post_date] => 2024-01-29T11:45:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706528717000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "boscolo i cataloghi del 2024 presentano le mete del lungo raggio in asia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":52,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3358,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460307","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sorgerà a Malaga, nella piazza Manuel Azaña, proprio di fronte all’avenida de Andalucía, il nuovo CaixaForum, polo culturale che arricchirà l’offerta della città e doterà di nuove aree verdi la zona, convertendola in un centro rivitalizzante.\r

\r

Quest’anno partono i lavori, che termineranno nel 2026, con un investimento di 30 milioni di euro più 5 milioni per le attività, che prevedono 6 esposizioni annuali e 1.500 attività. In quasi 10.000 metri quadrati avranno posto due grandi sale espositive, un auditorium e diverse sale polivalenti al primo piano; al piano terra uno spazio educativo, una caffetteria-ristorante e una libreria, con il parcheggio sotterraneo. Fuori il grande giardino sarà il polmone verde del quartiere e accoglierà diverse attività all’aperto.\r

\r

Il progetto degli architetti Felipe Pich-Aguilera e Teresa Batlle e del loro team, con la collaborazione di Arup España, è stato concepito per integrarsi nel paesaggio urbano, generando un impatto positivo sul quartiere; la fluida copertura a forma di goccia d’acqua sarà l’emblema dell’edificio e permetterà di giocare con la luce facendo risaltare il suo singolare profilo, di giorno e di notte. Fungerà anche da rifugio climatico: l’edificio si orienterà seguendo il corso del sole la cui incidenza verrà modulata in sezioni secondo le stagioni dell’anno, anche grazie all’utilizzo di materiali sostenibili che mirano all’economia circolare.\r

\r

Il progetto, infatti, sottolinea il nuovo corso dell’architettura che, secondo i suoi progettisti, deve trovare il giusto compromesso tra società e natura. Il progetto di Malaga segue quelli della fondazione ‘la Caixa’ già presenti nelle principali città spagnole: Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Zaragoza e Palma.","post_title":"Spagna: aprirà i battenti nel 2026 a Malaga il nuovo polo culturale CaixaForum","post_date":"2024-01-29T13:49:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706536158000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460261","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I 17 cataloghi di Boscolo Tours per il 2024 sono dedicati ad aree geografiche di tutto il mondo, compresa anche una programmazione sul lungo raggio adatta a tutte le tipologie di viaggiatore. «Conosciamo molto bene i nostri clienti e possiamo costruire un prodotto long haul, grazie al quale l’accompagnatore prende il cliente all’inizio del viaggio e lo lascia alla fine, offrendo dei punti di riferimento certi - spiega lo specialista di prodotto, Domenico Cocozza -. Siamo anche molto attenti alle distanze: il nostro itinerario è pensato per non viaggiare più di cinque ore. Quindi abbiamo inserito una serie di interessanti tappe intermedie nei nostri percorsi. E i clienti lo apprezzano\". \r

Nel prodotto è incluso anche l’early check-in e check-out su mete come l’India, dove i voli arrivano a destinazione nelle ore notturne. \"Quest’anno, oltre all’itinerario dedicato al meglio del Rajastan, proprio in India abbiamo tra le altre cose pensato a un tour sul tema della spiritualità e della multiculturalità. L’accoglienza del mercato è stata positiva e le partenze sono state tutte confermate. Nella programmazione di quest'anno il classico tour del Triangolo d'oro rivisitato prevede inoltre otto pernottamenti, due dei quali ad Agra e uno nella splendida regione del Shekhawati, nel subcontinente indiano, dove dei mercanti hanno costruito elaborati palazzi in aperta campagna». \r

Per quanto riguarda l'itinerario dedicato Nepal, questo viene anche combinato con il Bhutan: \"Una destinazione molto particolare e spesso più impegnativa, visti i lunghi spostamenti a piedi. Uno dei nuovi itinerari indiani porta infine nel Ladakh e nel Kashmir: un paesaggio himalayano incantevole caratterizzato dalla cultura buddista. C’è poi la possibilità di raggiungere anche il sud dell'India e il Kerala, dove vivere esperienze indimenticabili tra boschi di spezie e lagune salmastre». \r

Il lungo raggio di Boscolo raggiunge anche la Cina con quattro itinerari classici che toccano Pechino, Xi’an e Shanghai, permettono una sosta a Chengdu per vedere i panda e raggiungono poi la zona di Guilin e Hong Kong. Oppure si può scoprire il Vietnam, con un percorso che inizia a Saigon e finisce a Hanoi e presenta una nazione in rapido sviluppo, ma fortemente radicata nelle sue tradizioni, dove il to padovano ha pensato a dei momenti di incontro con la popolazione locale, dormendo anche in un lodge tra le risaie.","post_title":"Boscolo: i cataloghi del 2024 presentano le mete del lungo raggio in Asia","post_date":"2024-01-29T13:25:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706534752000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ricca di nuovi funzioni, con maggiori possibilità e più flessibilità di utilizzo la nuova versione 11 del gestionale Easy-Adv di casa Travel Software. La compagnia It la presenterà ufficialmente in occasione della prossima Bit di Milano, in programma dal 4 al 6 febbraio. “Dopo aver chiuso positivamente il 2023 e aver iniziato il 2024 a gran velocità, ci presentiamo con un prodotto ancora più performante per facilitare l’utilizzo e far quindi risparmiare ai nostri clienti tempo e denaro\", spiega Marco Gozzi\r

\r

“Abbiamo registrato un aumento del 30% delle richieste di demo – aggiunge il presidente di Travel Software -; un incremento che non si registrava da qualche tempo. E non è finita: la tipologia di clientela si è spostata verso le realtà medio/grandi che si affidano a noi sia per il gestionale, sia per la loro contabilità. Siamo perciò soddisfatti dell’apprezzamento del mercato e delle grandi reti organizzate, di cui siamo partner. Per questo abbiamo pianificato una lunga serie di eventi incontrando le agenzie di viaggi, spiegando loro dei significativi vantaggi di avere un prodotto sempre più integrato”.","post_title":"Travel Software: pronta la versione 11 di Easy-Adv","post_date":"2024-01-29T13:05:31+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706533531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460296","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Proseguono gli appuntamenti con Travel Hashtag, che per la sua quattordicesima edizione ha deciso di tornare a Londra per il terzo anno consecutivo. L'evento dedicato all'incoming Italia si terrà il 22 febbraio: \"Si tratta di un momento diventato ormai particolarmente atteso sia dai buyer londinesi, sia dai seller italiani (destinazioni, dmc, agenzie e to Incoming, hospitality brand e strutture ricettive boutique), che sanno di poter contare su un format snello e senza fronzoli, in grado di connettere domanda e offerta in un contesto smart con un’audience profilata e selezionata”, spiega il fondatore e presidente di Travel Hashtag, Nicola Romanelli.\r

\r

#inimitableitaly (l’Italia inimitabile) è quindi l’hashtag scelto per questa prima tappa internazionale del 2024 che andrà in scena presso il Melia White House e che coinvolgerà alcuni tra i più autorevoli buyer del mercato Uk già esperti della destinazione Italia. Tra i partner che animeranno l’iniziativa londinese, Ita Airways, Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori, Palazzo di Varignana, Unahotels Mh Matera, Martulli Viaggi, il comune di Cremona, il museo del Violino, Cremona Hotels, Travel Before Tour Operator, Grotte di Castellana, booknbook, Equator Learning - Travel Uni, Confapi Industria Puglia.","post_title":"Travel Hashtag torna a Londra per la sua quattordicesima edizione","post_date":"2024-01-29T12:58:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706533121000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Situato nel cuore della città, il B&B Hotel Catania City Center è il terzo indirizzo siciliano del gruppo transalpino. La struttura dispone di 96 camere ed è pet-friendly. “Questa nuova apertura riconferma la nostra scelta di estenderci sempre di più sul territorio nazionale, quest’anno con particolare attenzione al Sud e alle isole, dove desideriamo essere sempre più capillari e presenti\", sottolinea Liliana Comitini.\r

\r

\"Continuiamo quindi ad ampliare la nostra rete attraverso una pipeline di aperture serrata - prosegue la presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia -. Il nostro impegno costante è fornire a tutti gli ospiti un'esperienza di viaggio confortevole, conveniente e di qualità, dimostrando così la nostra dedizione a superare le aspettative dei nostri clienti\".","post_title":"B&B Hotels sale a quota tre in Sicilia con il Catania City Center","post_date":"2024-01-29T12:50:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706532615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trend positivo per i flussi turistici diretti in Germania: secondo l'analisi dell'Ente Nazionale Germanico per il Turismo (Gnbt) elaborata in base ai dati provvisori sui pernottamenti dell'Ufficio Federale di Statistica, nel novembre 2023 sono stati registrati 5,5 milioni di pernottamenti internazionali in strutture ricettive con almeno dieci posti letto, con un aumento del 7,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.\r

\r

Il numero di pernottamenti di stranieri da gennaio a novembre 2023 è salito a 74,9 milioni. Questo permette il raggiungimento della quota dell'89,6% degli arrivi del medesimo periodo, nell’anno record 2019. Gli ospiti stranieri hanno rappresentato il 16,4% del numero totale di pernottamenti nei primi undici mesi, rispetto al 14,8% dello stesso periodo dell'anno precedente.\r

«Nello studio Monitoring Sentiment for Intra-European Travel della European Travel Commission, la Germania ha mantenuto la sua posizione tra le prime cinque destinazioni preferite dagli europei nell'autunno 2023 e contribuisce alla crescente importanza dei movimenti turistici all’interno dell’Europa - ha sottolineato Petra Hedorfer, presidente del Consiglio direttivo del Gntb (nella foto) -. La percentuale di coloro che intendo viaggiare solo nel proprio Paese è diminuita costantemente dal 31,5% dell'autunno 2021 al 25,7% dell'autunno 2023. Nell'autunno 2021, il 55,3% dei viaggiatori preferiva ancora le destinazioni europee; nell'autunno 2023, questa percentuale era già salita al 60,3%. Ciò significa che l'Europa, in quanto regione di provenienza più importante, insieme alle buone prospettive di ripresa dei mercati di provenienza esteri, offre anche un forte potenziale per l'ulteriore ripresa del turismo inbound tedesco nei prossimi mesi. Il crescente numero di viaggiatori provenienti dall'Asia, e in particolare dalla Cina, avrà un impatto positivo sull'ulteriore sviluppo del turismo incoming.\r

«Ci aspettiamo un ulteriore aumento in estate dai visitatori che verranno in Germania per il Campionato europeo di calcio. Inoltre, eventi culturali come il 250° anniversario della nascita di Caspar David Friedrich, il 35° anniversario della caduta del Muro di Berlino e Chemnitz, Capitale Europea della Cultura 2025 offriranno significative opportunità di viaggio per gli ospiti internazionali.","post_title":"Germania: forte recupero degli ospiti internazionali. Trend positivo anche per l'estate","post_date":"2024-01-29T12:44:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706532297000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per l'ingresso nella flotta di Malaysia Airlines di 12 nuovi aeromobili nel 2024, tra cui il primo A330neo, che dovrebbe arrivare nel terzo trimestre di quest'anno.\r

\r

Sempre per il 2024, il gruppo prevede l'arrivo di quattro dei nuovi A330neo, insieme a ulteriori otto Boeing 737 Max 8: nell'agosto del 2022, Malaysia Aviation Group aveva firmato un Memorandum of Understanding con Airbus, Rolls-Royce e Avolon per l'acquisto di 20 aeromobili A330neo, le cui consegne termineranno nel 2028.\r

\r

Il vettore malese configurerà gli A330neo con 28 suite in classe business in una disposizione 1-2-1, con singole porte private. La classe economica conterà invece 269 posti, di cui 24 con spazio extra per le gambe.\r

\r

Malaysia Airlines ha precisato che rinnoverà anche sei dei suoi A350-900 giù in servizio, a partire dal 2026, per garantire standard omogenei delle cabine.\r

\r

Il gruppo opera attualmente una flotta di 104 velivoli attraverso le sue controllate Malaysia Airlines, Firefly, MASwings e MASkargo.","post_title":"Malaysia Airlines: in arrivo 12 nuovi aeromobili nel 2024, tra cui il primo A330neo","post_date":"2024-01-29T12:04:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706529870000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460283","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Mandarin Oriental, che annuncia il proprio approdo nella capitale ungherese grazie all'apertura del nuovo Gellért, Budapest, prevista per il 2027. L'albergo di 143 camere e suite sarà completamente ristrutturato a cura dello studio londinese di interior design di Alexander Waterworth, già responsabile dei lavori del Mandarin Oriental, Costa Navarino.\r

\r

Di proprietà della società di investimeto Bdpst Group, l'hotel mira a diventare una vera destinazione dedicata al wellness e sarà caratterizzato da sette aree esperienziali, che combineranno i trattamenti termali di origine orientale del gruppo Mandarin a terapie europee che celebrano la tradizione ungherese. La struttura offrirà inoltre uno spazio dedicato al fitness e una piscina coperta all'ultimo piano, con una vasca vitality, una sauna, una piscina fredda e un'area relax all'aperto. Sempre sul tetto, sarà presente un bar con vista panoramica sul lato Pest della città e sul fiume Danubio. L’Hotel ospiterà poi un ristorante affacciato sulla città e sul fiume, al quale si aggiungeranno una pasticceria e un cafè in stile ungherese, nonché una spaziosa sala da ballo.\r

\r

Il Mandarin Oriental Gellért, Budapest sorgerà in seguito alla ristrutturazione dello storico Gellért Hotel: un gioiello architettonico in stile Art Nouveau, rinnovato in chiave moderna. Posizionato sul lato Buda della città e a pochi passi dal ponte della Libertà, che collega Buda a Pest, l'albergo ha aperto i propri battenti nel 1918, diventando presto una struttura leggendaria della capitale ungherese. \"A Budapest adotteremo lo stesso approccio che impieghiamo in tutte le nostre proprietà storiche, unendo il rispetto della cultura locale al comfort moderno che ci caratterizza - sottolinea il ceo di Mandarin Oriental Hotel Group, Laurent Kleitman -. Siamo entusiasti di approdate per la prima volta in Ungheria e di poter assistere alla rinascita di questa vera e propria leggenda dell'ospitalità. Il Mandarin Oriental Gellért, Budapest, insieme ai nostri hotel di Praga e a Vienna, formerà un’interessante triade in Europa Centrale.\"","post_title":"Mandarin Oriental approda a Budapest: il nuovo hotel Gellért aprirà nel 2027","post_date":"2024-01-29T11:59:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706529591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair stima di cancellare circa 550 voli tra l'1 e il 2 febbraio prossimi a causa di uno sciopero contro il governo finlandese che accomunerà numerose sigle sindacali del Paese.\r

\r

La compagnia aerea opera circa 280 voli al giorno nell'abituale operativo, di conseguenza la maggior parte dei voli sarà cancellata: i pochi voli garantiti saranno comunicati tempestivamente dalla compagnia ai passeggeri interessati\r

\r

Finnair implementerà le cancellazioni dei voli nei propri sistemi un volo alla volta, a partire dalla mattina di martedì 30 gennaio, offrendo ai passeggeri rotte alternative. I clienti dei voli a lungo raggio con coincidenze da Helsinki l'1 e il 2 febbraio saranno instradati direttamente a destinazione, poiché durante lo sciopero non sono previste coincidenze da Helsinki.\r

\r

Durante la mobilitazione i servizi a terra, come il carico dei bagagli e il servizio a bordo (come ad esempio il catering), potrebbero subire delle ripercussioni e i voli che operano in quei giorni potrebbero subire dei ritardi.\r

\r

\"Abbiamo già offerto ai passeggeri la possibilità di cambiare le date di viaggio sui voli Finnair. A partire dal 30 gennaio inizieremo a reinstradare i clienti, utilizzando anche voli di altre compagnie aeree\", ha dichiarato Jari Paajanen, cicepresidente del Centro di controllo operativo Finnair.","post_title":"Finnair: circa 550 voli cancellati in vista dello sciopero dell'1 e 2 febbraio","post_date":"2024-01-29T11:45:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706528717000]}]}}